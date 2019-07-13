Estos son los inscriptos para el sorteo de viviendas en Ullum

El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los que se inscribieron para el sorteo del próximo miércoles 17 de julio.
El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los padrones de los inscriptos para el próximo sorteo de viviendas que se realizará el miércoles 17 de julio. Al departamento de Ullum lo eligieron 695 familias y se dispuso de 114 casas.
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|ABALLAY, EDUARDO ANTONIO
|12.858.086
|ABALLAY, GLORIA NORMA
|17.987.705
|ALANIZ, MONICA VIVIANA
|23.545.722
|ALBARRACIN, ROBERTO OSCAR
|27.488.541
|ALI, ALFREDO HORACIO
|27.686.110
|ARAYA, ANTONIA INES
|17.987.742
|AVILA, JUAN ANDRES
|12.568.354
|BARBOZA, OSCAR ALBERTO
|11.861.088
|BORQUE, HUGO MARCELO
|18.543.589
|BORQUEZ, GABINO ALEJANDRO
|16.172.287
|BRAVO MONTAÑA, VICTOR RUBEN
|25.549.464
|BRIZUELA, LILIANA CELESTE
|27.632.718
|BUSTOS CORTEZ, ROBERTO EDUARDO
|25.995.199
|CALIVA, NELIDA GRACIELA
|14.493.931
|CAMPILLAY, GABRIELA CARINA
|24.038.158
|CASTRO, JOSUE DIEGO
|23.257.033
|CHACON, ESTEBAN EDGARDO
|28.797.367
|COLLAO, LUCIANA PAOLA
|28.448.156
|FERNANDEZ, MIRIAN
|21.360.848
|FIGEROA, NORMA BEATRIZ
|17.987.759
|FLORES, PATRICIA MABEL
|22.441.239
|GALVAN, ALEJANDRA VERONICA
|22.998.045
|GOMEZ, VALERIA PATRICIA
|29.078.130
|GUAJARDO, ZULMA PATRICIA
|21.889.037
|GUAJARDO ROSAS, CLAUDIA ANALIA
|24.244.406
|HENRIQUEZ, LEANDRO ANDRES
|29.397.669
|JOFRE, MARISA CATALINA
|20.799.891
|JOFRE, NOELIA GUILLERMINA
|30.665.420
|LANI, MARIA LORENA
|24.244.654
|LOPEZ, LEONOR ESTER
|12.356.518
|MARUN, ANIBAL ALFREDO
|23.633.718
|MOLINA, ALBERTO CESAR
|12.887.284
|MOLINA AGUILAR, CAYETANO
|17.503.061
|MUÑOZ, ROLFIO ALEJANDRO
|21.867.426
|NORIEGA, SERGIO ARTURO
|23.257.034
|OLMO, CLAUDIA RAMONA
|27.196.122
|ORMEÑO, FERNANDO RAMON
|24.244.727
|ORTIZ, CARLOS MAURICIO
|27.632.618
|PAEZ, BERTA RAMONA
|4.190.111
|PEREZ, RAMON RODOLFO
|25.195.395
|QUIROGA, ALEJANDRO DANIEL
|29.588.364
|RAMIREZ, LEONARDO GASTON
|27.196.534
|RIVAS, DANIEL
|14.364.320
|RIVERO, YANINA PAMELA
|39.524.954
|RIVEROS, ANTONIO RAFAEL
|24.038.863
|RUIZ, VALERIA PAOLA
|29.012.407
|SANZ, DOMINGA MARIELA
