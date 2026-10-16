Este sábado Ahyre presenta su nuevo disco en San Juan

El grupo Ahyre se presentará el sábado 17 de octubre en el Teatro Sarmiento de San Juan, donde dará a conocer las canciones de su tercer álbum de estudio, Faro, y recorrerá los temas más destacados de su repertorio. El espectáculo comenzará a las 22 y las entradas se encuentran disponibles de manera online, con precios que van desde los $30.000 hasta los $60.000.

La presentación forma parte de la gira Faro 2026, con la que la banda propone una puesta centrada en su nuevo material discográfico, sin dejar de lado las canciones que marcaron su recorrido dentro del folclore argentino contemporáneo.

El concierto combinará los temas del álbum con clásicos de su repertorio, en una propuesta que busca reunir la identidad folclórica del grupo con una sonoridad actual. La banda plantea un espectáculo que recorre sus raíces musicales, la fuerza de sus interpretaciones y una mirada renovada sobre el género.

Con Faro, Ahyre presenta una nueva etapa de su trayectoria artística y suma canciones a un repertorio que combina elementos tradicionales del folclore con arreglos y recursos musicales contemporáneos.

La cita será este sábado 17 de octubre, a las 22, en el Teatro Sarmiento, ubicado en la ciudad de San Juan. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma TuEntrada, con valores que oscilan entre los $30.000 y los $60.000, según la ubicación elegida.