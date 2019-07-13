AHORA

16 C°

Domingo

6 C° / 16 C°

Lunes

8 C° / 15 C°

Ver más

Provinciales > Atención

Estos son los inscriptos para el sorteo de viviendas en Albardón

El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los que se inscribieron para el sorteo del próximo miércoles 17 de julio.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas

El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los padrones de los inscriptos para el próximo sorteo de viviendas que se realizará el miércoles 17 de julio. Estos son los empadronados en el departamento de Albardón.

Barrio 3. España, Albardon

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 5 Viviendas, 5 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
CHIRINO, SERGIO RAUL27.042.022
EJARQUE, GUSTAVO FRANCISCO21.591.721
GONZALEZ, RAMON DANIEL12.689.589
IBAZETA GONZALEZ, DANIELA ANGELICA31.929.800
MOLINA, ROBERTO BENJAMIN10.926.020
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 7 Viviendas, 9 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ARAYA, MARIA BARBARITA14.646.697
BAZAN, NOELIA IVANA28.218.781
CARRION, MARIA JOSE34.864.318
FIGUEROA, MONICA BEATRIZ16.642.873
MANRIQUE, MARIA FATIMA14.032.624
MERCADO, CARLOS GONZALO30.366.754
MONTAÑA, SARA BELEN32.572.723
TRONCOSO, ALAN EMANUEL32.572.810
TRONCOSO, MOIRA ELIZABETH29.302.713
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 7 Viviendas, 34 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AMARFIL RIOS, TERESA DEL VALLE43.689.556
ANDRADA, ESTELA MARIS32.572.887
BAIGORRIA, FLAVIA MAGALI42.516.851
BENEGAS, MATIAS CLAUDIO30.346.110
BUSTOS, CELINA PAOLA34.920.563
CASTILLO, HEBE SILVANA30.354.767
CONTRERAS DIAZ, LUIS ALBERTO33.591.891
COTRERAS CORTEZ, PATRICIA ALEJANDRA31.871.176
DEYMIE TERZI, ERNESTO AGUSTIN37.833.460
DIAZ MURUA, MAYRA ROMINA33.966.688
FERNANDEZ, EVELIN MARLENE36.250.969
FERNANDEZ, YOLANDA JESUS34.100.717
FIGUEROA, EVELIN NORA36.032.261
FLORES, CLAUDIA VIVIANA20.942.871
FLORES MUÑOS, TERESA DEL PILAR23.635.071
FLORES TEJADA, ABRIL BELEN35.848.376
GALVAN, MONICA LUCIANA40.368.307
GAMBINO, BRISA MAIRA41.809.209
GONZALEZ, CEFERINO22.368.990
LUNA VALDEZ, FLORENCIA DAIANA40.368.069
MALLEA, MARIA ROSA38.594.344
MAYORGA, MILENA MAGALI42.509.124
MOLINA, ROSA DEL VALLE24.480.392
PAEZ BALMACEDA, CARMEN BELEN38.594.561
PEREZ GUTIERREZ., CARLA ALEJANDRA95.305.305
PONTORIERO, PABLO32.447.456
REMENTERIA, MICAELA BELEN30.690.083
RIVERO, CECILIA ROMINA36.250.051
RODRIGUEZ, PAULA ANDREA35.316.679
TEJADA ELIZONDO, MELISA ALEJANDRA36.250.120
VEDIA LEDESMA, VICTORIA DEL CARMEN36.254.803
VERON SANTIAGO, ADRIANA BELEN39.650.632
ZUNINO, SOLEDAD ANDREA41.253.452
ZUNINO, YAMILA YESICA38.464.075
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 0 Viviendas, 0 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI

No hay casas disponibles en este barrio para este grupo

Grupo 5. Discap.General , 3 Viviendas, 2 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
CANO, VICENTE MELANIO20.897.513
MORENO SOSA, MARIA GEMA31.038.304
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 0 Viviendas, 0 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI

No hay casas disponibles en este barrio para este grupo

Barrio 4. Virgen del Rocío, Albardon

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 34 Viviendas, 41 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, BENIGNA NICOLASA5.627.785
ALGAÑARAS, CARLOS ALBERTO22.014.029
AVILA, MARIA ELENA6.403.037
BUSTOS, FRANCISCO WILSON18.572.809
CALDERON, LILIANA DEL CARMEN31.199.460
CALDERON, ORLANDO RAMON14.646.595
CARRIZO, SANDRA MABEL21.181.856
CASTILLO, CLAUDIO SEBASTIAN25.995.836
CASTRO, CLAUDIA ESTHER21.742.422
CORDOBA, MARIA JOSEFINA11.855.718
DIAZ, PEDRO RICARDO22.444.842
DOMINGUEZ, JOSE ORLANDO24.244.102
FIRMAPAZ, SILVIA BEATRIZ16.448.041
FLORES, HORACIO JESUS22.444.853
GUAJARDO, VERONICA LORENA26.547.813
MENSEGUEZ, DORA LORENA29.621.273
MERCADO, IVANA EUGENIA27.260.359
MONCUNILL, SILVIA NOEMI27.133.718
MORENO, LILIANA HORTENCIA22.958.549
NARVAEZ ARIAS, PABLO DAVID23.735.020
NEIRA, JUAN JOSE25.412.788
ORMEÑO, FLAVIA BEATRIZ30.725.021
ORTIZ, SUSANA10.759.148
PEREA, NIDIA NANCY16.847.268
PERONA, JORGE LUIS29.072.229
PORRES, RICARDO FEDERICO24.316.518
QUIROGA ELIZONDO, ALEJANDRO ABEL31.633.324
REINOSO, ESTHER DEL CARMEN5.283.807
RIOS, ROMINA BEATRIZ32.750.407
RIVEROS, BENITO DANIEL14.921.707
SALDIVAR, EDUARDO DANIEL16.642.759
SANCHEZ, ARNOLDO JAVIER21.181.958
SARMIENTO, LAURA NOEMI26.611.585
SEPULVEDA CAMPOS, ORLANDO JESUS93.249.124
SOSA, SILVIA ESTHER16.205.781
TEJADA, MARIA ISABEL28.243.865
TEJADA, ROLANDO ESTEBAN22.014.195
VARGAS, MARIA ISABEL16.642.876
VARGAS, MATIAS ADRIAN30.004.932
VIDELA, ANDREA DEOLINDA27.705.082
ZULIANI, ANA BEATRIZ16.085.540
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 58 Viviendas, 65 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUIRRE, ELIANA NOEMI33.582.519
ALVAREZ, MARIA ALEJANDRA25.088.459
AMARFIL BAZAN, DAMIAN ESTEBAN32.572.943
ANDINO VILLALBA, MARILIN ANABELA28.727.956
ATENCIO ARRIETA, MELISA ESTER33.289.426
AVILA, CLAUDIO JOSE29.602.772
BAIGORRIA J., MARIA NOELIA27.883.582
CABELLO, RAMONA ANTONIA4.925.968
CASTRO, BRENDA MARICEL33.289.400
CERDA VERA, ROBERTO FRANCISCO24.658.550
CORTEZ, RUBEN GUSTAVO22.347.060
CUELLO, MARIA LORENA25.319.681
DELGADO, ANA PAULA36.424.172
ESQUIVEL, NESTOR ANDRES30.891.380
ESTEVEZ, ERICA HELVECIA31.125.698
FERNANDEZ, CRISTIAN HERNAN31.242.754
FERNANDEZ, SERGIO DAVID22.358.656
FLORES, ADRIAN ARMANDO30.709.431
FLORES, MARILINA ELIZABETH30.354.633
FUENTES, JOHANA BELEN32.510.692
FUNES, ROBERTO12.840.356
GAITAN NIEVAS, CRISTIAN FABIAN30.568.278
GARRIDO SANTANDER, JONATHAN ANDRES34.864.416
GOMEZ, JUAN CARLOS28.967.193
GUAJARDO, LUIS ANTONIO34.100.699
GUZMAN, FERNANDO EDUARDO26.878.822
IRAZOQUE, SILVIA ESTELA23.650.252
MALDONADO, MANUEL ALEJANDRO23.168.298
MARINERO, CRISTIAN JESUS31.129.531
MERCADO, ESTELA VIVIANA31.199.374
MIRANDA, CECILIA PAMELA28.644.840
MOLINA, PAULO REMIGIO8.666.773
MOLINA SANCHEZ, MAYRA ELIANA34.100.629
MONTIVEROS, VIRGINIA JESUS26.105.005
MUÑOZ, CANDIDO DOMINGO32.572.953
MUÑOZ, MARIELA DEL VALLE24.658.544
MUÑOZ, RAMON SEBASTIAN32.519.488
NAVARRO GUEVARA, LAURA ELIZABETH33.058.649
OLIVERA, VERONICA ANAHI27.760.591
ONTIVERO, ADOLFO BAUDILIO25.252.497
ORELLANO, MAXIMILIANO29.992.774
PAEZ, JOSE RUBEN24.658.712
PALACIO MORENO, ALFREDO DANIEL33.289.247
PANTANO LUNA, MARIA SOLEDAD34.864.567
PASTEN, NATALIA PAOLA32.572.824
PERES, MARIA JOSE31.612.265
PEREZ, LAURA ROMINA31.199.539
PIRRI CABALLERO, BARBARA BELEN36.254.802
PONCE, MARIA CRISTINA22.444.768
RODRIGUEZ, CRISTIAN IGNACIO26.510.835
ROMERO DIAZ, ROLANDO ALBERTO32.018.878
SANCHEZ, NORMA IRENE12.689.756
SARMIENTO DIAZ, CARLOS MARTIN29.058.218
SOSA, LIDIA ESTELA11.850.191
SOSA, VERONICA ALEJANDRA30.004.916
TEJADA, FRANCISCO NICOLAS25.395.208
TELLO, ESTELA ANTONIA17.907.763
TERAN, CLAUDIA NOEMI31.143.780
VARAS, ANALIA DEL VALLE26.325.090
VERA, ABEL ANTONIO28.644.895
VERA, HUGO SERGIO25.412.442
ZACARIA, ANGELA ANA5.740.657
ZALAZAR, NATALIA LORENA25.550.034
ZARATE, CECILIA PAMELA30.004.909
ZARATE, SILVIA TATIANA33.582.706
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 88 Viviendas, 234 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUILERA FUENTES, NADIA AYELEN19.028.300
ALBAGLI, ADRIANA YANINA28.731.596
ALBAGLI, FLAVIA DAIANA32.572.853
AMADO, YASMIN SOLEDAD34.351.458
AMARFIL, JAVIER ALBERTO27.490.163
AMARFIL ROMERO, NANCY LUCIA32.572.713
AMARFIL SALINAS, MARTA ESTELA37.297.531
AMAYA LOPEZ, NURY ELIANA34.351.436
ANDRADE RIVERO, DAYANA SOLEDAD39.007.902
ARACENA, ALICIA DE LAS MERCEDES38.074.699
ARACENA, GERMAN ROQUE ADOLFO31.199.378
ARCE, GABRIELA ELIZABETH34.194.044
ARCE, PAOLA CECILIA39.010.447
ARCE ARAYA, LEONARDO DAVID41.253.430
ARIAS, GEMA ISABEL25.395.239
ASTUDILLO, JULIA CARINA28.243.384
AVILA, SABRINA SOLEDAD39.009.233
AVILA CABRERA, MILAGROS BRENDA43.078.834
BAEZ, RICARDO DANIEL44.730.630
BALMACEDA GODOY, MANUELA DEL CARMEN32.083.904
BASTIAS, RAUL ESTEBAN18.108.672
BERAGUA GONZALEZ, MARIA BELEN37.833.359
BERRIDO, CINTIA ROMINA33.289.353
BERRIDO, VERONICA IVANA26.399.636
BRIZUELA, SABRINA CELESTE34.100.714
BURLI, ANTONIA ELIZABETH36.250.222
BUSTOS, YESICA BELEN34.100.676
CABALLERO, NORMA MARIBEL35.848.160
CABALLERO, SANDRA VIVIANA22.305.630
CALDERON PONCE, JIMENA DEL VALLE35.188.798
CARDOZO, PAOLA AYELEN39.720.222
CARRAZCO, JUAN MANUEL38.077.257
CARRIZO, GEMA LORENA29.602.740
CARRIZO, MARIA GISEL34.917.307
CARRIZO, MARISOL HORTENCIA36.032.325
CASTRO, ANGIE LUCIA42.081.338
CASTRO, DEVORA ANABELA37.297.528
CASTRO, EVELIN ESTEFANIA39.955.116
CASTRO, FRANCISCO MIGUEL23.943.900
CASTRO, JUAN MANUEL25.649.405
CASTRO, NANCY MARLENE38.464.028
CASTRO, YASMIN MAILEN42.081.401
CASTRO BALMACEDA, NELLY MABEL17.078.344
CATALDO, CORINA DAIANA MILAGROS41.644.279
CAÑA, JUANA ANTONIA14.388.906
CELEDON, PRISCILA BELEN37.649.105
CESPEDE ´PEREZ, ERIKA MAGALI38.464.053
CESPEDES, RAMON SERGIO27.705.435
CESPEDES PEREZ, ANTOLINA MARIBEL42.187.637
CORDOBA, MARISEL ROCIO35.851.699
CORICA, EMILSE YAMILA39.957.146
CORICA, YESICA MARIA39.376.370
CORTEZ, ORLANDO ALEJANDRO13.122.767
CORTEZ QUIROGA, MELANI TAMARA41.909.858
CUEVA POBLETE, MARIA DE LOS ANGELES41.221.385
DIAZ, BRISA DAYANA42.452.104
DIAZ, FANNY MABEL36.250.240
DIAZ, JUANA2.798.861
DIAZ, NELSON JAVIER32.572.968
DIAZ BARRERA, YAMILA EMILSE39.651.115
DIAZ F., MARIANA LIZET36.032.246
DIAZ MONTAÑA, GASTON ANTONIO37.297.563
DUARTE, AMALIA18.277.085
EJARQUE AMARFIL, JOSE MARCELO30.004.872
ELIZONDO, LAURA DEL CARMEN34.100.691
ESCUDERO, BARBARITA CRISTINA17.151.329
ESCUDERO, CRISTINA DANIELA33.743.511
ESQUIVEL, HECTOR VICENTE32.572.859
ESTEVEZ ELIZONDO, ANA MARIA40.368.478
FANTON ARIAS, MONICA MICAELA38.075.563
FERNANDEZ, DIEGO ARMANDO37.832.675
FERNANDEZ, ERICA MARIANA35.736.351
FERNANDEZ POCE, PAOLA VANESA32.572.703
FIGUEROA, ARNALDO ISAAC25.395.265
FIGUEROA, EDUARDO RAUL25.593.143
FIGUEROA, ERICA CRISTINA33.582.665
FIGUEROA, MARIANA YANET35.848.233
FIGUEROA, VERONICA VALERIA30.709.584
FIGUEROA NAVARRO, MICAELA ADALIS41.054.411
FIGUEROA VERGARA, CRISTINA DEL VALLE33.289.307
FLORES, DAVID HERNAN32.034.253
FLORES, DIOLINDA MARGARITA22.444.883
FLORES, ESTELA ANTONIA20.989.832
FLORES, TANIA GUADALUPE39.955.809
FLORES FONTECHIA, VERONICA ESTER27.041.504
FLORES MORALES, MARIO ALBERTO37.297.698
FLORES PALACIO, ELIANA ESTEFANIA39.955.151
FONTECHIA ARCE, LEONARDO SEBASTIAN38.015.944
FONTECHIA ARCE, NANCY TATIANA35.851.621
FRANOVICH, GABRIELA ANGELA39.009.344
FUENTES, ANALIA DEL VALLE35.318.918
FUENTES, MARIA EDITH17.151.246
FUENTES MURUA, ELIANA RUTH37.649.963
GALVAN, ROSA VERONICA26.767.689
GARCIA, ANA LAURA30.511.490
GARRIDO, MARIA LAURA38.076.341
GARRIDO L., FEDERICO ARIEL30.688.060
GODOY, ANDREA DANIELA40.368.342
GOMEZ, DIEGO FERNANDO38.460.077
GONZALEZ, JANET ROCIO40.368.384
GONZALEZ, MARIA ESTER22.064.917
GONZALEZ, MARIA LAURA35.848.935
GONZALEZ, RITA BARBARA32.083.511
GOYOCHEA, ROSARIO ELISABET41.531.107
GUAJARDO, YANET NOELIA35.848.314
GUAJARDO MARINERO, GEMA AYLEN38.077.931
GUAJARDO MONTENEGRO, DAYANA DEL VALLE36.032.238
GUERRA, LEONARDO JESUS38.460.147
GUERRERO, CLAUDIA LORENA27.490.187
HIDALGO, MAGALI SOLEDAD38.461.571
JUAREZ, ANA LIA PETRONA22.279.336
KAISER PASSADORE, MARIA BELEN35.471.242
LARA, SILVIA VIVIANA20.551.263
LEIVA, DANIELA MARIA37.297.548
LEPEZ, IVANA LORENA27.490.181
LOZANO, IVANA ANTONELLA41.774.722
LUNA, ERICA ALEJANDRA41.253.477
LUNA ONTIVERO, NOELIA BEATRIZ38.461.722
LUNA VERA, ELBIO EMILIO37.298.017
MALDONADO, ANGEL RAMON36.586.266
MALLA, JUAN SILVERIO30.709.403
MALLEA CHECOLI, ANGELA MICAELA39.955.079
MANRIQUE, CARLOS TEOFILO33.582.734
MANRIQUE QUINTERO, CINTHYA ELIANA38.217.186
MATTAR VEGA, LUCIANA DEL CARMEN35.509.695
MEDINA, MARIA DE LOS ANGELES41.531.150
MEJIA MORALES, JOVITA DEL VALLE35.851.689
MERCADO, MARIA CELESTE RAMONA35.506.992
MERCADO, PATRICIA ALEJANDRA25.939.505
MERCADO MEDINA, KAREN ROCIO41.122.886
MERCADO MOLINA, DAIANA ROMINA40.368.410
MIRANDA, MAIRA GISEL35.848.381
MOLINA, MARIA TERESA39.009.381
MOLINA, NATALIA RAMONA31.199.410
MOLINA, TAMARA BELEN34.248.361
MONCUNILL, NANCY EDITH34.100.889
MONLA RIVERO, SHEILA TAMARA41.368.933
MONTAÑA, MARIA TEMIS39.009.256
MONTAÑA MOTA, TATIANA40.368.315
MONTAÑA REINOSO, EMILSE SABRINA41.641.182
MONTAÑO, NADIA MARISOL37.833.303
MONTORO RUSSO, DARIO ARIEL34.100.701
MONTORO RUSSO, XIOMARA YANIRA DEL VALLE34.864.593
MORAGA, CARMEN DINA22.828.364
MORALES, FABIANA DEL CARMEN34.100.649
MORALES LEIVA, XIMENA ALEXANDRA42.163.417
MORGANTE, MARCOS FABIAN32.572.915
MOSTAZO TAPIA, JOSE DANIEL35.848.801
MURIANO, DOLY DEL CARMEN12.436.132
MURUA, GRISELDA NATALIA35.848.272
MUÑOZ, MARICEL DAYANA34.864.420
MUÑOZ, YOHANA VERONICA34.864.518
MUÑOZ, ZAHIRA LUCILA41.253.419
NARVAEZ GARCIA, GRACIELA NATALI31.634.191
NARVAEZ LOZA, PABLO YAIR40.939.427
NAVARRO PAEZ., MARIA GABRIELA38.219.198
NIEVAS, FLAVIA ELIZABET39.007.469
NIEVAS, MELISA LIZET39.010.979
NOROÑA CHAVEZ, YESICA PAMELA37.648.731
NUÑEZ, BARBARA ALEJANDRA39.009.268
OCHOA, MARIA JOSE38.594.287
OLIVARES, ROXANA JANET39.955.049
OLIVAREZ, JIMENA SOLEDAD39.009.265
OLIVAREZ, ROMINA BEATRIZ39.790.593
OLIVAREZ, TAMARA ELISABET38.074.670
OLIVERA YANADEL, GABRIELA ALEJANDRA35.208.872
ONTIVERO, MARIA JOSE35.848.386
ONTIVERO, MARIBEL DAYANA39.009.355
ONTIVERO, MIRTA SILVANA27.041.977
OTAROLA, JIMENA MICHELLE39.182.662
PAEZ, MARIO ALBERTO37.646.906
PAEZ, ROSARIO SUSANA37.649.179
PASTRAN, ANICIA LAURA37.297.683
PELAYES TORRES, PAULA NEREA39.007.303
PEREA, SARA14.805.856
PEREYRA, ANGEL ADOLFO37.297.526
PEÑA MORALES, LAURA ELIZABETH29.883.424
PIRRI CABALLERO, LUCIANA ABIGAIL41.157.093
PLAZA SISTERNA, OSMÁN FABIÁN37.742.523
PONCE, CINTIA MARISOL37.297.553
PONCE, EDUARDO SEBASTIAN30.709.578
QUEVEDO, FABIANA CLAUDIA35.848.850
QUEVEDO SANCHEZ, MATIAS ORLANDO33.336.298
QUINTANA, JESSICA DAYANA38.464.011
QUIROGA, ELIA YANINA35.734.914
QUIROGA, FERNANDO EMANUEL36.032.397
QUIROGA, MARIANO EMANUEL39.955.037
RAMOS, JUAN DANIEL36.890.051
RECABARREN TELLO, DARIO ABEL33.582.780
REMENTERIA SORIA, NOELIA MAGALI38.216.753
RIOS, FABIANA YANINA39.995.467
RIOS, MARIELA ROSANA22.014.026
RIVERO, CLAUDIA JOSEFA27.849.423
RIVERO, CRISTIAN MARIO34.100.689
RIVERO HERRERA, JESICA SOLEDAD38.590.830
RIVEROS, TAMARA ROCIO39.955.844
RODRIGUEZ, LUIS FEDERICO25.465.347
RODRIGUEZ TEJADA, ESTEFANIS NATACHA35.318.924
ROJAS, KAREN ELIZABETH38.464.096
ROMERO GONZALEZ, ELIZABET MILAGROS41.641.167
ROTTEN, E. ESTEBAN DANIEL35.735.430
RUIZ, YANINA BEATRIZ27.883.578
SAAVEDRA, PAULA LILIANA32.215.094
SALINAS, JESICA NATALIA33.289.476
SANCHEZ, MABEL ADRIANA22.248.186
SANCHEZ, TAMARA DAYANA38.074.684
SANDEZ PEREIRA, ANA PAULA37.646.927
SCANIO CARRIZO, ANDRES MAXIMILIANO34.864.483
SEPULVEDA ESCUDERO, GIMENA AYELEN39.425.517
SOLAR, FLORENCIA ROMINA33.488.362
SORIA, GIMENA GISEL37.297.541
SORIA ALBARRACIN, ROMINA ELIZABETH33.582.767
SOSA, CINTIA ALEJANDRA35.734.963
SOSA, MARCELA YESICA36.032.264
TEJADA CARDENAS, BIANCA AYELEN40.368.346
TEJARINA LEON, MERY CRISTINA94.669.886
TRIGO ACUÑA, CINTHIA MARIANA32.083.797
TRONCOSO, VERONICA GISELLE30.709.570
VALDEZ, MARCELO ANDRES23.082.857
VALDEZ O., AMERICO RODRIGO30.840.959
VALVERDI DIAZ, VIRGINIA NOEMI41.531.765
VARAS, LEONARDO NERY36.032.268
VARGAS, CARNA VALERIA27.490.107
VARGAS, MARIA JANET36.250.191
VARGAS, VERONICA ELIZABETH32.033.906
VARGAS SIERRA, SERGIO EDUARDO32.083.653
VEGA, STELLA MARIS16.642.835
VICENTELA, MILAGRO MERCEDES29.602.703
VILLAFAÑE, DAYANA SOLEDAD38.462.657
VILLAFAÑE FIGUEROA, MARIA GABRIELA30.354.669
ZABALA, PABLO DANIEL28.540.257
ZARATE, YESICA TATIANA35.851.614
ZARATE MERCADO, MARICUZ DANIELA39.650.612
ZULIANI, NANCY ERNESTINA14.032.647
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 3 Viviendas, 4 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUERO MERCADO, PEDRO HUGO22.041.514
ATIENZA, ANA ALEJANDRA20.551.296
FERREYRA, MARIA SILVANA21.591.871
ZARATE, ROBERTO GUSTAVO17.907.707
Grupo 5. Discap.General , 18 Viviendas, 19 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ALBARRACIN, SILVIA ALEJANDRA22.958.421
ALDAY, MARIA LAURA ABIGAIL35.923.382
ATAMPIZ, GISELA CARINA39.183.229
BOLADO FUENTES, YESICA VERONICA36.250.908
BUSTOS, FRANCISCO LEANDRO36.250.097
CABALLERO, JORGE LUIS13.122.824
CARO, GEIDE NANCY41.814.081
FARIAS ROJOS, SOLEDAD ERICA35.848.315
GOMEZ MOLINA, GISELA ROSELA35.051.024
JORQUERA, VALERIA ALEJANDRA31.129.814
MARIN, HECTOR RAUL16.085.547
MONTAÑA, NIDIA SUSANA14.032.814
ORMEÑO, LUIS WASHINGTON13.532.585
PEREZ, ROSALIA RENE4.439.296
RODRIGUEZ, ANA MARIA33.848.747
ROJAS, MICAELA ALEJANDRA37.506.780
SARMIENTO, ANALIA VANESA25.830.022
VALLE, IVANA ELIZABETH35.848.167
ZABALA, CLAUDIA MARIEL32.689.838
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 8 Viviendas, 17 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ALBARRACIN, MELISA EVELIN36.250.108
ANDRADA, NESTOR ROLANDO27.574.334
ANTUNEZ, SUSANA ROMINA35.922.317
CARRIZO TEJADA, NATALIA INES34.864.378
DIAZ, ALEJANDRO GABRIEL39.007.854
GOMEZ, JUAN CARLOS35.848.361
GONZALEZ, CLAUDIA CECILIA34.660.331
GUZMAN, CRISTIAN LEONARDO36.032.340
LUNA ROLDAN, NATALIA VERONICA35.734.910
MARIN, MELISA DEL CARMEN35.848.332
NAVARRETE, MICAELA BELEN35.372.377
OLIVAREZ PASTEN, FACUNDO ANDRES39.790.767
PAEZ MONTAÑA, MAIRA SOLEDAD34.864.367
ROJAS FONTECHIA, FEDERICO ROBERTO35.922.948
SALDIVAR, JORGE ALEJANDRO18.907.880
TAVALLA, PABLO HERNAN35.988.783
VALDEZ, MARIO ALBERTO27.043.022