|22.441.205
|SANZ, GRICELDA DEL CARMEN
|17.828.166
|TEJADA, GENARO JAVIER
|26.135.308
|TEJADA, MARIA CELESTE
|35.848.497
|TINTO, EDGARDO LUIS
|11.516.233
|VEDIA, ROBERTO CARLOS
|26.204.663
|VEGA, LUIS JAVIER
|25.252.926
|VENERDINI, JUAN MARCELO
|23.638.598
|VERAGUA, JUAN ISAAC
|17.218.776
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|ABALLAY, CINTIA VALERIA
|36.031.783
|ABALLAY, DIEGO ORLANDO
|30.193.269
|ABALLAY, JOSE LUIS
|12.846.636
|ABALLAY, MARTA ALEJANDRA
|28.525.848
|ABALLAY, MAURICIO RAMON
|24.283.843
|ABALLAY, SANDRA GRACIELA
|29.936.158
|AGUILERA, OMAR JAVIER
|26.717.799
|AGUILERA JOFRE, MIGUEL ARIEL
|27.041.952
|ALBORNOZ, ALBERTO FABIAN
|24.091.227
|ALBORNOZ, HECTOR MARTIN
|32.462.766
|ALBORNOZ, JUAN GABRIEL
|28.243.175
|ALBORNOZ, MARTIN ARIEL
|31.979.149
|ALBORNOZ, RAUL TOMAS
|22.636.980
|ALBORNOZ PERALTA, GISELA MARISOL
|33.290.040
|ALBORNOZ PERALTA, LORENA SILVINA
|35.736.370
|ALE, JOSE FERNANDO
|27.685.001
|ALFARO, ANDREA RAQUEL
|28.243.754
|ALFARO, MAURICIO CLAUDIO
|25.252.717
|ALFARO, MIRTHA CELIA
|13.936.545
|ALFARO, ZULMA DEL CARMEN
|17.987.753
|ALI, FRANCISCO ALEJANDRO
|25.704.173
|ARANCIBIA, CRISTIAN ROLANDO
|39.524.935
|ARAYA, CARLOS ALFREDO
|35.735.972
|ASTUDILLO, MARIA CONCEPCION
|33.289.367
|ATAMPE, MARGARITA FRANCISCA
|17.503.090
|AVILA, ELBIA ANDREA
|32.140.283
|AZCURRA AGUILERA, JOHANA DANIELA
|33.846.023
|BARRERA, NELSON EXEQUIEL
|29.296.080
|BARRERA, VICTOR EDUARDO
|24.693.281
|BENEGA, PABLO MARCELO
|31.098.521
|BENEGAS, MARIA MERCEDES
|27.041.717
|BUSTOS, ANDREA DEL VALLE
|35.848.437
|BUSTOS, DIEGO ESTEBAN
|27.560.236
|BUSTOS, GIMENA SOLEDAD
|32.818.049
|CABRERA, ESTELA MARIS
|21.360.324
|CAMPILLAY, JESUS MARTIN
|32.083.632
|CAMPILLAY, NATALIA CECILIA
|28.928.806
|CARRIZO, CLAUDIA DOLORES
|22.636.949
|CARRIZO, ESTELA MARIA
|29.546.560
|CARRIZO, GRISELDA MABEL
|28.192.862
|CARRIZO, LORENA FABIOLA
|29.936.140
|CARRIZO, MARIO JESUS
|23.633.205
|CASTILLO, ROBERTO ARIEL
|28.834.879
|CASTILLO, ROSANA EDITH
|35.736.389
|CHIRINO, SILVINA NICOLASA
|24.362.321
|CORTEZ, JUAN CESAR
|24.879.979
|CORTEZ, MARIA NOELIA
|27.829.698
|CORTEZ, RAUL JORGE
|22.118.514
|CUELLO, NESTOR DANIEL
|24.319.325
|DOMINGUEZ, JUAN MARCELO
|29.165.821
|DOMINGUEZ, RITA SOLEDAD
|35.848.401
|DOMINGUEZ MARTINEZ, CARINA DEL VALLE
