El Quini 6 pondrá en juego un impresionante pozo estimado en $7.800 millones de pesos para su próximo sorteo, el número 3426, que se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre de 2026 desde la sede de la Lotería de la Provincia de Santa Fe.

Tras una jugada anterior donde los principales pozos individuales de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, la expectativa de los apostadores creció fuertemente de cara al fin de semana.

En el último sorteo (el 3425 realizado el miércoles 11 de noviembre), los números que salieron en cada categoría fueron:

Tradicional: 02 - 24 - 25 - 32 - 37 - 40 (Vacante)

La Segunda: 00 - 06 - 17 - 28 - 33 - 37 (Vacante)

Revancha: 15 - 27 - 36 - 37 - 40 - 42 (Vacante)

Siempre Sale: 10 - 27 - 28 - 33 - 36 - 38 (Dejó 6 ganadores con 5 aciertos que se llevaron $56.785.482 cada uno)

Cuánto cuestan las apuestas y cómo se juega

Para quienes deseen participar en el sorteo de este domingo, las boletas se dividen en distintas modalidades cuyos valores vigentes son:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $2.000

Revancha (adicional): $1.000

Siempre Sale (adicional): $1.000

En cuanto a las opciones de jugada combinada o completa, los montos son de $2.000 para Tradicional + La Segunda, $3.000 si se le suma el adicional de Revancha, y un total de $4.000 para la jugada completa que incluye todas las modalidades disponibles.

Los sorteos oficiales se realizan habitualmente los miércoles y domingos a partir de las 21:15, transmitiéndose en directo por televisión abierta y pudiendo seguirse el minuto a minuto a través de coberturas especializadas.

Nacido en 1988 bajo la órbita de la Lotería de Santa Fe, el Quini 6 se mantiene como el juego poceado más popular del país gracias a la posibilidad de obtener premios millonarios por una inversión accesible.