 

Barrio 5. Virgen del Socorro, Albardon

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 50 Viviendas, 154 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, CARLOS ALFREDO21.936.149
AGUERO, MARIA BELEN26.204.006
AGUILERA, YUDITH ADELAIDA29.778.500
ALANIZ, OLIVIA ALEJANDRA27.276.473
ALBAGLI, AMERICO ADOLFO7.950.605
ALVAREZ, DANIEL GUSTAVO30.004.806
ALVAREZ, JOSE LUIS21.787.066
AMARFIL, ANALIA RAQUEL22.014.257
AMARFIL, NOLBERTO ALEJANDRO22.958.378
ANES, ALFREDO GREGORIO24.426.091
ARANCIVA, SERGIO FABIAN17.211.505
ARAYA, ALICIA BELEN30.725.177
ARAYA, MARIA VICENTA30.004.816
AREVALO, DANIEL NELIO14.032.753
ATENCIO, NANCY VALERIA29.156.516
BALDERRAMO, ANTONIO ANDRES27.883.649
BALMACEDA, ROBERTO ALEJANDRO28.192.245
BANEGA, ISABEL CRISTINA29.302.730
BARSOLA, MARCELO14.032.763
BORDON, CARINA VALERIA27.196.386
BORDON, RAMONA RAQUELA12.436.182
CALIBAS, BARBARA MIRIAM18.587.494
CAMISAI, MARIO ALBERTO21.358.544
CARRIZO VALDEZ, ZULMA MARIELA23.634.925
CASIBAR, LAURA ISABEL11.483.181
CASTILLO, RUBEN WILSON13.122.332
CASTRO, ANALIA DEL CARMEN25.830.551
CASTRO FUENTES, JUAN DANIEL29.156.575
CHABES, MARIA INES26.839.789
CHAVES, ANGEL EUFEMIO7.942.716
CHAVES, CLAUDIO GABRIEL25.573.905
CHAVEZ, ALEJANDRA CARINA25.395.251
CHAVEZ, ALEJANDRA ROSA28.040.289
CHECOLI, ANDREA DEOLINDA24.658.309
CHIRINO, ERICA BARBARITA31.199.572
CORDOBA, ZULEMA LILIANA16.205.785
CORDOBA BUSTOS, MONICA ADRIANA17.777.021
DIAZ, ANA BEATRIZ22.444.820
DIAZ, TERESA CECILIA25.573.919
DIAZ AVILA, YANINA DANIELA27.760.058
DOMINGUEZ, HORACIO12.380.368
DURAN, IVANA DANIELA31.199.486
ELIZONDO CHAVEZ, BETTY GRACIELA20.132.618
ESPEJO, JUANA IRMA16.643.438
ESPEJO, SANDRA BEATRIZ26.287.653
FERREIRA, RITA VERONICA29.602.864
FIGUEROA, CECILIA DEL VALLE25.167.211
FIGUEROA, MAURICIO ALFREDO26.878.617
FLORES, ANA CRISTINA30.116.624
FLORES, ESTELA MARY17.078.208
FLORES, FABIAN OSVALDO22.014.115
FLORES VEGA, MARIANA ESTER31.199.515
FUENTES, ANGEL DANIEL22.958.458
GARCIA, GISELA ELISABET33.582.569
GARCIA, MARIA FERNANDA24.426.439
GINESTAR SOLER, JORGE ARIEL25.649.120
GODOY, SILVIA ANTONIA17.151.366
GOMEZ, DIEGO ANIBAL27.269.967
GOMEZ, ROSA CRISTINA30.709.371
GONZALEZ, FRANCO CLAUDIO30.709.451
GONZALEZ, JUAN RAMON21.361.775
GONZALEZ, JUANA MERCEDES25.823.593
GONZALEZ, RONI GABRIEL22.525.431
GORDILLO, ALFREDO DUILIO11.850.197
HERRERA, JOSE ALFREDO6.983.247
IRAZOQUE, MARCELA ANALIA30.354.613
IRAZOQUE, MIGUEL ANGEL21.591.985
LEIVA, DANIELA ISABEL28.720.367
LEIVA, HUMBERTO ISIDRO16.205.757
LONCARIC CHAVEZ, MARIO JAVIER23.634.384
LONCARIC CHAVEZ, SERGIO FABIAN24.480.549
LONCARICH, VICTOR ALEJANDRO28.836.320
LUCERO, GLADIS CELIA23.610.856
LUCERO, LILIANA AZUCENA27.883.651
LUJAN, OSCAR ANDRES27.883.645
MALLEA, GREGORIO RAMON16.642.896
MALLEA, ISABEL GLADYS13.629.032
MALLEA, PEDRO GASTON26.433.817
MANRIQUE, LUIS ALBERTO17.151.296
MARTINEZ, PATRICIA BEATRIZ30.709.566
MARTINEZ, SANDRA ISABEL22.673.066
MERCADO, CELIA BEATRIZ22.673.028
MERCADO CACIVAR, LEONARDO JAVIER26.287.107
MERELES, JORGE EDUARDO25.395.223
MIRANDA, DANIEL AGUSTIN21.795.943
MIRANDA, MARIA ROSA17.151.215
MOLINA, CARLOS ROGER12.436.033
MOLINA, IRIS ELIANA34.100.665
MONCUNILL, SERGIO DAVID28.644.874
MONTAÑA, JOSE ANTONIO21.591.745
MONTAÑA MALLA, MARIA SOLEDAD31.199.304
MORALES, SOFIA ELIZABETH32.083.702
MOTA, FABIANA MERCEDES20.989.857
MUÑOZ, ANA CAROLINA30.631.440
NIEVAS, RITA BEATRIZ17.907.511
OCHOA, ALEJANDRA CRISTINA22.659.691
OLIVA, MERCEDES DE LOS A30.071.292
OLIVERA BASICH, JORGE LUIS22.958.456
ORMEÑO, MATIAS LEANDRO29.602.722
PAEZ, DOMINGO ANTONIO8.327.203
PAEZ, LORENA PAOLA29.602.811
PALACIO, CLARA PATRICIA26.434.312
PAVON RUIZ, JUAN JOSE23.943.716
PEREYRA, HECTOR SEBASTIAN30.152.427
PERONA, CLAUDIA ANDREA23.922.105
PERONA, ROLANDO SEBASTIAN27.705.299
PERONA, SONIA PAMELA29.264.020
PEÑALOZA, MARTIN ROLANDO27.883.565
PIZARRO, SILVANA LORENA26.288.949
PUERTA, PATRICIA DEL VALLE25.830.517
PUERTA ARAYA, MARISOL31.199.341
QUEVEDO, SILVIA VIVIANA23.168.274
QUIROGA, DOMINGO DANIEL22.958.415
QUIROGA, FERMIN ARTURO25.573.422
RAMIREZ, HILARIO TADEO20.170.067
RAMIREZ, VANESA BEATRIZ31.210.979
RAMOS, REMIGIO JAVIER26.391.885
RAMOS, VICENTE DE LA CRUZ13.273.575
REINOSO, ESTELA GLADYS12.450.048
RIQUELME, PAOLA ELIZABET34.697.690
RIVAROLA, GUSTAVO GASTON26.287.680
RIVERO, ALBERTO GASTON26.510.671
RODRIGUEZ, CINTIA BEATRIZ29.621.012
ROMANO CALVO, GERMAN DARIO31.400.629
ROMERO, CAROLINA GUADALUPE28.720.358
ROMERO SEGOVIA, GABRIELA DEL VALLE37.462.121
RUARTE, EMILIA CRISTINA25.991.959
RUIZ, JORGE MAURICIO30.004.809
SAGUAS, ALEJO JORGE10.295.379
SALINAS, ALEJANDRA ESPEDITA20.131.619
SALINAS, NORA ESTER13.122.570
SANCHEZ, CLAUDIA EUGENIA22.958.310
SANCHEZ, CLAUDIA VANESA24.972.037
SANCHEZ, WALTER JAVIER17.151.025
SANCHEZ CORNEJO, MARCELA ANTONIA22.958.368
SIERRA, GASTON DANIEL26.434.524
SORIA, CARINA BARBARITA30.709.440
SUAREZ, CELIA VANESA26.105.018
SUAREZ SANCHEZ, ISABEL VERONICA29.602.745
TAPIA, VICTOR ALFREDO22.248.182
TEJADA, FABIOLA DEL CARMEN31.199.386
TELLO, ANDRES OMAR28.005.126
TORRES, JOSE ANTONIO25.590.286
VALLONE, CARLOS ALEJANDRO27.350.421
VARGAS, AURORA DOMINGA24.244.210
VEDIA, MARCELA DEL CARMEN23.922.091
VEDIA MONTAÑO, SAUL DONATO22.041.608
VEGA, GLORIA SILVINA27.261.062
VERA, VICTOR AGUSTIN23.634.645
VERON, IVANA VANESA29.264.376
VIDABLE, MONICA BEATRIZ17.907.734
VIDAL, ROQUE ARIEL17.151.247
VIDELA, MARIO JORGE25.830.670
VILLARREAL GONZALEZ, ESTER DEL CARMEN28.071.463
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 30 Viviendas, 232 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABAYAY, ESTEBAN SAMUEL39.955.053
ACIAR, RAMONA LEONARDA21.608.475
AGUIRRE, ANTONELA BEATRIZ40.368.355
ALBORNOZ, MARCELO ANDRES30.604.440
ALTAMIRANO, JESICA ANABEL32.572.868
AMARFIL, MAURICIO JOSE30.004.820
AMARFIL, NOELIA LETICIA29.156.534
ANDRADA, ROXANA VERONICA31.400.756
ANDRADE, CLAUDIA SILVANA24.658.790
ANDRADE, EMILIO RAMON29.507.621
ANDRADE, YAMILA MERCEDES34.100.811
ARACENA, JUAN CARLOS25.252.936
ARAGON, LEANDRO DANIEL34.111.439
ARAYA, EUGENIA SOLEDAD36.230.633
ARIAS, GABRIELA CECILIA24.689.506
ARMAS MOLINA, JORGE HECTOR31.612.116
ARRIETA, JOSE ALBERTO29.156.517
ATENCIO, ROXANA NOEMI29.588.422
AVILA, ALICIA ANGELINA29.606.164
AVILA, AMERICO BENANCIO11.284.293
AVILA, CARINA MONICA23.650.271
BACHI, ADRIANA DEL VALLE27.260.236
BAEZ, BARBARA DEL VALLE26.391.839
BAIGORRIA, ANTONIO ARIEL26.434.536
BALDERRAMO ROSADO, MARIANA YANELA32.083.556
BASICH, ADRIANA ELIZABETH27.784.980
BELASQUES SANCHEZ, JOEL OSCAR32.572.990
BORDON, OSCAR SANTIAGO25.995.246
BORONAT, MARIA ALEJANDRA28.644.841
BRIZUELA, ANA MARIA30.004.874
BRIZUELA, CINTIA MABEL34.100.669
BRIZUELA, JUSTA MARIA16.205.782
BRIZUELA, LORENA PAOLA31.021.973
BRIZUELA C., MONICA ELIZABETH34.864.495
BUSTAMANTE, RAUL BERNARDINO11.284.214
CABALLERO, RAUL CIPRIANO31.004.812
CABRERA, GUSTAVO JESUS35.049.824
CALIBAS, MARIELA VERONICA28.448.006
CAMPOS, JOSE EMANUEL30.004.814
CARRIZO, MARIO ALBERTO25.412.562
CARRIZO, NELSON JAVIER24.879.734
CARRIZO, VIOLETA BEATRIZ22.444.810
CARRIZO FALBO, NATALIA MABEL34.100.791
CASTILLO, MELISA VICTORIA31.612.006
CASTRO, ELIANA ELISABET DEL VALLE33.630.135
CASTRO, JAQUELINA NOELIA29.602.758
CASTRO, JULIA AURELIA10.295.327
CASTRO, JULIO EZEQUIEL31.923.112
CASTRO, PATRICIA ANABELA30.709.356
CASTRO FUENTES, NATALIA DANIELA27.849.329
CEBALLOS, MARIA INES28.005.185
CHAVES, MARCELA ALEJANDRA32.572.843
CHAVEZ, MARIA MARGARITA23.650.399
CHAVEZ, PABLO DANIEL35.734.944
CHAVEZ MONTAÑA, BRENDA DEL ROSARIO33.582.602
CHECOLI, MAYRA YANET34.100.631
CONTRERA, MERCEDES LEONOR33.582.670
COOPER ROJAS, CRISTINA MERCEDES26.547.754
CORTEZ OLIVERA, ANTONIO SEGUNDO30.354.614
DIAZ, ANALIA DEL CARMEN26.105.006
DIAZ, JOSE CESAR25.550.317
DIAZ, SUSANA ANTONIA14.527.825
DOMINGUEZ RODRIGUEZ, PAOLA ESTER28.243.542
ELIZONDO, JOHANA BETINA32.083.765
ELIZONDO, MARTA BEATRIZ17.777.082
ESCUDERO, ANTONIA MARIELA21.591.843
FALCON, JUAN PABLO29.427.121
FANTON ARIAS, MELISA BEATRIZ34.864.578
FERNANDEZ, ELIANA BELEN32.572.795
FERNANDEZ E., ANA PAULA35.192.426
FIGUEROA, ALEJANDRA NOEMI22.109.264
FIGUEROA, ANTONIO MIGUEL32.083.764
FIGUEROA, LEONARDO ALEJANDRO33.289.234
FLORES, CINTIA MELISA32.454.419
FLORES VEGA, MONICA SOLEDAD32.083.616
FREY, JESICA ROMINA35.848.230
GARCIA CASTILLO, MARIA FERNANDA26.678.685
GONZALEZ, JOSE ANTONIO11.483.138
GORDILLO, MERCEDES VANINA29.602.810
GORDILLO, OSCAR MARTIN33.582.738
GRAMAJO, JULIETA ELIZABETH25.299.276
GUARDIA, CARLOS ALBERTO32.572.765
GUERRA, ROMINA ELIZABETH34.100.662
GUIRADO, MONICA BEATRIZ21.926.122
GUTIERREZ, RICARDO DANIEL26.791.036
HEREDIA, ESTELA ANABEL30.354.664
HEREDIA, SILVIA DEL CARMEN21.362.845
IBACETA, CARLOS JAVIER26.611.559
IBARRA, DAHIANA MERCEDES DANIELA34.106.198
IRAZOQUE, IVANA LORENA27.260.905
LANDA, RUBEN DAMIAN25.195.930
LEIVA, ANABELIA MIRNA31.612.088
LEIVA, JAVIER OSCAR28.192.471
LEIVA, MIGUEL ANGEL28.836.325
LEIVA EJARQUE, MARIA ADELINA24.660.416
LEON, EDUARDO LUIS47.892.786
LEPEZ, PATRICIA ISABEL22.014.173
LLAVAL CABRA, SUSANA38.075.611
LOPEZ G., LUIS MIGUEL31.400.866
LOPEZ MARTIN, ENZO JAVIER23.977.836
LUNA, ROCIO ANABEL34.916.705
MALDONADO, GABRIELA EDITH31.199.377
MALLEA, GUSTAVO VICENTE28.373.835
MALLEA, MARIELA DE LOS ANGELES23.380.735
MARIN, ELSA VERONICA30.709.417
MERCADO, CAROLINA DEL CARMEN23.791.558
MERCADO, MABEL LILIANA21.181.883
MERCADO, NANCY BEATRIZ21.129.345
MERCADO, SILVANA MARCELA23.735.159
MERCADO, ZULMA PAOLA30.354.652
MERCADO MOLINA, MARIA SOLEDAD36.254.814
MIRANDA, HECTOR MANUEL34.864.445
MIRANDA, PETRONA DELIA4.405.228
MOLINA, FABIANA GRACIELA25.395.254
MOLINA, GRACIELA BEATRIZ30.004.990
MOLINA, JOHANA JESUS31.199.402
MOLINA CABALLERO, YANINA BEATRIZ29.072.213
MONLA ESCUDERO, JUAN JOSE27.196.458
MONTAÑA, BARBARA DAYANA38.218.416
MONTAÑO, DEBORA DE LOS ANGELES34.788.777
MONTAÑO, ROSA SILVANA30.154.946
MONTENEGRO, JUAN ANTONIO16.642.794
MORALES, GUSTAVO ANDRES23.650.395
MORALES, JUAN ANTONIO34.100.659
MORALES, RUTH DEL CARMEN33.289.282
MORENO, ANALIA DEL CARMEN30.243.465
MORENO, YESICA DEL VALLE33.966.649
MORON REINOSO, NESTOR FABIAN25.830.980
MULET ROMERO, VERONICA DEL VALLE28.726.314
MUÑOZ, SEBASTIAN JORGE31.199.387
MUÑOZ MORALES, CINTIA DANIELA35.851.607
NAVARRO, LUIS ALBERTO30.253.913
NIEVAS, CRISTIAN DAVID29.877.640
OLIVARES, EDUARDO ROMAN30.354.615
OLIVERA YANADEL, ANDREA PAOLA30.709.494
ONTIVERO, ENRIQUE EULOGIO17.777.061
ONTIVERO, JUAN OMAR18.589.089
ONTIVERO, MARIA CRISTINA33.289.261
ONTIVERO, PATRICIA BENITA33.289.262
ONTIVERO, SONIA DEL VALLE28.836.378
ONTIVEROS, ALEJANDRINA DAIANA31.612.299
ONTIVEROS, NELSON ALEJANDRO34.100.621
OVALLEZ, SERGIO MIGUEL27.639.472
OVEJERO, JORGE IVAN26.325.075
OVIEDO, VALERIA DE LOS ANGELES37.650.440
OVIEDO FARIAS, MARIA BELEN32.807.431
OYOLA, MARIA LAURA31.199.400
PAEZ, ALEJANDRO FRANCISCO32.572.914
PAEZ, ANALIA PATRICIA30.004.833
PAEZ, JORGE ROLANDO11.284.381
PAEZ, JUAN JOSE31.612.005
PAEZ, MABEL VERONICA30.354.626
PAEZ, MARIA LAURA34.100.732
PAEZ, MARINA LAURA29.177.347
PAEZ, NILSA CAROLINA37.297.676
PAEZ, PAOLA VANESA27.883.634
PAEZ, PATRICIA CLAUDIA21.359.653
PALACIO, GRICELDA ALEJANDRA32.572.796
PALACIO, SANDRA ALICIA28.967.075
PALACIO, SELVA SANDRA21.591.801
PAREDES, MARISA ALEJANDRA32.083.692
PASTEN, GRACIELA VERONICA34.100.655
PASTEN, MARIANA VICTORIA35.848.305
PASTEN MORENO, PEDRO ARTURO32.083.735
PEINADO, SONIA EDITH22.749.583
PEREZ, ALEJANDRA LORENA28.005.868
PEREZ, JOSE TOMAS22.958.481
PEREZ, JUAN MARCELO30.992.670
PEREZ, MARCELO JAVIER28.448.113
PERONA, ANTONIO ALEJANDRO32.083.750
PERONA, STELLA MARIS28.904.715
PIRRI, JOSE LUIS30.709.341
PIRRI, MARIA ISABEL34.100.856
PONC E, JULIO HERNAN31.612.114
PONCE, ANALIA ROSANA24.972.296
PONCE, HECTOR EDUARDO23.650.380
PONCE, JORGE LUIS29.996.849
PONCE, NATALIA BELEN33.582.656
QUINTEROS, ROSANA DEOLINDA26.878.785
QUIROGA, BEATRIZ ESTER12.408.367
QUIROGA, IVANA INES27.883.620
QUIROGA, LUISINA BELEN33.185.889
QUIROGA, MARIA JOSE34.864.435
RAMIREZ, JOHANA ELIZABETH35.848.119
RAMOS, ROSALBA ELOISA29.883.415
RIVERO, GUSTAVO DANIEL28.726.384
RIVERO, JOSE LUIS35.520.958
RIVERO, MYRIAM EDITH14.887.080
RODAS, ROMINA YAMILA34.916.734
RODRIGUEZ, FERNANDA NOEMI34.028.793
RODRIGUEZ, SILVIA MABEL26.611.993
RODRIGUEZ GONZALEZ, RITA MERCEDES25.995.686
ROJAS, ANA MARIA MABEL25.823.132
ROLDAN, OSCAR ORLANDO28.243.491
RUARTE, MARIA EUGENIA29.778.493
SAAVEDRA FLORES, IRINA ALEXIA34.193.515
SALCEDO, LEANDRO ESTEBAN32.572.772
SANCHEZ, JOSE LUIS31.612.026
SANCHEZ, JOSE ROLANDO27.133.743
SANCHEZ, MARIA EUGENIA32.083.706
SANCHEZ, MATILDE SELVA12.436.149
SANCHEZ, MONICA GRACIELA18.521.640
SEGOVIA ROMERA, JOSE ANTONIO32.572.732
SIDEROL GODOY, SAIDA NOEMI34.917.456
SIERRA, ANDREA FABIANA22.958.485
SIERRA, MARIA CRISTINA18.560.271
SIERRA, WALTER DAVID22.673.029
SILLERO, GABRIELA SOLEDAD32.477.452
SORIA ALBARRACIN, MELINA VERONICA30.004.940
SORIA MORALES, LAURA ISABEL28.005.218
SORIA MULLER, VICTORIA AZUCENA30.725.043
SOSA, MARIA ALEJANDRA22.799.965
SOSA, NATALIA VIRGINIA30.709.391
TAPIA, ANDREA ELISA34.864.407
TAPIA, GLADYS ESTHER30.872.526
TEJADA, ALICIA BEATRIZ37.150.758
TEJADA, ANTONIO JAVIER30.841.444
TEJADA, MARIA BELEN31.199.325
TEJADA, MARTIN OSVALDO31.199.538
TEJADA ELIZONDO, SANDRA NOEMI36.032.245
TELLO, JOSE ARNALDO24.244.734
TORRES, FEDERICO GERMAN33.289.433
TORRES GARRO, IVANA DEL ROSARIO28.836.377
TRONCOSO, ELSA FABIOLA31.199.385
TRONCOSO, HUGO ORLANDO30.357.720