|33.290.005
|DURAN, JULIO RICARDO
|30.116.487
|ESPEJO, SILVIA VALERIA
|28.967.525
|ESPINOZA, MARIA OFELIA
|28.535.509
|FIGUEROA GONZALEZ, MICAELA ELIZABETH
|38.334.926
|GIL, ANDRES CARLOS
|13.190.993
|GIL, GABRIELA ANALIA
|31.368.861
|GODOY, MARIA LUISA
|11.590.084
|GODOY MONLAS, MARIA ROSA
|28.720.281
|GOMEZ, HECTOR MANUEL
|17.218.791
|GOMEZ, JUAN FERNANDO
|16.239.291
|GOMEZ, JULIO GABRIEL
|25.319.820
|GONZALEZ, ALFREDO RAMON
|21.658.493
|GONZALEZ, EMILIO MARTIN
|35.848.473
|GONZALEZ, JOSE SILVIO
|20.133.220
|GONZALEZ, JULIO SALOMON
|27.916.692
|GONZALEZ RAMIREZ, DAIANA CATERINA
|36.250.747
|GUERRA, MARIA DEL CARMEN
|21.608.793
|GUERRERO, CRISTIAN GERMAN
|32.753.004
|GUERRERO, FLAVIA GISEL
|35.848.496
|GUZMAN, EDUARDO JAVIER
|24.879.936
|GUZMAN, GEMA DEL CARMEN
|29.936.151
|GUZMAN, MARIA DE LOS ANGELES
|28.192.490
|GUZMAN, PAOLA FLORENCIA
|39.524.952
|HEREDIA, ETELVINA NOELIA
|30.402.188
|HIDALGO, EDUARDO GABRIEL
|27.560.283
|HIDALGO, ELVIA JOHANA
|32.818.058
|HIDALGO, YANINA ANABEL
|29.936.114
|IBAZETA, LORENA VIVIANA
|34.194.196
|IBAZETA, OSCAR WALTER
|23.488.559
|JOFRE, GRISIFREDO SILVESTRE
|7.936.715
|JOFRE, SILVINA DOMINIQUE
|37.650.594
|JULIO, ROLANDO EDUARDO
|14.493.984
|JULIO, YOLANDA CAROLINA
|32.462.770
|KOZANER, TERESA ELIZABET
|32.818.023
|LARA GOMEZ, ENZO DAVID
|32.818.051
|LARA GOMEZ, JORGE MATIAS
|29.936.111
|LEMOS, FLORENTINO SANTOS
|12.539.981
|MALDONADO, DIEGO ARIEL
|28.708.811
|MALDONADO, MARIA DEL VALLE
|32.374.673
|MANSUT, SILVINA SOLEDAD
|32.910.886
|MARIN, JORGE LUIS
|30.665.414
|MATAMOROS, ESTELA DEL CARMEN
|16.172.279
|MATAMOROS, LORENZO EDUARDO
|13.936.587
|MESTRE, HECTOR JOSE
|8.667.626
|MIGUELES, PEDRO PABLO
|21.350.576
|MOLINA, GABRIEL MAXIMILIANO
|31.368.844
|MOLINA, MARTIN FEDERICO
|32.462.734
|MOLINA IBAZETA, MARIA PATRICIA
|29.196.828
|MOLINA MANCINNELLI, RODRIGO ALEJANDRO
|27.707.018
|MONLA, HUGO ALFREDO
|11.262.941
|NAVARRO, ARIEL
|27.261.056
|NORIEGA, IVANA VALERIA
|29.012.401
|NORIEGA, LUCIA GABRIELA
|33.290.029
|NORIEGA, MARIA CECILIA
|29.012.434
|NUÑEZ, MARTHA JOSEFINA
|12.421.379
|OLIVERA, MARIA ROSARIO
|17.748.105
|OLMO, CESAR MARINO
|11.262.901
|ORTIZ, ELIANA EMILCE
|31.368.850
|PACHECO, MAURICIO ESTEBAN
|26.908.545
|PAEZ, RAUL FEDERICO
|28.928.815
|PALACIO, ADRIANA DOMINGA
