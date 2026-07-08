Estampita de la Virgen y cinta contra la envidia, los amuletos de Lautaro

La Selección Argentina consiguió el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar a Egipto por tres a dos en un encuentro que se definió en los últimos 15 minutos. En medio de los festejos por la remontada histórica, diversos detalles sobre las cábalas de Lautaro Martínez captaron la atención de los seguidores en las plataformas digitales. El atacante utiliza una imagen de la Virgen de Luján oculta en una de sus canilleras como muestra de fe antes de cada compromiso.

A este elemento se suma el uso de una cinta roja en su tobillo derecho, un accesorio de protección que también luce su esposa, Agustina Gandolfo, en la muñeca. Esta coincidencia se volvió viral luego de que ella publicara una fotografía de ambos en la tribuna tras la victoria agónica. Los usuarios destacaron estos rituales como una búsqueda de resguardo frente a las energías externas durante la competencia internacional.

Estas acciones se complementan con gestos realizados en fases previas, como el ocurrido ante Jordania. En aquella oportunidad, el futbolista realizó movimientos con sus brazos para limpiar su cuerpo tras convertir un tanto.

Aquel proceso buscó dejar atrás la racha adversa que lo afectaba desde el certamen de Qatar 2022. Por su parte, otros integrantes del plantel también expresaron su emoción, como Enzo Fernández, quien al referirse a la figura de Lionel Messi sostuvo que el capitán es "Nuestro ejemplo".