URQUETA, CARLOS ALBERTO24.480.963
VALDEZ, ROCIO DEL CARMEN36.250.093
VARGAS, ANDRES ORLANDO28.644.879
VEGA, LEONARDO GABRIEL23.498.333
VEGA, NIDIA SUSANA24.948.458
VEGA P., BARBARA ROSANA33.582.677
ZUNINO, SILVANA ALICIA31.199.545
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 24 Viviendas, 625 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, MARICEL MARIANA35.734.904
ABALLAY, RUTH ELIANA34.100.861
ABALLAY FIGUEROA, RITA MARCELA GISEL39.007.777
ABALLAY MOLINA, ANDREA YANINA39.010.429
ABAYAY, ESTELA JESUS38.218.418
ACIAR MONDACA, MARISA ROXANA36.032.318
ACIAR PALACIO, MAIRA MELINA39.009.370
ACIAR ZALAZAR, EVELYN CECILIA41.682.924
ACUÑA, PATRICIA LORENA25.195.780
ADAOS, NESTOR MARTIN31.806.718
AGUILERA VALDEZ, DIEGO EMANUEL32.572.762
AGUILERA VALDEZ, GUADALUPE DOMINGA42.249.917
AGUIRRE, AGUERO ANA PAULA38.074.607
AGUIRRE, BRENDA TAMARA40.368.356
AGUIRRE, EDUARDO GABRIEL39.009.327
AGUIRRE, SOFIA AILEN41.003.417
AGUIRRE RIVEROS, CARLA MICAELA38.463.977
ALANIZ, VANESA TADEA28.836.394
ALANIZ MANZUR, MARIANA EMILCE42.081.391
ALARCON, ANALIA BEATRIZ25.195.347
ALBARRACIN, EMILSE ISABEL38.217.001
ALBARRACIN, NATALIA GRACIELA31.199.517
ALBORNOZ, LIA ESTER35.734.976
ALCARAZ MERCADO, ANA GABRIELA37.924.403
ALCOBER BISUTTI, MICAELA DAYANA40.367.800
ALFARO, CARLA AMIRA38.460.454
ALFARO REINOSO, NAHIR ELIZABETH38.074.601
ALGAÑARAZ, DIEGO RUBEN33.582.687
ALVAREZ, CARINA VANESA29.156.513
AMARFIL, ANALIA SILVIA27.490.177
AMARFIL AGUIRRE, MARIA FERNANDA37.297.603
AMARFIL LARA, TALIA DEL VALLE41.531.602
AMARFIL RODRIGUEZ, MARIA BELEN36.250.106
AMARFIL ROGANOVICH, RODRIGO42.805.713
AMARFIL ROSALES, ROCIO MILAGROS39.955.123
ANDRADA, FRANCO ARIEL38.218.435
ANDRADA, JORGE ALBERTO37.648.005
ANDRADA, RICARDO JAVIER29.602.836
ANDRADA, SILVIA NOEMI38.594.963
ANDRADA BALMACEDA, CAROLINA DEL VALLE39.010.509
ANDRADA GORDILLO, MARIANA CELESTE36.032.211
ANDRADE, ALFREDO RODOLFO27.705.083
ANDRADE, DEBORA DEL VALLE36.250.087
ANDRADE RIVERO, NATALIA LUCIA36.250.085
ANDRADE RIVERO, YESICA FLORENCIA40.368.496
ANTUNEZ, CLAUDIA ANALIA27.883.606
ARACENA, JUANA RAFAELA25.590.435
ARACENA, LAURA MATILDE21.359.991
ARACENA MARINERO, LAURA EMILIA35.734.968
ARANCIBIA, CLAUDIA BEATRIZ39.009.294
ARAYA, ANA MARIA37.297.674
ARCE, MARIA JOSE38.593.901
ARCE, YESICA ELISA33.289.304
ARIAS ALVAREZ, MARILINA DAYANA36.250.032
ARIAS NEIRA, VICTORIA EMILCE39.183.840
ARIAS NEIRA, YOHANA DEL CARMEN37.297.656
ARROYO, YANELA JORGELINA36.033.892
ARROYO SANTIAGO, NOEMI JESUS36.032.231
ASTUDILLO, DIEGO EMANUEL34.864.305
ATENCIO HERRERA, NADIA DEL CARMEN39.009.231
ATENCIO MERCADO, BARBARA VANINA38.463.950
ATUDILLO, EVA MARIA32.572.879
AUCOTOMA, LISETTE38.624.380
AVILA, ENRIQUE GUSTAVO27.617.063
AVILA, JOHANA YAMILA35.848.280
AVILA, MARIA EUGENIA27.041.055
AVILA, NATALIA28.836.380
AVILA, ROBERTO DANIEL31.401.225
AVILA DIAZ, EMANUEL ALBERTO39.009.209
AVILES, CELESTE EMILCE39.651.147
BACA CORTEZ, CINTHIA VALERIA40.368.406
BACA CORTEZ, MARCELO FABIAN34.916.720
BAEZ, NORMA GLADYS23.610.765
BAEZ, SANDRA ELISABET42.334.352
BAIGORRIA, CLAUDIA ANDREA24.316.600
BALMACEDA, ANDREA MICAELA38.464.048
BALMACEDA, FLAVIA MARCELA34.864.475
BALMACEDA, IVANA MABEL34.918.014
BANEGAS, HECTOR LEONARDO40.779.524
BARBOZA FALCON, YAMILA VIVIANA35.848.880
BARBOZA RUIZ, LILIAN MARISOL39.525.813
BARRIENTOS RODAS, ROSA94.546.923
BARSOLA, MARCELA BEATRIZ32.572.739
BAZAN, MARIELA SILVINA24.038.006
BERRIDO A., CINTIA GISELLE34.864.515
BERRIDO FALCON, VERONICA FATIMA38.218.477
BOLADO, KARINA PAOLA34.428.544
BOLADO, MAIRA DAVIANA36.250.146
BORDON, ALEJANDRA VANESA30.354.743
BRAVO PEREZ, YOHANA GISEL38.459.290
BRIZUELA, CARINA VANESA34.100.848
BRIZUELA, FABIANA DEL CARMEN38.462.117
BRIZUELA, LUCIA VIVIANA35.848.281
BRIZUELA, ROXANA ANGELA35.509.327
BRIZUELA, SANDRA BEATRIZ20.309.590
BRIZUELA RIVEROS, VALERIA SOLEDAD38.015.997
BRUNA, GABRIEL RODOLFO43.221.085
BRUNA, KAREN PATRICIA40.779.812
BRUNA, MARCOS DANIEL31.347.525
BRUNA, MONICA ALEJANDRA37.297.562
BRUSOTTI, MARIA BELEN37.297.616
BUENAVENTURA C., JOANA CELINA MABEL35.188.721
BURLI, CLAUDIA CECILIA34.100.637
BURLI, EMILIA38.218.488
BURLI, ROCIO MILAGROS41.830.382
BUSTAMANTE, ANDRES DARIO34.100.654
BUSTOS, MIRIAM MABEL33.289.303
CABALLERO, CECILIA OEMI31.612.157
CABALLERO, DANIELA BELEN42.235.030
CABALLERO CASTRO, FELIX RUBEN31.612.001
CABRERA, YESICA MICAELA37.833.634
CALVO LUNA, LAURA FABIANA30.004.978
CAMPILLAY, EDUARDO DANIEL30.631.605
CANTEROS OCAÑA, LUCIANA GUADALUPE40.823.949
CANTO DIAZ, TAMARA SOLANGE42.249.911
CAPARROS CORNEJO, ELISA CARINA38.075.825
CARDENAS, GISELA MARIA ELIZABETH33.582.721
CARO AUCOTOMA, MONICA FERNADA42.852.647
CARPIO, FLAVIO RENZO30.501.435
CARPIO CASTRO, EMILSE SABRINA42.452.270
CARPIO CASTRO, ERICA VANINA41.641.150
CARRIZO, CARLOS WASHINGTON17.777.004
CARRIZO, JOHANA VANESA34.864.508
CARRIZO, MARIA GABRIELA35.848.273
CARRIZO, ORLANDO DARIO34.100.703
CASAS, MARIA ELENA29.156.580
CASAS SANCHEZ, SABRINA ANYELEN39.955.022
CASIBAR, CAROL BEATRIZ36.251.308
CASTILLO, MARIANA GISELLE34.697.403
CASTILLO, MONICA ALEJANDRA33.582.507
CASTILLO, VANINA JEANNETTE35.851.649
CASTRO, CECILIA DEL ROSARIO33.289.244
CASTRO, EVELIN DESIRE38.464.087
CASTRO, EVELIN JAQUELINE38.015.586
CASTRO, MARIO RODOLFO28.005.166
CASTRO, MONICA GRACIELA36.250.786
CASTRO, NATALIA YANEL37.833.343
CASTRO, ROCIO MARISOL35.851.627
CASTRO, RUBEN ARNALDO33.139.772
CASTRO CASTRO, IVANA NOEMI37.832.639
CASTRO CORICA, LEONELA MARIANA36.250.125
CASTRO NUÑEZ, ROCIO SOLEDAD39.650.566
CASTRO R., ESTELA MARY35.851.668
CASTRO ROJAS, EMILIO MANUEL39.009.201
CATERINO, ADRIANA ISABEL17.619.818
CATO DIAZ, KAREN DELFINA40.368.386
CAYUELA, PAOLA ANDREA32.939.905
CESPED QUIROGA, MARIA ALICIA39.956.662
CHAVES, KAREN ELIZABETH39.650.648
CHAVEZ, ESTELA MARY36.032.295
CHAVEZ, MABEL PAOLA32.083.664
CHAVEZ, NANCY BEATRIZ27.300.902
CHAVEZ, PATRICIA YAMILA37.297.571
CHAVEZ, YANINA VANESA29.302.873
CHAVEZ QUIROGA, EVELIN ROCIO39.424.500
CHAVEZ TEJADA, ROCIO NOEMI39.955.137
CHECOLI, ESTELA MARY18.849.583
CHECOLI, MONICA MABEL37.297.587
CHIRINO, JORGE SILVIO34.100.686
CHIRINO, LIDIA DOLORES4.195.588
COBOS, CINTHIA CAROLINA37.497.006
CONTRERA, JOHANA MARISEL35.734.978
CONTRERA, ROCIO DEL CARMEN35.734.982
CONTRERAS DIAZ, ALEJANDRA LILA35.922.819
CORICA, BARBARA VANESA29.602.711
CORNEJO, MARCIA YULIANA40.368.455
CORNEJO MARTINEZ, MARCELO DAMIAN36.250.212
CORTEZ, CAMILA ELIZABETH38.620.429
CORTEZ, CLARA NIDIA6.133.735
CORTEZ OLIVERA, JOHANA ELIZABETH37.297.555
CRUZ, PAULA IRENE21.375.085
CRUZ SULLCA, ANGELICA92.666.398
CUMPIAN, MARIA DE LOS ANGELES26.325.083
DE LA VEGA, EMILSE ABIGAIL36.424.265
DIAZ, BRAIAN NELSON39.957.182
DIAZ, CAROLINA EDILIA35.851.902
DIAZ, DANIELA DESIREE36.254.849
DIAZ, JOHANA BELEN33.289.431
DIAZ, MAYRA ANTONIA36.250.046
DIAZ, YAMILA MARCELA39.424.332
DIAZ, YESICA NATALIA37.650.711
DIAZ FONTECHIA, MAIRA GISEL34.864.535
DIAZ FUNES, SILVANA NOEMI39.376.266
DOMINGUEZ, JORGE SAUL35.848.223
EJARQUE CASTAÑEDA, MELISA ANTONELA37.297.568
ELIZONDO, MAIRA ALEJANDRA34.864.484
ELIZONDO, PAMELA VANESA31.612.211
ESCUDERO, PATRICIA INES29.156.541
ESCUDERO, SANTIAGO MANUEL38.218.487
ESQUIVEL, ELIANA DE LOS ANGELES34.864.511
ESQUIVEL PAEZ, ANABEL DEL VALLE35.848.174
ESTEBES, CARLOS EDUARDO30.709.517
FALCON PAEZ, ANALIA SOLEDAD39.424.289
FALVO ABALLAY, MELINA ANABEL32.572.898
FARIAS, MARILU ELISA41.157.083
FERNANDEZ, BELEN DE LOS ANGELES38.218.489
FERNANDEZ, CINTHIA SOLEDAD33.289.330
FERNANDEZ, ELISA NATALIA29.602.741
FERNANDEZ, FILOMENA ANTOLINA17.907.653
FERNANDEZ, PATRICIA YANINA28.005.743
FERNANDEZ, UBALDO SERGIO27.350.967
FERNANDEZ, YAMILA BELEN40.470.213
FERNANDEZ FANTON, CARLA NAHIR35.848.130
FERNANDEZ MARINERO, LAURA CELESTE38.219.131
FERREYRA, CARINA DAYANA38.074.676
FIGUEROA, KATIA MICAELA39.650.555
FIGUEROA, MARIA SOLEDAD30.536.722
FIGUEROA, ROSA MAGDALENA27.490.103
FIGUEROA ELIZONDO, GISEL MICAELA44.018.239
FIGUEROA GONZALEZ, MILAGRO NOEMI42.207.315
FIGUEROA NAVARRO, FLORENCIA DEL VALLE39.271.960
FIGUEROA VERGARA, CECILIA INES32.083.716
FLORES, ELIANA SILVINA33.058.725
FLORES, JUAN DE LA CRUZ17.151.197
FLORES, MAIRA AMARIL38.219.087
FLORES, OLGA VIRGINIA20.131.314
FLORES, YANINA VANESA35.848.105
FLORES PALACIO, JOHANA MAGALI35.848.400
FLORES TEJADA, ANABELA ANAHI36.032.312
FONTECHIA, FRANCO GABRIEL36.032.282
FONTECHIA DIAZ, JONATHAN RAUL34.100.617
FRANOVICH, NANCY GISELLE35.848.312
FREDES, ERICA ROMINA41.297.236
FUENTES, DANIELA SOLEDAD35.506.967
FUENTES, JUSTO FRANCISCO10.295.211
FUENTES, MIGUEL ANGEL34.864.523
FUENTES, SERGIO FABIAN30.354.681
FUENTES, YAMILA BELEN45.263.426
FUENTES ALVAREZ, FERNANDO GERARDO33.289.230
FUENTES IRAZOQUE, JENNIFER MACARENA39.650.604
FUENTES IRAZOQUE, MARIA ALEJANDRA38.463.974
FUNES, LAURA DANIELA37.005.509
GAITAN, RICARDO DANIEL29.149.146
GALVAN VALDEZ, MARIA ALEJANDRA32.083.639
GAMBOA, ANA FLORENCIA38.074.257
GAMBOA, MARA ANABEL33.289.322
GAMBOA RUARTE, LUCAS FERNANDO39.007.525
GARCIA, SONIA YANINA31.637.352
GARRIDO, RODRIGO LEANDRO34.864.431
GARRO, MIGUEL DAMIAN27.883.681
GODILLO, MARIA AZUCENA24.382.127
GODOY, ROMINA SOLEDAD35.505.658
GODOY, YESICA SOLEDAD35.505.657
GOMEZ, BARBARA MARCELA38.074.683
GOMEZ, MARIELA23.650.214
GOMEZ BALMACEDA, OSVALDO JAVIER30.116.660
GOMEZ SALINAS, YESICA ADRIAN33.289.445
GONZALEZ, ALDANA GRACIELA40.711.730
GONZALEZ, CARLA ISABEL35.848.720
GONZALEZ, EMILCE SOLEDAD33.582.730
GONZALEZ, GABRIELA MARIA34.100.632
GONZALEZ, GABRIELA VANESA36.032.257
GONZALEZ, GABRIELA VIVIANA27.300.925
GONZALEZ, JONATAN EDGARDO35.848.316
GONZALEZ, KAREN DESIRE37.647.737
GONZALEZ, MARIA ELENA21.181.924
GONZALEZ, MAYRA ELIZABETH35.209.850
GONZALEZ, PAULA ELIZABETH39.009.217
GONZALEZ, ROMINA MARISEL38.218.037
GONZALEZ BALDERRAMO, GRISELDA ELISABET38.074.669
GONZALEZ CASTRO, MICAELA JOHANA38.463.990
GONZALEZ CHACON, ROMINA DAYANA38.217.392
GONZALEZ CHACON, SABRINA CELESTE40.368.583
GONZALEZ IRAZOQUE, DANIELA CELESTE37.297.696
GONZALEZ IRAZOQUE, ELIZABETH JANET34.864.582
GONZALEZ MONTAÑA, TATIANA ELIZABETH33.936.292
GORDILLO, MELISA MARISEL41.641.112
GOYOSCHEA OLM OS, DAYANA BEATRIZ36.254.840
GUAJARDO MERCADO, RITA NOEMI32.572.717
GUERRA, JOHANA FILOMENA33.289.215
GUERRA, YANINA MICAELA36.254.822
GUTIERREZ, DAYANA MARCELA41.253.431
GUTIERREZ, MARISA ELIZABETH37.832.688
GUZMAN, ESTELA MYRIAM14.790.119
GUZMAN, NORMA DE LAS MERCEDES41.958.211
GUZMAN CARRIZO, AGOSTINA NOELIA39.009.850
HEREDIA, SILVIO EDMUNDO35.851.631
HEREDIA IRAZOQUE, MARIBEL DEL CARMEN34.100.709
HERNANDEZ, MIRIAM SOLEDAD34.417.280
HIDALGO, SILVANA VERONICA30.004.871
ICAZATTI ALBARRACIN, PAULA DANIELA35.848.254
IGLESIAS, ANA MARIA25.966.831
ILLANES ARCE, NESTOR FRANCO34.864.546
IRAZOQUE, ADRIANA MICHELLE40.368.409
IRAZOQUE, FLORENCIA GLADYS16.642.940
IRAZOQUE, MARIA DEL ROSARIO40.368.498
IRAZOQUE, MIRIAN ELENA21.591.716
IRAZOQUE, SANDRA MABEL22.958.372
JOFRE, ANA SOL38.218.458
JOFRE, YESICA MARICEL39.009.424
JOFRE CASTRO, ELIANA FATAIMA38.590.904
JOFRE F., MARINA VANESA34.100.897
JUAN, MARCIA JANET36.254.844
LARA ATENCIO, CELINA INES39.650.629
LEGUIZA, NOELIA LILIANA32.632.681
LEIVA, CARLOS ALBERTO37.297.644
LEON, MAIRA VANINA39.791.956
LEPEZ, MARIANELA BEATRIZ35.938.787
LOPEZ, CINTIA SOLEDAD33.966.530
LOZANO, BRAIAN EMANUEL39.010.765
LUCERO, JORGE OSVALDO35.208.966
LUCERO, MARIA DEL MAR21.129.289
LUCERO, MERCEDES ADRIANA22.250.798
LUNA, ELIZABETH ANTONIA31.199.364
LUNA, EMILCE DEOLINDA31.199.540
LUNA MALLEA, MARIANA ALEJANDRA36.032.234
LUNA MALLEA, MAYRA ANGELA37.297.577
LUNA OLMO, CRISTIAN ROBERTO34.100.636
LUNA ROLDAN, YESSICA NOEMI39.009.277
MALDONADO, NELLY SILVIA14.032.784
MALLA, ALEJANDRA ELISABETH34.863.514
MALLA, ARANXA RUTH39.054.890
MALLA, MARIA TERESA10.501.614
MALLA, VANESA YANINA31.973.902
MALLEA, ADRIANA VIRGINIA24.972.981
MALLEA, CHRISTIAN SERGIO31.199.573
MALLEA, FRANCISCA LIRIA4.795.144
MALLEA, KAREN BELEN39.650.519
MALLEA, SILVANA RAMONA27.351.022
MALLEA RUIZ, GRACIELA ALEJANDRA33.289.211
MALLEA RUIZ, SILVIO MAURICIO35.734.999
MANRIQUE, DALMA ANABEL36.032.239
MARIN, ELIO NICOLAS32.083.621
MARIN, MYRIAN MARCELA25.001.083
MARIN LUCERO, SANDRA SOLEDAD35.506.970
MARIN OVIEDO, GEORGINA SORAYA38.077.243
MARINERO, JOSE LUIS31.612.267
MARINERO MOLINA, ELIZABETH SOLEDAD.38.460.429
MARIÑO CORTEZ, MARCELA TOMASA33.679.936
MARTINEZ, ALEJANDRA BELEN40.264.221
MARTINEZ, HILDA VIVIANA38.594.030
MATURANO, GRECIA NATALIA35.190.510
MEJIAS, ANA DEL CARMEN22.673.285
MERCADO, ALEJANDRA VANESA28.192.895
MERCADO, JOHANA MICAELA38.463.963
MERCADO, MARIA BELEN36.254.816
MERCADO, MARIA ELENA39.007.940
MERCADO, NATALIA VERONICA36.032.207
MERCADO ELIZONDO, CARLOS ISMAEL40.368.407
MERCADO ELIZONDO, YESICA GISEL38.463.969
MERCADO GORDILLO, MICAELA DEL CARMEN39.009.226
MERCADO MARTIN, MICAELA BARBARA SOL39.424.880
MERCADO MOLINA, JORGE LUIS34.864.383
MERCADO POBLETE, BARBARA BELEN39.009.875
MERCADO POBLETE, LORENA PAOLA41.531.761
MERELES, ANABELA YAMIL37.297.679
MERELES, VANESA DEL CARMEN30.501.391
MIRANDA, JULIA DAYANA39.009.296
MIRANDA, MARIA LUISA27.133.752
MIRANDA BERGARA, LUCILA AYELEN39.011.639
MOLINA, CLAUDIA DEL VALLE36.032.254
MOLINA, DEOLINDA ADRIANA24.879.566
MOLINA, JUAN MANUEL35.851.633
MOLINA, LILIANA SILVINA31.199.403
MOLINA, LUCIA MARIBEL36.250.153
MOLINA, MARIA ISABEL20.309.560
MOLINA, MERCEDES TRINIDAD25.001.158
MOLINA BRUNA, JOSE DANIEL34.100.798
MOLINA CALIBAS, MARIANELA ALEXANDRA38.074.630
MOLINA CASTRO, DAYANA MELISA35.850.146
