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Provinciales > A tener en cuenta

Estos son los inscriptos para el sorteo de viviendas en San Martín

El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los que se inscribieron para el sorteo del próximo miércoles 17 de julio.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas

El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los padrones de los inscriptos para el próximo sorteo de viviendas que se realizará el miércoles 17 de julio. Al departamento de San Martín habrá dos complejos habitacionales. 

Barrio 7. Padre Barbero, San Martin

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 22 Viviendas, 140 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, JOSE ANTONIO29.709.948
ACOSTA, ANALIA DEL CARMEN25.830.733
AGUERO, DIEGO ANGEL M.31.812.686
AGUERO, MAURICIO DANIEL26.678.555
AGUERO, NESTOR ARIEL24.934.840
AGUERO, SANDRA MABEL20.829.303
AGUERO CASTRO, NELSON JAVIER23.982.775
AGUILERA, NORMA SANDRA23.732.740
AHUMADA, FERNANDO DAMIAN27.784.582
AHUMADA, GERMAN EULOGIO29.407.872
AHUMADA, JOSEFA DE JESUS13.273.561
ALBARRACIN GUERRERO, CLAUDIA ALEJANDRA92.792.789
ALFARO, JUAN CARLOS14.493.953
ALGAÑARAZ, LAURA IRENE23.545.585
ALVAREZ, LILIANA BEATRIZ23.492.073
ANDRADA, MERCEDES17.457.949
ARAMBURU, JORGE LUIS24.419.461
ARBO, YANINA SOLEDAD28.540.057
BALMACEDA, IVANA GABRIELA24.480.494
BALMACEDA, MARIA LETICIA22.413.021
BARAHONA, ROSA MARY16.669.894
BARRIONUEVO, SANDRA V.23.149.788
BORRINI, JOSE LUIS27.880.515
BORRINI, JUAN CARLOS21.360.089
BRITOS RUARTE, ELBA ADRIANA21.813.021
BRIZUELA, JAVIER GUSTAVO29.264.522
BUSTOS, CARLOS FABIAN23.732.795
BUSTOS, JAIME ARIEL25.617.150
CABRERA, ELIANA MELISA31.642.862
CARRIZO, MARIO DEOLINDO24.689.948
CASTRO, ALEJANDRO CEFERINO27.849.813
CASTRO, ALEJO VALENTIN12.184.884
CASTRO, LUISA EUGENIA30.253.946
CASTRO, NESTOR ANTONIO16.563.659
CASTRO, OSCAR WILLIAM16.146.820
CAYLLET, MARIA LAURA30.092.174
CEJAS, SANDRA MABEL21.879.484
CHAVEZ, MARIO LUIS20.805.474
CORREA MAZA, SEBASTIAN FRANCISCO29.226.419
CORTEZ, ESTEBAN RODOLFO25.252.942
CORTEZ, LUCIA DEL VALLE12.212.477
DIAZ, ENRIQUE JOSE33.321.590
DIAZ, HECTOR GABRIEL10.031.154
DIAZ, JORGELINA FERNANDA25.195.155
DIAZ, JOSE TELMO16.669.822
DIAZ, NICOLAS ALFONSO12.140.208
DURAN, ALEJANDRO EDGARDO24.735.221
DURAN, RICARDO ESTEBAN21.608.796
ESCOBAR, MARCELA LEONOR11.728.762
ESCUDERO, MIGUEL ALBERTO17.865.714
FERNANDEZ, ESTELA MARY14.377.053
FERNANDEZ, RICARDO DALMIRO21.948.732
FERREYRA, VIVIANA SARA16.257.783
FLORES, JUAN LUIS16.154.384
FREDES, OSCAR SIXTO30.725.080
GARAY, ELSA PAOLA26.978.599
GARCIA, ADOLFO ANDRES23.017.903
GARCIAS, ZULMA OLGA12.373.632
GODOY, FABIOLA DEL VALLE31.021.905
GODOY, MIGUEL ZOILO11.659.207
GODOY, SILVANA DEL VALLE26.908.960
GOMEZ GARAY, OSCAR EMILIO30.622.140
GONZALEZ, ESTELLA MARIA26.449.045
GONZALEZ, PEDRO CELESTINO12.603.440
GORDILLO, RICARDO SERGIO25.995.724
GUTIERREZ, VERONICA DEL VALLE26.908.975
GUZMAN, HUGO ANTONIO28.192.773
HERRERA, JORGE ARIEL23.922.708
JOFRE, BARBARITA NANCY28.967.756
JOFRE, GUILLERMO ESTEFAN27.705.167
JOFRE, OMAR23.378.781
JOFRE, RAMON ROSIER11.728.725
KUN, FRANCISCO DAVID26.908.902
LEAL, OMAR ALBERTO28.539.963
LEDESMA, ROMEO6.068.376
LEON, ANDREA ANALIA26.580.594
LINARES, CRISTINA DEOLINDA20.407.357
LOBILLO, JUAN MARCELO17.178.309
LOBILLO CAVALLERO, LILIANA PATRICIA17.178.387
LOPEZ, LAURA NELLY17.411.640
LOPEZ VEGA, JOSE MANUEL17.641.933
LUCATTO, JAVIER EDUARDO26.791.762
LUCERO, LAURA EDITH30.768.452
MALDONADO, RUBEN MARCELO28.720.735
MARIN ELIZONDO, MARIA ROSARIO12.603.391
MARTIN, EMILCE DEOLINDA28.448.802
MEDINA, ORESTE OMAR21.948.706
MELIAN, JOSE ANTONIO26.449.099
MOREIRA, MARIO JESUS24.968.543
MORENO, GASTON EMILIO32.454.580
MUÑOZ, ANTONIO24.903.962
MUÑOZ, RODOLFO MARCELO25.830.090
NAVARRO, ANGEL AMADEO25.118.223
NAVAS, ISABEL DEL CARMEN26.135.808
OLIVERA, MARIO MIGUEL24.105.908
OLMEDO ABALLAY, JOSE ANTONIO17.153.016
ORO, DIEGO ALFREDO27.379.127
ORO, ROSA RAMONA28.448.030
PAEZ, FRANCISCO ULINDO14.388.977
PAEZ, MARIA LIDIA21.608.710
PAEZ, ROBERTO CARLOS28.717.824
PALACIO, MARCELA ALEJANDRA26.434.403
PAREDES, PAMELA NATALIA28.425.484
PASTEN, EDGARDO DOMINGO26.839.729
PEDRAZA, FRANCISCA ROSA5.445.218
PEREYRA, FELIPE ANTONIO26.717.725
PEREZ, ENRIQUE17.641.996
PEREZ, ISIDRO WASHINGTON17.178.394
PEREZ, MIGUEL ANGEL30.243.863
PEREZ, VANINA ANTONIA26.449.023
QUINTERO, RODOLFO ROSAS12.140.293
QUIROGA, MONICA BEATRIZ21.948.704
RADICETTI, ANALIA DEL C.27.488.623
RIOS, ALBERTO ADRIAN24.195.842
RIVERO, GUSTAVO ALEJANDRO29.264.731
ROBLEDO, SATURNINO JERONIMO8.455.855
RODRIGUEZ D., BELLA ERMINIA92.472.050
ROJAS, NICOLAS17.641.910
ROSALES, JESICA MARIA31.021.907
ROSALES, NESTOR ALEJANDRO29.355.201
SAAVEDRA, JOSE DANIEL17.166.908
SALINA, RAUL MIGUEL25.252.131
SALINAS, WASHINGTON FERNANDO14.377.110
SANCHEZ MENDEZ, ESTEFANIA CARINA33.024.916
SEGURA, CARLOS RUBEN28.040.148
SEGURA, JUAN CARLOS13.273.518
SILVA, ROSARIO CLORINDA21.360.064
SOTOMAYOR, HUGO ALBERTO11.106.684
TAPIA, CEFERINO ALBERTO8.328.398
TELLO, ANDREA VANESA35.853.333
TELLO, CESAR W.10.295.043
TELLO, CRISTINA13.853.638
VARGAS, ALEJANDRO26.829.221
VARGAS VAZQUEZ, JUAN93.872.354
VEGA, ROSA GEMA31.869.127
VERA, RAMON FERMIN16.121.179
VERA, RAUL FEDERICO28.810.539
VIDELA, GUILLERMO SEFERINO20.407.343
VILLALBA MOYANO, ESTELA LORENA26.511.873
ZARATE, DOMINGO FAUSTINO5.543.186
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 12 Viviendas, 191 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, ALEJANDRA GISELA31.658.827
ABALLAY, MARIANA ELIZABETH30.768.460
ACOMANDO, NATALIA PAOLA27.075.231
AGUERO, FRANCISCO DANIEL29.507.672
AGUERO BRIZUELA, ISABEL GEORGINA32.353.091
AGUILERA, MARIA CYNTHIA33.321.566
AGUIRRE, BETIANA NATALI31.400.869
AGUIRRE, MANUEL EDUARDO12.450.117
AHUMADA, CECILIA NOEMI28.904.536
AHUMADA, EDUARDO OSCAR16.669.889
AHUMADA, FACUNDO NICOLAS30.253.901
AHUMADA, JORGE LUIS29.621.379
AHUMADA, MARCOS EMANUEL32.399.795
ALAMO, NOELIA DEL CARMEN31.658.843
ALBARRACIN, CARLOS DANIEL24.934.825
ALBARRACIN, MIGUEL ALBERTO22.117.010
ALDALLA, MARIANA BELEN32.399.758
ALVAREZ, ARMANDO ALBERTO13.273.497
ALVORNOZ, BETTY JUSTA18.648.392
ARABEL, MARCELA ALEJANDRA26.016.864
