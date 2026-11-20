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Provinciales > A tener en cuenta
Estafas virtuales en San Juan: cuáles son los engaños que más denuncian
POR REDACCIÓN
Luego de que salieran a la luz nuevos casos de estafas millonarias en San Juan que dejaron pérdidas de varios millones de pesos a jubilados y familias de distintos departamentos, las áreas de investigación volvieron a encender las alertas por el avance de los delitos informáticos y telefónicos.
Los estafadores perfeccionan sus métodos de ingeniería social y aprovechan fechas de cobro, promociones comerciales o supuestos trámites oficiales para engañar a sus víctimas y obtener claves bancarias o transferencias inmediatas.
Las tres modalidades más frecuentes en la provincia
- Falsos gestores de servicios o beneficios: llamados por WhatsApp con logos oficiales de bancos, obras sociales, empresas de luz o organismos nacionales donde piden validar un código de seis dígitos que llega por SMS para activar un descuento o evitar un corte.
- Comprobantes truchos en compras online: delincuentes que contactan a vendedores sanjuaninos en redes sociales, envían capturas de transferencias falsificadas y apuran el retiro de la mercadería mediante un supuesto comisionista.
- Préstamos preaprobados y enlaces falsos: mensajes que prometen créditos rápidos o premios y redirigen a páginas idénticas a las del Home Banking para robar usuario y contraseña.
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