MOLINA PEREYRA, XIMENA DEL VALLE39.956.852
MOLINA PEREYRA, YAMILA DEL CARMEN39.007.685
MONDACA, CRISTINA DEL CARMEN38.219.349
MONDACA, LEANDRO MARTIN38.463.961
MONTANA, DELIA BENITA31.612.222
MONTAÑA, EUGENIA DE LOS ANGELES39.650.537
MONTAÑA, LUCIANO EMANUEL42.858.184
MONTAÑA, MARIA RAMONA17.151.207
MONTAÑA, MICAELA PATRICIA37.833.679
MONTAÑA, NOELIA FLORENCIA38.460.737
MONTAÑA, ROSA MILAGROS40.728.192
MONTIVEROS, MARIA LAURA37.832.672
MONTOYA, JUAN ARMANDO35.850.683
MORALES, EDUARDO FRANCO39.011.629
MORALES, NANCY SOLEDAD42.249.902
MORALES RIARTE, CECILIA ALEJANDRA36.250.142
MORENO, GERARDO ANTONIO28.904.763
MORENO, NATALIA VANESA34.111.272
MOREYRA VALDEZ, RAUL ROLANDO31.612.284
MOTETTA, VALERIA MAGDALENA27.488.620
MURUA BALDERRAMO, ALFREDO JESUS39.009.290
MURUA OLMOS, LUCIANA DANIELA34.100.671
MUÑOZ, BARBARA MARIANA38.464.054
MUÑOZ, CYNTHIA DAYANA36.032.319
MUÑOZ, VANESA CLARA36.250.167
MUÑOZ MURUA, EMILCE MARIELA41.157.082
NARVAEZ, MIRNA MERCEDES26.972.945
NEIRA, FLORENCIA MICAELA40.368.394
NIEVAS M., ALDANA LUCIANA39.009.358
NIEVAS QUIROGA, GABRIELA ETELVINA34.697.157
NUÑEZ, CARLA LORENA31.442.149
OCHOA, CARLA SOLANGE36.250.195
OLIVARES, CELIA TAMARA38.464.072
OLIVERA, JUAN CARLOS6.758.463
OLMOS, ERICA DANIELA32.572.940
ONTIVERO, CAREN MICAELA38.217.174
ONTIVERO, CINTIA DANIELA33.582.714
ONTIVERO, ELIANA MELISA35.848.378
ONTIVERO, GISEL DELIA35.734.924
ONTIVERO, LUIS MIGUEL31.612.296
ONTIVERO, SOLEDAD DEL CARMEN39.010.407
ONTIVERO, TALIA NICOLASA41.830.355
ONTIVERO BAZAN, YESICA ANABEL35.848.336
ONTIVERO JFRE, DANIEL OMAR38.461.372
ONTIVEROS, MARIANA BEATRIZ35.848.267
OPAZO BUSTAMANTE, ALDANA GABRIELA42.516.856
ORELLANA, LUCIANA39.652.341
ORMEÑO, ELIANA MARIBEL36.032.269
ORTIZ MILLA, ROMINA FRANCISCA32.807.601
OTAROLA, PAMELA MARILIN35.923.587
OTAROLA, TANIA BELEN39.996.132
OVALLEZ, FLORENCIA LUCIANA34.916.732
PAEZ, ELIANA DEL CARMEN34.864.506
PAEZ, EMILIO RAMON39.007.404
PAEZ, LAURA SUSANA28.119.976
PAEZ, MARCELO ALEJANDRO35.857.474
PAEZ, MAYRA SOLEDAD38.464.007
PAEZ, PAOLA VANESA25.748.183
PAEZ, VALERIA PAOLA33.582.658
PAEZ, VERONICA ANAHI38.464.046
PAEZ MIRANDA, ROCIO CELESTE39.650.670
PAEZ REINOSO, PAOLA MELISA29.796.538
PALACIO, CLAUDIA BEATRIZ36.250.067
PALACIO, DAYANA DEL VALLE36.250.136
PALACIO, MELISA ALDANA39.237.315
PALACIO BRIZUELA, MAXIMILIANO DANIEL41.830.362
PALOMAS ROLDAN, JOHANA ISABEL39.650.552
PAPAIANNI DIAZ, YESICA ELIZABETH35.848.126
PAREDES, MARCELA DEL VALLE37.297.582
PAREDEZ, MIGUEL ALEJANDRO34.864.491
PASTEN, DAYANA BELEN37.832.670
PASTEN, DAYANA ELIZABETH37.832.932
PASTEN, ELIANA MELISA JOHANA34.100.748
PASTEN, EMILCE ISABEL39.650.664
PASTEN, ENZO DARIO36.250.272
PASTEN, HAYDEE NOELIA30.354.784
PASTEN, YANINA MARISOL39.183.812
PASTRAN SANCHEZ, DANIELA NATALI33.582.552
PEREYRA, NOELIA ALEJANDRA38.463.937
PEREZ, PAULA DANIELA39.009.289
PERONA BALDERRAMO, CAROLINA ALEJANDRA38.074.698
PERONA BALDERRAMO, OSCAR SEBASTIAN38.464.071
PERONA FRANOVICH, EDGAR RAMON38.462.700
PERUZZI GIMENEZ, GABRIELA NATALIA28.538.676
PEÑALOZA, YESICA ELIZABETH34.864.470
PINO, ROCIO MARISEL39.995.704
PINTO GARIN, FRANCO DAVID39.524.396
PIÑERO, KARINA CECILIA LEONOR23.026.183
POBLETE, JULIETA ALEXANDRA35.848.210
POBLETE, SANDRA DAYANA38.015.843
POBLETE RAMIREZ, EVELIN JOHANA32.083.622
POBLETE RAMIREZ, PAMELA ETEL30.354.649
PONCE, FLORENCIA ELIZABETH42.516.897
PONCE, LEILA SILVANA40.368.481
PONCE, MARIANA YANET35.848.320
PONCE, PAULA MARIANELA36.250.283
PONCE, RAMONA ARGENTINA17.907.525
PONTORIERO, MARCELO ANDRES38.074.610
PUENTEDURA, EMILIO FRANCISCO36.250.170
QAUIROGA, MARCOS ANTONIO25.462.197
QUINTERO, ANA CLAUDIA35.318.910
QUINTEROS, DAYANA TAMARA38.463.985
QUIROGA, ANTONELA SOLEDAD36.623.237
QUIROGA, CINTIA ANABELA30.891.335
QUIROGA, CRISTINA ALEJANDRA36.250.250
QUIROGA, ELIANA EDITA36.032.374
QUIROGA, ELIANA MICAELA38.074.615
QUIROGA, KAREN GISEL37.297.685
QUIROGA, NILO MAURICIO27.041.410
QUIROGA, ORIANA AYLEN41.253.463
QUIROGA, RAMON ABEL33.289.478
QUIROGA, SILVIA DEL VALLE22.673.185
QUIROGA, YULIANA EUGENIA38.460.307
QUIROGA ARAYA, CLAUDIA VERONICA31.612.028
QUIROGA GONZALEZ, SANDRA LORENA34.916.034
RAMIREZ, ANABELA CYNTHIA32.572.912
RAMIREZ, LORENA YANET38.463.928
RAMIREZ, MARIA INES16.642.946
RAMIREZ, PATRICIA JOHANA34.864.400
RAMIREZ LENCINA, SORAYA ANABEL41.531.778
RAMOS, BRISA MALENA42.509.923
RAMOS, NELIDA MELISA37.297.635
RAMOS, ROCIO ELIZABET41.157.088
RAMOS, TALIA MARISOL39.650.651
REINOSO, EMILCE DE LOS ANGELES20.309.547
REINOSO CHIRINO, SOLEDAD DEL VALLE39.957.067
RIVERO, ALEXIS RAMON39.007.376
RIVERO, ANA MERCEDES34.864.472
RIVERO, DEOLINDA ALEJANDRA38.592.493
RIVERO, LEOPOLDO LISANDRO35.848.299
RIVERO, MARIA BELEN42.235.294
RIVERO, YAMILA DEOLINDA39.793.028
RIVERO CARRIZO, FELIX ADRIAN37.762.301
RIVEROS, MARISA ELIZABETH35.848.368
RODRIGUEZ, AGUSTINA MIRANDA40.471.377
RODRIGUEZ, AIDA CELESTE40.368.467
RODRIGUEZ, CELINA DEL CARMEN29.177.262
RODRIGUEZ, JUDIT AYLEN41.958.422
RODRIGUEZ, MARIA GISELL38.077.040
RODRIGUEZ, MELISA SOLEDAD41.641.107
RODRIGUEZ, YANINA GABRIELA33.337.586
RODRIGUEZ TEJADA, FLAVIA GISELLE32.572.891
RODRIGUEZ ANDRADA, MARIA EMILCE41.253.483
RODRIGUEZ ESQUIVEL, MELIA JAZMIN40.368.337
RODRIGUEZ T., EVELIN JANET36.250.158
RODRIGUEZ TEJADA, LILIANA VANINA33.582.793
ROJAS, MARIANA DEL VALLE39.007.470
ROJAS BAEZ, ERICA PAMELA36.032.273
ROJOS AMARFIL, JOHANA TAMARA38.218.431
ROSALES, IRMA BEATRIZ DEL VALLE39.183.136
ROSALES SIERRA, FLORENCIA YANINA39.650.666
ROSALES SIERRA, NATALIA TAMARA38.460.171
RUIZ, MANUELA MARIA LUJAN41.221.021
RUIZ, YANINA PAOLA38.218.448
RUIZ ORZUZA, MANUEL JESUS32.768.081
SAAVEDRA FLORES, MICHEL OSCAR35.508.456
SAGUAS, CARMEN DEOLINDA27.488.741
SALCEDO, MICAELA BELEN38.463.931
SALCEDO GIL, JUAN ANTONIO35.508.165
SALEM AGUERO, FEDERICO SANTIAGO35.848.901
SALEM AGUERO, NAHIM19.052.683
SALINA, MAIRA ANABEL35.735.796
SALINAS, MARINA CRISTINA31.496.682
SANCHEZ, CARLOS ALBERTO28.005.649
SANCHEZ, EVELYN MACARENA39.088.572
SANCHEZ, FERNANDA DEL ROSARIO26.154.979
SANCHEZ, LUCAS FABIAN36.250.245
SANCHEZ, MARIA LUISA36.032.262
SANCHEZ, MIRTA ELIANA33.582.752
SANCHEZ, MONICA MARIANA34.916.725
SANCHEZ, SONIA DANIELA30.709.476
SANCHEZ, YANINA VANESA29.156.597
SANCHEZ DIAZ, JESSICA ELISABET36.250.185
SANCHEZ ESQUIVEL, ROMINA BELEN39.650.619
SANCHEZ LOPEZ, EMMANUEL MATIAS33.582.629
SANCHEZ S., ESTELA MARI31.612.055
SANTILLAN, NIDIA ROSANA18.326.936
SARMIENTO QUIROGA, CARLOS JAVIER35.848.339
SARMIENTO QUIROGA, MARIANELA AYELEN39.650.527
SARMIENTO QUIROGA, SILVINA GUADALUPE38.460.017
SECOLI, LORENA DE LOS ANGELES34.864.354
SECULI, MARIA DE LOS ANGELES35.851.662
SEGOVIA, ELSA ESTHER34.918.059
SEGOVIA, PATRICIA SUSANA38.594.974
SEGURA FERREYRA, ROSA ELENA36.911.170
SERRANO, ANDREA ELIZABETH30.709.442
SERRANO, MARIA DE LOS ANGELES39.009.900
SIERRA, ELISABET YANINA37.648.101
SIERRA, NADIA LUJAN37.297.758
SORIA, MARIANA EVELIN36.032.243
SORIA FIGUEROA, CINTHIA DAYANA39.009.245
SOSA, CEILIA MELINA36.254.836
SOSA, GILDA FLORENCIA39.011.680
SOSA, ISIDRO ENRIQUE14.032.785
SOSA, IVANA VALERIA29.302.887
SOSA, JOSE ALBERTO33.289.717
SOSA, MARIA LORENA26.434.232
SUAREZ, MAIRA BELEN33.582.534
SUAREZ SANCHEZ, FERNANDA ADELINA31.199.336
SUBIERE MARINERO, EMANUEL ALBERTO35.848.107
TEJADA, ALFREDO RAUL17.907.781
TEJADA, CARLA DANIELA34.864.372
TEJADA, DIEGO RAUL29.302.781
TEJADA, ERICA BARBARITA39.955.015
TEJADA, EVA HAYDE30.004.956
TEJADA, JORGE DANIEL25.549.247
TEJADA, MELINA AYELEN42.990.481
TEJADA, NANCY FLORENCIA41.253.427
TEJADA, NATALIA GISEL35.851.630
TEJADA, YESICA VALERIA38.074.606
TEJADA C., YAMILA ANTONELLA39.009.372
TEJADA ELIZONDO, SILVANA ELIZABETH35.848.235
TEJADA VARGAS, AINARA YASMIN39.009.304
TELLO, JUAN EDUARDO38.074.653
TELLO REINOSO, MARIA DE LOS ANGELES38.464.032
TERRERA MORTENSEN, CESAR JAVIER29.771.028
TOBARES, JUAN MANUEL33.025.005
TORRES, ANGEL DARIO35.054.014
TORRES, MARIA MARIELA22.444.884
TREDICI, SOLEDAD ELIANA39.010.641
TRIGO ACUÑA, ALBERTO JESUS34.864.406
TRIGO S., DANIELA ROMINA35.848.363
TRONCOSO, ADRIANA VANESA32.083.783
TRONCOSO, ELSA BEATRIZ11.483.132
TRONCOSO, FLAVIA ROMINA34.100.860
TRONCOSO, VILMA YANELA29.156.547
VALDEARENAS, LUCIA DEL ROSARIO41.641.463
VALDEZ, ANA LAURA39.007.218
VALDEZ NIEVAS, EDUARDO GERMAN32.572.905
VALLEJO, MARIA ROSA28.836.330
VARAS, VERONICA VANESA30.354.690
VARAS Q., CINTIA ELIZABET37.297.570
VARGAS, CARMEN RAQUEL24.480.151
VARGAS, EMANUEL ENRIQUE36.032.326
VARGAS, MARIA MILENA40.265.924
VARGAS, MARIANA BELEN38.015.877
VEGA, FLAVIA YAMILA31.526.137
VEGA SALINAS, ESTEFANIA JANET39.011.841
VEJA, MAIRA ANABEL35.851.647
VELAZQUEZ, FLORENCIA NAHIR42.990.766
VELAZQUEZ, LUIS LEOPOLDO31.308.946
VELAZQUEZ, MARIQUENA JANET39.009.301
VELAZQUEZ, PABLO JOSE34.373.090
VENTRICE, GABRIEL EZEQUIEL32.033.704
VERA, CLAUDIA VANESA29.602.718
VERA, ELISA GISEL39.650.650
VERA, IRMA BEATRIZ11.483.020
VERA, MARCELA DEL ROSARIO25.412.618
VERA, PAOLA YANINA27.617.143
VERA, ROMINA FLAVIA33.289.468
VERA CHECOLI, VERONICA JANET40.368.377
VIDAL, CINTHIA NATALIA39.009.339
VIDAL, VALERIA MINERVA29.302.782
VIDAL FLORES, ELISA EMILIA32.572.820
VIDELA, IVANA PAOLA32.572.799
VIDELA, JUAN ANGEL35.849.569
VILLAFAÑE, LORENA MARTA25.508.385
VILLALBA, MARIELA ANDREA24.186.731
VILLARRUEL, MATIAS ALEJANDRO37.832.696
YANADEL, MYRIAM GISELA33.582.549
YAÑEZ, MARIA ESTELA4.195.456
ZARATE, ANGELA VALERIA34.864.500
ZARATE, ESTER JUANA10.501.611
ZARATE, ROMINA YANEL33.582.638
ZARZUELO, DARIO SEBASTIAN35.924.031
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 6 Viviendas, 8 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
BRIZUELA CARRIZO, MIGUEL ANGEL33.289.453
CEREZO, JUANA DEL ROSARIO5.127.709
CORTEZ, MARCELA LORENA27.133.710
DI SALVO, ANGELINA2.272.281
MARINERO, ADRIANA MARCELA21.591.709
NIEVAS, ROCIO DE LOS A39.650.680
ORTIZ, GEMA SUSANA31.129.630
PEREYRA, LILIANA LEONOR26.399.432
Grupo 5. Discap.General , 6 Viviendas, 75 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, ANGEL RAUL12.450.153
ALANIZ, MARCELA ALEJANDRA22.014.183
ALBEIRO, CARLA CELINA34.915.901
ANDRADA, MARIA FERNANDA32.083.757
ANTUNEZ, HILDA ADELINA14.831.909
AREVALO OLIVERA, RAUL MARTIN25.821.878
ARIZA, TERESA DELFINA10.295.291
AVILA, REIMUNDA14.032.649
BAEZ, CASIMIRA3.164.776
BAIGORRIA, SOLEDAD ANABEL33.232.383
BALMACEDA, VALERIA DEL VALLE31.612.050
BANEGAS, HECTOR FLORENTINO11.284.358
BERRIDO, LUIS CLEMENTE7.944.048
BRIZUELA, PATRICIA ANDREA33.582.555
CABALLERO, CARLOS RAUL20.753.212
CABALLERO, EDITHA LAURA13.629.091
CABRERA, ENRIQUE CARMELO23.082.861
CALIVA, ERICA ALEJANDRA33.269.248
CHAVES, ARMANDO ALFREDO14.527.967
CHAVEZ, NORMA BEATRIZ21.798.928
CORTEZ, ELISEO ARIEL34.100.774
DIAZ, MARISA DEL VALLE30.709.429
DIAZ AVILA, PAMELA DE LOS ANGELES31.125.929
DURAN, SILVIA VANINA25.991.614
ELIZONDO, JUAN CARLOS11.653.220
FALCON ONTIVERO, MARCELA ESTER26.204.406
FALVO, YESICA RAFAELA41.054.429
FERNANDEZ, ALEJANDRA ERICA26.288.817
FERNANDEZ, DELIA ALCIRA14.032.835
FERREIRA, ALFREDO RICARDO12.436.199
FLORES, CARINA DEL VALLE35.848.291
FLORES, MARCELA FABIANA32.572.798
GOMEZ MOLINA, MARGARITA BRUNA16.670.638
LUNA, ESTELA20.989.763
LUNA, TAMARA SOLEDAD40.573.456
LUNA MALLEA, GABRIELA NATALIA38.463.968
MALLEA, BENITA CRESENCIA12.364.678
MALLEA, SILVIO AGUSTIN7.807.085
MERCADO, MARCELA ISABEL23.943.836
MERCADO, RINA LIDIA17.907.527
MESTRE, JORGE5.402.161
MONDACA, NESTOR FABIAN18.278.708
MONRROIZ, NOELIA ALEJANDRA28.689.420
MONTAÑA, MERCEDES DEL C.ARMEN5.127.493
MONTAÑA, TAMARA ANTONIA35.848.178
MORALES MONTIVEROS, CLAUDIA MALVA22.064.845
MURUA, FELIPE RODOLFO14.527.927
MUÑOZ, CINTIA PAMELA34.864.512
MUÑOZ, MARIETA DEL CARMEN22.601.772
NUÑEZ, JUAN CARLOS8.238.817
ORTIZ, IVANA ANDREA25.573.258
PAEZ, MARCELINA JACINTA11.185.997
PAEZ L., ESTELA BEATRIZ21.181.767
PALACIO, MARGARITA BARBARITA16.516.662
PASTEN, EVARISTA YOLANDA13.122.820
POBLETE RAMIREZ, KAREN YANET34.100.616
PONTORIERO, MARIA DE LOS ANGELES26.908.907
QUIROGA, SILVIA DAYANA36.250.105
RIVERO, DANIEL ALEJANDRO21.412.742
RIVERO, ISOLINA NORA16.642.862
RIVERO, NORMA DANIELA36.250.210
RODAS, MAIRA GISEL35.848.275
RODRIGUEZ, SABRINA AYELEN39.790.633
ROJOS, SILVANA VALERIA34.100.855
SAGUAS, CLAUDIA DEL CARMEN21.591.934
SIERRA OLIVERA, ALBA ANALIA28.836.383
TEJADA VARGAS, MARISA ELISA37.297.665
TORO, JULIA ISABEL18.159.816
VALDEZ, BARBARA IVANA36.254.834
VALDEZ, CARLOS JESUS16.642.849
VALDEZ, GABRIELA DEL VALLE22.958.541
VALLETTA, ADRIANA ALEJANDRA17.640.786
VEDIA, ENRIQUE MIGUEL ANGEL34.711.511
VIDELA, OSVALDO RUBEN30.354.667
ZARATE, ANGELA ERNESTINA12.689.686
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 4 Viviendas, 22 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUIRRE, WILSON ENRIQUE34.696.257
BOLAÑOS AGUILERA, CINTHIA ANABEL34.918.107
CALDERON PONCE, EMANUEL33.614.241
CASTRO, DANTE SEBASTIAN32.572.818
CASTRO, GISELLA PAOLA36.250.279
CORTEZ, MARIA BELEN32.689.218
CORTEZ DIAZ, GASTON MAXIMILIANO33.582.520
DIAZ, ESTEBAN CRUZ39.009.241
DIAZ, MIGUEL ANGEL18.419.485
DURAN, NORMA GISELA37.033.769
GARAY, GISELLE YAMILA36.250.255
GARCIA, JUAN MANUEL26.348.530
GONZALES FUIGUEROA, RAUL EDUARDO26.511.928
LEITES SILVA, YAMILA MICAELA36.031.478
LUCERO, JORGE LUIS35.848.839
LUNA, CINTHIA BARBARA36.254.815
LUNA, JOHANA NOEMI36.250.198
MERCADO OVIEDO, JUAN MANUEL38.464.078
ORELLANA, MANUEL JESUS36.543.688
OROPEL, CLAUDIA VANESA36.251.452
ORTIZ, JOSUA EZEQUIEL36.032.344
QUIROGA ARAYA, LUCAS EMANUEL38.463.959