ARAMBURU, JOSE RAMON23.633.753
ARAMBURU, YANINA ANDREA28.448.077
ATENCIO, LAURA MARGARITA22.957.753
AVILA, CEFERINO ARIEL22.117.004
BALMACEDA, OSCAR ALEJANDRO23.331.917
BARBERO, CYNTHIA LILIANA31.344.485
BARBOZA, FERNANDO DANIEL31.869.332
BARRERA, VALERIA IRIS33.336.289
BARZOLA, ALEJANDRO FERNANDO30.253.968
BARZOLA, DANIELA GEMA32.140.149
BARZOLA, MARIA CRISTINA32.938.161
BAZAN, ESTEFANIA32.504.777
BAZAN FLORES, ANTONIO AURELIO30.253.929
BECERRA IRIBARREN, MARCELO SEBASTIAN29.264.759
BENARDELLO, ERNESTO DANIEL30.243.799
BERNANRDELLO, MARIO ALBERTO30.253.920
BORRINI, LAURA CECILIA26.580.587
BRIZUELA, DANIEL OSVALDO33.826.170
BRIZUELA, LEANDRO EMANUEL39.424.169
BRIZUELA VERA, DAYANA MARICEL35.736.475
BURGOA, PAOLA EDITH32.477.413
CABRERA, IRMA DEL ROSARIO32.034.167
CABRERA, NATALIA MABEL33.321.556
CALDERON, DIEGO CRISTIAN30.253.985
CALDERON, PAOLA FLORENCIA28.243.181
CALIVAR, GERARDO DANIEL ARIEL29.977.568
CALOSSO, MARISA BEATRIZ17.178.373
CANO, ADRIANA BELEN30.116.615
CARABALLO, CARLA NOEL34.698.086
CASTRO, ALICIA ADELA11.274.104
CASTRO, ERICA NOELIA27.760.089
CASTRO, TERESA MONICA25.823.264
CATALDO, MARIA ANGELES34.698.154
CATALDO, ROSARIO ESTELA17.178.330
CHAVES, LAURA EDITH18.159.706
CHAVEZ, DARIO ARIEL29.419.770
CHAVEZ, MARTIN ORLANDO23.168.111
CHECCOLI, BERTHA ROSANA20.476.625
CORDOBA, MARTIN DAMIAN34.062.280
CORREA, LAURA JESICA33.185.682
CRUZ, LUISA MARISOL31.613.645
CUELLO, YESICA MARIA37.648.571
DIAZ, CRISTIAN SEBASTIAN27.760.643
DIAZ, RAUL ARGENTINO26.908.777
DIAZ LOPEZ, FRANCO ANTONIO32.938.149
DIAZ MERCADO, IRIS17.314.345
DIAZ ZARATE, VICTOR DANIEL30.253.987
ECHEVARRIA ORTIZ, YESICA PAOLA32.399.750
ESCALONA, JORGE LUIS24.244.011
ESCALONA, MARCELO DAMIAN OSMAR14.831.958
ESCOBAR, ALEJANDRO RAMON28.904.579
ESCRIVA, MARIA CELESTE30.641.295
ESPEJO, DANIEL GASTON26.611.338
FERNANDEZ, CARLOS EVARISTOS24.934.818
FERNANDEZ, GABRIELA DEL VALLE31.021.977
FERNANDEZ, HECTOR RICARDO18.155.774
FERNANDEZ AHUMADA, MABEL MARITTE18.216.637
FERREYRA, JOSE ALEJANDRO32.938.189
FLORES, GRACIELA MABEL23.321.712
FREDES, CLAUDIA BEATRIZ22.248.183
FRIAS, JULIO MIGUEL30.641.256
GAETA, NATALIA VERONICA26.325.053
GARCIA, AURORA DEOLINDA28.308.082
GIL, IVANA VANESA25.995.933
GIL, NADIA LUCIANA31.979.271
GODOY, JOSE LUIS31.358.948
GODOY, MARIA CONCEPCION30.253.996
GODOY, MIGUEL RICARDO26.231.458
GODOY, WALTER MANUEL29.018.282
GODOY BARZOLA, MARISOL DEL VALLE34.698.097
GODOY GOMEZ, MIGUEL ANGEL.26.771.995
GODOY OLGUIN, DAVID ALEJANDRO29.419.777
GOMEZ, CARLOS ALBERTO27.574.064
GOMEZ, MARIA NATALIA28.810.547
GOMEZ, MYRIAM GABRIELA27.276.081
GONZALEZ, CRISTINA VERONICA29.892.204
GONZALEZ, EMANUEL ALEJANDRO32.399.770
GONZALEZ, GABRIELA ELIZABETH35.736.451
GONZALEZ, GERMAN LUIS23.215.632
GONZALEZ, HUMBERTO RAMON18.399.217
GONZALEZ, MANUEL AMERICO14.377.143
GONZALEZ, PATRICIA VERONICA30.641.210
GORDILLO, GASTON ANIBAL26.288.207
GUTIERREZ, LORENA CLAUDIA26.231.499
GUTIERREZ, VIVIVANA NOEMI31.021.902
GUZMAN, CELINA DEL CARMEN33.321.540
GUZMAN, ELIANA ANDREA31.658.840
GUZMAN CARRIZO, MAYRA NATALI35.736.569
HERRERA, MYRIAM INES28.810.550
IVAÑEZ, SILVIA ESTHER18.202.850
JOFRE, ANALIA NOEMI29.226.442
LAZO LOPEZ, GENARO ALEJANDRO28.540.086
LIMA, MARIA DE LOS ANGELES32.938.166
LOBILLO, MERCEDES JOSEFA17.960.574
LOPEZ, PAOLA ALEJANDRA31.698.107
LOPEZ VEGA, PATRICIA LORENA28.005.783
LUCERO, LAURA BEATRIZ32.399.745
LUCERO, RAUL EDUARDO33.649.095
LUCERO, ROBERTO ARIEL30.641.294
MALDONADO, NELSON FABIAN31.021.901
MALLA, JESUS LORENA32.807.913
MARTINEZ CARABALLO, MARIA JOSE29.226.772
MARTINEZ PEREZ, PEDRO UBALDO16.669.875
MASA, YANINA VALERIA32.399.767
MEDINA, ISABEL MIRTA17.457.914
MENSEGUEZ, SANDRA DANIELA23.215.617
MERCADO, CRISTIAN JESUS33.649.168
MERCADO, DARDO ANDRES31.358.944
MERCADO, SILVIO ALBERTO20.943.619
MERELES, EDUARDO ARNALDO27.276.250
MERGÓ SARMIENTO, MARIELA LORENA26.287.627
MIRANDA, NIDIA ROSANA23.017.902
MONARDES, MARIANA ISABEL31.276.718
MONTAÑA, SERGIO GASTON28.420.783
MONTAÑA, WALTER DAVID31.358.930
MORALES AHUMADA, FERNANDA ANAHI33.289.629
MOREIRA, JORGE OMAR23.732.607
MORENO, SANDRA RAQUEL22.117.058
MORENO CRUZ, OSCAR NEMECIO16.563.621
MOYANO PONCE, OSCAR LUISMARIO30.274.283
NUÑEZ, CORINA CAROLINA6.262.103
OCHOA PEREYRA, CLAUDIO DAMIAN30.932.940
OLIVA, ROMINA MARIANA35.736.476
OLMOS, AMELIA ESTHER17.960.554
OLMOS, IVANA PAOLA29.018.295
ONTIVEROS, WALTER ROBERTO28.539.990
ORO, CINTIA MARIELA31.021.948
ORO, HUMBERTO AGUSTIN17.178.367
OYOLA, VICTOR DANIEL30.641.270
OYOLA RUARTE, MAYRA GISEL35.736.550
PAREDES, EMMA ISABEL21.994.023
PEDERNERA, EDIT DEL VALLE21.608.760
PEREZ, VANESA DEOLINDA28.904.951
QUEVEDO, SILVANA DEL VALLE29.226.776
QUIROGA, JUAN BAUTISTA14.210.771
RADICETTI, EDUARDO GABRIEL32.938.144
RAMOS, HUGO ALBERTO11.659.228
RECABARREN, ALEJANDRA MERCEDES24.316.421
REINOSO, NICOLASA DEL CARMEN21.742.057
RIOS ANGULO, ANA RENEE30.635.065
RIVERO, JULIO CESAR24.526.907
RIVERO ROBLEDO, DAVID ALEJANDRO32.938.107
ROBLES, ORLANDO ANDRES30.641.230
ROSALES, REINA LORENA CARINA26.231.497
ROSALES, VANINA VERONICA33.649.139
SALINA, JOSE SEFERINO21.798.927
SALINAS, LAURA PATRICIA29.083.344
SALINAS, SANDRA ELIZABETH27.527.734
SANCHEZ, ALBERTO CESAR26.611.719
SANCHEZ, CARLA ELIZABETH33.649.151
SANCHEZ, JORGE ROLANDO27.102.751
SANCHEZ, MARCELO ADRIAN25.550.545
SANCHEZ BUSTOS, MIRYAM CAROLINA30.641.217
SANCHEZ QUIROGA, EVELIN JANET35.853.356
SILVA, JOSE ALBERTO14.186.046
SUAREZ, LUIS FABIAN35.735.750
TELLO, MARTA ELIZABETH34.698.098
TELLO, ROXANA CAROLINA37.297.116
VALLEJOS, ANALIA DEL VALLE28.841.629
VALLONE, DANIELA DEL VALLE31.979.289
VARELA, OSCAR ANTONIO13.532.576
VELAR CORTEZ, VIOLETA ITATI22.358.596
VERA, CAROLINA HAYDE34.351.459
VERA, EDGAR IVAN30.641.257
VERA, HILDA MATILDE16.563.641
VERA, VIOLETA ESTRELLA22.754.151
VERON, ANDREA DEL VALLE27.685.323
VERON, GRACIELA DEL CARMEN29.226.783
VERON, JESUS ANDRES32.938.170
VERON, JUAN CARLOS33.649.198
ZAPATA MALDONADO, ALEXANDRA GISELLE31.979.238
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 9 Viviendas, 536 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, ALDO DANIEL35.736.551
ABALLAY, ANGELO ERNESTO35.511.513
ABALLAY, CAROLINA MARISOL36.252.218
