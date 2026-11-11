“Este tiempo de soledad y aislamiento no debe ser en vano”, León XIV a los presos

El papa León XIV llevó un mensaje de esperanza a la cárcel de Devoto, donde sostuvo que incluso las experiencias más profundas de dolor, fracaso y sufrimiento pueden convertirse en el comienzo de una nueva vida. En un discurso atravesado por referencias a la fe, las adicciones y la necesidad de reconstruir los vínculos, el Pontífice planteó que el paso por una institución penitenciaria no debe representar el final de una persona, sino una oportunidad para cambiar.

Al comenzar su intervención, agradeció la recepción y destacó especialmente los testimonios de Cristian, Maximiliano y Reinaldo, los tres hombres que previamente habían compartido sus historias de adicciones, distanciamiento familiar y reencuentro con la fe.

“Este mensaje que una nueva vida es posible, espero que todos, yo incluso, podamos llevarlo a nuestro corazón. Es la esperanza que necesitamos”, expresó León XIV.

El límite como oportunidad de transformación

El eje central de su reflexión fue la experiencia del límite, una condición que, según explicó, atraviesa a todos los seres humanos, aunque muchas veces la sociedad la interprete como una debilidad o un defecto que debe corregirse.

El Papa relacionó esa idea con distintas situaciones que pueden conducir a las personas a perder el control de sus vidas. Mencionó la sensación de omnipotencia que provocan las drogas, el falso poder del dinero fácil, la violencia ejercida sobre los más débiles y la impunidad derivada de la corrupción.

También señaló que muchas personas toman conciencia de sus propios límites a través del pecado y sus consecuencias, de los errores cometidos, de las enfermedades o de la pérdida de seres queridos.

Sin embargo, advirtió que el mal no tiene necesariamente la última palabra. Incluso cuando las acciones humanas provocan tragedias y sufrimiento, sostuvo que existe la posibilidad de recuperar la luz mediante la conversión y la reconciliación.

“Ciertamente, el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”, afirmó.

En esa línea, consideró que la situación que atraviesan las personas detenidas puede convertirse en un momento para reiniciar sus vidas, recuperar el vínculo con Dios y prepararse para regresar a sus familias y a la sociedad.

El mensaje a los presos y sus familias

León XIV reconoció las dificultades que implica la vida dentro de una cárcel. Habló de la imposibilidad de salir libremente, de no poder abrazar todos los días a los hijos, de las noches sin dormir y de la preocupación por las personas a las que pudieron haber lastimado.

También hizo referencia a quienes no encontraron una mano amiga que confiara en ellos y los ayudara a levantarse en los momentos más difíciles.

Frente a ese escenario, planteó que la cárcel no es solamente un lugar de privaciones. También puede ser testigo de cambios profundos, aprendizajes, adquisición de conocimientos y nuevos oficios.

En uno de los pasajes más significativos de su discurso, describió la posibilidad de transformar una existencia atravesada por el sufrimiento: “Es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, supieron transformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo”.

El Pontífice también dedicó unas palabras a las familias de los detenidos. Se dirigió especialmente a padres, madres, esposas e hijos, a quienes reconoció como parte de una experiencia de sufrimiento que también necesita acompañamiento.

Para fundamentar su mensaje, recordó que Jesucristo se identificó con las personas privadas de la libertad y que él mismo fue encarcelado antes de entregar su vida, pese a no haber cometido pecado.

Por eso, invitó a las familias a acudir a Jesús para pedir fortaleza y sabiduría, con la esperanza de que el tiempo de aislamiento no sea en vano y pueda convertirse en una oportunidad de gracia y salvación.

El reclamo a las autoridades y a la sociedad

El mensaje de León XIV también estuvo dirigido al personal del Servicio Penitenciario, los profesionales, los voluntarios y los agentes pastorales que trabajan en las cárceles argentinas.

El Papa reconoció las dificultades que enfrentan quienes desarrollan sus tareas en esos ámbitos, especialmente ante estructuras de corrupción, violencia y situaciones que pueden generar impotencia o la sensación de que nada va a cambiar.

Sin embargo, sostuvo que ese desafío también puede convertirse en una posibilidad de crecimiento y superación.

En ese contexto, recordó que visitar a las personas privadas de la libertad es una obra de misericordia a la que todos están llamados. Además, pidió trabajar para que los establecimientos penitenciarios sean espacios más humanos y respetuosos, que favorezcan la recuperación y la reinserción social.

“Que este ambiente pueda ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad”, expresó.

Finalmente, dirigió un mensaje a las autoridades y al conjunto de la sociedad argentina. Planteó que reconocer los propios límites permite desarrollar la compasión, la preocupación por los demás y la generosidad.

También pidió prestar especial atención a los niños y jóvenes, educarlos en valores y protegerlos de las redes de criminalidad. “Somos parte de la misma familia humana, favorezcamos lo que contribuye al bien de todos”, sostuvo.

La visita concluyó con una invocación a Nuestra Señora de la Merced, a quien pidió que ampare a todos con su manto. Su mensaje dejó una idea central: la privación de la libertad no debe borrar la dignidad de las personas ni cerrar la posibilidad de reconstruir una vida, pero esa transformación requiere tanto una decisión personal como el acompañamiento de las familias, las instituciones y la sociedad.