Barrio 14. Bº -MUNICIPAL- Don José , Albardon

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 34 Viviendas, 218 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, NORMA BEATRIZ27.276.240
ACEVEDO, CARLOS RAMON16.853.323
ACOSTA, LORENA BEATRIZ23.650.397
ACUÑA PALTA, PAOLA MARIANELA29.588.469
AGUERO, IVANA LORENA28.005.624
AGUERO AMBERK, ELISABETH RUTH27.043.278
AGUIRRE, JORGE ARIEL21.181.781
ALANIZ, ANGEL ARGENTINO8.455.666
ALBARRACIN, JORGE FABIAN17.151.233
ALFARO, ELBA DORIS14.527.870
ALGAÑARAZ, ALEJANDRA LORENA25.319.593
ALVAREZ, JORGE ALBERTO29.602.803
ALVAREZ, SUSANA BEATRIZ16.469.164
AMARFIL, ANALIA GABRIELA26.434.535
AMARFIL, SONIA FRANCISCA16.865.128
ANDRADA, CARLOS FABIAN21.181.930
ANDRADE, BARBARA ISABEL21.926.560
ARACENA, NANCY BEATRIZ22.958.437
ARIAS, JOSE LUIS21.181.728
ARROYO, MARIA ELENA16.085.557
ATENCIO, GUSTAVO DANIEL17.777.099
ATENCIO, LEONOR MATILDE11.284.253
AVILA, JORGE AMERICO25.830.609
BAIGORRIA, EDITH VIVIANA28.644.820
BALMACEDA, SILVINA DEOLINDA27.300.950
BARAHONA, ALBERTO HUGO28.448.817
BARQUIEL, OLGA DEL CARMEN16.135.834
BARROZO LUNA, RITA ALEJANDRA32.140.168
BELAZQUES, CLAUDIA ADRIANA21.182.033
BERRIDO, YANINA DANIELA30.004.926
BLANCO, NORMA ANALIA27.041.536
BURGOS, JUAN CARLOS14.377.205
CABALLERO, EDUARDO AMERICO11.284.380
CABRERA, ANDREA CAROLINA25.118.397
CABRERA, JUAN JOSE25.412.090
CARDOSO, ETHEL CATALINA20.574.237
CARRIZO, ESTELA EUGENIA14.032.776
CARRIZO, ISMAEL NERI33.582.546
CARRIZO, JUAN BALDOMERO10.296.797
CARRIZO, MIGUEL CEFERINO26.399.456
CARRIZO, ROBERTO RAUL16.366.311
CARRIZO, TOMASA NOEL3.084.310
CASIBAR, JUAN CARLOS20.801.608
CASTAÑEDA, ROSA DEOLINDA22.014.200
CASTILLO, DUILIO SANDRO20.661.981
CASTILLO BORQUEZ, RAUL ANTONIO23.633.723
CASTRO, EUGENIA SOLEDAD35.736.367
CASTRO, MARCELO DE LOS R17.151.340
CASTRO, RAUL ARIEL27.883.675
CASTRO FAJARDO, SILVIA ROSANA26.204.561
CAYUELA, CARLOS SALVADOR25.961.495
COBOS, JOSE LUIS21.591.783
CONTRERAS, DOMINGO FERNANDO8.493.113
CORICA, CLAUDIA MARISA22.444.771
CORREA, PABLO EUGENIO22.673.110
CUELLO, RAUL JORGE12.436.121
CUENCA, MIRYAM EDITH25.640.139
DIAS, CARLOS MAURICIO24.512.559
DIAZ, MARIO NESTOR30.709.497
ECHEGARAY, ROSA DEL VALLE26.908.569
EJARQUE, MONICA NOEMI22.673.124
ESPEJO, NESTOR11.284.267
ESQUIBEL, LILIA CARINA21.357.941
ESQUIVEL, INES CELESTINA23.943.780
FAJARDO, JAQUELINA26.790.583
FAJARDO, JUAN CARLOS22.673.161
FERNANDEZ, JOSE LUIS22.014.276
FERNANDEZ MARTIN, ROLANDO GUSTAVO23.545.050
FIGUEROA, OTILIA AZUCENA3.568.967
FIGUEROA, SERGIO MAURICIO29.302.701
FIGUEROA, VICENTE ALFREDO21.181.773
FIGUEROA PEÑALOZA, MARCELA ALEJANDRA22.958.584
FLORES, ALICIA DEL ROSARIO32.572.838
FLORES, CARLOS ALBERTO21.181.906
FLORES, PAOLA NATALIA29.302.829
FONTECHIA, ADRIANA MABEL23.448.932
FONZALIDA, LUIS BARBARITO13.629.039
FRANOVICH, MARIA BELEN31.199.593
FRANOVICH, TATIANA DEL CARMEN28.192.705
FUENTES, FABIAN OSCAR21.591.881
FUENTES, MARIA DOLORES10.501.517
FUENTES, OSCAR HILARIO8.667.009
GAMBOA, JORGE LUCAS13.742.947
GARCIA, MARTIN DANIEL29.602.737
GOMEZ, MARIA EUGENIA28.871.173
GONZALEZ, ENRIQUE MIGUEL23.446.901
GONZALEZ, GERARDO WALTER28.538.538
GONZALEZ, HECTOR EMILIO11.481.912
GONZALEZ, LEONARDO LORENZO7.808.666
GONZALEZ, NELIDA ISABEL22.828.199
GOYOCHEA, RAMONA MERCEDES27.639.354
GUTIERREZ, JOSE AUGUSTO24.934.807
HEREDIA, RAMON WASHINGTON17.151.188
HERMOSILLA MANSILLA, JOSE LUIS92.764.158
HERRERA, ROLANDO EDUARDO14.032.813
HOURCADE, RAUL ALEJANDRO14.396.078
INOJOSA SANCHEZ, CARLOS LEONARDO26.611.019
JUAN, CLAUDIA MARCELA25.395.221
LEDESMA, ADRIAN MARCELO25.549.801
LEIVA UBILLA, RAUL MAURICIO24.658.507
LEPEZ, CRISTINA DEL VALLE30.709.355
LLANOS, CARINA ESTER22.248.156
LLORCA, SERGIO ENRIQUE18.618.939
LOPES, OSCAR ALFREDO11.850.291
LOPEZ, JUAN RAMON7.937.774
LOPEZ, LUIS GILBERTO16.516.657
LOPEZ, NATALIA VERONICA25.823.895
LOPEZ, NELIDA CRISTINA35.848.162
LOPEZ, OLGA FELIZA18.648.819
LOPEZ ACIAR, GABRIELA BELEN26.611.757
LUCERO, PATRICIA ELIDA25.961.404
LUJAN, JORGE DANIEL27.276.317
LUNA, JULIO ARIEL16.642.727
MALLA, MIRTA BEATRIZ14.527.815
MALLA, ZULMA DEL CARMEN22.958.486
MALLEA, FERNANDO MIGUEL22.673.167
MANRIQUE, ROSA YANINA28.192.766
MARINERO, JORGE RUBEN18.507.076
MARTINEZ, DOMINGO JOSE12.689.505
MERCADO, ANDREA ANTONIA22.705.830
MERCADO, ELIBERTO CLEMENTE7.937.330
MERCADO, LILIA TERESA14.527.961
MERCADO, LUIS ARIEL28.162.486
MERCADO, MARTA MARCELA24.362.222
MERCADO, VERONICA NATALIA25.573.271
MERCADO, VICTOR ANDRES27.260.721
MONDACA, MARCELA MARIELA22.444.764
MONSUR, MARIA LAURA25.395.209
MONTAÑA, JESUS MARIA6.183.233
MONTAÑA, JORGE GUSTAVO22.014.116
MONTAÑA, JOSE LUIS22.658.535
MONTAÑA FLORES, DANIELA JESICA28.525.843
MONTAÑA SALINA, ANDREA VERONICA27.133.767
MONTOYA, VICTOR ELEZZAR31.199.395
MORALES, DOMINGO ADRIAN14.032.749
MORENO, ANTONIO MANUEL11.850.076
MOREYRA, ROLANDO10.501.427
MURUA, MIRTA FELIZ13.122.875
MUÑOZ, HUGO ARIEL28.243.254
MUÑOZ, VIVIANA ISABEL25.649.988
OLMO, MAURICIO JOSE33.022.774
OLMOS, MIRTA GLADIS12.689.777
OLMOS, RAMON ALFREDO22.396.037
ORDENES, ALEJANDRO JAVIER22.268.829
OVIEDO, MARINA ISABEL20.028.289
PAEZ, CLAUDIA NOELIA22.958.494
PAEZ, JUAN CARLOS28.938.789
PAEZ SARMIENTO, JAQUELINA IVONNE30.738.205
PAREDES, VALERIA SOLEDAD27.760.498
PASTEN, SABRINA AZUCENA30.354.679
PEREZ, ALFREDO ELIO14.310.878
PEREZ, LETICIA SONIA16.085.549
PEREZ BRIZUELA, MARIA ESTER23.732.655
PERONA, JUAN DE DIOS8.073.132
PERONA, JUAN JOSE27.760.877
PERONA SIERRA, CLAUDIA SUSANA22.958.329
PEÑALOZA S., ALBERTO DANIEL26.511.968
POBLETE, CRISTIAN FABIAN23.922.297
QUIROGA, ALICIA IVANA22.673.123
QUIROGA, LAURA NOEMI24.244.162
QUIROGA, PAOLA DEL VALLE29.557.788
QUIROGA, WALTER LEONARDO21.129.335
RAMIREZ, GABRIELA VERONICA26.325.036
REARTE, SUSANA BEATRIZ20.250.690
REINOSO, EDUARDO NICOLAS24.426.852
RIOS, CESAR ALBERTO29.407.820
RIVEROS, NILDA VERONICA25.550.841
ROBLEDO, JUAN LEONARDO26.288.767
RODRIGUEZ, GUILLERMO HUMBERTO29.156.578
RODRIGUEZ, LIDIA ESTHER11.850.236
RODRIGUEZ, PETRONA VICTORIA12.375.162
RODRIGUEZ MERCADO, CARLOS WASHINGTON17.151.070
RODRIGUEZ TEJADA, JULIO DANIEL28.836.373
ROJAS, ANGEL EDUARDO17.151.263
ROLDAN RIVERO, LORENA DEL VALLE26.878.912
ROMERO A., ANTONIA YANINA27.636.055
RUBIÑO, MARIA BELEN25.961.440
RUIZ, NICOLAS FABIAN12.436.008
SALAS, ANALIA VERONICA26.135.013
SALINA, FRANCISCO DANIEL30.004.949
SANCHEZ, GONZALO EMANUEL29.176.330
SANCHEZ, JORGE ANDRES13.629.289
SANCHEZ, NANCY DEL VALLE21.181.913
SANCHEZ GONZALEZ, JORGE DANIEL27.043.900
SANCHEZ SANCHEZ, HUGO NELSON12.689.722
SANTANDER, ORLANDO DANIEL22.014.209
SCARDINO NAVARRETE, CARLOS ARIEL29.481.456
SIERRA, DANIEL EDUARDO27.883.688
SORIA, ERCILIA ANDREA26.839.780
SORIA, LUISA CRISTINA20.935.986
SORIA, MARIA SUSANA25.995.876
SUAREZ, EDGARDO DANIEL17.907.593
TAPIA, MARIELA VERONICA27.632.614
TEJADA, CARLOS JAVIER27.784.346
TEJADA, GUILLERMO OSVALDO13.629.209
TEJADA PALACIOS, ANALIA DEL VALLE27.196.395
TOBAL, JOSE MARIA26.878.254
TORRES, MARIA ROSA16.668.876
TRIGO, ANTONIO FRANCISCO13.122.702
TRIGO, MARIA DE LOS ANGELES29.177.339
TRONCOSO GODOY, LAURA VIRGINIA31.379.241
VALDEZ, NELSON JUSTINIANO17.151.273
VALDEZ, ROBERTO JAVIER24.660.308
VALDEZ HUERTA, ANALIA ANDREA25.995.334
VALDEZ NIEVAS, JORGE IVAN26.204.547
VAZQUEZ, RINA VALERIA IVANA24.793.517
VEDIA, DANIEL DEL ROSARIO17.777.010
VEGA, GABRIELA DEL CARMEN27.760.925
VEGA, MIRIAN VERONICA23.498.334
VELASCO RAMIREZ, PAOLA ALEJANDRA26.287.523
VELIS, MARTHA BEATRIZ12.843.139
VERA, ALICIA EUGENIA22.579.609
VIDABLE, EDUARDO ALFREDO7.808.707
VIDELA, ELENA DEL CARMEN12.436.126
VIDELA, GABRIELA ISABEL21.358.556
VILLAFAÑE, JORGE ENRIQUE22.306.075
WAUTERS, ARIELA LORENA22.958.517
ZARATE, JORGE EDUARDO22.014.277
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 19 Viviendas, 275 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, GUIDO SEBASTIAN27.883.603
ACUÑA, JUAN PABLO31.199.490
ACUÑA VIDAL, LEIDA VANESA33.289.256
AGUERO, EDUARDO MARTIN10.295.239
ALBACETE LOPEZ, DESIREE NANCY34.047.645
ALBARRACIN, MERCEDES INES12.689.707
ALE, SUSANA ANABEL33.289.435
ALFARO, HECTOR EDGARDO30.354.640
ALMAZAN, CLAUDIA ALEJANDRA22.444.816
ALVAREZ, HUGO MARTIN G.23.650.400
ALVAREZ MUÑOZ, VIOLETA MARISOL31.637.296
AMARFIL, JUANA HERMINIA5.805.074
ANES, MIRIAM ESTELA22.673.169
ARIAS, ROSANA MABEL17.151.147
ARIAS FLORES, ANDRES DAVID29.602.799
ARRIETA, CARMEN YOLANDA10.295.273
ARRIETA, HECTOR ROLANDO11.483.149
ARROYO, JOSE LUIS26.434.294
ATENCIO ARRIETA, DANIELA ALEJANDRA30.354.713
ATENCIO BERROCA, ENZO DANIEL34.864.340
ATENCIO R., MARIA DE LAS MERCEDES30.004.995
BAEZ, HECTOR RAUL22.673.094
BAEZ, JUANA MERCEDES22.014.049
BALMACEDA, CRISTIAN EMILIANO31.612.038
BALMACEDA, MONICA SOLEDAD26.434.078
BALMACEDA, OSVALDO GABRIEL32.572.720
BALMACEDA, RAUL ALBERTO26.449.015
BANEGA, MARCELA ALEJANDRA31.199.487
BARBOZA, MARIA JOSE34.697.144
BARRIONUEVO, JUANA ANA20.462.827
BAZAN, JUANA CLAUDIA22.958.569
BAZAN CARDOZO, MARIA CELIA22.444.797
BECERRA GARCIA, SIMON PEDRO29.156.588
BELASQUES SANCHEZ, JOHANA CYNTHIA33.582.543
BERRIDO, DANIEL FERNANDO29.156.540
BRITOS, NELSON EUSEBIO20.462.135
BRIZUELA, CAROLINA ALEJANDRA36.250.201
BRIZUELA, GABRIEL JOSE LUIS30.709.507
BRIZUELA, GABRIELA ABIGAIL35.734.921
BRIZUELA, GRACIELA ISABEL21.181.884
BUSTAMANTE, JESICA BETINA29.602.804
BUSTAMANTE, JUAN JOSE28.644.812
BUSTOS, ELIANA ELIZABETH33.582.748
BUSTOS VERA, SABRINA AYELEN37.833.318
CABRERA, DEOLINDA VALERIA33.269.231
CABRERA, MARINA CRISTAL35.618.279
CARBAJAL, GISELLE JOHANA33.582.692
CARRIZO, JOHANA NATALI32.168.154
CARRIZO, MARIA ALEJANDRA27.784.703
CARRIZO, MERCEDES FACUNDO6.757.805
CARRIZO, VALERIA ANABEL25.823.850
CARRIZO TELLO, ADRIANA PAMELA32.083.652
CASTAÑEDA, EDUARDO DAVID28.040.552
CASTILLO, PAULA ELIANA29.602.767
CASTRO, ANGEL ANDRES21.182.010
CASTRO, ELENA DEL CARMEN21.129.287
CASTRO, ESTEFANIS MICAELA38.462.784
CASTRO, EVA DEL VALLE18.441.006
CASTRO, LIDIA NIEVES20.741.497
CASTRO, MARIA ALEJANDRA23.732.749
CASTRO, OLGA ESTER14.805.889
CASTRO, SILVINA BELEN32.083.626
CASTRO GODOY, MARIO ALFREDO29.709.865
CASTRO LUCERO, ROXANA VANESA31.633.459
CHAMBI GREGORIO, AGUSTINA92.979.979
CHAVES, ALEJANDRO ANTONIO27.013.766
CHAVES, MYRIAM VANESA33.289.242
CHECCOLI ALBORNO, JOHANA MAGALI33.094.207
CHIRINO, NANCY NOEMI29.602.751
CORICA, ELIZABETH HERMINIA31.199.335
CORTEZ, JUANA CARINA30.371.981
CORTEZ, YANINA35.974.307
COSTA, LILIANA MABEL21.357.841
CRUZ, ERICA MELINA31.612.129
DESCALZI ACEVEDO, ALDO ANTONIO94.597.242
DIAZ, MARTIN GILBERTO24.526.849
DIAZ, SAMANTA35.634.309
DOMINGUEZ, NORMA NOEMI10.719.790
DOMINGUEZ PALMA, GRACIELA BEATRIZ36.032.338
ECHEGARAY, SANDRA CARINA24.244.554
ELIZONDO, TERESA ESPERANZA17.907.650
ESPEJO, PAULA CECILIA30.354.663
ESQUIVEL, ANALIA GEMA29.302.707
ESTEBES, ROMINA ALEJANDRA35.848.249
ESTEVEZ, MARIO RAUL17.777.040
FALCON, NANCY VERONICA22.444.859
FALCON ONTIVEROS, PAOLA ELIZABETH29.156.539
FERNANDEZ, YESICA SOLEDAD33.321.639
FERNANDEZ MANZANO, MARIA EUGENIA30.354.734
FERNANDEZ SANDOVAL, YOHANA39.791.690
FERREYRA, ANA AMERICA17.986.708
FERREYRA, EDUARDO JAVIER26.740.682
FIGUEROA, OSVALDO RAUL16.642.787
FIGUEROA, PAOLA INES30.709.556
FLORES, ELIANA GABRIELA28.644.831
FLORES, ERICA ELIZABETH31.199.423
FLORES, JONATAN ANTONIO30.354.682
FLORES, VALERIA VANESA33.649.093
FLORES, YANINA ANALIA26.790.826
FLOREZ, JUAN DOMINGO16.642.875
FREDES, MARIO OSCAR14.032.879
FREDES, VERONICA CRISTINA30.175.542
FUENTES, NIDIA NOEMI11.947.466
FUENTES MURUA, CINTIA VANINA32.572.804
GARIN, DANIEL IVAN25.395.286
GARRO GONZALES, GABRIELA GRISEL36.963.823
GIMENEZ, JOSE LUIS16.516.692
GODOY, PABLO GASTON28.836.382
GOMEZ, CRISTIAN EMANUEL32.939.836
GOMEZ, HECTOR LUIS27.574.340
GOMEZ, JUAN JOSE33.582.574
GOMEZ, LEONARDO MIGUEL30.354.793
GOMEZ, OSVALDO ROQUE8.327.762
GONZALEZ, EDITH AURELIA25.321.999
GONZALEZ, GLORIA GRACIELA18.206.647
GONZALEZ, JOSE LEONARDO23.735.848
GONZALEZ, LEONARDO VIDAL24.580.982
GONZALEZ, LILIANA CONCEPCION24.972.732
GONZALEZ, SERGIO RAMON24.343.036
GONZALEZ, VALERIA YANINA30.725.129
GORDILLO, ANA MARIA DEL VALLE25.995.438
GORDILLO, SANDRA VIVIANA21.798.993
GUZMAN RIVERO, NATALIA VERONICA32.354.378
GUZMAN TEJADA, NATALIA ELISABET29.177.261
HERRERA, HUGO ORLANDO16.366.390
HERRERA, IVANA MARCELA24.658.773
HERRERA, JORGE ANTONIO27.721.568