ABALLAY, DEVORA BEATRIZ34.182.307
ABALLAY, MARIA JOSE33.649.161
ACEBEDO, ANA GABRIELA36.033.501
ACIAR, ALDANA39.792.802
ACIAR, EMILCE PAOLA40.728.540
ACOSTA, ANDREA BELEN44.634.647
ACOSTA, CINTIA ISABEL38.595.085
ACOSTA, FLAVIA DEOLINDA37.648.549
ACOSTA, MAYRA SOFIA42.711.745
AGUERO, CINTIA BELEN35.857.047
AGUERO, FLORENCIA41.909.330
AGUERO, HUGO EEMANUEL37.647.978
AGUERO, WALDO AVENAMAR22.754.200
AGUERO ALVAREZ, BRAIAN EMMANUEL38.592.440
AGUILERA, MARIA DEL ROSARIO38.077.519
AGUIRRE, GUIDO ALBERTO29.226.792
AGUIRRE, MARIA DEL ROSARIO43.376.447
AHUMADA, CECILIA VALERIA27.041.990
AHUMADA, DIEGO HORACIO24.934.897
AHUMADA, EDUARDO DANIEL35.736.484
AHUMADA, FRANCO ANTONIO41.321.731
AHUMADA, MARTHA DEL VALLE34.698.083
AHUMADA, MELINA AYELEN39.995.641
AHUMADA, MICAELA SABRINA38.218.167
AHUMADA, YOLANDA MARICELA31.658.853
ALAMEDA, ALEJANDRA CECILIA38.218.362
ALAMEDA, MELISA GISEL39.995.608
ALAMO, JOSE LUIS23.380.255
ALBARRACIN, GABRIEL ALBERTO35.853.292
ALBARRACIN RUARTE, NELIDA ANDREA34.243.026
ALEJO ZAPATA, ROCIO ROMINA41.297.223
ALEJOS, MARCELO DAVID34.916.533
ALFARO C., LILIANA ELISABET34.698.020
ALTAMIRA, SALINAS ALDANA39.956.712
ALTAMIRA MIRANDA, CARLA YAMILA37.297.129
ALVAREZ, MARIANA DE LOS ANGELES35.853.327
ALVAREZ, VALERIA ALEJANDRA31.021.937
ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA LUCIA DEL VALLE34.698.091
AMADO SILVA, MILAGRO MICAELA39.995.616
AMARFIL, NADIA YOHANA32.938.187
ANTUNEZ, ANA LAURA39.652.752
ANTUNEZ, BARBARA ALEJANDRA34.054.690
ARACENA R., DAIANA GISEL35.853.263
ARAGON, CARLOS DANTE35.735.754
ARAMBURU GUTIERREZ, MARIA ROMINA36.251.543
ARCE, YAMILA NOELIA39.011.765
ARENA, JORGE NOLBERTO24.105.986
ARGAÑARAZ, MAIRA BELEN35.736.454
ARGAÑARAZ, NATIVIDAD VALERIA31.358.913
ARIZA, KAREN CARINA35.853.251
ARIZA, NATALIA DEL VALLE37.649.406
AROMA, YANINA BELEN39.383.172
ARREDONDO, DANIELA BEATRIZ34.194.327
ARRIETA, ANABELA YAMILA42.081.949
ARRIETA, ELISA LOURDES35.848.574
ARRIETA, EMANUEL GABRIEL35.736.462
ATENCIO, FRANCISCO LEANDRO37.649.424
AVELLANEDA CAMILLUCCI, ROCIO AGUSTINA39.652.719
AVILA, ENRIQUE ESTEBAN32.399.716
AVILA, FLORENCIA LUCIA35.853.470
BARAHONA, MARIA CRISTINA35.848.521
BARBERO, MIGUEL EUGENIO12.603.389
BARBERO AVELLANEDA, ISABEL ALEJANDRA28.539.971
BARBOZA, MARIA FERNANDA36.033.956
BARBOZA, MARIANELA EMILSE38.592.483
BARBOZA, MICAELA DEL VALLE34.696.846
BARROSO, WILLIAN GERARDO35.510.814
BARZOLA, HECTOR ALBERTO30.688.087
BARZOLA, JORGE LUIS33.022.982
BENEGAS CUELLO, MILAN YAIN40.367.430
BERNARDELLO, PAOLA NATALI32.454.391
BORBORE KUN, MIREYA ANABELA DEL VALLE40.728.697
BRIZUELA, ANDREA SILVANA34.459.746
BRIZUELA, GRISEL CRISTINA35.506.323
BRIZUELA, MIGUEL ANGEL32.938.103
BRIZUELA, MIRLA ANABELA35.853.494
BRIZUELA, VICTOR ALEJANDRO38.075.384
BRIZUELA VERA, MARIA BELEN35.853.492
BRIZUELA VERA, MELINA YAZMIN39.652.763
BUSTO, DORA MICAELA BELEN37.512.826
BUSTO, ESTELA NATALI37.002.912
BUSTO, FATIMA SUSANA35.849.508
BUSTO, LUZ ANTONELA ABRIL43.215.106
BUSTOS, AGUSTINA ROCIO ALEJANDRA42.266.757
BUSTOS, AYELEN DEL VALLE39.652.776
BUSTOS, JOSE ANTONIO35.736.464
CABALLERO, EBER DANIEL32.524.954
CABALLERO, JUDITH ESTER40.158.382
CABAÑA AGUERO, EVELIN DEL CARMEN40.369.176
CABRERA, ANDREA NOEMI37.832.831
CABRERA, ANDREA VERONICA36.662.418
CABRERA, ANGEL ANDRES37.649.489
CABRERA, LEONEL ARISTIDES38.592.496
CABRERA, WASHINGTON MARIANO33.649.183
CABRERA, YESICA SABRINA33.649.064
CABRERA CATALDO, MONICA CAROLINA25.617.109
CABRERA GARAY, LUCIANO IVAN32.477.456
CABRERA RUARTE, MARIA CLARA34.182.238
CACERES, VERONICA YANINA39.010.622
CALDERON, JORGE CEFERINO35.849.589
CALDERON, SOLEDAD GISELDA39.007.466
CALDERON JOFRE, ANDREINA ROCIO39.011.634
CALIVAR, ALEJANDRO EZEQUIEL31.979.300
CALIVAR, CYNTHIA BEATRIZ33.826.473
CALIVAR, OSCAR ALFREDO24.195.957
CALIVAR, SILVIA GRACIELA30.641.244
CALIVAR ALAMEDA, PATRICIA BELEN38.592.337
CAMPAÑA, ELISA ESTER34.918.098
CAMPAÑA, JORGE ANTONIO13.853.708
CAMPOS, BELEN40.591.579
CANO, CINTHYA ROCIO41.683.405
CARDENAS CORREA, TAMARA VERONICA42.081.320
CARRERA, ALEJANDRA BELEN35.848.896
CARRIZO, ELENA MARIA31.308.913
CARRIZO, YANINA BEATRIZ33.336.329
CASTRO, ANGEL ESTEBAN32.938.183
CASTRO, GLORIA ELIZABETH33.649.149
CASTRO, MARIANELA BELEN36.253.825
CASTRO, SILVIA DEL ROSARIO40.264.672
CASTRO, SILVIA DEL VALLE35.853.236
CASTRO, SILVIA MARINA38.592.385
CASTRO NAVARRO, MARIA NOELIA31.642.550
CATALDO, GISEL ELISABET38.592.356
CATALDO, MARIA DE LOS ANGELES35.736.486
CATALDO, MARIA ZULEMA35.853.486
CATALDO, ROCIO MICAELA39.995.656
CATALDO IBAÑEZ, SABRINA MARIEL37.742.901
CAYLLET, MATUS YESICA NOEM35.853.211
CAYUELA, JOSEFINA DEL CARMEN4.783.581
CEJAS, GERMAN ANTONIO33.321.505
CEJAS, MARTA DEL ROSARIO20.081.141
CEJAS, ROQUE JESUS34.241.582
CELIZ, WALTER REINALDO33.743.172
CEPEDA, PATRICIA LUJAN34.698.184
CESPED, ALEXANDRA NOEMI35.853.409
CESPED, JOSE ROMAN33.649.113
CESPED, LUCIA YAMILA GISELA41.641.581
CESPED, MARIA NOELIA38.462.513
CESPED, RAMON13.853.783
CESPED, SOLEDAD DEL CARMEN39.007.673
CHAVEZ, ROSANA MARGARITA32.083.952
CHOQUE, MARIA94.352.535
CORIA, PATRICIA ALEJANDRA28.192.293
CORIA MORETTA, ROMINA STEFANIA36.252.215
CORREA, ANA ELISA42.081.324
CORREA, ROSALI DEL VALLE35.508.952
CORTEZ, AMELIA CATALINA20.655.298
CORTEZ, MONICA BEATRIZ25.549.559
CUELLO, FATIMA MAIRA37.004.728
CUELLO, NADIA CAROLINA40.592.562
CUELLO FERNANDEZ, ANDREA DEL VALLE37.297.132
CUELLO MORETTA, MAIDA NOELI37.649.447
CUELLO SANCHEZ, PABLO MARCELO27.639.450
CUULLO MORETTA, KATIA DEBORA39.995.674
DAVILA, O. ALEXIS MAXIMIL.40.962.681
DIAS, ANTONIO HERNAN33.321.588
DIAZ, ANA PAULA35.849.740
DIAZ, GEMA DEL VALLE40.367.526
DIAZ, GISELLE YAMILA ELIZABET36.588.102
DIAZ, LEANDRO ADRIAN41.774.913
DIAZ, LEONELA DAYANA39.183.599
DIAZ, MARIA ESTER41.958.025
DIAZ MALLA, LUCIANA GIMENA39.183.709
DONOSO VALDEZ, PAULA FATIMA42.334.473
DURAN, BRAIAN ALEJANDRO37.649.443
ELIZONDO, SANDRA VANESA24.195.998
ESCALONA, DAMIAN MARCELO33.846.463
ESCALONA, DAYANA MAGDALENA40.593.383
ESCALONA, YESICA BEATRIZ38.074.439
ESCRIBA CASTRO, YAMILA MARIA DEL ROSARIO39.995.613
ESCRIVA MEDINA, MARCELO JAVIER32.938.180
ESCUDERO, ANTONIO RAMON35.851.713
ESCUDERO, LEANDRO36.033.690
ESCUDERO, MAYRA BELEN35.853.262
ESCUDERO, MICAELA YANET38.593.922
