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Cultura > Bombazo

Estalló el escándalo en MasterChef: revelaron quién es el famoso más odiado

La tensión crece en MasterChef Celebrity por la postura de una famosa que genera enojo en los participantes del reality.

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
Nora Colosimo explicó el malestar con la jurado del certamen.
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