HERRERA MERCADO, GASTON MARCELO32.572.766
HIDALGO, ALBERTO MARTIN28.836.313
ILLANES, CARLOS JAVIER26.287.072
LARA, JOHANA INES31.612.087
LEIVA GONZALEZ, ANDREA ALICIA27.617.288
LENCINA, MARIANA DEL VALLE36.031.350
LIMA, MARIA EUGENIA27.416.463
LIMA PUERTA, ELIANA BELEN34.864.392
LOPEZ, CINTHIA MELINA34.100.875
LOPEZ UTRERA, MARIA ALEJANDRA30.709.530
LUCERO, LUIS ALBERTO30.243.548
LUCERO, MARIA DEL CARMEN29.156.529
LUNA ONTIVERO, MELINA DEL CARMEN34.915.918
MACHUCA, ALEJANDRO DAVID30.145.627
MALDONADO, LYDIA NICOLASA16.642.899
MALLA, JOSE LEONARDO29.602.796
MALLA, OSCAR HILARIO10.295.061
MARTIN, CARLOS MAURICIO16.642.928
MARTIN MALDONADO, VICTOR HUGO25.649.822
MEDINA, CRISTINA VANESA30.546.561
MEDINA ROMERO, GASTON CESAR25.649.240
MENI, JUAN MARCOS29.176.400
MERCADO, JUANA ELENA6.542.487
MERCADO, YESICA PAOLA29.602.736
MERCADO R., ALFONSO NICOLAS31.871.157
MERELES, JORGE ELIAS11.850.252
MOLINA, GRISELDA IVANA22.677.796
MOLINA, PAMELA VIOLETA33.582.611
MOLINA, SEGUNDO GUILLERMO11.483.280
MONLA, CARLOS ALBERTO22.444.815
MONLA, MARCELA ANTONIA24.480.305
MONTAÑA, DEOLINDA ELIZABETH33.289.251
MONTAÑA, JESICA ELIZABETH32.572.922
MONTAÑA, JONATAN ANIBAL33.289.206
MONTAÑA, LAURA NOEMI31.612.025
MONTAÑA, VIOLETA RAMONA12.150.046
MONTAÑA FLORES, MAIRA JULIETA33.582.685
MONTAÑA IRAZOQUE, ROSA ELIZABETH26.790.410
MONTILLA LONCARIC, CECILIA MARIA29.602.753
MORENO, JORGE MARIO27.520.019
MOREYRA VALDEZ, ARMANDO OMAR27.760.583
MOREYRA VALDEZ, FLAVIA EVELIN36.250.144
MORVILLO GONZALEZ, SUSANA BEATRIZ24.689.458
MUÑOS, HECTOR ANDRES32.083.879
MUÑOZ, MARIA DANIELA30.501.145
MUÑOZ, MARIANELA GISEL35.851.642
MUÑOZ, NANCY BEATRIZ32.083.539
MUÑOZ DURAN, LAURA PATRICIA28.192.836
MUÑOZ PALACIO ., VERONICA ANALIA28.368.692
MUÑOZ TORRES, ELIZABET CRISTINA32.083.749
MUÑOZ TORRES, MAYRA36.032.362
NAVARRO PAEZ, BARBARA SOFIA37.004.712
NAVEDA, MONICA LILIANA29.098.366
NIEVAS VARGAS, EVELINA NATALI33.582.575
OCHOA, MARIO ENRIQUE23.982.691
OLIVARES, GERARDO DANIEL30.641.245
OLIVERA, JUAN ENRIQUE20.133.100
ONTIVERO, CELIA DANIELA34.100.821
ONTIVERO, SERGIO MANUEL27.632.695
PADILLA, LUIS ALBERTO24.402.951
PAEZ, ALEJANDRA VANESA30.004.944
PAEZ, SILVINA BELEN33.269.232
PALMA, ADRIANA BEATRIZ14.646.624
PALOMAS, DANIELA ROSANA35.318.921
PANTANO, LILIANA LUCIA24.948.496
PAREDES FLORES, MARINA BELEN34.918.097
PASTEN, MARISA SILVANA23.650.370
PEREYRA, AURELIO5.088.485
PEREYRA, CECILIA YESICA30.709.561
PEREZ, JOSE RODOLFO24.283.739
PEREZ, LORENA DEL VALLE30.419.242
PERONA, GUILLERMO7.944.015
PERONA, JORGE ENRIQUE26.611.864
PERONA, MARIA GISELA28.644.876
PEÑALOZA, MAURICIO ALEJANDRO31.199.531
PIRRI, HUGO RAFAEL27.276.139
PONCE, CRISTIAN DANIEL32.083.579
PONCE MUÑOZ, JUAN ANTONIO27.269.780
PONTORIERO, MARIA ISABEL18.455.858
PONTORIERO, ROBERTO SEVERIO25.195.592
PUERTA ARAYA, LORENA IVANA24.948.415
PUERTA VIDELA, MARICEL33.582.770
QUINTEROS, LAURA MABEL31.199.432
QUIROGA, CEFERINO RAMON23.732.638
QUIROGA, EDITH DEL VALLE29.156.591
QUIROGA, ROSANA SILVIA22.658.388
QUIROGA, SILVINA GABRIELA18.620.360
QUIROGA MERCADO, ANABEL SOLEDAD33.582.651
RAMIREZ, CARLOS OSCAR11.483.090
RAMIREZ, ELBIA NATALI32.083.745
RAVICHE, STELLA MARIS10.530.886
REINOSO, RAUL RUBEN21.591.856
RIVERA, JUAN JOSE29.302.894
RIVERO, SILVIA12.689.743
RIVERO ROMERO, SILVIA INES31.637.131
RODRIGUEZ, JOSE LUIS30.709.400
RODRIGUEZ, NELLY LILIAN12.436.071
RODRIGUEZ, YESICA NOEMI34.864.599
RODRIGUEZ VALDEZ, FEDERICO MARTIN31.612.130
ROJAS, DANIEL ALFREDO18.543.324
ROJAS, DANIEL GERMAN23.381.876
ROJAS, RENEE RUBEN16.642.883
ROJAS GARRIDO, ANDREA VANESA26.135.529
ROSALES, VICTOR HUGO26.585.752
ROSAS, MARIELA IVANA27.286.636
RUIZ SOSA, MARIA EUGENIA28.005.923
SALINAS, HUGO ROBERO JESUS32.353.015
SALINAS, MARIA ERMELINDA5.805.177
SALVATIERRA, PATRICIA FAVIANA21.129.375
SANCHEZ, DIOGENES GASTON30.004.910
SANCHEZ, ROBERTO CARLOS23.545.170
SANCHEZ ATENCIO, JOSE ALBERTO28.448.437
SANCHEZ GALDEANO, MARIA GIMENA33.545.190
SANCHEZ GONZALEZ, JORGE ANTONIO34.100.828
SANCHEZ LOPEZ, YESICA VALERIA30.709.459
SARMIENTO, DANIELA PAOLA26.791.017
SEGOVIA, OSVALDO DANIEL29.177.258
SILVA PAREDES, CLAUDIA GISELA29.481.534
SOLIS, ABEL HERNAN32.572.829
SORIA, YESICA MARICEL34.696.583
SOSA, ANALIA ESTER27.527.988
SOSA, NATALIA IRENE24.793.556
SOSA, VIVIANA IRENE29.302.795
SOSA OLGUIN, DANIELA MARIANELA33.582.676
SUAREZ, JOSE GASTON27.260.447
TALQUENCA RIVERO., OLIVIA PATRICIA27.407.090
TAPIA, DEOLINDA MABEL20.309.568
TEJADA, NATALIA JUDITH31.958.885
TEJADA, YAMILA BELEN35.506.963
TEJADA PRIETO, ANGEL GERMAN33.759.927
TORO, NESTOR FABIAN32.939.872
TORRES, ZULMA SILVANA26.399.491
TORRES GARRO, DANIEL EDUARDO25.550.602
TORTOSA P., EDUARDO RODRIGO29.602.760
VALDEZ, NIDIA INOCENCIA16.366.397
VARGAS DIAZ, OSCAR MARCELO25.195.917
VARGAS PEREZ, MARIA ELENA29.602.859
VAZQUEZ, MARINA BEATRIZ28.243.055
VERA, ENRIQUE OMAR16.205.756
VERA, OSCAR ALBERTO30.004.966
VERA, YOLANDA13.532.513
VETERE, VALERIA ANDREA26.791.389
VILLAFAÑE, ERIKA GABRIELA36.032.228
YUNES, ALEXIS HECTOR31.199.595
YUNES, FREDY IVAN30.354.774
ZABALA, MARCOS ALEJANDRO23.943.891
ZARATE, DANIEL SEBASTIAN30.709.408
ZARATE ACOSTA, JOSE ANTONIO27.883.595
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 15 Viviendas, 531 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABAD ZAMORA, HUGO ANDRES34.182.458
ABALLAY, ESTER EMILSE23.634.313
ABALLAY, JOSE LUIS21.591.924
ABALLAY, YESICA BEATRIZ31.612.024
ACEVEDO TORRES, CARLA ELIANA33.855.145
ACIAR, CAMILA VANESA30.354.701
ACIAR, VICTOR OSCAR16.516.632
ACUÑA QUIROGA, CELINA DE LOS MILAGROS42.452.262
ADAOS, NELLY ESTHER22.828.200
AGUERO, MICAELA ALEXANDRA39.791.842
AGUERO, SILVINA YANEL33.582.666
AGUERO, VICTOR EMANUEL34.100.878
AGUILERA, ANDREA DEL VALLE26.105.023
AGUILERA, IVANA CAROLINA28.262.884
AGUILERA, MARIA EUGENIA35.848.310
AGUILERA VALDEZ, RAMIRO ADRIAN38.460.131
AGUIRRE, DIEGO MATIAS33.022.951
AGUIRRE, JOSE JAVIER27.042.484
AGUIRRE, ROCIO CAMILA40.132.519
ALANIZ, LUCAS GERMAN29.264.946
ALARRIBERA ORTIZ, CAROLINA BELEN32.808.332
ALBORNOZ, ELIAS NICOLAS36.250.297
ALBORNOZ, MELISA NATALI33.582.742
ALCUSERO BRIZUELA, MIRTA NOELIA31.129.654
ALDERETE, ABIGAIL VANESA33.022.881
ALFARO, MARIELA INES31.612.117
ALGAÑARAS, MARCELA DEL VALLE27.192.922
ALONSO, MAURO GASTON30.092.491
ALTAMIRANO, LUIS PABLO17.907.761
ALVAREZ RAMOS, GEMA GUADALUPE43.058.811
AMARFIL, MARIA EUGENIA37.297.573
AMARFIL AGUIRRE, JOSE ANTONIO35.851.601
AMARFIL PIRRI, DAIANA BELEN38.748.957
AMARFIL PIRRI, JOHANA ELIZABETH33.582.787
ANDRADA, JULIO RUBEN26.678.913
ANGEL OLIVARES, KATERINE MABEL41.053.813
ANTUNEZ RUBIÑO, DAYANA LEILA39.793.132
ARAYA CANTO, MICAELA BELEN38.464.043
ARIAS, ARIEL EDUARDO31.199.482
ARIAS, DANIELA ANABELA27.760.274
ARIAS, MARIA FERNANDA34.100.693
ARIAS, NATALIA YANINA27.784.189
ARIAS GIMENEZ, ROMINA MARIANELA34.864.331
ARIAS GIMENEZ, FABIANA MILENA36.032.206
ARIAS GIMENEZ, MALENA VICTORIA41.641.195
ARROYO RECABARREN, AGUSTINO CELESTE40.779.538
ATENCIO MONCUNILL, ROCIO DAMARIS34.864.473
ATENCIO RAMIREZ, MARIA BELEN37.924.824
ATENCIO WAGNER, MARIA ROSA35.923.091
AVILA, EMILIANA ANABELA37.297.615
AVILA, HUGO RUBEN8.667.968
AVILA, MARTIN ALEJANDRO35.848.152
AVILA, NORMA NELIDA11.284.278
AVILA CABRERA, NADIA BEATRIZ36.250.118
AVILA LOPEZ, PAMELA ALEJANDRA35.851.654
AVILA VEJA, ROMINA JANET38.015.924
BACA, ANABELA BEATRIZ34.916.746
BACA, JOSE ALFREDO31.612.021
BACHI, CLAUDIA MARISA30.004.807
BACHI MALLA, GONZALO SAMUEL40.368.361
BAEZ, MARIA SOLEDAD36.251.670
BAEZ BRIZUELA, SABRINA DEL VALLE41.054.450
BALMACEDA, GISELA ALEJANDRA37.297.547
BALMACEDA, GUSTAVO ERNESTO32.083.787
BALMACEDA, JIMENA NATALIA35.848.137
BALMACEDA, MARIA LAURA32.083.646
BALMACEDA, MATIAS WILFREDO29.302.764
BALMACEDA, ROMINA DEBORA28.243.503
BALMACEDA, VANESA ALICIA34.864.493
BANEGA, OSCAR DOMINGO23.650.336
BASUALDO, MATIAS DANIEL ALEJANDRO39.007.415
BAZAN, MARIA ROSA34.918.094
BAZAN, SILVINA NIDIA30.175.559
BECERRA, JORGE LUIS33.289.229
BECERRA, JOSE ALEJANDRO29.302.800
BELASQUES, LEYSA BELEN41.054.428
BELASQUES SANCHEZ, ESTRELLA YANINA31.612.233
BERRIDO, DAVID ALEJANDRO31.199.464
BOGA AGUERO, JAIRO EMMANUEL36.032.367
BRITOS, GEMA ANABEL29.302.889
BRIZUELA, ADRIANA DEL VALLE27.883.600
BRIZUELA, ALICIA NANCI11.850.040
BRIZUELA, CLAUDIA NOEMI25.995.267
BRIZUELA, DANIELA ALEJANDRA24.442.710
BRIZUELA, JULIO MAXIMILIANO31.199.511
BRIZUELA, NELIDA IVANA36.250.058
BRIZUELA SOSA, VICTOR EMANUEL36.250.203
BUSTOS, DEOLINDA SOLEDAD39.009.236
BUSTOS ALVAREZ, MARIANA ISABEL36.032.339
BUSTOS QUIROGA, GIMENA MARIA35.051.005
CABALLERO, FATIMA SOLEDAD39.007.454
CABRERA, NOELIA DE LOS ANGELES30.709.463
CACERES CABALLERO, PATRICIA BELEN30.709.471
CAMPILLAY CANTOS, ANA LUCIA39.790.927
CAMPO, MARIA DEL CARMEN26.547.788
CANO, GABRIELA ALEJANDRA25.939.160
CANTO, SABRINA EVELIN40.779.503
CANTO CABRERA, ANTONIO ROBERTO31.199.333
CARRIZO, NATALIA VANESA27.685.052
CARRIZO, ROMINA GISELA34.422.446
CASAS BUSTO, ROBERTO OSCAR28.891.978
CASTAÑEDA, MAURICIO RICARDO34.864.405
CASTAÑEDA MANSUR, MARIA SILVIA27.133.707
CASTILLO MERCADO, MAIRA GABRIELA40.962.911
CASTRO, ANABELA NATALIA34.100.684
CASTRO, BIBIANA DEL VALLE37.650.582
CASTRO, CLAUDIA CRISTINA34.100.692
CASTRO, CLAUDIA DEL VALLE32.083.740
CASTRO, GUSTAVO DIEGO22.444.829
CASTRO, JONATAN JOSE37.646.942
CASTRO, JULIO ALEJANDRO32.572.919
CASTRO, MARIEL ANALIA39.955.147
CASTRO, MARLEN ANA39.650.583
CASTRO, MARTIN RODRIGO42.287.812
CASTRO, MELINA DAIANA39.009.229
CASTRO, NANCY BEATRIZ18.455.860
CASTRO, NATALIA MAGALI29.888.806
CASTRO, OLGA ALEJANDRA25.995.422
CASTRO, RODRIGO JAVIER39.955.195
CASTRO, ROSA INES12.689.524
CASTRO BRIZUELA, EVELIN CELINA35.923.960
CASTRO DIAZ, GABRIELA NOEMI34.864.526
CATARI ELIZONDO, CAREN EUGENIA38.464.085
CATARI ELIZONDO, MARISOL MICAELA41.157.094
CAÑIZARES, MACARENA ALEJANDRA39.011.177
CELANI CUELLO, ANTONELA37.462.042
CHAVEZ, GISEL DEOLINDA35.851.677
CHAVEZ, JESUS ROSA39.007.697
CHECOLI, YANET ABIGAIL36.250.259
CHICAHUALA, ELISABETH BARBARITA14.032.614
CHIRINO, EUGENIA EVANIR38.464.023
CHIRINO DIAZ, ROMINA BELEN35.734.933
COLOMER FERNANADEZ, MARIA CELESTE36.250.102
COLOMER FERNANDEZ, YESICA ANALIA37.832.844
COLQUE FLORES, MIRTA MYRIAM34.322.829
CORDOBA, CLAUDIA ELIZABETH18.455.932
CORDOBA, MAYRA CELESTE34.100.826
CORREAS, ALEJANDRO SEBASTIAN37.194.565
CORTEZ, CAROLINA DEL VALLE33.585.179
CORTEZ, JORGE OMAR16.085.555
CORTEZ, JORGELINA DAIANA39.009.212
CORTEZ HERRERA, FATIMA ESTEFANIA40.711.499
CORTEZ QUIROGA, GISELLA BELEN40.368.469
CORTINEZ ARROYO, MAIRA DAYANA36.032.233
CORTINEZ VITALE, LUISONA CECILIA31.612.045
COSENTINO, CRISTIAN ANDRES34.698.533
CUELLO, ADRIANA ELIZABETH28.040.336
CUEVAS, NATALIA SOLEDAD30.859.604
DE LA COLINA, MARIANELA34.864.487
DE LA VEGA, YANINA MARILEN34.697.133
DIAZ, ANABELA NOEMI39.007.425
DIAZ, CINTIA BELEN40.368.333
DIAZ, DIEGO FELIX8.327.758
DIAZ, FANNY MARINA14.775.686
DIAZ, FLORENCIA ANAHI39.955.118
DIAZ, GRACIELA DEL VALLE16.516.630
DIAZ, LUCIANA ANABEL36.250.022
DIAZ, MARIA FERNANDA38.074.326
DIAZ CARRIZO, NATALIA ANDREA27.760.041
DOMINGUEZ PALMA, LAURA NOELIA35.506.997
DOÑA, MELINA ANAHI35.507.170
DURAN AGUIRRE, DANIELA GISEL41.253.458
ECHEGARAY, CINTIA MARISEL32.353.297
EJARQUE, GUSTAVO MATIAS35.848.318
EJARQUE HASSEN, EXEQUIEL37.832.638
ELIZONDO, MICAELA JANET40.368.382
ENRIQUE, FRANCO MAURICIO38.461.376
ESPEJO, ADRIANA ELIZABETH28.218.929
ESPEJO, DIEGO ROBERTO34.195.368
ESPEJO, ELISA BARBARITA32.083.723
ESPINOLA RODRIGUEZ, MARIA ELINA33.542.387
ESQUIVEL, JOSE CARLOS32.083.643
ESQUIVEL, PAOLA VERONICA29.358.263
ESTEVEZ, CLAUDIO ALEJANDRO30.709.527
FALVO, FABIANA BETINA40.368.490
FERNANDEZ, CAROLINA YESICA31.633.294
FERNANDEZ, CYNTHIA GISEL34.864.471
FERNANDEZ, DEVORA MARIBEL38.015.927
FERNANDEZ, FRANCO EMANUEL38.074.618
FERNANDEZ, JAIRO MAXIMILIANO37.649.155
FERNANDEZ, JOSE ERMINDO20.131.608
FERNANDEZ, OSCAR EDUARDO35.848.110
FERNANDEZ, RITA DEL CARMEN33.290.077
FERNANDEZ ASTORGA, AGUEDA MARIBEL34.864.326
FERNANDEZ FANTOM, ELIANA ELIZABETH32.572.950
FERRA, CRISTIAN DAVID27.276.268
FIGUEROA, SARA NIDIA37.924.231
FIGUEROA AMARFIL, DEVORA CELESTE35.208.958
FIGUEROA AMARFIL, VALERIA SUSANA35.923.327
FIGUEROA GUEVARA, FATIMA NOEMI36.250.285
FIGUEROA VERGARA, LEANDRO ANDRES34.100.712
