Cultura > Amor
Esteban Lamothe y Débora Nishimoto confirmaron su casamiento
POR REDACCIÓN
Lo que nació en el set de filmación de la serie Envidiosa terminó por convertirse en una historia con destino de altar. Esteban Lamothe y Débora Nishimoto decidieron formalizar su vínculo y confirmaron públicamente que pasarán por el Registro Civil, desatando la alegría de todos sus seguidores en las redes sociales.
La primicia sobre el gran paso de los artistas fue adelantada en el ciclo televisivo LAM por el panelista Pepe Ochoa. Durante la emisión, el periodista fue soltando diferentes pistas para enigmáticos hasta revelar la identidad de los protagonistas. El propio Ángel de Brito acompañó los datos señalando que se trataba de una dupla muy querida por la audiencia y de gran química.
Pocos días después del rumor en la pantalla chica, los propios protagonistas decidieron blanquear la feliz novedad en su cuenta de Instagram. La publicación compartida incluyó postales donde lucen vestidos de gala, un romántico abrazo y la esperada imagen de los anillos de compromiso junto a un pintoresco paisaje. Para coronar la noticia, sumaron un guiño al programa donde trabajaron con un clip de sus personajes y la frase "Estaba todo dicho".
El galán fue abordado por la prensa de espectáculos y, entre risas nerviosas, terminó admitiendo su presente sentimental. "Mirá, no estoy diciendo nada, pero te estoy diciendo todo, pero no puedo decir nada", expresó ante el micrófono, para luego soltar con total sinceridad: "Estoy contento, muy feliz, sí". En esa misma línea, aseguró que su pareja siente exactamente la misma alegría por este nuevo momento en conjunto.
El actor reflexionó sobre esta etapa y justificó la decisión de dar un paso más allá de la convivencia diaria. "Una pareja tiene múltiples pasos para dar, y hay que aprovecharlos", manifestó. Asimismo, adelantó que planean una celebración intima y reservada con la gente más cercana. "No, chiquito", respondió al ser consultado sobre si organizarán un evento masivo o con cientos de invitados.
Finalmente, el intérprete dejó en claro la importancia que le otorga a los sentimientos en esta etapa. "El amor hay que festejarlo, absolutamente. Y es lo más lindo que hay, el amor. Toda esta vida me he pasado amando. Y voy a amar hasta el último minuto de mi vida, espero", concluyó para cerrar un anuncio que conmovió al espectáculo argentino.