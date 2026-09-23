Este miércoles se sintió en San Juan un temblor con epicentro en La Rioja

Un fuerte temblor con epicentro en la provincia de La Rioja se percibió durante las primeras horas de este miércoles 23 de septiembre en diversos puntos de la provincia de San Juan. De acuerdo con los datos técnicos procesados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el fenómeno ocurrió exactamente a las 06:21:13 de la mañana.

El evento telúrico alcanzó una magnitud de 5.4 y se originó a una profundidad de 143 kilómetros, con epicentro localizado a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, 54 kilómetros al noreste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta.

Efectos del sismo en San Juan y región

Debido a la profundidad de su hipocentro, las ondas sísmicas se propagaron hacia provincias vecinas. En el territorio sanjuanino, el temblor fue percibido levemente por personas en reposo o ubicadas en pisos altos de edificios, registrando una intensidad de grado II a III en la escala Mercalli Modificada tanto en la Villa San José de Jáchal como en la Ciudad de San Juan. El reporte del organismo oficial confirmó que la sacudida también se percibió con similar leve impacto en las capitales de Catamarca y Córdoba.