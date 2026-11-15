Estonia anunció que cerrará todos sus pasos fronterizos con Rusia a partir del próximo 1 de diciembre, luego de frustrar un presunto intento de sabotaje contra una fábrica de drones. Las autoridades estonias atribuyeron el ataque a la inteligencia militar rusa (GRU) y confirmaron la detención de ocho personas residentes en Letonia.

La decisión fue comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores, Margus Tsahkna, quien aseguró que existen pruebas de que el servicio de inteligencia militar ruso ordenó la operación. El anuncio se produjo después de que el primer ministro, Kristen Michal, informara sobre el intento de incendio contra la empresa de defensa Threod Systems.

El intento de sabotaje contra una fábrica de drones

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en las instalaciones de Threod Systems, ubicadas en Viimsi, al norte de Tallin, la capital estonia. Según las autoridades, los atacantes intentaron ingresar al predio para provocar un incendio, pero el personal de seguridad logró frustrar la acción.

La empresa fabrica drones de reconocimiento y de ataque de largo alcance, utilizados en el sector de defensa. Aunque se registraron daños materiales en las instalaciones, el funcionamiento de la fábrica y sus entregas no resultaron afectados.

Por el hecho fueron detenidas ocho personas que residen en Letonia, aunque las autoridades no informaron sus nacionalidades ni edades. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para cinco de los sospechosos, mientras continúa la investigación para establecer cómo se organizó el ataque y qué participación tuvo cada uno.

Estonia cerrará los tres pasos fronterizos

El ministro Margus Tsahkna confirmó que el cierre comenzará el 1 de diciembre y alcanzará todos los cruces fronterizos entre ambos países. Actualmente, Estonia mantiene operativos tres pasos: Narva, Luhamaa y Koidula.

"Rusia debe comprender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias", expresó el canciller. También sostuvo que los intentos de intimidar, desestabilizar o poner en riesgo la seguridad del país no quedarán sin respuesta.

El funcionario indicó que ya informó la decisión a sus pares de Finlandia, Letonia y Lituania. Además, señaló que la medida busca reducir la capacidad de Rusia para realizar actividades hostiles dentro del territorio estonio y evitar la evasión de sanciones.

La tensión entre Estonia y Rusia

El primer ministro Kristen Michal calificó el episodio como parte de las operaciones híbridas que, según el Gobierno estonio, Rusia desarrolla contra Europa. También sostuvo que el objetivo de esas acciones sería generar temor, debilitar el apoyo a Ucrania y afectar las capacidades de defensa.

El intento contra Threod Systems no fue el único episodio de este tipo registrado recientemente en Estonia. En agosto, se produjo otro incendio en instalaciones de Milrem Robotics, una empresa de defensa con sede en Tallin, que las autoridades también atribuyeron a los servicios de inteligencia rusos.