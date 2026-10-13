Esteban Mirol contó la verdad de su salida de El Nueve: “Sentí una traición"

El conductor y periodista Esteban Mirol rompió el silencio y dio a conocer los verdaderos motivos que lo llevaron a alejarse del noticiero de El Nueve a fines de 2024. A casi dos años de su renuncia al aire, el comunicador conversó con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live para hacer un duro descargo sobre su salida del medio.

Durante la entrevista, Juan Etchegoyen le consultó a Esteban Mirol sobre la respuesta que recibió de las autoridades cuando anunció su salida y le envió un saludo a Diego Toni, Gerente de Contenidos y Programación del canal. Ante esta situación, la reacción de Esteban Mirol fue tajante al señalar que con Diego Toni prácticamente no hablaba y que no le mandaba saludos.

Al explicar los motivos que impidieron un final en buenos términos, Esteban Mirol detalló la desilusión que se llevó con la empresa. “Yo creí que eran amigos, de hecho me pidieron que me quede hasta el último día de diciembre y acepté porque me iba a ir en noviembre. No terminé bien en el canal”, confesó el periodista sobre aquella etapa de negociación.

En ese sentido, Esteban Mirol remarcó su malestar con la gestión del medio y recordó un episodio particular ocurrido en la entrega de los Premios Martín Fierro. El conductor relató que el noticiero estaba nominado por el trabajo realizado durante 2024, pero recibió la noticia de que la emisora no planeaba invitarlo a la ceremonia oficial.

Frente a esa postura, Esteban Mirol se comunicó directamente con el presidente de APTRA para asegurar su presencia en el evento. “En una charla con Luis Ventura le pregunté si me iba a invitar él y me dijo que sí. ¿Podes creer que en la terna cuando pusieron el video del noticiero yo no estaba? Solo aparecía Marisa Andino”, expresó con evidente indignación.

Asimismo, Esteban Mirol dejó en claro que su vínculo con las autoridades está completamente roto y rechazó cualquier posibilidad de retorno a la pantalla de la emisora. “Esas cosas no se olvidan y entonces vos decís con esta gente es preocupante, hay que tener cuidado. Si me llama Toni hoy para regalarme un programa, yo le digo que ni siquiera lo voy a ver, ¡olvidate! A canal 9 no vuelvo más mientras esté el sindicalista Víctor Santa María porque es todo lo mismo”, sentenció.

Finalmente, el comunicador se refirió a las promesas incumplidas por parte de los directivos durante su permanencia en la empresa. “Pasaron otras cosas también, te prometen cosas y no las cumplen. Me molestó lo del Martín Fierro porque lo sentí como una traición. Un amigo te avisa estas cosas y no lo hicieron”, concluyó Esteban Mirol en su descargo.