|22.958.444
|PALMA, ARMANDO ANTONIO
|11.967.935
|PALMA CAMPILLAY, MARIA CELESTE
|33.290.042
|PALMA CAMPILLAY, MARIANGELES
|32.462.738
|PELAYES, VICTOR CEFERINO
|27.111.350
|PELAYES GONZALEZ, RAUL HECTOR
|17.987.750
|PEREA, OSCAR FEDERICO
|30.665.457
|PEREZ, FABIANA MARISA
|23.257.051
|PEREZ, JUAN ALFREDO
|22.636.916
|PINTO ORTEGA, LORENA DEL VALLE
|31.979.157
|QUIROGA, CAYETANO AMERICO
|7.807.237
|QUIROGA, NADIA ELVIRA SOLEDAD
|32.462.748
|QUIROGA, VANINA ANAHI
|35.848.404
|RIVERO, VIVIANA DEL VALLE
|24.693.369
|ROBLEDO, MARY ELIZABETH
|29.778.485
|RODRIGUEZ, ANDREA CECILIA
|28.928.820
|RODRIGUEZ, EUFEMIA ROSA
|12.539.965
|RODRIGUEZ, FERNANDO DANIEL
|24.879.273
|RODRIGUEZ, GUILLERMO ELIO
|20.799.815
|RODRIGUEZ, LORENA ANALIA
|27.760.608
|RODRIGUEZ, MIRTHA ANGELA
|17.987.737
|RODRIGUEZ, RODOLFO FERNANDO
|26.790.054
|ROSALES GUERRA, MARIANELA YESICA
|36.424.448
|RUBIA, JORGE VICENTE
|22.063.638
|SAAVEDRA, MARIO RAUL
|21.598.575
|SILVA, ELIO VICTOR
|23.029.004
|TAPIA, ANA MARIA
|22.636.948
|TEJADA, ELISA CAROLINA
|29.546.579
|TEJADA, ELISA DANIELA
|32.818.018
|TEJADA, JAVIER
|35.848.444
|TEJADA, MARIA FERNANDA
|32.462.754
|TEJADA, SILVINA ROSA
|29.012.424
|TORRES, DOMINGO ANTONIO
|12.539.955
|TORRES, JAVIER CEFERINO
|27.196.329
|TRIGO, ANALIA VANESA
|31.368.855
|VALENZUELA, LAURA ELIZABETH
|35.050.456
|VARGAS, EMILCE ETELVINA
|24.658.349
|VARGAS MORALES, WASHINGTON MARTIN
|31.979.148
|VARGAS TRIGO, ALEJANDRO EDUARDO
|31.979.165
|VEDIA, AGUSTIN RAMON
|14.493.985
|VEDIA, ISMELDA DEL VALLE
|32.462.712
|VEDIA, ROLANDO ESTEBAN
|25.252.823
|VEGA, RAMON ENRIQUE
|23.257.018
|ZOVAK, GUSTAVO ALBERTO
|20.302.527
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|ABALLAY, ALBERTO ALONSO
|26.135.616
|ABALLAY, GEORGINA BEATRIZ
|40.368.166
|ABALLAY, GUSTAVO FELIPE
|22.041.766
|ABALLAY, MIRTA ELVIRA
|26.043.494
|ABALLAY, ROCIO ANTONELA
|40.592.079
|ABALLAY, RUBEN NICOLAS
|22.730.129
|ACIAR, MAYRA DAYANA
|38.016.255
|ACIAR, VALERIA ALICIA
|37.531.331
|AGUERO, SABRINA SILVANA
|29.936.164
|AGUERO AVILA, CAMILA DAIANA
|38.462.729
|AGUERO AVILA, KAREN FLORENCIA
|39.677.166
|AGUERO LOYOLA, GABRIEL NICASIO
|20.579.207
|AGUIRRE, MARCELO
|35.505.583
|AHUMADA RODRIGUEZ, JOHANA ALEXANDRA
|33.290.065
|ALAMO MOLINA, YOHANA YESICA
|39.995.288
|ALARCON, EDDY NANCY
