Con motivo de la festividad de San Cayetano este viernes 7 de agosto, se espera una afluencia masiva de fieles en el Santuario ubicado en el Barrio Parque Industrial de Chimbas. Ante la gran cantidad de personas que se trasladarán desde distintos puntos de la provincia para agradecer y pedir por pan y trabajo, el acceso mediante el transporte público se convierte en una herramienta fundamental para facilitar el flujo de peregrinos en la zona.

Transporte público: cómo llegar al Santuario

Para facilitar el arribo de los devotos al departamento de Chimbas, las autoridades han recordado cuáles son las unidades de la Red Tulum que conectan directamente con las inmediaciones del templo. El uso de estos recorridos permite un acceso más organizado al Barrio Parque Industrial, donde se concentrará el grueso de las actividades religiosas durante toda la jornada del viernes.

Las líneas de colectivos que llegan hasta la zona del Santuario son:

Línea 40

Línea 402

Línea 403

Línea 404

Se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con antelación y verificar las paradas habituales, ya que la gran concentración de fieles en las calles aledañas al santuario podría generar modificaciones temporales en la circulación. La utilización de estas cuatro líneas es la opción más eficiente para quienes se desplazan desde el Gran San Juan y otros departamentos hacia el epicentro de la fe chimbera.

Cronograma completo de misas y celebraciones

Una vez garantizado el acceso al lugar, los peregrinos podrán participar de un extenso programa litúrgico que comenzará en los primeros minutos del viernes 7 de agosto. El Santuario de San Cayetano abrirá sus puertas de manera solemne a las 00:00 horas para recibir a los primeros fieles que tradicionalmente realizan la vigilia nocturna.

Los horarios confirmados para las celebraciones en Chimbas son:

00:05: Misa de medianoche y apertura oficial de la festividad.

Misa de medianoche y apertura oficial de la festividad. 08:00: Santa Misa de la mañana.

Santa Misa de la mañana. 10:00: Santa Misa.

Santa Misa. 12:00: Celebración de Bautismos para la comunidad.

Celebración de Bautismos para la comunidad. 16:00: Procesión por las calles del Barrio Parque Industrial, seguida de la misa central de la jornada.

Procesión por las calles del Barrio Parque Industrial, seguida de la misa central de la jornada. 20:00: Santa Misa de cierre de las festividades patronales.

El punto culminante de la jornada será la procesión de las 16:00 horas, momento en que la imagen del patrono recorrerá las calles, acompañada por miles de personas en un clima de oración y esperanza, antes de la celebración eucarística principal del día.

El significado de la fe en San Cayetano

La devoción por el patrono del pan y del trabajo es una de las manifestaciones de fe más convocantes del año en San Juan. Como preparación espiritual para este viernes, la comunidad parroquial culmina hoy jueves la tradicional Novena iniciada el 29 de julio. Durante estos días, las oraciones se enfocaron en diversas intenciones sociales, como el bienestar de las familias, los jóvenes, los enfermos y las personas privadas de la libertad.

Para quienes deseen asistir al cierre de la preparación este jueves 6 de agosto, se han previsto los siguientes horarios:

19:00: Exposición al Santísimo Sacramento y rezo del Santo Rosario.

Exposición al Santísimo Sacramento y rezo del Santo Rosario. 20:00: Santa Misa de finalización de la Novena.

Otras opciones en Capital

Si bien el foco principal de la peregrinación se sitúa en Chimbas, la Capilla San Cayetano de Capital, en Gertrudis Funes Este 1140, también tendrá actividades el viernes con el rezo del Rosario a las 18:30 y la misa a las 19:00, incluyendo la bendición del pan. En la ciudad, la procesión principal se realizará el sábado 8 de agosto a las 18:00 horas, concluyendo con un espectáculo folclórico.