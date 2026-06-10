La Serie A2 de hockey sobre patines entra en su etapa más apasionante. Este miércoles, desde las 21 horas, se disputarán las semifinales del certamen que definirán a los equipos que jugarán por el título de la temporada. La Federación Sanjuanina de Patín ya confirmó los cruces y el cronograma de una jornada que promete emociones fuertes en distintas pistas de la provincia.

Otro de los que mostró toda su potencia fue Club Atlético Argentino, que goleó 10-4 a Unión y se metió entre los cuatro mejores del campeonato. En tanto, Deportivo Unión Estudiantil consiguió una ajustada victoria por 2-1 frente a Sarmiento de Albardón, mientras que Colón Junior derrotó por 6-3 a Unión Deportiva Caucetera para completar el cuadro semifinalista.

Con estos resultados, Sindicato Empleados de Comercio y Colón Junior protagonizarán una de las semifinales, mientras que Club Atlético Argentino y Deportivo Unión Estudiantil se enfrentarán en la otra llave. Ambos encuentros comenzarán a las 21 horas y se disputarán en las canchas de los equipos mejor clasificados.

La definición del torneo será inmediata, ya que la Federación programó para el jueves los encuentros que determinarán las posiciones finales. Los perdedores de las semifinales jugarán por el tercer puesto, mientras que los ganadores se enfrentarán en la gran final para definir al campeón de la Serie A2.

Más allá de la lucha por el título, el certamen ya entregó una de sus grandes recompensas. Sindicato Empleados de Comercio aseguró su lugar en la Serie A1 gracias a la excelente campaña realizada durante la fase regular. Ahora, el conjunto mercantil buscará coronar esa destacada temporada con la conquista del campeonato, aunque enfrente tendrá a tres rivales que llegan con las mismas aspiraciones y el objetivo de cerrar el año deportivo con una vuelta olímpica.