ESCUDERO MONTAÑO, ANALIA VERONICA29.226.438
FERNANDEZ, ADRIAN DIEGO38.074.172
FERNANDEZ, DALILA MACARENA42.334.520
FERNANDEZ, ENZO WALTER33.649.080
FERNANDEZ, MARIANA SOLEDAD35.853.242
FERNANDEZ, NATALIA ELIZABET35.853.305
FERNANDEZ, OLGA SALOME13.853.787
FERNANDEZ, RICARDO FRANCO35.853.449
FERNANDEZ, RITA SOLEDAD39.995.669
FERNANDEZ ACIAR, MARIA DE LOS ANGELES40.593.400
FERNANDEZ CEJAS, MARIA BELEN35.853.278
FERNANDEZ ESCUELA, OMAR ENRIQUE35.853.256
FERNANDEZ GOMEZ, ELIANA BELEN35.853.491
FERNANDEZ PAEZ, MARIA ELENA24.105.983
FERRES, MARCELA AGOSTINA94.012.140
FERREYRA, CEFERINA ANTONIA22.003.366
FERREYRA, LEILA ROMINA32.249.209
FERREYRA, MARIA BELEN37.297.121
FERREYRA, MONICA ALEJANDRA29.177.227
FERREYRA, PAOLA38.077.545
FERREYRA C., ROMINA PAMELA34.916.584
FLORES, YESICA ELIZABETH35.853.455
FREDES, DAYANA CAROLINA35.848.725
FREDES, SILVIA EMILSE38.592.324
FUNES, SILVIA GABRIELA18.216.654
FUNES, XIMENA MELINA41.598.467
GAMBOA, ELIANA MELISA34.698.153
GARAY, VERONICA SOLEDAD33.094.260
GARCIA, MELINA DESIRE35.923.471
GARCIA CASTRO, SILVINA DE JESUS34.939.982
GARRO, AGUSTINA AYELEN42.917.827
GARRO, DEOLINDA BELEN37.297.128
GARRO, MAIRA GISELLA35.736.845
GARRO, STEFANIA MARICEL37.004.983
GENTILI, GIULIANA NICOLE38.592.387
GIL, JORGE DONATO31.021.919
GIL, OSCAR RAUL29.419.782
GIL, PATRICIA MICAELA38.594.367
GIL, YAMILA ALEXANDRA37.925.344
GIMENEZ, MARCIA CECILIA35.853.373
GINESTAR, DIEGO ARNALDO30.253.908
GODOY, JANET MICAELA40.593.337
GODOY, ROBERTO DAVID30.253.976
GODOY ARRIETA, DAIANA JANET38.216.905
GODOY OLGUIN, GONZALO EMANUEL33.649.176
GOMEZ, CRISTINA DEL VALLE31.658.897
GOMEZ, GISELA VIVIANA31.324.298
GOMEZ, LORENA DEL VALLE28.691.641
GOMEZ, MONICA BEATRIZ26.360.368
GOMEZ, TOMAS HIDALGO5.402.679
GOMEZ, YESICA NOEMI32.477.446
GOMEZ ALDALLA, LUCAS GABRIEL27.574.355
GONZALEZ, CECILIA SOLEDAD47.815.940
GONZALEZ, CINTIA MABEL34.657.177
GONZALEZ, CLAUDIA ROSANA27.488.732
GONZALEZ, DANIA GISEL34.698.162
GONZALEZ, EDGARDO GABRIEL37.297.148
GONZALEZ, FABRICIO EMANUEL38.592.426
GONZALEZ, HUGO ANDRES31.654.589
GONZALEZ, JOSE SEBASTIAN31.400.880
GONZALEZ, SUSANA ALEJANDRA33.759.829
GONZALEZ, VALERIA VANESA29.018.257
GUAQUINCHAY NARVAEZ, SELENE MARIEL38.592.417
GUERRA, MARIA ESTHER20.747.887
GUTIERREZ, BRISA AILEN42.858.252
GUTIERREZ, ELIDA MABEL22.413.022
GUTIERREZ, MATIAS ARIEL38.592.436
GUTIERREZ, YOHANA ELISABET34.698.170
GUTIERREZ ORELLANO, MATIAS MISAEL35.924.211
GUZMAN, ELIANA NATALI41.701.210
GUZMAN, EMANUEL37.507.556
GUZMAN, FLORENCIA DEL CARMEN42.452.425
GUZMAN, JUAN PABLO35.736.420
GUZMAN, LUCIA NATALIA35.853.374
GUZMAN, MICAELA ANABEL39.652.703
GUZMAN, ROSALBA ISMELDA33.649.187
GUZMAN AMADO, EVANGELINA ARGENTINA37.742.004
GUZMAN C, DAYANA EUGENIA38.077.529
GUZMAN CARRIZO, ANABELA SILVIA37.297.105
GUZMAN VERA, ALICIA BEATRIZ23.633.129
HEREDIA, SANTIAGO38.077.511
HEREDIA, YOHANA JANET35.853.295
HERRERA, ALEJANDRA38.460.378
HERRERA, PATRICIA ALEJANDRA26.580.596
HERRERA, ROXANA ALEJANDRA39.652.798
HERRERA, WALTER HUMBERTO29.226.769
HERRERA, YESICA YANINA39.652.716
HERRERA DE VITA, GISELA FABIANA43.489.354
HERRERA MEZA, FABIANA ANDREA38.077.541
HIDALGO, JONATAN FABRICIO32.807.625
IÑON, CECILIA BEATRIZ26.135.646
JOFRE, DIEGO EXEQUIEL34.697.136
JOFRE, ESTEFANIA GISELLE35.923.590
JOFRE, FABIOLA CELESTE31.358.974
JOFRE, JOSE LUIS34.329.114
JOFRE, MELISA IRENE29.892.236
JOFRE, MICAELA DEL VALLE39.651.736
JOFRE, PAOLA BEATRIZ35.853.330
JORQUERA, KAREN ESTEFANIA46.932.321
JORQUERA, MELISA DAYANA19.007.389
JORQUERA, NORMA BEATRIZ20.133.001
LEAL FUNES, LIDIA RAMONA43.688.705
LEAL FUNEZ, RAUL MATIAS38.077.556
LEDESMA, LAURA AYELEN41.641.241
LEIVA BRITOS, CINTIA SOLEDAD37.742.341
LEON, FABIANA ELIZABETH35.736.470
LEON, JORGE LUIS32.477.433
LEON, MARIA LAURA33.321.521
LEZCANO, RAMONA INES18.359.011
LIMA, IRIS INES38.216.875
LIMA, LAURA GISEL37.297.150
LIMA AHUMADA., MARCELO EDUARDO33.649.043
LIMA CASTRO, DIEGO ALBERTO33.321.568
LIMA MUÑOZ, LUISA YULIANA40.995.687
LIYO SANCHEZ, MARIA DEL LUJAN33.759.606
LOBILLO VILLALBA, ROMINA PAOLA35.853.363
LOBO, FERNANDA VANESA35.308.642
LOPEZ, ALEXIS ARIEL35.853.230
LOPEZ, ALICIA FANI23.380.241
LUCERO, EVANGELINA SOLEDAD35.318.359
LUCERO, GIMENA YAMILA39.651.119
LUCERO, MARIA EUGENIA38.592.479
LUCERO, PATRICIA ALEJANDRA37.507.593
LUJAN, ANA BELEN35.511.026
LUNA, ERIKA SILVINA34.860.033
MALDONADO, RENZO JAVIER35.736.494
MALLA, JULIO LEOPOLDO29.702.429
MALLA, PAULA AGUSTINA41.297.400
MALLEA FUNES, CINTHIA CELESTE35.509.852
MANRIQUE JOFRE, LEONARDO DAVID35.736.537
MANSILLA, ROBERTO DANIEL30.891.320
MARIN, ANA LAURA41.830.789
MARIN, CELESTE DEL VALLE34.698.110
MARIN, CINTIA AYELEN38.592.309
MARIN, FLAMINA EUGENIA30.641.202
MARQUEZ PORRA, GEORGINA ANTONELLA41.297.242
MARTINEZ, JORGE LUIS39.376.319
MASA, CRISTINA LAURA27.260.429
MASQUIJO PEREZ, CECILIA PAOLA31.276.618
MAZA, ANTONELLA34.698.166
MAZA, NAIR35.853.281
MENSEGUEZ, JOANNA ELIZABETH33.321.517
MENSEGUEZ, JORGE ADRIAN26.325.018
MENTASTI, HILDA ELIZABETH23.934.491
MERCADO, DAYANA JESUS36.136.523
MERCADO, GASTON EZEQUIEL32.624.476
MERCADO CALIVAR, IRINA DAIANA35.853.274
MIRANDA, HECTOR NICOLAS38.592.465
MOLINA, DANIELA EMILSE32.808.262
MOLINA, EMANUEL ANGEL35.850.085
MONGE, GABRIELA LORENA29.098.071
MONTAÑA, MARIA ANTONIA33.649.057
MONTAÑA, MELISA GISEL37.649.490
MONTAÑA, MILAGROS AYELEN41.641.342
MONTAÑA, NICOLAS DANIEL37.738.657
MONTAÑA, SUSANA MARIBEL39.007.769
MONTERO, GISELLA NOEMI34.699.088
MONTIVEROS, ESTEBAN DARIO33.321.559
MONTIVEROS, JUAN CARLOS ALEJANDRO38.074.466
MONTIVEROS, RUBEN ALBERTO34.697.715
MONTIVEROS, SOFIA DEL VALLE43.340.413
MONTIVEROS, VICTORIA MARCIA35.851.840
MORALES AHUMADA, MAYRA ELIZABET34.697.648
MORAN, ROSA ESTELA32.723.526
MOREIRA, BARBARA DEL VALLE37.649.435
MORENO, ALEXIS NAHUEL35.853.369
MORENO, BIANCA MAGALI39.010.369
MORENO, CARLOS EMMANUEL34.698.164
MORENO, CECILIA VICTORIA38.216.921
MORENO, JESUS ALEJANDRO34.698.062
MORENO, JULIAN HERNAN35.853.484
MORENO, MARIA ANDREA35.736.534
MORENO, MIGUEL ENRIQUE23.922.158
MORENO ARACENA, ESTHER CINTIA38.075.786
MORENO DIAZ, GISELLE ELIZABETH34.698.035
MORETTA RUARTE, NERY FELISA14.834.922
MORINIGO, NILDA BEATRIZ27.495.326
MURUA, GLADYS14.377.108
