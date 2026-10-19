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Estos son los 10 futbolistas mejor pagados del mundo

Cristiano Ronaldo lidera los futbolistas mejor pagados con US$300 millones y Messi lo sigue con US$145 millones.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

Cristiano Ronaldo volvió a quedar en lo más alto entre los futbolistas mejor pagados del mundo. Forbes estimó que el portugués ingresará US$300 millones durante la temporada 2026-27, más del doble de los US$145 millones proyectados para Lionel Messi, que ocupa el segundo puesto.

La diferencia entre ambos y el resto también es considerable. Kylian Mbappé completa el podio con US$100 millones, mientras que Erling Haaland aparece cuarto con US$85 millones y Vinicius Jr. quinto con US$76 millones.

En conjunto, los 10 jugadores del ranking generarán unos US$942 millones entre salarios, premios, derechos de imagen, patrocinios y otros negocios. Las cifras son estimaciones brutas, antes de impuestos y comisiones.

Los 10 futbolistas que más dinero ganan

El listado completo elaborado por Forbes quedó de la siguiente manera:

  1. Cristiano Ronaldo — US$300 millones — Al Nassr
  2. Lionel Messi — US$145 millones — Inter Miami
  3. Kylian Mbappé — US$100 millones — Real Madrid
  4. Erling Haaland — US$85 millones — Manchester City
  5. Vinicius Jr. — US$76 millones — Real Madrid
  6. Lamine Yamal — US$55 millones — Barcelona
  7. Sadio Mané — US$54 millones — Al Nassr
  8. Jude Bellingham — US$45 millones — Real Madrid
  9. Harry Kane — US$42 millones — Bayern Múnich
  10. Mohamed Salah — US$40 millones — Trabzonspor

La suma muestra el peso económico que todavía conservan Ronaldo y Messi: entre ambos concentran US$445 millones, cerca de la mitad del dinero generado por todo el top 10. 

Ronaldo mantiene una ventaja difícil de alcanzar

Forbes calcula que Ronaldo recibirá unos US$250 millones de Al Nassr y otros US$50 millones provenientes de acuerdos comerciales y emprendimientos.

Messi presenta una distribución más equilibrada: US$70 millones vinculados a Inter Miami y US$75 millones fuera de la cancha. Ambos vuelven a ocupar los dos primeros lugares por duodécima vez en los últimos 13 años.

Mbappé es el jugador que más se acerca, aunque sus US$100 millones representan apenas un tercio de lo que percibirá el portugués. El francés comparte además el ranking con otros dos futbolistas del Real Madrid: Vinicius y Bellingham. 

Lamine Yamal se mete entre las mayores fortunas

La aparición más fuerte de la nueva generación es Lamine Yamal. Con 19 años, el español escaló hasta el sexto puesto y pasó de US$43 millones a US$55 millones gracias a nuevos contratos deportivos y comerciales.

También aparece Harry Kane, que regresó al top 10 después de la salida de Karim Benzema. El delantero inglés ocupa el 9° lugar con US$42 millones.

Forbes contempla para elaborar el ranking tanto los ingresos generados dentro del campo como aquellos provenientes de patrocinios, licencias y apariciones públicas. De esta manera, el listado refleja no solo el valor futbolístico de cada estrella, sino también el negocio construido alrededor de su imagen.

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