|17.806.015
|ALBARRACIN, GABRIELA A
|37.506.999
|ALBARRACIN, MARIO MIGUEL
|22.636.961
|ALBARRACIN, MIRIAM YANINA
|35.189.037
|ALBARRACIN, ROSA CRISTINA
|33.823.947
|ALBARRACIN MORALES, AGUSTINA JULIETA
|40.368.140
|ALBORNOZ PERALTA, CRISTIAN FDERICO
|39.524.951
|ALE, FANNY CECILIA
|24.091.862
|ALFARO, ALEJANDRA ESTEFANIS
|39.007.433
|ALFARO, DUILIO ONOFRE
|13.190.946
|ALFARO, FERNANDA PAOLA
|31.368.820
|ALFARO, HERNAN FABRICIO
|39.524.981
|ALFARO, JOSE FRANCISCO
|35.050.453
|ALFARO, ROMINA SAOLEDAD
|33.290.064
|ALFARO, SILVIA NATALIA
|33.095.135
|ALFARO, YANINA AYELEN
|35.848.434
|ALFARO SOLERA., DALIA DEL CARMEN
|31.979.173
|ALI, DANIEL ESTEBAN
|30.840.865
|ALVAREZ, FLORENCIA ALDANA
|39.793.325
|AMARFIL, MICAELA ARACELI
|40.728.186
|ANDRADA A., PAULA MELISA
|39.010.345
|ANES, MICAELA BEATRIZ
|41.830.945
|ARANCIBIA, PEDRO ROLANDO
|24.879.985
|ARAYA, MARIA BELEN
|35.848.420
|ARAYA JOFRE, SABRINA MARIEL
|39.524.920
|ARAYA JULIO, MARIA EUGENIA
|35.735.962
|ARGÜELLO, PAULA ALIDA
|13.190.972
|ARREDONDO, MIRTA ALEJANDRA
|23.922.483
|ARREDONDO, ROCIO MACARENA
|39.183.297
|ASIS, CINTIA JESICA
|30.665.464
|ASIS, GABRIELA ELISA
|29.546.570
|ASIS, IIVANA VANESA
|28.762.995
|ASIS, LUCAS GABRIEL
|32.462.758
|ATAMPE, MARIA DE LOS MILAGROS
|39.524.971
|AZCURRA AGUILERA, DAYANA GISEL
|35.318.501
|BAEZ GOMEZ, XIOMARA MARLEN
|37.648.791
|BOLADO, ANALIA ALICIA
|35.509.742
|BORQUE, MARCELA BEATRIZ
|37.650.719
|BORQUE, MARIA XIMENA
|34.711.566
|BORQUE GUZMAN, KAREN DAYANA
|35.848.448
|BORQUE NORIEGA, GISELA BEATRIZ
|32.818.002
|BORQUEZ, YESICA
|35.736.363
|BORQUEZ RIVERO, MAIRA ELIZABETH
|37.924.936
|BRAVO, FERNANDA MALVINA
|33.290.062
|BRAVO, MARIA ALICIA
|40.368.147
|BRAVO, MARIO ALBERTO
|35.736.362
|BRAVO, MONICA ROSANA
|22.441.236
|BRAVO, SILVIA MABEL
|20.462.957
|BRIZUELA, EMILCE CELINA
|40.469.841
|BUSTOS, ADRIAN ALFREDO
|31.368.828
|BUSTOS, MYRIAN DEOLINDA
|25.412.865
|BUSTOS, SERGIO DANIEL
|35.848.500
|CABALLERO PORRA, LOURDES PATRICIA
|49.228.844
|CABRERA, EVELIN ALEJANDRA
|38.593.331
|CALDERON, ANGEL EMMANUEL
|35.848.491
|CALDERON, LAURA
|38.016.239
|CALDERON AGUERO, EXEQUIEL ALEJANDRO
|40.368.146
|CALIZAYA RODRIGUEZ, MAGALI
|32.170.861
|CAMPILLAY, CARLOS ALFREDO
|36.423.323
|CAMPILLAY, DANIEL ALEJANDRO
|17.987.730
|CAMPILLAY, DAYANA YAMILA
