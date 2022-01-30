¿Querés recibir notificaciones de alertas?

AHORA

34 C°

Lunes

22 C° / 32 C°

Martes

21 C° / 36 C°

Ver más

Provinciales > Información oficial

Estos son los centros médicos habilitados para hacer la cartilla sanitaria

El ministerio de Salud publicó el listado de lugares autorizados para hacer los estudios previos al ingreso escolar o laboral. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas

Las cartillas sanitarias constituyen una exigencia para el ingreso de los estudiantes a las escuelas, también numerosas empresas las solicitan para los futuros trabajadores.

A continuación la cuartera sanitaria pública el listado oficial de todas las instituciones habilitadas para tal fin: 

Nombre

Domicilio

Dpto

CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LABORALES CIEM LAB

RIVADAVIA -ESTE- 981

CAPITAL

CENTRO MÉDICO DE GME MEDICINA EMPRESARIA Y OTRAS RAZONES SOCIALES

TUCUMÁN Sur 582

CAPITAL

CENTRO MÉDICO MEDICAL

GENERAL PAZ ESTE 32

CAPITAL

CONSULTORIOS EXTERNOS Y HOSPITAL DE DÍA DE CEAC SRL

MITRE -OESTE- 174

CAPITAL

ENFANTS PEDIATRÍA Y ESPECIALIDADES

25 DE MAYO OESTE 470

CAPITAL

POLICONSULTORIOS CLÍNICA ALEMANA

AVENIDA CORDOBA ESTE 561

CAPITAL

POLICONSULTORIOS DIAG POR IMAGEN Y LAB DE ANAL CLIN REHABILITAR SAN JUAN SRL

SANTIAGO DEL ESTERO NORTE 62

CAPITAL

REHABILITAR SAN JUAN SRL

9 DE JULIO OESTE 433

CAPITAL

SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS MÉDICOS (SIEM)

SANTA FE ESTE 465

CAPITAL

SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA LABORAL SRL

AVENIDA ESPAÑA NORTE 431

CAPITAL

CENTRO MÉDICO CLÍNICA DE LA SALUD

P. A. de Sarmiento 1085

CAUCETE

CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CEMI

MENDOZA NORTE 951

CHIMBAS

CONSULTORIOS EXTERNOS DE ESTÁNDAR CO SRL

Luis Pasteur Oeste 256

RAWSON

CAPS SANTA ROSA

25 DE MAYO Y MITRE S/Nº

25 DE MAYO

HOSPITAL DR. JOSÉ GIORDANO

Calle Sarmiento entre Tucumán y B° Pintor

ALBARDÓN

HOSPITAL DR. ALDO CANTONI

AV. ARGENTINA S/Nº

CALINGASTA

HOSPITAL BARREAL

LAS HERAS S/Nº

CALINGASTA

CAPS DR. ALFONSO BARASSI

MATIAS ZAVALLA Y SAN LORENZO - BARRIO DEL CARMEN

CAPITAL

HOSPITAL DR. CÉSAR AGUILAR

J. J. BUSTOS Y RODRIGUEZ Y OLMOS

CAUCETE

HOSPITAL DR. TOMÁS PERON

SANTO DOMINGO S/N, RODEO

IGLESIA

HOSPITAL SAN ROQUE

25 DE MAYO 835 ENTRE GRAL PAZ Y ABERASTAIN

JÁCHAL

HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI

AV. JOAQUIN UÑAC ENTRE CALLE 10 Y 11, VILLA ABERASTAIN

POCITO

CAPS CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO

TIERRA DEL FUEGO Y FERMIN RODRIGUEZ - BARRIO RESIDENCIAL RAWSON

RAWSON

HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA

Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 5401

RIVADAVIA

HOSPITAL DR. VENTURA LLOVERAS

9 DE JULIO ENTRE URUGUAY Y ÁNGEL DE ROJAS - VILLA MEDIA AGUA

SARMIENTO

HOSPITAL DR. ALEJANDRO ALBARRACÍN

GRAL ACHA Y 25 DE MAYO S/Nº

VALLE FÉRTIL

Para reportar errores debe estar registrado.

Iniciar sesión

Para Agregar información debe estar registrado.

Iniciar sesión

Más Leídas