Los Martín Fierro de la Música tuvieron este miércoles su primera edición y comenzaron a consagrar a los artistas más destacados de la escena nacional. L-Gante, Soledad Pastorutti, María Becerra, Big One y Uriel Lozano estuvieron entre los primeros ganadores de una gala que reunió a referentes de distintos géneros.

La ceremonia se realizó en Tango Porteño, en el barrio porteño de Monserrat, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. La propuesta de APTRA incorporó categorías para el pop, rock, música urbana, folclore, tropical, cuarteto, tango y música electrónica.

L-Gante se quedó con el Martín Fierro a Mejor Artista Urbano, una terna en la que también competían nombres como Duki, Trueno, Nicki Nicole, Milo J, Dante Spinetta y J Rei.

Soledad Pastorutti fue reconocida como Mejor Artista Folclórica, mientras que María Becerra obtuvo el premio a Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas por su Quimera Show 360° realizado en River.

Los primeros ganadores de la noche

La producción musical también tuvo su reconocimiento. Big One recibió el Martín Fierro a Mejor Productor Musical, categoría en la que compartía nominación con Bizarrap, Nico Cotton, Evlay, Tatool, Tote, Mauro De Tommaso y Oscar Mediavilla.

En el apartado tropical, Uriel Lozano fue elegido Mejor Artista Tropical Masculino. El cantante se impuso en una categoría integrada además por Rodrigo Tapari, El Polaco, Ulises Bueno, Daniel Agostini y Nico Mattioli.

La música electrónica también tuvo sus primeras estatuillas. 0ostil fue distinguido como Mejor Artista DJ Revelación frente a Victoria Why Not, Discip, Ana Helder, Jay De Lys y Eze Ramires.

Los reconocimientos a las grandes trayectorias

La ceremonia reservó varios momentos para figuras históricas de la música argentina. Carlos “La Mona” Jiménez recibió el premio a la Trayectoria Tropical/Cuarteto por su extensa carrera y su influencia dentro de la música popular cordobesa.

El Chaqueño Palavecino fue reconocido por su trayectoria en el folclore, mientras que Palito Ortega obtuvo la distinción a la Trayectoria en Música Popular.

Uno de los reconocimientos especiales de la noche fue para Charly García, distinguido como “Leyenda de Leyendas”. El premio destacó el lugar del músico dentro de la historia del rock argentino y cerró uno de los momentos más importantes de la ceremonia.

Una gala con música en vivo

La primera edición reunió además presentaciones de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

La gala continuó con la entrega de estatuillas en categorías como Mejor Canción, Mejor Álbum, Mejor Artista Femenina, Mejor Artista Masculino y Mejor Grupo o Banda, entre otras, completando una noche dedicada exclusivamente a reconocer a la industria musical argentina.