|40.368.286
|CAMPILLAY, DEOLINDA ELIZABETH
|19.049.067
|CAMPILLAY, HUGO RODOLFO
|12.539.996
|CAMPILLAY, MARIA EVELYN
|35.050.485
|CAMPILLAY, MAYRA MARGARITA
|19.025.943
|CAMPILLAY, NORMA MAGALI
|36.032.380
|CAMPILLAY OLMO, ROCIO MAGALI
|43.058.008
|CAMPILLAY MARTINEZ, JULIETA DEL CARMEN
|43.340.609
|CARBAJAL, OMAR RAUL
|17.064.946
|CARMONA, TAMARA SALOME
|35.274.477
|CARRASCO, RODOLFO ARIEL
|25.001.082
|CARRIZO, BARBARITA EDITH
|35.050.457
|CARRIZO, JOHANA MELISA
|35.050.483
|CARRIZO, MARIA BELEN
|32.818.055
|CARRIZO, MARIELA ALEJANDRA
|27.196.283
|CARRIZO, MAURICIO ESTEBAN
|32.462.707
|CARRIZO, MAXIMILIANO DAVID
|38.462.248
|CARRIZO, ROSANA NOEMI
|28.928.801
|CARRIZO, SERGIO MATIAS
|39.395.154
|CARRIZO NORIEGA, ABIGAIL YAMILA CELESTE
|40.368.222
|CASIVAR, MARA ELISABETH
|38.218.155
|CASTILLO, CRISTINA BELEN
|40.368.180
|CASTILLO, EMILCE YAMILA
|38.016.286
|CASTILLO, JESICA NATALIA
|33.290.087
|CASTILLO, NANCY BEATRIZ
|16.172.298
|CASTILLO, TAMARA AGUSTINA
|43.058.014
|CASTRO, CINTIA NATALI
|31.131.383
|CASTRO, LAURA CECILIA
|42.188.114
|CASTRO, MICAELA DANIELA
|39.524.943
|CEPEDA, ANTONIO FEDERICO
|35.050.481
|CHIRINO, RODOLFO ALEJANDRO
|25.549.237
|CHIRINO VACA, MARIA EUGENIA
|39.524.911
|CHOQUE MENDOZA, ANGEL MARTIN
|33.542.642
|CORTES, JUAN LEONARDO
|13.190.951
|CORTEZ, CARLA MELISA
|33.759.493
|CORTEZ, JUAN MANUEL
|41.597.753
|CORTEZ, LEONELA TAMARA
|36.251.920
|CORTEZ, ROMINA MILAGROS
|42.081.016
|CORTEZ NORIEGA, MARIA FATIMA
|32.818.080
|CORTINEZ C., ROCIO MARLENE
|41.701.110
|CUELLO, KAREN JANET
|40.368.226
|DIAZ, ILDA GLADYS
|4.196.718
|DIAZ, YANINA MARIANA
|39.956.652
|DIAZ CHIRINO., FLORENCIA BELEN
|37.646.903
|DOMINGUEZ, ABEL ANDRES
|35.936.419
|DOMINGUEZ, DAYANA GRACIELA
|39.524.913
|DOMINGUEZ, FLAVIA ELIZABETH
|37.648.387
|DOMINGUEZ, HUGO VICENTE
|5.543.895
|DOMINGUEZ, MARIA DEL ROSARIO
|30.665.424
|DOMINGUEZ, MONICA GIORGINA
|40.368.257
|DOMINGUEZ, ROBERTO MANUEL
|35.736.382
|DOMINGUEZ, ROSA ADRIANA
|35.735.965
|DOMINGUEZ, VANESA DEL ROSARIO
|36.250.712
|DURAN, MELISA HAYDEE
|35.760.206
|DURAN CHIRINO, JORGE RAUL
|31.125.584
|ESPINOZA, ABEL ANTONIO
|36.250.746
|ESPINOZA, NOEMI MAGDALENA
|32.462.739
|FERNANDEZ PORTILLO, CRISTOBAL
|18.119.279
|FERREYRA, JUAN CARLOS
|29.069.569
|FIGUEROA, VANESA DE LOS ANGELES
