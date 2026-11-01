El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda encendieron las alarmas ante la inminente escalada de violencia por el control de la hinchada de Racing Club.

El desencadenante fue la orden de detención dictada contra Leandro "Leo" Paredes, actual líder de la barra oficial ("Los Pibes de Racing"), quien se encuentra prófugo de la justicia tras agredir violentamente en la tribuna a Walter Alagastino, un exintegrante de "La Guardia Imperial". La ausencia de Paredes precipitó movimientos de sectores disidentes que buscan dar el golpe de Estado y retomar el poder de las gradas del Cilindro.

La medida judicial fue resuelta por el juez subrogante Hugo Llado (Juzgado de Garantías N° 4 de Avellaneda-Lanús), tras una investigación impulsada por los fiscales Mariano Zitto y Sebastián González. Mientras la Policía Bonaerense y la PFA buscan intensamente a Paredes, la barra oficial denunció una supuesta severidad inédita en la causa, señalando que agresiones similares suelen resolverse sin prisiones preventivas de esta magnitud.

Viejos conocidos y el fantasma de "La Guardia Imperial"

El conflicto expone el enfrentamiento entre la facción que resiste en el liderazgo y viejos referentes del grupo "La Guardia Imperial", facción que comandó las tribunas bajo la hegemonía de Raúl “Huevo” Escobar (2004-2021) y posteriormente José “Josi” Repetto. La aparición de banderas con la leyenda “Vuelve Josi” en puntos clave del distrito confirmó los intentos de reagrupamiento. Sin embargo, fuentes de seguridad analizan con reserva el rol de Repetto, quien recientemente fue fotografiado en las inmediaciones de La Bombonera junto al líder de la barra de Boca, Rafael Di Zeo.

Por su parte, el agredido Alagastino —vinculado históricamente al sindicato de trabajadores de peajes y exguardaespaldas del exdiputado Facundo Moyano, de cuyo entorno fue desplazado por irregularidades financieras— formaba parte de esa estructura histórica surgida a finales de los noventa.

Reuniones secretas, traiciones y la sombra de "Walter Boca"

Las investigaciones de inteligencia policial apuntan a una cena secreta realizada tres meses atrás en la vivienda de Walter "Boca", quien perfila como el virtual jefe del grupo disidente. Boca cuenta con antecedentes en el rubro farmacéutico y judicial: fue indagado en 2011 en una causa vinculada a la venta de medicamentos con sobreprecios a IOMA junto a Pablo Schoklender, y en 2019 fue eyectado de la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM) por no presentar los estados contables de su gestión.

De dicha reunión participaron Walter "Coco" Gómez (ex "La 95"), junto a Nelson “el Pollo” Dómene y Maximiliano Gatica. Estos dos últimos integraban hasta entonces la barra oficial y fueron catalogados de "traidores" tras difundirse la fotografía. Sobre Dómene pesa, además, el repudio histórico de la hinchada académica tras ser acusado de venderle a la barra de River Plate un emblemático telón donado a Racing por el Banco Provincia a mediados de los noventa.

Nexos financieros y el foco puesto en la prevención

La disputa por el control de la tribuna no se circunscribe únicamente a la violencia de cancha, sino a un complejo entramado de vínculos corporativos. En las investigaciones relucen los nexos entre "Huevo" Escobar y Ariel Vallejo, fundadores de Sur Finanzas Group S.A. Vallejo fue detenido recientemente por orden del juez federal Tomás Rodríguez Ponte y trasladado al penal de Ezeiza, imputado por lavado de dinero y asociación ilícita a través de transferencias sospechosas con más de 15 clubes del fútbol argentino.

Frente al desorden institucional y la crisis deportiva de la institución, las autoridades provinciales y municipales reforzaron los operativos de prevención en los accesos al estadio y en los puntos neurálgicos de Avellaneda, ante el riesgo inminente de un choque armado entre las facciones.