MUÑOZ, BEATRIZ SILVINA35.511.072
MUÑOZ, BRISA DEL VALLE41.776.424
MUÑOZ, FLORENCIA CELESTE35.505.879
MUÑOZ, LUIS SEBASTIAN31.979.215
MUÑOZ PICO, MARIA LUJAN41.531.118
NAVARRETE QUIROGA, MARIANA39.651.918
NAVARRO, ANTONIO SERGIO33.649.053
NAVARRO, MAXIMILIANO ALEJANDRO33.836.289
NAVARRO, NATALI ELIZABETH31.658.874
NAVARRO TOVARES, MARIA ROSA29.116.199
NIEBAS, DOMINGO ANGEL35.735.740
NIEBAS, MARCELA MARITE35.848.647
NIEVAS, ANDREA DEL CARMEN30.253.940
NIEVAS, ESTEBAN MAURICIO28.726.379
NIEVAS, NATALIA ELISABETH34.698.199
NIEVAS TELLO, RITA ALEJANDRA39.524.815
OCAÑA, SOLEDAD AGUSTINA38.076.979
OCAÑA PASTRAN, MAURO EZEQUIEL38.592.429
OCHOA, AGUERO JULIETA38.592.350
OCHOA, LUIS ANGEL40.593.326
OLGUIN, GONZALO JAVIER35.511.167
OLIVARES, KARINA ROSA27.705.490
OLIVARES GOMEZ, ADRIANA JACQUELINA39.956.063
OLIVERA, MARIA DEL VALLE35.853.271
OLIVERA DIAZ, LUCIA DEL VALLE38.592.382
OLIVERA HEREDIA, ALEJANDRO DARIO35.853.462
OLMEDO, VALERIA ALEJANDRA27.133.746
ORO, ELSA NICOLASA14.377.055
ORO, FERNANDO ROBERTO31.021.947
ORO, JESUS ALEJANDRO41.297.208
ORTIZ IBAÑEZ, ERICA GISEL38.460.389
OVALLES, LIDIA HAYDEE20.942.915
OVIEDO, SOFIA AYLEN40.593.304
OVIEDO RIOS, MELINA ROXANA39.652.797
OYOLA, JOANA JESICA34.697.056
OYOLA RUARTE, JOHANA DANIELA34.459.424
OZAN, DAYANA LORENA38.078.622
OZAN, SEBASTIAN ANIBAL38.595.072
OZAN, YESICA BEATRIZ36.034.129
PAEZ, CINTIA NOELIA37.005.125
PAEZ, FATIMA BELEN38.016.064
PAEZ, ROMINA ALDANA42.235.050
PAIZ BARRERA, ANA LIDIA12.140.297
PALACIO, CINTHIA DANIELA38.217.532
PASTEN, ANA ALICIA42.081.935
PASTEN, ERICA JANET39.183.134
PASTEN, LAURA PAULA40.265.919
PASTEN, YANINA SILVIA34.864.527
PASTEN C., MARICEL ANA42.081.311
PEDERNERA, GLORIA IVANA26.580.563
PELAYTAY, HERMINIA ANA MARIA26.434.543
PELLIZARI DE LA VEGA, EDITH ISABEL18.136.593
PERALTA, ELISA DEBORA30.418.047
PEREYRA, CLAUDIA ESTHER21.742.386
PEREYRA, F. GIULIANA M.40.469.813
PEREYRA, MARIA JOSEFINA22.957.748
PEREYRA, MARIANA ALICIA39.383.156
PEREYRA, RAUL ENRIQUE34.785.242
PEREYRA, ROMINA AGUSTINA36.768.045
PEREZ, GRACIELA ELIZABETH16.563.633
PEREZ, MAIRA YAMILA35.853.453
PEREZ, MARIANA EMILIA22.957.729
PONCE, TATIANA GISEL37.297.277
PONCE BAZAN, MARIELA SILVANA35.857.216
PONTE, DANIELA ALEJANDRA42.187.524
PONTE, FANI ISABEL35.852.718
PORRA, ROCIO DEL VALLE42.451.510
POSSE, ELIANA VANESA31.979.239
POSSE, GEMMA DIOLINDA30.253.973
POSSE, SONIA ISABEL20.379.734
POSTIGO, DIEGO WALTER34.698.135
QUEVEDO HERRERA, VALERIA YANINA44.431.709
QUINTERO, KATYA FLORENCIA39.995.677
QUINTERO, SOFIA MICAELA39.007.273
QUIROGA, LORENA DEL VALLE43.221.171
QUIROZ, MAXIMILIANO JESUS33.713.466
RAMOS, SOFIA ANABELA38.077.559
RECABARREN CASTRO, NANCY RAMONA37.649.407
REINOSO, CECILIA FLORENCIA41.830.796
REINOSO, FERNANDO DANIEL20.942.460
REINOSO, RODRIGO ADRIAN35.853.389
REMENTERIA, SILVIA ELIANA37.297.123
REYNOSO, LEONIDAS LUIS6.768.295
RIOS, ALEJANDRA NOEMI37.095.616
RIOS, EMMANUEL MATIAS33.838.279
RIOS, LETIZIA MICAELA41.776.402
RIOS, LORENA CELESTE35.505.637
RIOS, MARIELA VERONICA33.095.409
RIVAMAR, GISEL JOHANA37.004.800
RIVEROS, LAURA EMILCE35.848.662
RIVEROS ALAMO, JUAN PABLO35.848.516
ROBLEDO, MONICA INES38.592.314
RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO31.098.482
ROJAS, FRANCISCO NICOLAS24.105.955
ROJAS, JOHANA BEATRIZ35.506.299
ROJAS, MICAELA MARIA38.077.593
ROJAS, REINA ISABEL13.273.538
ROLDAN, MILAGROS40.593.350
ROMERO, ANGELA BETINA42.334.969
ROMERO, IVAN SERGIO25.573.973
ROMERO, SUSANA ANAHI36.681.128
RUARTE, JORGE ISMAEL35.736.589
RUARTE, LAURA ROSA38.016.436
RUARTE, NATALIA RAMONA31.979.207
RUARTE, YAMILA ANABEL39.956.104
RUIZ, ALICIA DOLORES32.477.477
SAAVEDRA, LUIS MIGUEL32.929.594
SAAVEDRA, MARIANA DEL VALLE35.736.485
SAGNIER, PAULA EDITH37.412.422
SALDAÑO SANCHEZ, MARIA LORENA25.252.868
SALINA, FERNANDO EXEQUIEL35.736.553
SALINAS, FRANCO DARIO38.460.962
SALINAS, JOSE SEBASTIAN31.979.223
SALINAS, JUAN IGNACIO34.062.322
SALINAS, LUIS NICOLAS31.812.705
SALINAS, YOANA DEL LUJAN32.477.500
SALINAS CARDOZO, SHIRLEY NELIDA34.698.147
SALINAS G, WILLIAMS JESUS33.649.162
SAN FARNCISCO, PATRICIA CLAUDIA24.343.082
SANCHEZ, JUAN ANTONIO26.791.025
SANCHEZ, MARIA BELEN35.853.314
SANCHEZ, PAOLA DIOLINDA27.880.531
SANCHEZ, SILVIA ELIANA38.077.454
SEGURA, MARIA SOLEDAD38.077.516
SILVA, SEBASTIAN ABEL29.911.749
SOSA, JESUS ERNESTO33.836.118
TAPIA, CARINA IVANA25.243.927
TEJADA, CLAUDIA ISABEL30.242.533
TELLO, CECILIA DANIELA31.658.833
TELLO, EMANUEL ALEJANDRO35.853.361
TELLO, MARIA BELEN42.451.506
TELLO, MARIA RITA34.698.064
TELLO, VERONICA CELESTE38.077.052
TERRIBLE, SANDRA VIVIANA24.419.354
TOLEDO FERNANDEZ, CARLOS ISMAEL40.962.779
TOLEDO FERNANDEZ, YAMILA ROMINA39.183.052
TRONCOSO, LEONELA FABIANA37.833.167
VALDEZ, OSCAR EDUARDO27.617.355
VALENZUELA GOMEZ, DANIEL MAXIMILIANO38.016.299
VALLONE, MICAELA ROCIO38.592.469
VARELA, ANGEL DAVID37.297.141
VARGA, JULIA BEATRIZ31.509.047
VARGA, MARIA ALEJANDRA25.285.945
VARGAS, CAREN MARISEL39.424.909
VARGAS, CESAR RICARDO26.611.962
VARGAS, JOSE ANTONIO22.359.892
VARGAS CAYO, CAMILA ANTONELLA41.321.846
VARGAS GUZMAN, GERARDO IVAN39.652.706
VARGAS SALINAS, JUNIOR EMANUEL38.219.128
VAZQUEZ, EMILCE VALERIA41.221.046
VAZQUEZ, JOHANA BELEN38.594.998
VAZQUEZ, SOLEDAD YANINA37.648.347
VEGA, ANALIA NOELIA28.475.444
VERA, BARBARA ELIANA34.329.226
VERA, DEVORA CELESTE38.592.377
VERA, GUADALUPE TAMARA40.367.550
VERA, JULISA VANESA40.593.324
VERA, MELISA MARIA FABIOLA34.698.200
VERA, ROCIO ANTONELA37.507.557
VERON, ANA FANNY24.658.012
VERON, CECILIA NOEMI33.321.553
VERON, CRISTINA CELINA24.105.927
VERON, DANIEL ALEJANDRO32.477.489
VERON, HECTOR EMMANUEL30.254.000
VERON, LEONARDO DAVID25.573.958
VERON, YESICA VALERIA35.736.416
VERON BARBOZA, ESTEFANIS SOLEDAD DE LUJAN35.853.255
VILLAFAÑE, OSVALDO GABRIEL34.698.040
VILLAFAÑE, VIVIANA MARIEL39.652.770
VILLAFAÑE REINOSO, ANA MELISA37.649.454
VILLEGAS, ANGEL SEBASTIAN32.777.834
YACANTO, JOSE CARLOS21.742.273
ZAMORA, GUSTAVO DANIEL35.736.544
ZAMORA, MARIA ELENA22.041.612
ZAPATA, HUGO EDUARDO14.831.929
ZAPATA MALDONADO, EDUARDO DANIEL30.641.259
ZAPATA MALDONADO, MARCELA NATALIA37.507.564
ZAPATA MALDONADO, MARIANA GABRIELA35.853.317
ZARATE, ROMINA ALEJANDRA41.958.140