|27.490.188
|FLORES, GONZALO ROLANDO
|33.385.389
|GIL, CAMILA DESIREE
|38.075.768
|GIL, CRISTINA EDITH
|25.550.374
|GIL, IRMA DEL CARMEN
|39.524.937
|GIL, LUISA BEATRIZ
|16.670.564
|GIL, MARIA AGOSTINA
|38.016.253
|GIL, NATALIA ELIZABETH
|40.368.108
|GODOY, MARIA ESTER
|27.784.739
|GOMEZ, ANA PAULA
|35.848.460
|GOMEZ, BARBARA ALEJANDRA
|40.236.190
|GOMEZ, EVANGELINA RENE
|27.042.405
|GOMEZ, GASTON MAXIMILAIANO
|35.736.374
|GOMEZ, ISABEL AILIN
|39.956.806
|GOMEZ, KATHERINA PAOLA
|38.216.884
|GOMEZ, MATIAS EMANUEL
|31.979.189
|GOMEZ, PABLA DEL CARMEN
|29.546.565
|GOMEZ, ROSA ANALIA
|28.928.812
|GOMEZ C., MICAELA LEILA
|39.524.953
|GOMEZ ESTRELLA, ALEJANDRA MARISA
|39.183.718
|GONZALEZ, ANA ELIZABETH
|35.050.470
|GONZALEZ, CELIA ARACELI
|39.524.527
|GONZALEZ, CLAUDIA SILVIA
|30.339.531
|GONZALEZ, DANIELA ANABELLA
|38.016.235
|GONZALEZ, ROBERTO RAMON
|29.546.576
|GONZALEZ, VANESA DEL VALLE
|30.665.433
|GORDILLO, MARIA BELEN
|32.653.092
|GUAJARDO, BARBARA ANGELINA
|42.081.006
|GUAJARDO ATAMPE, GILDA LUCIANA
|41.830.041
|GUAJARDO ATAMPE, SABRINA DANIELA
|43.058.960
|GUERRA, JULIA
|25.961.474
|GUERRERO, MELANI NAZARENA
|42.188.108
|GUZMAN, CARINA ESTHER
|24.072.982
|GUZMAN, RITA JOHANA
|33.290.068
|HERRERA SALDIVAR, MARIA VICTORIA
|38.016.283
|HIDALGO, LEANDRO
|11.262.956
|HIDALGO, WALTER MANUEL
|32.462.761
|IBAZETA, BEATRIZ SANDRA
|17.924.800
|IBAZETA, MARIA SOL
|38.016.269
|IBAÑES, VICTOE ANDRES
|27.276.127
|ILLANES, DANIELA ISABEL
|36.250.141
|JARA, CAMILA VANESA
|40.368.215
|JOFRE, ELIZABETH
|27.041.450
|JOFRE, ESTEFANIA JESUS
|32.133.728
|JOFRE, FATIMA ANABELLA
|40.368.119
|JOFRE, MELINA RUTH
|42.334.578
|JOFRE GONZALEZ, SANDRA PATRICIA
|28.192.281
|JULIO, ELVIA ADRIANA
|33.290.043
|JULIO CORTEZ, MARIO SANTOS
|36.250.710
|LARA MARIN, MELANI AILEN
|42.917.802
|LARRIBITE COLLAO, JULIETA
|40.368.289
|LEMOS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
|37.506.704
|LEPEZ, CARLOS PATRICIO
|29.264.280
|LEPEZ, MARINA JOSEFINA
|35.049.488
|LESCANO, GABRIELA BEATRIZ
|34.669.379
|LESCANO, ROSA TERESA
|30.483.381
|LESCANO S., CELIA NOEMI
|33.290.059
|LESCANO SANZ, RODOLFO MARCELO
|28.448.626
|LESCANO SANZ, ROMINA CECILIA
|32.462.765
|LUJAN RUBIA, JOHANA ELIZABETH
|36.250.975
|MADAF, CINTIA SILVANA
|31.125.777
|MANRIQUE, GABRIELA E.
