Tras la trágica caída del helicóptero en el departamento Valle Fértil que le costó la vida a siete personas, el Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo en todo el territorio provincial. La medida incluye el izamiento de las banderas nacional y provincial a media asta en los edificios públicos y la suspensión de actividades festivas oficiales, aunque se confirmó que la actividad escolar y administrativa será normal.

El impacto del luctuoso hecho alteró la agenda de actividades previstas para el fin de semana, en especial las vinculadas a la presentación del Turismo Carretera en el Circuito San Juan Villicum, en el departamento Albardón.

Eventos suspendidos por el duelo

Fuentes oficiales confirmaron que, en señal de respeto y luto por los servidores públicos caídos, quedaron cancelados dos de los principales espectáculos de color y previa que acompañaban la llegada de la máxima categoría del automovilismo nacional:

Caravana del TC: Quedó suspendida la recorrida de los autos de competición prevista para este viernes por los alrededores del Estadio Aldo Cantoni.

Show musical de Omega: También se canceló la presentación en vivo de la banda de cuarteto Omega, la cual estaba programada en el Aldo Cantoni como previa al tradicional sorteo que define la grilla de partida para la carrera del domingo.

Otras actividades

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que el decreto de duelo no contempla asueto. Por lo tanto, las escuelas: Las clases en todos los niveles y modalidades de la provincia se dictarán de manera habitual.

La administración pública, oficinas estatales y servicios públicos funcionarán con normalidad en sus horarios habituales.

Como marca el protocolo durante el período de duelo provincial, las banderas de la Nación y de San Juan permanecerán izadas a media asta en todos los organismos oficiales, unidades militares, fuerzas de seguridad y espacios públicos de la provincia en memoria de las siete víctimas fatales de Ischigualasto.