ZARATE ARRITA, CRISTINA ALEJANDRA33.321.533
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 2 Viviendas, 3 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, ALICIA LILIANA24.038.041
OLIVARES, JUAN SEGUNDO11.174.077
SOSA, MICAELA NATALI38.077.217
Grupo 5. Discap.General , 2 Viviendas, 92 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUIRRE, DOMINGO FERNANDO17.180.751
AGUIRRE BRIZUELA, ROSA ELENA40.593.307
AGUIRRE BRIZUELA, SONIA RAQUEL38.592.333
AHUMADA, ANTONIA CRISTINA12.893.065
ARAMBURU, BENITO CIRILO13.273.455
ARAYA C., ANA MARIA40.264.287
ARGAÑARAZ, CINTIA EDITH32.399.756
ARIZA, MARIA CONCEPCION22.359.396
ARIZA ARABENA, MAURICIO ELIAS35.318.297
ARRIETA, LORENA DEL VALLE31.658.899
BALMACEDA, ANDRES CARLOS31.654.450
BALMACEDA, GUILLERMO ANASTACIO7.933.226
BOTTA, CARLOS FERNANDO16.668.889
BRIZUELA, DOMINGO HECTOR8.493.471
BUSTOS, DEOLINDA BEATRIZ29.702.419
CANO, FABIAN NOLBERTO21.948.711
CASTAÑO, DESIRE ANYELEN37.649.419
CASTRO, DARIO ANDRES34.697.194
CATALDO, GRACIELA SILVANA24.105.941
CATALDO, NATALIA DEL CARMEN33.649.089
CORTEZ, ANALIA MABEL27.301.351
CRUZ, ZULMA VIVIANA21.742.119
CUELLO MORETTA, ANGELA ABIGAIL39.652.710
DIAZ, ROSA BARBARITA14.377.003
DOMINGUEZ, ALFREDO FAUSTINO12.212.620
DOMINGUEZ, MARIA BELEN37.742.665
FERNANDEZ, SERGIO EDUARDO24.972.634
FERNANDEZ, VICTOR MANUEL35.736.434
FERREYRA, MONICA LILIAM18.207.950
FERREYRA, SEFERINO FLORENCIO8.328.906
FUENTES, ANDRES32.477.472
GAMBOA, LAURA FABIANA18.841.134
GARCIA, MARIA ALEJANDRA24.091.808
GARRO, CARLOS RUBEN18.216.649
GOMEZ, ADOLFO PATRICIO13.853.711
GOMEZ, DANIEL EDUARDO33.649.150
GUTIERREZ, GISELA PAOLA35.736.512
HERRERA, CLAUDIA BEATRIZ30.242.623
HERRERA, DORA ANDREA26.580.598
JOFRE, ROSA SOLEDAD32.353.180
JUAREZ QUIROGA, YESICA MARISEL33.185.558
LARA, YAMILA DEL ROSARIO39.012.009
LARA, ZULMA GISEL37.507.600
LEAL, JULIO NICOMEDES8.328.776
LEPEZ, BEATRIZ CLAUDIA22.117.007
LEPEZ, MARIA DE LOS ANGELES24.735.138
LOBILLO AVILA, JOSE ANDRES37.833.317
LOBO, ELENA DEL CARMEN34.459.694
LOPEZ RIVADAY, NORMA BEATRIZ16.669.803
LUCERO, RITA CECILIA24.283.824
LUCERO, ROBERTO OSCAR12.893.082
MALDONADO, LAURA NOELIA31.979.221
MIRANDA, CLAUDIA MARCELA23.380.598
MORENO, EMILIO RIGOBERTO16.135.813
MORENO, JORGE EDUARDO22.117.083
MORETTA, GRACIELA RUT35.853.472
MUÑOZ, FABIAN ANDRES20.749.998
NAVARRO, VENTURA ANGEL12.322.434
NIEVAS, MARCIA ROMINA42.451.810
NUÑEZ, PATRICIA DEL VALLE37.833.751
OCHOA GUTIERREZ, LILA MARGARITA33.321.555
OLGUIN, ADRIANA LORENA24.195.845
OLIVERA, JUANA ISABEL10.615.965
PASTEN, JUAN DOMINGO4.626.750
PELAYTAY, ALEJANDRO JOSE25.412.445
PERAFAN, LUZ MARIA34.351.477
PEREZ, MANUEL NICOLAS22.063.830
PEREZ, VANESA IVANA30.253.989
PORRA, MARIO ANTONIO20.407.329
RECABARREN, ROSARIO SEGUNDO11.174.064
RECABARREN CASTRO, MELISA ALEJANDRA38.077.554
RIVEROS, LIDIA DAMIANA22.291.644
ROJAS, MARIA BELEN33.321.523
ROLDAN, SILVANA VERONICA23.381.867
ROSALES, DAMIAN ALBERTO33.258.794
SALINAS, JORGE LUIS12.603.408
SANTIVAÑEZ, NACIANCENO NICOLAS11.611.657
SILVA, ANTONIO OSCAR7.943.133
SILVA, JESUS MARIA18.155.762
SOLOA, CLAUDIA ELIZABETH29.709.904
SORIA, CRISTINA LILIANA28.720.386
TAPIA, NANCY BEATRIZ18.401.350
TELLO, MIGUEL ANGEL29.018.276
VARGAS, DANIEL AGUSTIN7.943.932
VARGAS, LUIS ALBERTO21.742.069
VARGAS CERDA, LUCAS JONATHAN38.463.823
VERA, CESAR ARIEL24.105.917
VERON, FABIANA INES26.790.729
VERON, JORGE LUIS33.321.516
VERON, SONIA CARINA24.526.858
VLLAFAÑE, MARCELO EDGARDO35.736.443
ZAPATA, ANDREA BETINA24.934.880
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 1 Viviendas, 25 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ALGAÑARAZ, JORGE LUIS27.041.855
ARIZA, MARIA CELESTE36.253.043
CASTAÑO, ADRIAN MAURICIO37.507.583
CASTAÑO VERON, MIGUEL ANGEL38.592.307
CASTRO, EDITH BELEN39.995.640
CASTRO, MELISA GRACIELA32.477.497
ESCUDERO MONTAÑO, EDUARDO DAVID35.736.533
GOMEZ, GABRIELA JAQUELINA31.979.204
GONZALEZ, BETIANA ELISABETH33.649.193
GONZALEZ, YOHANA SOLEDAD35.736.460
GUTIERREZ NEFA, GUILLERMO DANIEL33.649.199
JOFRE, EDGAR IVAN35.848.562
MALDONADO, LUIS ALBERTO34.698.041
OLIVERA HEREDIA, MAURICIO O.35.736.584
PAEZ, MARIA BELEN37.297.122
PEÑALOZA MALLA, MARTIN ALEJANDRO28.810.549
PICON, ANDREA DEL VALLE35.848.765
PLAZA SILVA, PATRICIA GISEL35.506.325
ROSALES VARAS, SERGIO JESUS37.297.146
SALINA, RAUL EXEQUIEL40.779.799
SALINAS CARDOZO, EVER SAUL38.077.517
SALINAS CARDOZO, LUCIA DEL CARMEN35.853.334
SANCHEZ, JUAN ANDRES38.592.310
VERA, ELIANA ELISABET35.189.132
VERA, LEANDRO34.698.178

Barrio 13. Filiberto Jofré, San Martin

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 8 Viviendas, 52 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ACHATA TORRESILLA, APOLINARIA92.976.852
AGUERO, LUIS PAULINO5.543.651
ANTUNEZ, ALIDA ISABEL13.273.406
ANTUNEZ, CLARA JUANA11.728.729
ARANCIVA, SILVANA VALERIA32.477.479
ASTORGA, ADOLFO ARIEL21.608.787
BACA, ADRIANA JULIA17.151.318
BARROSO, L. MARIA CRISTINA26.325.059
BARZOLA, JOSE LUIS17.211.573
BRENTA, LETICIA ADELINA30.446.226
CARRION ROBLEDO, RICARDO14.377.157
CARRIZO, JOSE29.996.704
CARRIZO, SILVANA ANDREA28.904.853
CASTRO, JUAN RAMON23.215.685
CATALDO, CARLOS29.892.232
CLAVEL, ESPERANZA ASCENCIO6.504.115
CORREA, MARCELO ANDRES23.168.264
DIAZ NOGUERA, YANINA ALEJANDRA30.634.159
FERNANDEZ, JUAN17.411.644
FERREYRA, SONIA BEATRIZ20.829.218
FREDES, GRACIELA INES17.960.594
FREDES, LUCIA FABIANA25.243.908
FUENTES, FRANCISCO ANTONIO11.724.928
GAMBOA, NORMA ESTELA17.178.323
GATICA, VANESA TERESA25.412.394
GODOY, SANDRA MONICA18.387.051
GONZALEZ, JORGE ADRIAN25.550.871
GONZALEZ, MARIA RAMONA16.563.662
GUZMAN, VICENTE MARCELO22.413.014
HERRERA, MERCEDES4.612.206
IBACETA, ORLANDO WASHINGTON24.934.854
IBAÑEZ, ESTEBAN GUSTAVO23.791.714
JOFRE, MARIELA DEL CARMEN23.732.673
LLANOS, REINA DEOLINDA21.361.205
LOPEZ, FELIPE12.603.390
LOPEZ, LUIS EMILIO18.216.613
MELIAN, ALEJANDRO OMAR29.419.798
MELIAN, HECTOR ELIGIO17.641.902
MUÑOZ, NERIS ZONIA17.960.516
NAVARRO, ADELA DEL ROSARIO10.165.158
ORO, DAVID EMANUEL33.649.007
OTAROLA RUIZ, RODOLFO25.575.890
PACHECO, ROXANA BETTINA29.709.512
PEÑA, MONICA ANDREA23.381.797
PICON, WILSON12.603.328
QUEVEDO, PABLO DIEGO27.639.251
QUINTANA, DOMINGO20.407.386