FIOL, MELISA DANIELA34.864.401
FLORES, CARLOS ADRIAN22.014.282
FLORES, DAMIAN EMILIANO34.864.479
FLORES, GUSTAVO JAVIER25.195.051
FLORES, LEONARDO SERGIO22.998.551
FLORES, MARIA CRISTINA33.582.604
FLORES, MARIANA ESTEFANIA35.734.995
FLORES, PAULA ROCIO39.650.515
FLORES CHAMBI, GILDA YANEL40.368.418
FLORES FONTECHIA, VANESA ELIZABET27.490.154
FLORES MONTAÑA, ANDREA CAROLINA38.077.411
FLORES REINOSO, GLADYS VANESA30.175.512
FLOREZ BRIZUELA, ELIANA VANESA33.582.775
FUENTES, MARIA SOL39.424.334
FUENTES ALVAREZ, MYRIAM GISEL34.864.374
GALAZ, MARISOL BEATRIZ34.459.552
GAMBOA, VERONICA DEOLINDA35.210.184
GARAY, ELIANA ROMINA33.582.655
GARCIA, EVELYN KAREN34.920.146
GARRO GONZALEZ, DAYANA KAREN47.198.010
GENARO, MIRIAM INES36.031.651
GIMENEZ, NESTOR EDUARDO33.289.221
GODOY, YESICA NATALIA35.508.970
GOMEZ, JULIETA MICAELA35.506.495
GOMEZ, KAREN MAGALI40.823.781
GOMEZ, MARCELO ALEJANDRO32.083.841
GOMEZ, MARIA LAURA31.929.737
GOMEZ, NELIDA BEATRIZ24.879.181
GOMEZ BAZAN, SILENE39.009.305
GONZALES, ESTHER ALICIA17.907.658
GONZALEZ, ARTURO ANTONIO36.250.219
GONZALEZ, CARLA ROSA DEL VALLE35.924.056
GONZALEZ, MARCOS ABEL32.939.996
GONZALEZ, MIRTA SILVANA20.989.790
GONZALEZ, VANESA ELIZABET31.199.346
GORDILLO, MARIA ELENA40.368.349
GORDILLO QUIROGA, MELISA SOLANGE34.864.408
GUAJARDO, DIOLINDA GISEL36.250.275
GUAJARDO, MONICA BEATRIZ21.181.886
GUAQUINCHAY, MARGARITA9.790.087
GUARDIA, ALEJANDRA ROXANA35.851.694
GUARDIA AVILA, EVELYN NEREA37.832.621
GUERRERO PEREYRA, MICAELA ANTONIA39.955.103
GUTIERREZ, ANTONELLA DE LOS ANGELES41.054.471
GUTIERREZ, LUIS ALBERTO27.490.116
GUZMAN, JOSE LEONEL34.917.446
HERRERA, JESUS GABRIEL35.510.594
HERRERA, MAURICIO ALEJANDRO31.612.149
HERRERA CABRERA, MELISA FLORENCIA35.358.624
HERRERA CARRIZO, ANDREA ALEJANDRA38.218.451
HERRERA POBLETE, GIMENA AYELEN38.459.760
IRRAZABAL, DEOLINDA YANEL32.572.938
IRRAZABAL, KAREN AYELEN41.157.098
IRRAZABAL, MICAELA VERONICA43.078.836
JOFRE, MARCELO EDUARDO26.839.774
JOFRE, MARGARITA LILIANA26.434.255
JOFRE RIOS, MAIRA LAURA32.033.640
LANDA, ANGELA ABIGAIL43.952.105
LARA, JORGE LUIS38.074.697
LARRAÑAGA, RUBEN DAMIAN27.698.075
LENCINA, MARIA SOLEDAD36.250.288
LEPEZ, NADIA DEL CARMEN33.582.745
LEPEZ SALINAS, SOLEDAD ANTONELA42.207.320
LILLO, MARIA ISABEL26.325.035
LOBOS AGUERO, GABRIELA INES28.967.931
LOPEZ ATENCIO, FERNANDA JENNIFER34.864.351
LOPEZ FERNANDEZ, MARIA GABRIELA35.848.288
LOPEZ MARTIN, NATALI DEL ROSARIO31.612.053
LUCERO, ANA MARIA28.726.334
LUNA, CECILIA ANDREA38.463.915
LUNA, CYNTHIA DAYANA36.254.806
LUNA LUJAN, EMILIANO ROLANDO31.634.037
MACIA, LUCIA DEL ROSARIO41.054.772
MACIA, YANELA NATALIA32.575.848
MALLA, MARIA CONCEPCION25.573.451
MALLEA, PATRICIA JERONIMA26.325.074
MALLEA ALBARRACIN, ADRIANA NOEMI37.172.937
MANZANO, JUAN VICTOR22.233.947
MARATA NEHIN, MARTIN JESUS34.351.350
MARIN, NOELIA KATHERINA38.076.724
MARTIN, MELISA DANIELA38.217.093
MARTIN ALMEDA, MARIA ANAHI35.848.207
MARTIN GUERRA, MARIA DEL ROSARIO37.297.640
MARTINEZ, SILVIA MARY21.591.927
MARTINEZ C., JOHANA ABIGAIL35.848.265
MATTUS, NATALI NATASHA38.464.006
MATURANO, MICAELA ROMINA37.004.806
MEJIAS, NELIDA MARIA20.989.825
MENSEGUEZ, JONATAN JOSUE35.734.940
MERCADO, MILTON JESUS34.864.313
MERCADO MORAN, YANINA INES43.340.348
MERCADO PAEZ, RICARDO ANDRES40.368.495
MERELES CORTEZ, RITA NATALIA35.851.659
MESTRE MORILLA, JESICA VALERIA36.423.489
MILLA, VALERIA SAMANTA34.916.957
MOLINA, ANGELA AYLEN39.955.011
MOLINA, EUGENIA MILAGROS38.218.460
MOLINA MORALES, NOELIA ROMINA36.250.095
MOLINA VARGAS, MICAELA ELISABETH41.909.403
MONCUNILL, LAURA JANET37.297.516
MONDACA, FERNANDO ENRIQUE38.463.964
MONDACA, MARIANA ANDREA34.100.700
MONDACA DONAIDE, FRANCO DARIO37.298.072
MONDACA PAREDES, NATALIA IVANA25.549.972
MONTAÑA, JUAN CARLOS16.205.722
MONTAÑA, JUAN GABRIEL38.074.673
MONTAÑA, JULIO CESAR24.972.055
MONTAÑA, PATRICIA ALEJANDRA22.958.432
MONTAÑA, PAULA MAGALI35.848.285
MONTAÑA FLORES, MARIA ANABELLA27.350.962
MONTAÑA SALINA, CELIA DEL CARMEN29.302.816
MONTAÑA SALINAS, ALEJANDRA DANIELA38.462.074
MONTAÑO, ANGELICA ELIZABET32.083.790
MONTAÑO, CRISTINA PAULINA5.816.006
MONTILLA, CRISTINA DEL VALLE31.612.071
MONTILLA C., HERNAN ARIEL30.004.901
MONTIVERO, ERIKA NATALIA38.784.429
MONTORO RUSSO, MARCIO ALEJANDRO33.289.208
MONTOYA AGUADA, MICAELA MORENA38.074.530
MORALES, MARIA DE LOS ANGELES29.302.861
MORALES, RENZO DANIEL33.582.613
MORENO, MOISES EMANUEL32.782.377
MORGANTE, JUAN JOSE34.864.425
MULET, MELISA ELINOR DEL VALLE33.582.517
MUÑOZ, CARMEN AYELEN39.009.205
MUÑOZ, DEOLINDA GABRIELA27.260.885
MUÑOZ, EDIT ELIZABET37.005.444
MUÑOZ, PATRICIA YANEL33.582.605
MUÑOZ, VANESA DEL CARMEN33.582.608
MUÑOZ, WALTER LUCIANO13.122.697
MUÑOZ, YAMILA EUGENIA38.218.468
MUÑOZ MORLA, ALICIA BELEN39.007.609
MUÑOZ TORRES, VERONICA DEL VALLE38.463.921
NAVARRETE, ANA MARIA22.211.865
NAVAS, LUCIA SOLEDAD39.009.281
NAVEDA, CARMEN TAMARA40.368.516
NAVEDA, MARIA FERNANDA38.218.198
NEIRA CORNEJO, NOLVIA JANET37.646.970
NIERA, SILVIA BEATRIZ28.967.419
NIERA, YESICA CAROLINA39.009.343
NIEVAS, JORGE MAXIMILIANO35.848.771
NUÑEZ, ALEJANDRA DEOLINDA27.883.596
NUÑEZ, CLAUDIA VERONICA27.260.894
NUÑEZ, GABRIELA ANABEL35.851.678
NUÑEZ, MARIANELA GISEL36.250.217
NUÑEZ, MATIAS DANIEL35.848.377
NUÑEZ RODRIGUEZ, ALAMIRO JOSE94.197.590
OLIVA, MARTINA MERLINA41.809.333
OLIVARES, EVELIN MICAELA41.253.472
OLMOS, JOSE LUIS26.861.052
OLMOS, PAOLA FLORENCIA37.297.519
ONTIVERO, ELIANA MELISA35.848.326
ONTIVERO JOFRE, ANA LAURA41.297.458
ORO, MARIBEL CAROLINA37.648.962
ORO, ROBERTO CARLOS39.183.042
OROPEL, YESICA ELIZABETH34.916.181
ORTIZ, GISELA NOEMI35.848.369
OTAROLA AMARFIL, ANTONELLA MAGALI39.954.597
OVALLEZ, VIOLETA MARGARITA11.926.089
PACHECO, DELIA ROSA21.611.170
PAEZ, CLARA DALINDA13.629.089
PAEZ, ELCIRA ELIZABETH28.644.896
PAEZ, MARCELA JANET39.650.557
PAEZ, NATALIA MARIANA36.032.341
PAEZ, ROBERTO GABRIEL41.531.171
PAEZ, VICENTE FABIAN22.286.253
PAEZ, YANEL ELIZABETH36.254.821
PAEZ C., VERONICA BEATRIZ29.602.887
PALACIO, MAIRA SOLEDAD34.100.764
PALACIO, MARIELA ALEJANDRA26.463.507
PALMERO, MARIA DE LOS ANGELES5.805.022
PALTA, GABRIELA MARIA LOURDES38.464.058
PALTA, JOEGE LEONEL35.848.133
PALTA, JUAN JOSE ISIDRO38.463.918
PANTANO, MARIO DARIO30.387.671
PAPAIANNI DIAZ, RODOLFO DANIEL34.864.316
PASTEN ANDRADA ., SERGIO DAVID34.864.426
PATINELLA, MARIA LAURA28.773.833
PAVON VILLALA, DENISE YESICA32.572.878
PELLETIER VIDAL, GABRIELA ALEJANDRA41.157.089
PEREA, FLAVIA MICAELA37.832.930
PEREA, PATRICIO EMILIANO37.297.654
PEREYRA, HONORIO GASTON29.644.679
PEREYRA GUEVARA, JORGE EZEQUIEL30.508.772
PEREYRA SUAREZ, EUGENIA NATALIA32.572.811
PEREZ, BLANCA ELIZABETH33.715.252
PEREZ, CRISTINA DEL VALLE35.848.656
PEREZ, LUCAS EMANUEL34.696.498
PEREZ, MAIRA YANET35.848.934
PEREZ, MAIRA YOHANA34.864.588
PEREZ, MARCELA YANINA30.354.646
PEREZ, MELANI CAMILA41.531.772
PEREZ, PAOLA CRISTINA28.836.376
PEREZ, SANDRA MIRIAM21.358.617
PEÑALOZA, HILDA SUSANA11.483.101
PEÑALOZA, PATRICIA VERONICA30.004.961
PINEDA, MARIA VANESA23.364.563
PINTO, JORGELINA MARICEL33.582.627
PINTO, LUCIANA DANIELA34.100.810
PINTO IRAZOQUE, EVELYN EMILCE37.004.768
POBLETE C., VANINA LORENA37.832.668
POBLETE S., SILVANA FABIOLA31.199.516
POBLETE SANCHEZ, RITA MAGDALENA32.572.987
PONCE, ANTONIA PAMELA39.009.235
PONCE, DEBORA ANABEL38.460.700
PONCE, FAVIO FELIX GUSTAVO18.136.608
PONTORIERO, ANA CRISTINA34.864.513
PORTILLO MANZANO, MARIA EUGENIA28.487.654
POSSE, SOLANGE MARYSOL37.742.439
PUERTA, IRMA NELIDA5.686.736
PUERTA CALVO, MARIA LAURA35.505.778
PUERTA VIDELA, GEMA FLORENCIA39.009.307
PUGLIESE, MARTIN FEDERICO30.243.674
QUILPATAY, CARINA DEL VALLE26.908.786
QUIROGA, CECILIA LEONOR26.135.911
QUIROGA, CESAR ENRIQUE11.284.373
QUIROGA, HORACIO JOSE34.864.467
QUIROGA, MARIA INES38.217.199
QUIROGA, MAURO ABEL33.269.236
QUIROGA, MYRIAM MERCEDES20.989.761
QUIROGA, PAULA ROSA35.506.834
QUIROGA, Z.FLORENCIA BELEN39.009.936
QUIROGA L., CAROLINA ALEJANDRA40.368.338
QUIROGA MONTAÑA, AYELEN MELINA41.958.216
RAMIREZ, CARLOS ROLANDO29.072.250
RAMIREZ, ROSA ELVESIA5.283.885
REINOSO CHIRINO, ANA PAULA41.641.174
RIOS, JEREMIAS EZEQUIEL39.650.536
RIOS, JULIO CESAR16.020.229
RIVERA, LORENA VANESA26.434.808
RIVERO, FLAVIA MAITE33.232.321
RIVERO, FORTUNATA ESTHER5.283.815
RIVERO, NATALIA BLANCA30.709.344
RIVERO, RAMON ROBUSTIANO6.720.497
RIVERO, VERONICA DEL VALLE38.460.304
RIVERO RIVEROS, ALDANA MACARENA38.015.823
RIVEROS, ROLANDO JAVIER32.939.889
RIVEROS AGUIRRES, MARIA EDIT32.572.749
RIVEROS GONZALEZ, ANDREA MARIBEL39.650.658
RIVEROS TELLO, MELINA DEL VALLE38.463.942
ROBLEDO, JOHANA PAMELA32.083.501
RODRIGUEZ, NATALIA NOEMI28.904.638
RODRIGUEZ, NORMA VERONICA28.644.875
RODRIGUEZ, RICARDO RAUL31.005.623
RODRIGUEZ, ROSANA LIDIA25.243.903
RODRIGUEZ ALGAÑARAS, ADRIANA ANABEL32.572.706
RODRIGUEZ GUERRA, GIMENA41.531.780
ROJAS, LEONARDO ANDRES32.083.726
ROJOS URRICHE, MAYRA GISEL41.054.447
ROJOS URRICHER, SOLANGE NAHIR35.318.911
ROMERO CARPIO, CECILIA PAMELA37.833.125
ROSADO, GRACIELA ANTONIA22.673.171
ROSALES, MIRTA LORENA25.938.709
ROSALES, PATRICIA YAMILA32.083.572
ROSAS, VANESA BEATRIZ30.354.781
RUARTE, CARLOS MARCELO28.691.542
RUBIÑO, ADOLFO EMANUEL36.254.846
RUIZ, PATRICIA JUANA26.434.044
SACRAMONE DIAZ, ERICA GISELL42.207.309
SAGUA, NATALIA ROXANA30.004.869
SAIHUEQUEZ, VANESA GISEL37.757.351
SALINAS, MARGARITA ROSA40.593.002
SANCHEZ, AGUIRRE NIMIA42.452.271
SANCHEZ, ANABELLA CRISTINA33.289.340
SANCHEZ, DARIO JESUS38.463.917
SANCHEZ, EDITA CONCEPCION14.527.826
SANCHEZ, ETHEL GISELLE36.032.214
SANCHEZ, GRACIELA ELIZABETH33.337.355
SANCHEZ, LILIA ELIZABETH31.131.347
SANCHEZ FLORES, CARLA DANIELA40.368.372
SANCHEZ GARCIA, RODOLFO GABRIEL35.734.979
SANCHEZ I., MARIANELA DEL VALLE38.464.000
SANCHEZ S., ALEJANDRA BEATRIZ39.955.054
SANDOVAL, ELIZABETH LILIANA29.277.351
SANTANDER GONZALEZ, SILVIA LILIANA24.480.848
SARMIENTO, JESICA MARISEL33.289.376
SEGOVIA ROMERA, LEONARDO DANIEL31.199.577
SIERRA, SERGIO DAVID32.083.727
SILVA, DANIELA DEL VALLE38.076.368
SIR CASTILLO, YASMIN DEL ROSARIO37.486.909
SOLER RUARTE, ESTEFANIA AYELEN38.407.378
SORIA MORALES, SILVIA BEATRIZ26.510.656
SOSA, MARIO EMILIANO33.630.213
SOSA, VICTORIA36.251.189
SOSA ATENCIO, MARIA GABRIELA35.848.384
SUAREZ, GEMA LETICIA28.836.306
TAPIA, MARIA GISEL35.938.281
TEJADA, ERICA MERCEDES32.083.678
TEJADA, FERNANDO HUGO31.199.589
TEJADA, GABRIELA MELISA34.864.339
TEJADA, KAREN DAYANA34.864.554
TEJADA, MARCELO RUBEN19.008.029
TEJADA, YESICA DAYANA40.824.136
TEJADA TRIGO, ARIANA SOLANGE41.641.164
TELLO, MIGUEL ANGEL29.003.685
TORO, JUAN MARCELO34.864.531
TORRES, FRANCO EMANUEL38.219.030
TORRES G., LUCIA GABRIELA35.848.296
TORRES GONZALEZ, MARIA LOURDES40.591.676
TORTOSA PIZARRO, GIMENA ESTHER33.582.795
TRIGO, DANIELA YANINA37.832.698
TRIGO, NATALIA ANABEL42.516.357
TRIGO BRUNO, MILAGROS GUADALUPE42.516.862
TRIGO TEJADA, BRISA GIMENA42.852.507
TRONCOSO, JOHANA PAOLA35.734.961
TRONCOSO, LEONELA EVANGELINA36.250.180
VALDEZ, FLORENCIA SOL40.485.397
VALDEZ, ROMINA ELIZABETH35.848.170
VALDEZ, SONIA BEATRIZ25.649.235
VALDIVIESO, YAMILA MICAELA39.650.626
VALLEJOS, NATALIA AILEN40.962.923
VARAS, MARIA ISABEL37.648.735
VARGAS PEREZ, ELIANA BEATRIZ34.864.476
VARZOLA, MARIA BELEN35.735.765
VEDIA, PAULA ANABEL32.572.785
VEGA, GABRIELA DEL VALLE26.462.662
VEGA, MAYRA CAMILA39.009.338
VEGA, VANINA AYELEN35.734.931
VEGA SALINAS, CARLOS WASHINGTON35.857.770
VELAZQUEZ, MONICA PATRICIA31.612.175
VENTRICE, MELISA YAEL31.621.709
VERA, MARIA NOELIA34.864.542
VIDAL PIZARRO, ELIANA NOEMI41.641.122
VIDELA, GONZALO DAVID34.864.412
VILLAFAÑE, JEREMIAS ABEL36.250.253
VILLAFAÑE SALGUERO, ELISA MABEL35.848.139
VILLAFAÑE SALGUERO, MILTON IVAN38.463.966
VILLARUEL, MAYRA CRISTINA36.250.734
YANADEL, ANA PAULA35.848.841
YANADEL, ENRI MARTIN36.032.327
YAÑEZ, LUCILA AYELEN38.219.155
ZAMORA, ANALIA SILVANA29.911.921
ZANNI, HEBE ABIGAIL31.276.787
ZAPATA, PRISCILA DE LOS ANGELES37.558.779
ZARATE, EVELIN DAYANA36.250.236
ZARATE, HECTOR JAVIER34.864.321
ZARATE, JOHANNA GISELA32.572.944
ZARATE, MARCELA VERONICA28.263.423
ZARATE CARRIZO, CINTHIA YAEL34.916.745
ZULIANI, ANIA BELISA32.572.959
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 0 Viviendas, 0 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI

