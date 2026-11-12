Este jueves 12 de noviembre, San Juan se alista para afrontar un marcado ascenso térmico que dejará atrás el alivio de las jornadas previas, con un pronóstico meteorológico oficial que anticipa un escenario de calor extremo poco habitual para noviembre, donde el termómetro se encamina a rozar la marca de los 40°C.

De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes locales de seguimiento climático, este salto drástico en las temperaturas posiciona a la región entre los registros más elevados del mes, marcando un pulso plenamente veraniego y seco en todo el territorio provincial.

La combinación de un cielo mayormente despejado con la libre incidencia de la radiación solar acelerará la suba de los registros térmicos desde las primeras horas de la tarde.

El SMN, reportó que el calor intenso se hará sentir con fuerza desde las primeras horas del mediodía, configurando un escenario plenamente veraniego y seco en todo el territorio provincial. Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por un cielo mayormente despejado que permitirá la libre incidencia de la radiación solar, elevando de forma acelerada los registros del termómetro.

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¿Detrás está El Niño?

El fenómeno climático de El Niño —que atraviesa una fase de intensidad "muy fuerte" a nivel global con picos proyectados para esta temporada— altera significativamente los patrones atmosféricos y climáticos habituales en el país. En regiones como San Juan, este ciclo climático actúa modificando las dinámicas de temperatura y humedad, ocasionando anomalías térmicas.

Contribuye a potenciar desvíos y ondas de calor intenso durante la primavera y el verano, elevando los registros térmicos de manera abrupta hasta rozar o superar los umbrales extremos (como los 40°C previstos).

Modifica el transporte de masas de aire, lo que genera contrastes marcados entre periodos de alta nubosidad y repentinos ingresos de aire cálido y seco que disparan los termómetros rápidamente en el llano.

Recomendaciones

Frente a este panorama de altas temperaturas, las autoridades sanitarias y de defensa civil recuerdan la importancia de extremar los cuidados preventivos.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada consumiendo agua de manera constante, evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día —especialmente entre las 11:00 y las 16:00—, utilizar protector solar, vestir ropa ligera y de colores claros, y prestar especial atención a los adultos mayores y niños pequeños para evitar cuadros de golpe de calor.