QUIROGA, JOSE ALEJANDRO21.926.837
SORIA, JUAN SEBASTIAN29.345.376
TRIGO, DOLORES GRACIELA21.360.862
VEGA, JORGE ANIBAL22.358.267
ZALAZAR, CARLOS WASHINGTON14.377.165
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 5 Viviendas, 77 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGULLES TORES, MAIRA ANALIA34.696.535
ALAMO PAEZ, NANCY ERICA33.649.092
ALBARRACIN, JOSE LUIS17.907.800
ALDALLA, MARCELA IVANA24.105.943
ALGAÑARAZ MELIAN, GISELLE DEL VALLE31.637.067
ARAYA, MARIA CRISTINA14.036.536
ARRIETA BAIGORRIA, ADRIAN GERMAN27.916.783
ARTAZA, BASILIO ROBERTO12.863.400
AVALO, FRANCISCO MANUEL24.331.252
AVALOS, DECIO ROBERTO16.643.513
BALMACEDA, NOELIA DIOLINDA31.658.900
BARRIENTOS, MARIA DEL ROSARIO18.790.953
BRIZUELA, OSCAR DANIEL24.879.632
BUSTOS, CRISTIAN RICARDO30.631.126
BUSTOS, GLORIA DEL CARMEN27.276.218
BUSTOS, VALERIANO ANDRES24.934.814
CABALLERO, JUAN11.010.946
CALIVAR, JESICA MARICEL37.649.415
CARRIZO, MONICA SILVIA22.248.144
CASIVAR GALLARDO, JUDITH ANGELA26.611.042
CEJAS, MARIA INES35.853.377
CEPEDA, CRISTIAN CLAUDIO30.725.057
CESPEDES, CRISTINA DEL VALLE30.725.188
COMELLI PAYA, ROSA ALICIA14.388.905
CORTEZ, ELIO CAMILO10.615.948
CUCCA, ADAN ALEXIS32.624.449
DOMINGUEZ, MARIA BELEN35.736.593
DOMINGUEZ GONZALEZ, ANALIA C.32.399.786
ELIZONDO, ALBERTO NICOLAS17.178.301
ESPEJO, ANALIA GABRIELA25.649.430
FERNANDEZ, CAYETANA AURORA5.875.613
FERREYRA, GISELLE ALEXANDRA32.399.746
FLORES, ADRIANA VERONICA32.224.433
FRIAS AGUERO, PATRICIA MABEL21.803.535
GODOY, DIOLINDA CLARA32.939.986
GOMEZ, GERARDO DAVID29.098.357
GONZALEZ, ANALIA VERONICA27.042.731
GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN23.668.094
GONZALEZ, MARIA SONIA25.252.923
GONZALEZ, PEDRO MARTIN30.253.958
GONZALEZ, YESICA PAOLA33.836.159
GONZALEZ VARAS, OSCAR ISIDRO31.021.934
GONZLAEZ, ELINA NOEMI31.871.302
GORDILLO, CARLOS ALBERTO26.399.628
HINOJOSA, ANGELINA18.788.129
JOFRE, EDUARDO MARCELO27.300.952
LEYTON, HILDA GRACIELA18.216.690
LOPEZ, DANIEL ALBERTO29.709.533
LUCERO, SABRINA DAIANA33.321.557
MERCADO, LILIANA ANDREA26.434.273
MERCAU, MARIA BELEN25.550.494
NAVARRO, CINTIA ROSANA37.649.412
OLGUIN NUÑEZ, ROSA ESTER30.546.533
PAREDES, EDUARDO ANTONIO23.633.963
PAREDES, MARIA ELISA25.603.903
PASTEN, JUAN OSVALDO11.796.597
PEREZ, CARLOS WILLIAN31.654.148
PEREZ, JULIO CESAR27.133.769
PEÑALOZA MALLA, EMANUEL ADRIAN30.092.247
POBLETE TOLEDO, PABLO ALEJANDRO31.838.940
QUEVEDO, CELINA VERONICA32.938.101
QUEVEDO, CINTIA GABRIELA35.853.423
QUIROGA, PABLO DANIEL28.040.214
ROBLEDO, SANDRA DEL CARMEN21.948.750
ROJAS, ALFREDO33.649.121
ROMERO, ANGELA ROSA5.283.513
RUIZ, ROGELIO ALEJANDRO32.095.375
SEGOVIA QUINTEROS, BERNARDO JAVIER28.475.488
SEGURA, JUAN FRANCISCO31.658.832
TAPIAS, JOSE LUIS29.892.210
TORRES ALVAREZ, LUIS NICOLAS31.510.595
VARAS, ANA LAURA32.899.932
VARGAS, LAURA DIOLINDA25.773.656
VAZQUEZ LOPEZ, MONICA31.900.565
VERON G., SUSANA ALIDA12.829.269
VIDELA, MARIA DEL CARMEN22.957.791
ZALAZAR, JORGE ALBERTO32.938.116
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 4 Viviendas, 197 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUERO, MARIA BELEN33.649.191
AGUERO VERON, OSCAR39.525.818
AGUIKERA GONZALEZ, IRMA DE LOS ANGELES35.853.383
AGUILERA, ORLANDO RAUL35.736.457
AGUIRRE, GLADYS33.649.040
AGUIRRE ROBLEDO, ROSARIO NOEMI38.219.280
AHUMADA, ROCIO DEL CARMEN19.007.992
ALAMO, RAUL ADRIAN30.253.903
ALBARRACIN, MARIA CECILIA35.736.590
ALBARRACIN, MELINA ALEJANDRA39.995.634
ALBARRACIN L., EMILSE DAYANA37.649.468
ALVAREZ, MARCIA CLAUDIA33.321.597
ALVAREZ GARCIA, DANIELA BELEN38.076.433
ALVAREZ MURUA, ALEJANDRA MARISA39.651.049
AMADO, ROCIO FLORENCIA41.641.319
AMARFIL, MELINA DEL VALLE33.649.138
AMARFIL, ROXANA JANET35.853.291
AMARFIL, SOLEDAD EVELIN37.649.433
AMARFIL, ZULMA GISEL35.736.576
ANDRADA, MAIRA MARICEL34.697.028
ANTUNEZ, SILVIA BEATRIZ20.829.292
ARANCIVA, LORENA35.736.572
ARANCIVIA, DEOLINDA YESICA MARCERLA35.188.747
ARAOZ, ATILIO DANIEL35.736.459
ARAYA, GABRIELA ROSANA39.956.547
ARCE, GISELLA AYELEN43.123.100
ARCE, VERONICA PAMELA30.242.664
ARIZA, VANESA PAOLA33.321.514
ATENCIO, CINTHIA ANABEL35.853.396
ATENCIO CORDOBA, MARIA ERNESTINA14.869.785
BAIGORRIA AGUERO, ANTONIO SIXTO10.635.554
BARAHONA, YOHANA DE LOS ANGELES32.938.159
BARONE, RUBEN MATIAS37.405.129
BARRERA, ROCIO YANELLA28.005.392
BONILLA, ANALIA DEL VALLE31.004.944
BRIZUELA, DANIELA ISABEL34.182.380
BURGOA, NORMA BEATRIZ38.592.477
BUSTOS, AMERICO ARGENTINO7.942.061
BUSTOS, CHRISTIAN ADRIAN34.054.122
BUSTOS, MARIA INES24.934.816
BUSTOS, MIRIAN ALEJANDRA41.830.515
CABRERA, JOSE ANDRES34.698.143
CABRERA, MERCEDES ANGELA38.593.471
CALDERON RODRIGUEZ, CLAUDIA VERONICA38.592.376
CAMPALLO, ANGELA MARIA38.077.557
CARDOZO, SILVINA ELISABET35.853.299
CASTRO, ESTEFANIA GISEL35.736.596
CASTRO, HECTOR ALEJANDRO35.938.701
CASTRO, MARY DANIELA35.736.510
CASTRO, VICTOR ORLANDO31.979.202
CATALDO C., ROSA JUANA31.658.839
CATALDO MOLES, SILVINA DEL VALLE32.399.734
CEPEDA, LUIS SEBASTIAN32.477.410
CESPED, GUSTAVO35.736.509
CESPED, MICAELA DEL VALLE39.790.559
CESPED, NAHIR ALEJANDRA43.642.718
CHAVEZ, ALFREDO EMILIO11.732.878
CUELLO, MARIQUENA DEL VALLE38.594.333
DIAZ, ANDREA DAYANA34.918.006
DIAZ, ANGELA DEL CARMEN23.215.660
DIAZ, SILVIA ELIANA34.698.106
DIAZ ESTRADA, ANALIA MICAELA41.321.795
ELIZONDO, NORMA NOELIA32.376.331
ESCUDERO, ELIANA GRACIELA39.424.772
ESCUDERO, YOANA MARICEL38.077.515
FERNANDEZ, ROSALIA DEL VALLE34.194.039
FERREYRA, ANABELA SILVINA40.593.309
FERREYRA, BARBARITA ISABEL33.649.130
FERREYRA, SANDRA MARIA33.836.194
FIGUEROA, BARBARA BEATRIZ31.021.969
FIGUEROA, JUAN MARCELO31.633.305
FLORES, NORMA DEOLINDA35.853.222
FLORES, SERGIO GASTON38.077.540
FLORES, YESICA GISEL42.187.501
FLORES OYOLA, MARIA DEL CARMEN42.632.697
FLORES OYOLA, MARIA ROSA36.544.077
FREDES, CINTIA BELEN42.250.239
FREDES, FABIANA39.995.444
FREDES, YAMILA BELEN39.183.557
FRIAS, ANA JORGELINA34.699.241
FRIAS, CELESTE GRISELDA37.924.624
FRIAS, CESAR ARIEL43.281.161
FUENTES BARRERA, INGRID DANIELA31.021.923
GADEA ROBLEDO, RUBEN DARIO31.778.822
GAMBOA, DIEGO ANTONIO31.658.835
GAMBOA, MARIA INES43.422.804
GAMBOA, MARIELA ISABEL24.195.850
GAMBOA OYOLA, YAMILA MILAGROS LUJAN45.378.978
