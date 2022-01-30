Estos son los centros médicos habilitados para hacer la cartilla sanitaria

Las cartillas sanitarias constituyen una exigencia para el ingreso de los estudiantes a las escuelas, también numerosas empresas las solicitan para los futuros trabajadores.
A continuación la cuartera sanitaria pública el listado oficial de todas las instituciones habilitadas para tal fin:
Nombre
Domicilio
Dpto
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LABORALES CIEM LAB
RIVADAVIA -ESTE- 981
CAPITAL
CENTRO MÉDICO DE GME MEDICINA EMPRESARIA Y OTRAS RAZONES SOCIALES
TUCUMÁN Sur 582
CAPITAL
CENTRO MÉDICO MEDICAL
GENERAL PAZ ESTE 32
CAPITAL
CONSULTORIOS EXTERNOS Y HOSPITAL DE DÍA DE CEAC SRL
MITRE -OESTE- 174
CAPITAL
ENFANTS PEDIATRÍA Y ESPECIALIDADES
25 DE MAYO OESTE 470
CAPITAL
POLICONSULTORIOS CLÍNICA ALEMANA
AVENIDA CORDOBA ESTE 561
CAPITAL
POLICONSULTORIOS DIAG POR IMAGEN Y LAB DE ANAL CLIN REHABILITAR SAN JUAN SRL
SANTIAGO DEL ESTERO NORTE 62
CAPITAL
REHABILITAR SAN JUAN SRL
9 DE JULIO OESTE 433
CAPITAL
SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS MÉDICOS (SIEM)
SANTA FE ESTE 465
CAPITAL
SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA LABORAL SRL
AVENIDA ESPAÑA NORTE 431
CAPITAL
CENTRO MÉDICO CLÍNICA DE LA SALUD
P. A. de Sarmiento 1085
CAUCETE
CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CEMI
MENDOZA NORTE 951
CHIMBAS
CONSULTORIOS EXTERNOS DE ESTÁNDAR CO SRL
Luis Pasteur Oeste 256
RAWSON
CAPS SANTA ROSA
25 DE MAYO Y MITRE S/Nº
25 DE MAYO
HOSPITAL DR. JOSÉ GIORDANO
Calle Sarmiento entre Tucumán y B° Pintor
ALBARDÓN
HOSPITAL DR. ALDO CANTONI
AV. ARGENTINA S/Nº
CALINGASTA
HOSPITAL BARREAL
LAS HERAS S/Nº
CALINGASTA
CAPS DR. ALFONSO BARASSI
MATIAS ZAVALLA Y SAN LORENZO - BARRIO DEL CARMEN
CAPITAL
HOSPITAL DR. CÉSAR AGUILAR
J. J. BUSTOS Y RODRIGUEZ Y OLMOS
CAUCETE
HOSPITAL DR. TOMÁS PERON
SANTO DOMINGO S/N, RODEO
IGLESIA
HOSPITAL SAN ROQUE
25 DE MAYO 835 ENTRE GRAL PAZ Y ABERASTAIN
JÁCHAL
HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI
AV. JOAQUIN UÑAC ENTRE CALLE 10 Y 11, VILLA ABERASTAIN
POCITO
CAPS CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO
TIERRA DEL FUEGO Y FERMIN RODRIGUEZ - BARRIO RESIDENCIAL RAWSON
RAWSON
HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA
Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 5401
RIVADAVIA
HOSPITAL DR. VENTURA LLOVERAS
9 DE JULIO ENTRE URUGUAY Y ÁNGEL DE ROJAS - VILLA MEDIA AGUA
SARMIENTO
HOSPITAL DR. ALEJANDRO ALBARRACÍN
GRAL ACHA Y 25 DE MAYO S/Nº
VALLE FÉRTIL