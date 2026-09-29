Estalló el primer escándalo en MasterChef: un famoso se hartó de sus compañeros

El carismático cantante de Mala Fama rompió el silencio y dio su postura sobre la exigencia diaria dentro de la competencia culinaria de MasterChef Celebrity. Sin rodeos, Hernán Coronel se refirió a las interminables jornadas de filmación y opinó sobre el nivel de angustia que observa en el resto de los participantes del ciclo.

Durante una entrevista con Intrusos, el cumbiero reconoció que los primeros días de grabación resultaron muy tediosos por la cantidad de horas invertidas. A diferencia de otros famosos que compiten por el premio mayor de 100000000 de pesos, el músico aseguró mantenerse al margen de la angustia colectiva.

"Estoy sin esa presión, están todos sufriendo, re contra re cag… con el jurado a ver si les salió mal el platito", disparó de entrada, remarcando que el resto del elenco vive intimidado por las devoluciones de los chefs.

Frente al rigor extremo del formato, Coronel confesó que encontró un refugio aliado en Elizabeth Vernaci. Según sus palabras, cuando el clima de trabajo se pone tenso o demandante, ambos prefieren salir a tomar un trago afuera para relajarse en lugar de someterse al estrés generalizado del set.

"Ella no está donada, como yo, de que sí o sí queremos estar ahí por la fama o por la plata", sentenció el artista al marcar una clara distancia sobre el motivo que lo impulsó a sumarse a las cocinas televisivas.

Finalmente, el cantante también dedicó unas palabras al rol que cumple la conductora y al vínculo directo con los evaluadores. Lejos de achicarse frente a las exigencias gastronómicas, remató afirmando que él se presenta con la comida tradicional de su casa y no tiene intenciones de cambiar su esencia.

"El jurado está bien porque están haciendo lo que tienen que hacer y yo los estoy poniendo un poco en contexto y por lo menos los miro a los ojos y les digo que yo cocino los guisos de mi vieja, que no vine acá a hacer sushi", concluyó.