Estalló la interna familiar entre Catherine Fulop, Oriana Sabatini y Dybala

La llegada de una nueva integrante a la familia trajo roces inesperados entre dos de las figuras más queridas del espectáculo. Catherine Fulop rompió el silencio en sus redes sociales y confesó la compleja realidad que le toca atravesar tras el nacimiento de su nieta Gia, fruto del amor entre Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala. Aunque la conductora esperaba vivir esta etapa con absoluta soltura, se encontró con estrictos límites fijados por la joven pareja.

A través de un video posteado en su cuenta oficial, la actriz venezolana se mostró visiblemente conmovida al explicar las dificultades que enfrenta para ejercer el rol que tanto soñó. "Bueno, quería compartir algo con ustedes que tiene que ver con esto de convertirse en abuela" arrancó el video Fulop mirando fijamente a la cámara. Con tono melancólico, la conductora reflexionó sobre el choque que significó aceptar las directivas impuestas en la maternidad de su hija.

La artista remarcó lo exigente que resulta adaptarse a la rutina de la recién nacida sin intervenir de más. "Uno se convierte en abuelo y empieza a entrar a un mundo nuevo lleno de reglas nuevas, reglas que tu no pusiste" parece quejarse con su inocultable tono venezolano. Entre las pautas que impuso Oriana junto al delantero de la Roma, se destacan los horarios de descanso y las decisiones nutricionales sobre la pequeña.

El malestar de la presentadora radica en la imposibilidad de actuar con absoluta espontaneidad en el día a día. "Qué no, qué si, que a qué hora duerme, que a qué hora no duerme, que cuánto come, que no come, que sí, que no... ¡Todo eso! Y es una sensación rara de tener que estar pidiendo todo el tiempo permiso por algo que uno creía que era algo que estaba dado por sentado. Es fácil sentir que hay una distancia que duele aunque nadie lo dice en voz alta" siguió.

A pesar de la angustia inicial, la esposa de Ova Sabatini buscó comprender la postura de los flamantes padres para preservar la paz del hogar. "Y también -agregó- está interesante mirar esas nuevas reglas de otro modo: que no son un rechazo, es el maravilloso y simple hecho de que tu hija o tu hijo están ocupando por primera vez su lugar de ser papá o mamá, y ahí está la tarea difícil de sostener esas ganas de estar cerca más allá de que no sea a tu modo y de que sí va a haber un lugar para esta abuela aunque sea diferente que antes".

Para finalizar su descargo, la famosa entendió que debe hacer un proceso interno de adaptación para construir un vínculo sano con la beba y respetar la autonomía materna de Oriana. "Ya no eres mamá, eres abuela. Así que el que nos damos cuenta de esto es empezar a despedirse de esa abuela que imaginamos que seríamos y darle paso a un nuevo vínculo, a unas nuevas reglas y a una nueva forma de amar, de amar sin medida" cerró Catherine, casi con lágrimas en los ojos. De esta manera, busca llevar calma en medio del proceso de consolidar su nuevo papel familiar.