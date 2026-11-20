Luego de que salieran a la luz nuevos casos de estafas millonarias en San Juan que dejaron pérdidas de varios millones de pesos a jubilados y familias de distintos departamentos, las áreas de investigación volvieron a encender las alertas por el avance de los delitos informáticos y telefónicos.

Los estafadores perfeccionan sus métodos de ingeniería social y aprovechan fechas de cobro, promociones comerciales o supuestos trámites oficiales para engañar a sus víctimas y obtener claves bancarias o transferencias inmediatas.

Las tres modalidades más frecuentes en la provincia