La inestabilidad climática continúa ganando protagonismo en San Juan durante este jueves, en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Tras una mañana marcada por nubosidad variable y algunos chaparrones aislados, las condiciones meteorológicas desmejorarán de manera significativa a partir de las 12, con el desarrollo de tormentas localmente fuertes que mantendrán en vilo a los sanjuaninos hasta las 24.

De acuerdo con el cruce entre la alerta oficial y los modelos meteorológicos por hora, el momento más crítico de la jornada comenzará entre las 13 y las 14, cuando las probabilidades de tormentas eléctricas alcancen su pico máximo de entre el 60 % y el 70 %. Este núcleo principal de precipitaciones abundantes en cortos períodos se extenderá hasta cerca de las 17, acompañado por vientos del sector noreste con ráfagas que rondarán los 35 km/h.

En cuanto al alcance geográfico, el fenómeno impactará de lleno en todo el Gran San Juan, abarcando a Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía, además de los departamentos vecinos de Pocito, Sarmiento, Albardón, 9 de Julio y Caucete. Asimismo, la advertencia alcanza a zonas precordilleranas como Ullum, Zonda, Calingasta e Iglesia, donde no se descarta la caída ocasional de granizo puntual.

Hacia el cierre de la tarde, entre las 17 y las 20, los chubascos continuarán de forma intermitente en el valle central mientras el sistema avanza hacia el este, generando riesgo de granizo en sectores de Valle Fértil hasta las 21. A partir de las 20 y hasta las 00, la probabilidad de lluvia disminuirá en la ciudad, aunque persistirá la alerta por remanentes aislados y ráfagas de viento oeste de hasta 50 km/h.