GARAY, PAOLA41.157.327
GARRO, MARIANA DEL VALLE38.077.583
GERONE, MARIA RAMONA6.504.102
GONZALEZ, ADRIANA DEL VALLE29.594.027
GONZALEZ, ANA MICAELA39.652.775
GONZALEZ, DIOLINDA LAURA41.641.321
GONZALEZ, MARIA ROSA28.263.278
GONZALEZ, MARTHA ALICIA31.358.912
GONZALEZ, YESICA ANDREA32.938.199
GONZALEZ CEBALLES, PAMELA DE LOS ANGELES32.399.724
GONZALEZ REINOSO, CAMILA ALEJANDRA38.480.055
GUEVARA, GIMENA PAOLA38.216.878
GUEVARA, SOLEDAD DEOLINDA35.848.947
GUZMAN, CARINA SILVANA24.968.592
HERRERA, GABRIELA MARIA25.603.995
ILLA, JUANA MARIA39.651.208
JAIMEN, LUIS ALBERTO20.741.691
JOFRE, JUAN CARLOS32.939.925
JOFRE, VIVIANA EDITH26.449.027
JOFRE FUNES, SILVINA DAYANA39.652.709
JORDAN, MACARENA ANTONELLA40.265.029
JORQUERA OLIVERA, ENZO KEVIN DEL VALLE40.995.661
LACIAR, GISELA DEL CARMEN33.649.045
LEAL, RICARDO OMAR28.539.964
LEPEZ, ESTEFANIA IVANA34.916.902
LEYTON, RODRIGO35.376.294
LOPEZ, HERNAN GABRIEL35.853.209
LOPEZ DIAZ, RODRIGO MARTIN35.853.304
LOPEZ FLORES, ANDREINA GISELA DEL VALLE34.698.187
LOPEZ JOFRE, ANABELLA BIBIANA39.652.711
LUCERO, LAURA GRACIELA29.778.418
MARIN, JOSE LUIS32.399.743
MAROTTA OVALLES, JAQUELINE ANABEL43.555.854
MARTICORENA, CARMEN DAIANA40.368.953
MARTINEZ, MARIA MELISA38.217.841
MEDINA ESPEJO, DANIELA ALEJANDRA37.297.107
MEDINA ESPEJO, MARIA LAURA35.736.419
MELIAN, ARIEL DAVID29.419.779
MELIAN, MARIA EUGENIA35.736.423
MERELES, MIRIAN DEL VALLE23.168.148
MIRANDA, CARLOS AGUSTIN41.721.238
MONTERO, MARIO ANDRES29.992.863
MONTIVERO COMELLI, MARIA ROSA38.217.012
MORENO, EMILSE SORAYA39.956.572
MORENO, VALERIA PAOLA34.698.198
MUÑOZ, OSCAR ANIBAL22.754.186
NUÑEZ, SERGIO ANTONIO23.428.672
OLGUIN, DANIELA ALEJANDRA27.760.393
OLGUIN, DAYANA SOLEDAD39.183.034
OLGUIN NUÑEZ, MARIANA ELENA35.848.701
OLIVA MARIN, YOHANA ELIZABET38.592.321
OLIVARES, JULIO CESAR28.810.523
OLIVARES FREDES, NATALIA VANESA37.507.596
OLMEDO VERA, ANDREA BELEN37.925.474
ORELLANO, SANTIAGO IVAN40.591.697
ORO, ADRIANA PAOLA27.784.442
OVIEDO, BEATRIZ HORTENCIA30.242.612
OYOLA, LEONARDO LEONIDAS12.450.133
PAEZ, CARLA PATRICIA33.848.679
PAEZ, LORENA ALEJANDRA35.848.529
PAEZ, SERGIO DANIEL24.105.961
PALACIO, GIMENA ANAHI35.736.424
PAREDES, LORENA DEL VALLE39.007.327
PEREYRA FERNANDEZ, LAURA ALEJANDRA31.870.999
PEÑA, EMANUEL NICOLAS34.329.154
PEÑA CASTILLA, ROSA DOLORES5.975.079
PICON AGUIRRE, NOELIA JESICA39.995.604
PONCE, JUAN33.582.906
PONCE P., LUCIA MARFCELA38.075.303
PONCES, MARIA EUGENIA27.041.046
PORRA GONZALEZ, FABIAN ALFREDO35.853.357
QUEVEDO, PABLO NATANAEL37.649.470
QUINTANA, GABRIELA37.297.137
REMENTERIA, EVELIN JOHANA34.182.415
ROBLEDO, DEOLINDA DEL ROSARIO35.853.220
RODRIGUEZ, YAMILA ELIZABETH37.328.656
RODRIGUEZ AGUIRRE, VANESA DEL VALLE30.483.454
RODRIGUEZ MERELES, JONATAN EMANUEL41.321.509
ROLDAN, DIEGO ARIEL38.078.223
ROLDAN AGUIRRE, MARCELA CECILIA32.939.853
ROMERO, MARIANA YOHANA35.853.463
ROSALES, KAREN ELIZABETH LUJAN42.187.506
RUARTE, CLAUDIO F.33.321.527
RUARTE, PAMELA GISEL40.593.308
RUARTE, SILVINA PAOLA37.507.554
RUARTE CALIVAR, LUCIANO DAVID35.736.496
SALINAS, ROXANA DEL VALLE31.021.915
SANCHEZ, MARIA JOSE36.252.969
SANCHEZ, SUSANA ESTER24.419.374
SANCHEZ ALVAREZ, MICAELA ELISABET41.830.776
SEGOVIA, SERGIO ERNESTO29.407.898
SEGURA, DARIO MARCELO29.709.983
SERONELLO Z., EMILSE MILENA38.074.415
SOTELO, HECTOR SANTIAGO35.529.019
TAPIA, BEATRIZ AYDEE39.650.638
TAPIA, MARIA DEL ROSARIO38.078.275
TELLO, FRANCO EMANUEL33.649.030
TELLO, LUIS MIGUEL38.460.018
TELLO, MATIAS GABRIEL35.736.504
TELLO, PABLO ALEJANDRO39.652.747
TELLO, YOHANA JACQUELINA39.995.606
TREO, LUCIANA AGOSTINA35.508.209
VARAS, MELINA SUSANA29.911.703
VERA, MARIEL MELANI DEL V.34.698.186
VERA FERNANDEZ, JUAN ESEQUIEL42.250.435
VILLCA ALEJO, SONIA95.545.299
VILLEGAS NINAJA, FLAVIA CINTIA39.009.058
ZALAZAR, MICAELA BEATRIZ38.075.258
ZALAZAR, NELIDA11.966.924
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 1 Viviendas, 2 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
GONZALEZ, CARMEN ESTHER5.627.935
POZO, ANITA16.642.021
Grupo 5. Discap.General , 1 Viviendas, 40 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ALAMO, ALDO ELIO29.467.003
AMARFIL, DORA ELENA12.436.107
BARAHONA, JUANA NELIDA17.960.600
CALDERON ANTUNEZ, VANESA ISABEL27.705.042
CASTRO, OLGA CELIA20.551.228
CATALDO, SILVIA DEL CARMEN28.040.169
CATALDO, VANESA DE LOURDES29.226.753
CEPEDA, LUIS OSCAR11.728.793
CORTEZ, DOMINGO OMAR22.289.872
ESCALONA, VICTOR ABEL33.236.804
ESCUDERO, EMILIO ANGEL29.709.800
FERNANDEZ OLMEDO, ALICIA NOEMI21.360.406
FERREYRA, DANIEL RAMON16.669.801
GARAY, JORGE NICOLAS13.210.186
GODOY, CLAUDIA DEL VALLE22.248.185
GODOY, NORA ELENA16.376.570
GOMEZ, SANDRA VALERIA29.177.244
JOFRE, RAMON ROBERTO13.273.567
LIMA, NATALIA LORENA31.021.903
LOYOLA, NORBERTO RUBEN28.141.695
MAS CUMPIAN, ANGEL MARCELO24.836.521
MELIAN, SANDRA BEATRIZ21.362.779
MORTENSSEN, MERCEDES MARIA29.427.493
NAVARRO, CLAUDIA MARCELA24.063.607
NAVARRO, ENZO OMAR26.288.831
OLIVERA, MARIA NELIDA12.603.367
OROZCO, ESTELA FANNY12.140.259
PEÑA, IRIS NIDIA912.551
PICON, SILVIA BEATRIZ18.216.696
PORRA, MERCEDES MARTHA13.273.510
QUINTANA, SUSANA DEL CARMEN28.420.791
RAMO, MARIA ELENA23.633.986
REINOSO, PATRICIA MONICA24.972.112
RODRIGUEZ, EDUARDO ALFREDO21.947.509
SEGOVIA, ELIO HIGINIO8.493.143
SUAREZ, MARIA DEL CARMEN22.657.581
TELLO, MARCOS ANDRES30.253.926
TERCEROS BARRIENTOS, VANESA39.995.747
VERA, GRACIELA ELIZABETH31.658.889
VICENTELA MOLINA, GINA MARIANA38.592.139
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 1 Viviendas, 16 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
BAZAN, LOURDES MARIA LILIANA35.736.463
GALVAN LUCERO, MIGUEL DIEGO34.927.962
GONZALEZ HEREDIA, FERNANDO JAVIER34.698.032
GUARDIA, ENZO CRISTIAN27.041.538
JOFRE, MAYRA DANIELA35.853.371
JOFRE, MIGUEL ANGEL30.546.563
LOPEZ DIAZ, JOANA INES37.649.416
MALLA, JORGE LUIS33.715.053
MORENO, JESICA CELESTE33.321.572
MORENO MUÑOZ, ETHEL YAMILE36.251.727
NIEVAS, MAURICIO GUILLERMO38.078.292
PALACIO, RENZO SEBASTIAN32.399.763
PELAEZ, WILLIAM JONATAN31.358.945
PICON, JOHANA CECILIA38.077.523
SANCHEZ QUIROGA, IVAN EMANUEL39.183.630
VERA, LEANDRO GABRIEL35.853.434

 

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