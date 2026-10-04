El entrenador de la Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines, Esteban Ábalos, realizó un balance positivo del debut mundialista ante Suiza, que terminó con victoria argentina por 7 a 3. El técnico destacó la respuesta del equipo ante los nervios propios del primer partido y puso el foco en la rotación del plantel de cara a los compromisos que tendrá por delante.

“El debut nunca es fácil, siempre aparece el inconveniente, por ahí juega un poquito la ansiedad, nerviosismo. Siempre el primer partido tiene algo especial”, explicó Ábalos luego del encuentro disputado en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deportes de Asunción.

A pesar de esas dificultades, el entrenador consideró que Argentina pudo controlar el desarrollo del partido y mantener el dominio del marcador. “Pienso que anduvimos bien, el equipo supo llevar siempre el partido adelante, siempre estuvimos al frente en el marcador”, señaló.

Uno de los aspectos que destacó el técnico fue la posibilidad de darle minutos a todo el plantel. Ábalos realizó una rotación constante durante el encuentro, con el objetivo de administrar el esfuerzo de los jugadores y comenzar a pensar en los partidos siguientes.

“Le dimos rotación al equipo, jugaron todos, incluidos los dos arqueros”, remarcó el entrenador, quien aseguró estar conforme con el rendimiento mostrado en el estreno.

Con el partido terminado, el cuerpo técnico comenzó inmediatamente a trabajar en el próximo compromiso. Argentina permanecerá en el estadio para observar otros encuentros de la competencia y analizar a sus posibles rivales.

“Lógicamente lo vamos a ver, después lo analizaremos en video, pero por ahí uno en vivo hay cosas que no se da cuenta que no las ve en el video”, explicó Ábalos. La planificación contempla observar a los rivales, realizar el análisis correspondiente y darle descanso al plantel antes del próximo partido.

El siguiente desafío será España, uno de los seleccionados de mayor experiencia internacional que integra el Grupo A. Sin embargo, Ábalos aseguró que Argentina mantendrá el mismo planteo y no modificará su preparación por el nombre del rival.

“No, no, lo vamos a tomar de la misma manera. El equipo está preparado, va a seguir nuestras indicaciones, nuestro modelo de juego y bueno, el partido hay que jugarlo”, sostuvo.

El entrenador también buscó quitarle presión al encuentro al remarcar que todavía se trata de la etapa clasificatoria. “Realmente no es un partido eliminatorio, por decirlo así. Tenemos que tener esa tranquilidad”, afirmó.

Para Ábalos, el objetivo será aprovechar cada presentación para continuar desarrollando el funcionamiento del seleccionado. “Espero que salga un buen partido y que nos sirva, que nos sirva para seguir mejorando”, concluyó.

Argentina comenzó así su participación en el Mundial Sub 19 con una victoria ante Suiza y ahora tendrá por delante el desafío de enfrentar a España, en un partido que permitirá medir nuevamente el funcionamiento del equipo juvenil en su camino por la competencia.