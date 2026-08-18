Estefi Berardi, enemiga de Yanina Latorre, confirmó que está embarazada

Estefi Berardi atraviesa un presente personal especial tras confirmar que espera su primer hijo junto a su pareja Felix Orsatti. El anuncio fue realizado inicialmente por el conductor Angel de Brito en el ciclo LAM. El periodista informó que la joven "Se enteró porque tuvo un atraso y se hizo el test junto a su pareja, antes de que él se fuese al Mundial, acá en Argentina. Viajó a contarle a toda su familia y a la de él también".

Posteriormente, la propia protagonista ratificó la noticia a través de un video en sus redes sociales. La pareja se encuentra consolidada hace poco más de un año de relación oficial, aunque se conocen hace casi dos años. Según los datos brindados por De Brito, "Estefi Berardi tiene un embarazo de 10 semanas" de duración actualmente. La comunicadora no requirió utilizar sus óvulos congelados previamente para lograr esta gestación.

Al compartir el registro audiovisual del momento en que conocieron la noticia, la empresaria expresó estar "Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas. Gracias a Dios por hacerlo posible" para manifestar su emoción ante sus seguidores, colegas y amigos. Tras la confirmación, la periodista cumplió con el deseo de comunicar la novedad a sus círculos íntimos antes de la difusión masiva.

Felix Orsatti, oriundo de Mar del Plata, es un empresario del ámbito del paddle. El vínculo entre ambos se inició en un asado organizado por Ailén Bechara, ya que él es amigo del marido de la modelo. Luego de aquel primer encuentro, volvieron a coincidir en otra cena y en una tercera oportunidad en un local comercial, lo que fomentó el inicio de su historia de amor.