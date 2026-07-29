Estilo clásico y con detalles en negro, así es la nueva camiseta de River

River presentó oficialmente su nueva vestimenta titular para esta temporada. El diseño resalta por un borde negro en la histórica banda roja que atraviesa el pecho. Este color se repite en el cuello y las mangas, mientras que las 3 tiras en los hombros presentan un estilo más marcado.

En la parte posterior del cuello se observa un sello conmemorativo por los 125 años de la fundación. Esta pieza contiene laureles y el escudo de 1914 que fue hallado en el carnet de uno de los primeros socios. Sobre la tecnología de la tela, se confirmó el regreso al sistema Climacool para mejorar el rendimiento.

El debut del conjunto será hoy a las 19.30 durante el partido contra Gimnasia en la ciudad de La Plata. Los interesados pueden adquirir los productos en Tienda River o en el local ubicado en el Museo River. Quienes sean socios o integren Somos River disponen de rebajas especiales para la compra.

La versión de juego profesional cuesta $219.999 y la de aficionados $149.999. Por su parte, el modelo de manga larga se vende a $179.999. Las opciones para mujeres y niños tienen valores de $139.999 y $109.999 respectivamente.