Estalló el escándalo en MasterChef: revelaron quién es el famoso más odiado

PUBLICIDAD PUBLICIDAD Cultura > BombazoEstalló el escándalo en MasterChef: revelaron quién es el famoso más odiadoLa tensión crece en MasterChef Celebrity por la postura de una famosa que genera enojo en los participantes del reality.POR REDACCIÓNHace 0 horasNora Colosimo explicó el malestar con la jurado del certamen.MasterChefMaru BotanaPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}