No hay casas disponibles en este barrio para este grupo

Grupo 5. Discap.General , 7 Viviendas, 78 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ALBARRACIN, ELIZABETH PAULA34.100.643
ALE MIRANDA, MARIQUENA JULIANA39.007.285
ALGAÑARAZ CASIVAR, YOLANDA AURORA13.122.807
ARACENA, MARCELA ALEJANDRA17.907.569
ARANDA BIANCHI, JUAN CARLOS11.855.843
ATENCIO, EDGARDO ROQUE14.805.898
BARTOLACCINI, ANA MARIA16.028.696
BRIZUELA, MARIA LIDIA10.030.581
CABALLERO, JORGE ENRIQUE22.958.406
CARBAJAL, JORGE DIEGO32.782.679
CARRIZO, ANA MARGARITA16.366.400
CARRIZO, CECILIA VIVIANA29.602.857
CARRIZO LOBOS, NAHUEL EXEQUIEL40.728.197
CASTAÑEDA, MIGUEL ANGEL29.602.812
CASTILLO, ROSARIO DEL CARMEN11.567.385
CASTRO MONDACA, ALEJANDRA DEL CARMEN36.254.745
CATALDO, GISELA ROCIO33.582.556
CEPEDA ABALLAY, AGOSTINA SOLEDAD40.470.221
CHAVES SANCHEZ, ANTONIA DELMIRA30.709.569
CHAVEZ, LUCAS MAXIMILIANO36.250.162
CHAVEZ, MONICA LILIANA21.129.296
CHAVEZ VERA, CAROLINA BEATRIZ33.582.710
CORTINEZ VITALE, ROMINA LISA29.602.742
CUMPIAN, MARIA ELENA32.447.183
ESCUDERO, ELIANA GABRIELA39.012.136
FERNANDEZ, MONICA BEATRIZ14.032.807
FERNANDEZ, MONICA VIVIANA25.454.943
FERNANDEZ, WALTER ANTONIO24.464.150
FLORES, LUIS INOCENCIO24.651.781
GALVAN VALDEZ, ANA PAULA37.297.645
GIMENEZ, ADRIANA DEL VALLE22.003.273
GOMEZ, MARISA ELIZABETH34.864.482
GONZALEZ, CRISTOBAL CELESTINO8.132.209
GUTIERREZ, MERCEDES LILIANA12.377.627
IBAZETA, SILVIA MABEL25.573.248
IBAÑEZ, CRUZ PASTORA1.736.143
IRAZOQUE, PAOLA SUSANA26.791.261
LEIVA, GERMAN ANDRES37.833.775
LOPEZ, MONICA CARINA26.287.578
MARIN, NORA GRACIELA20.942.482
MARTIN MUÑOZ, MIGUEL ANGEL35.848.357
MEDINA, CLAUDIA GRICELDA20.462.833
MERCADO, TERESITA ANABEL33.289.296
MOLINA, EMILCE NOEMI24.658.338
MONLA VARGAS, MIRIAN INES28.836.317
MONTAÑO, ROMINA JOHANA33.582.639
MONTIVEROS, LORENA VANESA30.004.840
MURIANO, MARIO10.501.644
MURUA, GRACIELA MARIA16.366.367
MUÑOZ, MARIA CANDELA41.774.606
NAVEDA, MARIA FABIANA24.793.521
OVEJERO CERVO, EZEQUIEL MARTIN36.251.548
PALACIO, MONICA ALEJANDRA37.648.939
PANTANO DIAZ, CECILIA MABEL30.004.893
PASTEN, ZULEMA GLADYS17.777.086
PEREZ, ALDO FEDERICO6.744.076
PERONA, ROSANA PAOLA28.644.873
PINTO, GABRIELA SOLEDAD33.289.265
POBLETE, LORENZO OBDULIO13.324.926
POTREBICA, KATICA93.765.475
QUIROGA, AZUCENA ESTELA22.673.089
QUIROGA, PATRICIA ROXANA23.512.312
REINOSO, ANA MARIA13.122.782
REINOSO, MANUEL JESUS6.741.100
RIVEROS SANCHEZ, MAIRA ADRIANA35.851.608
ROSALES, PEDRO ANDRES34.100.840
SARMIENTO, ESTHER GRACIELA13.629.066
SARMIENTO, YANINA MARINA30.709.593
SOLAR, MAGALI ISABEL35.848.250
SOLAR V., LARA MORENA37.648.325
SORIA, CARINA LORENA26.878.007
SOSA, YESICA DEL VALLE33.289.427
VALDEZ ELIZONDO, ANALIA DEL VALLE30.004.935
VALDIVIA, ROSARIO DEL CARMEN12.967.822
VERA, JOSE LUIS14.991.559
VILDOSO, FERNANDO REYES16.160.358
YANADEL, LILIANA CLEOTILDE17.151.289
YUNES, CLAUDIO ARIEL21.777.504
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 3 Viviendas, 23 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ARROYO FUNES, GABRIEL OMAR35.506.790
CASTRO, RICARDO DANIEL34.054.552
CASTRO FUENTES, GUILLERMO MATIAS36.251.691
CHAVEZ, MIGUEL ALFREDO34.100.771
DIAZ FERNANDEZ, JOSE NAHUEL37.741.825
GARCIA, DAIANA MARISA33.966.718
IBAZETA, JACINTA CECILIA29.302.851
MERCADO, JORGE ARIEL38.460.472
MOLINA, JORGE MAXIMILIANO35.734.945
MONTAÑO, OSCAR ADOLFO25.370.525
MURUA PI, VICTOR ALFREDO27.490.184
QUIROGA, GONZALO DAVID30.354.654
QUIROGA, YANINA LEONELA34.696.838
RIVERO, ALFREDO RUBEN22.673.041
SALINAS, YAMILA ANDREINA34.100.802
SORIA, DANIELA MARISOL36.250.137
SOSA OLMOS, ROSA BEATRIZ33.289.452
TEJADA, SERGIO JUAN34.766.665
TORRES ESPINOSA, FACUNDO RAFAEL39.183.847
TRONCOSO, PABLO IVAN25.549.841
VARZOLA, MARIA EUGENIA35.735.764
VEGA, LUCAS JESUS32.083.525
VILLAFAÑE, DARIO ALBERTO39.995.796

 Barrio 15. Bº -MUNICIPAL- Villa Luján, Albardon

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 21 Viviendas, 33 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ALBARRACIN, FLAVIA VANINA28.836.365
ALVARES, MATILDE ISABEL5.879.967
BAEZ, BARBARITA ALICIA16.366.377
BARBOZA, MIGUEL ANGEL28.448.827
BOLADO, PATRICIA MABEL22.959.703
CASTRO, CEFERINO ROQUE26.434.869
CAYUELA, SONIA ISABEL24.968.561
CHANAMPA PEREZ, EDGARDO NICOLAS20.800.233
CORTEZ, LUIS ANIBAL17.777.042
ESCUDERO, DEYANIRA DULCINEA38.170.047
FERNANDEZ, DANIEL DEL R21.049.811
IRAZOQUE, JUAN MANUEL29.602.878
LEDESMA, MABEL LUCRECIA22.014.201
LOBOS AGUERO, GUSTAVO ANDRES25.550.453
LUDUEÑA, MONICA SANDRA18.278.713
MERCADO, SILVINA VERONICA26.135.629
MIRANDA T., VANINA MARCELA29.351.780
MOLINA, EDUARDO RODOLFO16.172.255
MORALES, ANA VIRGINIA16.516.619
MULET, GUILLERMO G23.168.138
MURUA, FELISA JUANA5.805.016
OLIVARES, CRISTINA DEL VALLE25.395.230
OLIVERA, RAMON GREGORIO11.966.933
PAEZ, NORMA INES16.366.308
PASTEN, MARTA INES22.064.924
PEÑALOZA, JOSE ISIDRO14.805.807
POBLETE, DEBORA SABRINA29.302.721
POBLETE, OSCAR ROBERTO21.358.538
ROGAMOVICH, ROSA DEL CARME10.295.189
SANCHEZ, CARINA ANTONIA23.650.362
SOSA OLMO, CLAUDIA MARCELA29.156.530
VARGAS, PEDRO ROLANDO11.850.037
ZARATE, LORENA PAOLA30.614.106
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 12 Viviendas, 51 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, GISELA ALICIA35.922.355
ADAOS, ESTELA DEL CARMEN21.359.036
ANDRADA, MARIA BELEN32.083.696
ANDRADA, ROSA MARIA35.848.247
AVILA, PAOLA SOLEDAD30.631.227
CABRERA, EUGENIA BARBARITA17.907.799
CARRIZO, DANIEL18.455.773
CASTAÑEDA, ALEJANDRA NOEMI28.448.376
CASTILLO, ALFREDO OMAR29.740.121
CASTRO VALDEZ, PEDRO MAXIMILIANO28.425.499
CHAVEZ, JUANA RUPERTA4.783.531
CORTEZ, GUILLERMO ARIEL28.263.405
CORTEZ, IVANA NOELIA26.832.904
ELIZONDO, PATRICIA VIRGINIA17.907.648
ESPEJO, YOLANDA ROSA14.527.999
GALVAN, DUILIO JOSE14.527.818
GONZALEZ, SILVINA BEATRIZ31.612.283
GORDILLO, YESICA ALEJANDRA32.877.863
HERRERA CABRERA, FLAVIA ROMINA33.104.404
IRAZOQUE, CARINA ALEJANDRA33.289.312
MALDONADO, CRISTIAN ANIBAL32.083.570
MARTINEZ, CLAUDIO ALFREDO31.612.275
MARTINEZ, GABRIELA BELEN34.100.743
MUÑOZ, EDGAR DARIO33.582.657
NIEVAS, GENOVEVA RAMONA5.627.981
OLMOS, CARLA FABIOLA30.839.372
ORMEÑO, CRISTIAN WALTER32.083.964
PAEZ, JOANA ROMINA35.848.286
PAEZ, NATALIA BEATRIZ32.083.737
PALACIO, SONIA BEATRIZ18.441.004
PEREYRA, VICTORIA JOHANA32.572.705
POBLETE D., BARBARITA ADRIANA13.629.221
QUEVEDO VERA, BEATRIZ SOLEDAD30.175.595
QUIROGA, LUCIA ESTHER35.734.969
REINOSO, AYDEE CRISTINA17.907.555
RIVERA, ANA BELEN30.709.563
RIVERO, BEATRIZ JAQUELINA31.836.297
RIVERO, RAUL ADAN21.926.250
ROJAS, LAURA BEATRIZ36.250.231
RUIZ, FABIANA CAROLINA36.250.295
SANCHEZ, MARCIA ANABEL32.572.757
SORIA, CAROLINA MARICEL35.848.393
SORIA, FABIANA ANDREA24.105.959
SOSA, PABLO ROLANDO13.122.865
TELLO, LELIS MARGARITA23.650.281
TORRES, SANDRA VERONICA30.354.715
VARGAS, CINTIA ESTEFANIA34.100.718
VARGAS, HUGO DE LA CRUZ11.284.316
VIDABLE SANCHEZ, JOSE LUIS25.549.288
YAÑEZ, JUAN FRANCISCO30.709.443
ZARATE, MARIA INES28.939.181
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 10 Viviendas, 174 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ACEVEDO TORRES, LUCIANO FEDERICO36.989.725
ALBARRACIN, ANDREA VERONICA32.083.693
AMARFIL, MARICEL DEL ROSARIO38.218.429
AMARFIL OLMOS, MARIA EUGENIA35.848.340
AMAYA L., VERONICA ALEJANDRA35.188.855
ANDRADA, GABRIELA ELIZABETH43.220.921
ANDRADA, IVANA ELIZABETH32.083.736
ANDRADA, KAREN AYELEN39.650.634
ANDRADA, MICAELA NOEMI37.297.605
ANDRADA, ROMINA PAOLA32.572.865
ANDRADE, JOHANA DEL ROSARIO36.250.817
ANDRADE, JOSE MANUEL31.401.499
ANTUNEZ SALINAS, FRANCISCO ADRIAN34.918.060
ARACENA, ANGELICA DEL CARMEN39.955.096
ARAYA, ANITA DEL CARMEN23.017.993
BACA, MARIA CRISTINA36.254.824
BARRIONUEVO, CRISTINA MERCEDES30.111.996
BASTIAS GOMEZ, GLORIA DEL CARMEN36.252.651
BASTIAS GOMEZ, MERCEDES DEL VALLE36.250.113
BAZAN, BEATRIZ DEL CARMEN18.734.387
BAZAN, GRISELDA NOELIA DINA28.495.599
BRAVO, DANIELA BEATRIZ38.462.202
BRIZUELA, CRISTINA ROXANA31.199.397
BRIZUELA, LUCAS MARCELO32.083.513
BUSTOS B., GUSTAVO FABIAN26.547.863
CABALLERO, GEMA YANINA30.709.485
CABALLERO YAÑEZ, JUAN JOSE34.864.589
CABRERA, SOL GIMENA39.009.253
CABRERA FERNANDEZ, MARISA ANAHI33.185.886
CALDERON, RENZO ORLANDO34.182.211
CASTILLO, ALDO RAUL18.448.461
CASTILLO, ESTEBAN ALBERTO37.297.518
CASTRO, GIULIANA MICAELA37.832.680
CASTRO, MARIA ALICIA25.252.924
CASTRO PAEZ, MICAELA ANDREA36.250.188
CAÑIZARES, PABLO DANIEL34.100.730
CHANAMPA RODRIGUEZ, MARIA CLAUDIA35.506.990
CHAVEZ, FABIO MARCELO39.424.671
CHAVEZ, VALERIA ERIMA33.289.241
CONTRERA CAMARGO, ANTONELLA SOLEDAD39.009.247
CORREA, ROCIO BELEN38.218.994
CORTEZ, ALBERTO ISAIAS30.483.480
CORTEZ LEIVA, GIMENA JANET35.848.197
DIAZ, ROBERTO EMANUEL34.100.624
DIAZ RUARTE, LEANDRO RODOLFO34.788.682
DURAN, VALERIA ALEJANDRA30.274.142
ELIZONDO, LUCIANO NAHUEL39.955.178
ELIZONDO, MARIA SUSANA25.995.282
ELIZONDO, RUBEN DARIO29.302.853
FARIAS, BRISA DANIELA43.078.827
FERNANDEZ, DANIELA LOURDES41.364.921
FERRER, MARIANA ANABEL30.246.769
FIGUEROA, ROSA ADRIANA33.289.354
FLORES AGUIRRE, CRISTINA VERONICA32.572.801
FREDES, JUAN CARLOS32.939.877
FREY, CLAUDIO DANIEL37.004.733
FRIAS OLIVARES, BELEN DEL VALLE38.460.650
GARCIA, YAMILA VICTORIA38.015.968
GONZALEZ, CLAUDIA DIOLINDA31.612.238
GONZALEZ, DEOLINDA MARISOL40.265.813
GONZALEZ, GUSTAVO EDUARDO22.359.546
GUZMAN, ANAHI LUCIANA39.009.360
HERRERA ALBORNOZ, NADIA GABRIELA36.250.266
HERRERA CABRERA, MARIANA MELINA41.777.273
IRAZOQUE, SOLEDAD MARGARITA22.014.122
JARA, ESTRELLA MARINA38.206.872
JEREZ, CLODOMIRA DEL ROSARIO22.839.639
LEIVA, MARIANELA YAQUELINE38.218.415
LOHAY, VELIA CAROLINA27.918.107
LOPEZ DE LA ROSA, MARTIN FRANCO32.939.832
LUNA, MATIAS SEBASTIAN41.264.443
MALDONADO, ROSANA PAMELA27.617.024
MALLA, ROCIO SUSANA AYLEN39.650.542
MAMONE, MARIA BELEN35.734.704
MANRIQUE NIEVAS, ALEJANDRA FLORENCIA39.955.153
MARTINEZ CAMPO, ELISA MARIBEL37.297.524
MATTUS, FERNANDO RAFAEL35.851.635
MERCADO, YESICA DEOLINDA35.851.661
MERCADO MUÑOZ, ROCIO CELESTE41.014.141
MERCADO RODRIGUEZ, ANA HERMELINDA32.818.087
MOLINA, CARMEN ANALIA27.490.102
MOLINA, KAREN AILEN41.253.415
MONDACA LEOZ, FERNANDO ANDRES37.832.665
MONLA, NAHUEL ARMANDO40.368.368
MONTAÑA, MARIA DEL CARMEN27.127.749
MONTAÑA, PEDRO SATURNINO11.296.517
MONTAÑO MUÑOZ, SABRINA MICAELA40.591.567
MONTILLA S., OSCAR ADOLFO33.336.279
MORALES, YESICA DEOLINDA35.510.323
MULET OLMOS, AGUSTIN ANDRES41.253.478
MULET OLMOS, DANISA ELIZABETH35.848.751
MULET OLMOS, EXEQUIEL LEANDRO39.009.299
MURUA, JUAN FRANCISCO35.848.224
MURUA VARGAS, ROCIO BELEN37.648.362
MUÑOZ, GASTON ALEJANDRO26.135.813
MUÑOZ, MARIA SILVANA38.464.036
MUÑOZ, YESICA LUCIANA39.009.262
NAVEDA, GABRIEL ALEJANDRO38.460.593
NEIRA ARAYA, ILDA JANET39.790.671
NOVELLINO, OSCAR FAUSTINO22.984.710
NUÑEZ, CINTIA CELESTE38.462.765
NUÑEZ, ELIANA BEATRIZ34.864.521
NUÑEZ, MARIELA PATRICIA22.673.268
OCHOA, SILVANA PAOLA GISEL39.650.518
OCHOA TELLO, MARIA JOSE DAIANA41.958.005
OLMOS, ALEJANDRO JOEL39.009.208
OLMOS, GREGORIA MARIA13.122.626
OLMOS, RODRIGO ALEJANDRO38.463.906
ONTIVERO JOFRE, ANALIA MICAELA39.792.108
ORTIZ, SULMA ISABEL16.516.676
PAEZ, CLAUDIA BELEN38.462.606
PAEZ, PABLO WILLIAM34.864.547
PEÑALOZA, JORGE SANTIAGO40.264.498
POBLETE, ROCIO CONCEPCION39.009.218
POBLETE CARRIZO, JUAN MARCELO34.100.635
PONCE, ERICA JOHANA45.635.917
PONCE, MARCELA CRISTINA29.156.514
PONCE, MICAELA SOLEDAD38.216.982
PONCE ACUÑA, CELESTE ROXANA YANET39.009.324
QUIROGA, ANDREA BEATRIZ38.593.452
QUIROGA, PATRICIA ELIZABETH23.069.934
QUIROGA, YANINA DEL VALLE37.832.689
RAMIREZ, ROLANDO RAUL32.083.728
REINOSO, GERARDO ALEXIS34.100.706
REINOSO NAVEDA, MARIA JOSE37.832.682
RIOS, CRISTINA GISEL35.852.186
RIVAS, ROSANA BETINA22.014.216
RIVEROS, MARIA ROSA32.083.945
RODRIGUEZ, MARIA ESTER17.834.212
RODRIGUEZ ELIZONDO, ROCIO LUJAN46.984.308
ROLDAN, MARICEL NATALIA36.544.026
ROMERO, FATIMA MARIANA36.254.808
ROMERO, JUAN ANTONIO32.790.129
ROMERO, LAURA EMILSE38.464.012
ROMERO, MARIANA GISEL36.254.807
ROMERO, VIRGINIA ELENA34.100.832
RUARTE, GUSTAVO RUBEN39.955.013
RUARTE GARIN, RODRIGO GABRIEL36.254.809
RUBIÑO SANTANDER, LOURDES IRENE37.297.646
RUIZ, ALICIA ISABEL37.832.633
RUIZ, FLAVIA GISEL39.650.645
RUIZ, MARCELA MABEL25.939.955
SAAVEDRA, ROBERTO33.178.515
SAGUAS GONZALEZ, BETTINA ARACELI39.955.196
SALINAS ACUÑA, RITA ESTELA38.077.094
SALINAS ACUÑA, YAMILA LEONOR39.524.852
SOSA, CECILIA MICAELA39.650.508
SOSA, ELISA MARTA38.216.833
TEJADA VARGAS, JULIANA FATIMA40.368.339
TELLO ATAMPIS, LAURA NATALIA29.302.769
TORO, MARIA MICAELA39.955.092
TORO, NANCY ELISABET37.297.611
TORRES, ERICA SOLEDAD37.297.521
TORRES, MARIANELA GISEL36.250.184
TREDICI, ARACELIA MARIA41.053.630
TRIGO, MAXIMILIANO ANDRES36.250.111
TRIGO ZARATE, LOURDES ALEJANDRA41.597.705
TRONCOSO, BARBARA GUADALUPE36.250.258
VALDEZ, FLAVIA VALENTINA42.287.811
VALDEZ ELIZONDO, TAMARA MELISA38.218.420
VARAS, EVELIN BELEN36.250.224
VARGAS, DAVID ROLANDO39.010.631
VARGAS, PAOLA SILVINA27.512.693
VEDIA L., ALEJANDRA YESICA38.464.073
VEGA, CRISTIAN FERNANDO34.100.809
VEGA, SILVANA LORENA25.395.201
VENEGA RIVERO, PAUBLO NICOLAS32.572.901
VERA, CAREN BELEN38.219.002
VERA LUNA, ROCIO DEL PILAR41.014.148
VIDABLE, MARIA ELENA39.009.259
VIDELA GUZMAN, FERNANDA ROMINA34.100.605
ZAPATA, ANA GABRIELA39.376.232
ZARATE, MARIA VIVIANA21.591.704
ZARATE, ORLANDO MIGUEL32.083.744
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 0 Viviendas, 0 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI

No hay casas disponibles en este barrio para este grupo

Grupo 5. Discap.General , 5 Viviendas, 17 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ACUÑA, SILVIA TERESA25.252.035
AGUERO YANADEL, ABEL SEBASTIAN30.631.184
CABRERA, VANESA SILVIA33.289.321
CHAVEZ, ANDREA DEL VALLE28.262.982
FIGUEROA VARGAS, JOSE MIGUEL31.612.160
GORDILLO, ELIZABETH MARTA17.907.635
MALLEA, SUSANA DEL VALLE20.448.234
OLIVAR, NANCY BARBARITA21.129.306
OLMOS, HUGO RICARDO13.065.190
PALACIO, GLADYS MARIELA22.014.092
PUERTA, CARMEN PRISCILA38.354.968
RODRIGUEZ, ESTELA MONICA32.083.655
RODRIGUEZ, MARIA LUISA13.532.510
SOLER, GUSTAVO DAVID22.997.228
SORIA, NATALIA PAOLA29.977.602
TEJADA, ANTONIA DAMARIS37.924.999
VEDIA, RITA HILDA12.340.305
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 2 Viviendas, 4 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
GARCIA, PABLO MIGUEL44.634.291
LEPEZ SALINAS, CARLOS ALFREDO38.460.101
PUIGSERVER, JOSE ALBERTO35.505.603
RAMIREZ, SERGIO ANGEL35.851.629

 

Todos los listados son provisorios ante la duda consultar al IPV

Para reportar errores debe estar registrado.

Para Agregar información debe estar registrado.

Más Leídas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?