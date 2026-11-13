El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para este viernes 13 de noviembre en San Juan, tras tres jornadas consecutivas marcadas por temperaturas extremas en la provincia. La advertencia del organismo oficial alcanza específicamente a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, mientras que en el Gran San Juan la probabilidad de precipitaciones trepó hasta el 70% para el cierre de la jornada.

Según el informe del organismo meteorológico, durante la mañana de este viernes se presentará algo de nubosidad y hacia la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia que oscilará entre el 10% y el 40%. Sin embargo, la inestabilidad se acentuará considerablemente durante la noche, momento en que también se espera el ingreso de viento intenso proveniente del sector Sur.

El reporte advierte que los fenómenos podrían ser localmente fuertes en la zona Este del territorio sanjuanino, acompañados por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento, caída ocasional de granizo y abundante agua en cortos períodos. Los especialistas estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque estas cifras podrían ser superadas de forma puntual.

Este cambio en las condiciones climáticas traerá un marcado alivio térmico después de tres días de calor agobiante que dominaron la semana en la región. Para este viernes se aguarda una temperatura máxima cercana a los 39º en el Gran San Juan antes del arribo de las lluvias nocturnas.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el descenso de temperatura se consolidará durante el fin de semana con registros mucho más moderados. Para el sábado se prevé una máxima de 29º, mientras que el domingo el termómetro rondará los 30º, ofreciendo un respiro definitivo tras las últimas jornadas de calor intenso.