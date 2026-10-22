Obras Sanitarias (OS) lanzó una advertencia para los usuarios de San Juan ante posibles estafas telefónicas y por WhatsApp. El organismo aclaró que no realiza llamadas ni envía mensajes para ofrecer descuentos o promociones y pidió extremar los cuidados frente a contactos que utilizan su nombre para obtener información personal.

La alerta fue difundida este jueves 22 de octubre y apunta a una modalidad de engaño en la que los delincuentes se presentan como representantes de la empresa para generar confianza y conseguir datos de sus posibles víctimas.

Ante esta situación, OS recomendó no responder mensajes sospechosos ni compartir información personal cuando el contacto provenga de números o líneas que no sean oficiales. También pidió desconfiar de las comunicaciones que prometan beneficios, descuentos o promociones a nombre de la compañía.

Qué mensajes no hay que responder

La principal señal de alerta son los llamados o mensajes de WhatsApp que ofrecen supuestos descuentos en las facturas de agua y cloacas, promociones especiales u otros beneficios atribuidos a OS.

Desde la empresa remarcaron que esas comunicaciones no forman parte de sus vías oficiales. Por eso, ante un mensaje de este tipo, la recomendación es no contestar, no entregar datos personales y verificar la información directamente con el organismo.

Compartir información con desconocidos puede facilitar maniobras fraudulentas y poner en riesgo los datos de los usuarios. Por eso, tampoco se deben abrir enlaces sospechosos ni completar formularios que lleguen desde contactos cuya identidad no se pueda comprobar.

Cuáles son los canales oficiales de OS

Para realizar consultas, confirmar información o resolver dudas sobre el servicio, los usuarios pueden comunicarse mediante las vías oficiales de Obras Sanitarias.

WhatsApp: 264 506 4444, únicamente mensajes de texto.

Línea telefónica gratuita: 0800 222 6773.

Sitio web: www.ossesanjuan.com.ar.

Facebook: OSSE San Juan.

Instagram: @obrassanitariassanjuan.

El organismo insistió en la importancia de utilizar exclusivamente estos medios para verificar cualquier información y evitar brindar datos personales ante comunicaciones de origen dudoso.

La advertencia busca prevenir nuevas víctimas de estafas virtuales y recordar que, ante una oferta inesperada en nombre de una institución, lo más seguro es comprobar su autenticidad antes de responder.