|39.011.147
|MANZANELLI, HERMES DANIEL
|13.936.573
|MANZANELLI PEREZ, FABRICIO DAVID
|40.368.121
|MARCOLETA A., CYNTIA DEL VALLE
|35.192.548
|MARIN, FABIANA ALEJANDRA
|38.016.274
|MARIN QUINTERO, TAMARA GUADALUPE
|42.334.651
|MARTINEZ, LUCAS RUBEN
|35.505.867
|MARTINEZ QUIROGA, FABIANA CELINA
|36.250.603
|MARTINEZ TORRES, NORMA VICTORIA
|24.038.847
|MARUN TEJADA, MAIRA BELEN
|38.594.002
|MATAMOROS, CARLOS ANDRES
|39.524.986
|MATAMOROS, MARIA SONIA
|16.355.042
|MATAMOROS, YOHANA MABEL
|35.848.480
|MENDEZ, NORMA
|16.901.549
|MOLINA, ALFREDO VALENTIN
|13.190.939
|MOLINA, ANA PAULA
|38.016.220
|MOLINA, CAROLINA BELEN
|36.250.744
|MOLINA, MELISA SOLEDAD
|32.818.067
|MOLINA, PAULA JOHANA
|35.977.355
|MOLINA ALBARRACIN, YAMILA JULIETA
|40.470.072
|MOLINA CALIVA, GUILLERMO ALEJANDRO
|35.049.745
|MOLINA MALUENDA, MARIA GIMENA
|31.979.143
|MONROHE SANZ, AGUSTINA AILEN
|44.431.810
|MONTAÑA, ALICIA MICAELA
|38.016.252
|MONTAÑA, CARLA DEL ROSARIO
|38.216.730
|MONTAÑA, JOHANA ELIZABETH
|36.250.791
|MONTAÑA, LEONARDO GUSTAVO
|34.916.699
|MONTAÑA COSTA, VIVIANA VANESA
|25.462.786
|MONTENEGRO, ADRIANA MARIA NELY
|39.956.637
|MORALES, BEATRIZ NAHIR
|35.857.857
|MORALES, MARTIN RODRIGO
|33.290.076
|MORALES, NOELIA MABEL
|29.709.946
|MURA, DANIELA SOLEDAD
|35.735.980
|MURA, KEVIN ANDRES
|39.011.611
|MURUA, BERENICE LORENA
|26.254.570
|MUÑOZ CABELLO, JULIETA SOLEDAD
|38.016.241
|MUÑOZ CABELLO, MELISA YAEL
|36.250.757
|NAVARRO, ANDREA GABRIELA
|36.250.726
|NAVARRO, NATALIA ANDREA
|24.793.578
|NAVARRO, RUBEN WASHINGTON
|38.462.144
|NAVARRO IÑIGUEZ, SABRINA YANET
|39.995.871
|NORIEGA, JORGE ADRIAN
|25.550.847
|NORIEGA, OSCAR ADRIAN
|25.550.846
|OLIVERA, ANALIA
|25.549.975
|OLIVERA, ELIANA ELIZABETH
|33.538.365
|OLIVERA, JOHANA SOLEDAD
|36.250.736
|OLIVERA, MARIA BELEN
|39.010.379
|OLMOS, AGOSTINA SOLEDAD
|36.253.058
|ONTIVERO, NILDA LILIANA
|22.068.148
|ORMEÑO SOSA, ANDRES FEDERICO
|27.350.309
|ORO, JUAN BENJAMIN
|10.029.954
|ORTEGA, IVAN ALEJANDRO
|35.050.484
|ORTEGA CORTEZ, EDITH
|25.195.259
|ORTIZ, ALDANA AYELEN
|42.633.108
|ORTIZ, MAIRA NAHIR
|40.470.203
|ORTIZ, MARCELA
|14.493.925
|ORTIZ PEÑA, DANIELA JAQUELINA
|35.050.458
|OSORIO, MARIO ALBERTO
|30.402.211
|OSORIO QUIÑONES, ELISA JANET
|38.016.271
|PACHECO, ANABELA LILIANA
|38.016.212
|PACHECO, CINTHIA ROMINA
|36.250.703
|PACHECO, EMANUEL ESTEBAN
|39.183.884
|PACHECO, MAIRA ALEJANDRA
|42.081.012
|PASTEN, JESICA ROMINA
|32.462.749
|PASTEN, MAIRA GISELA
|33.290.009
|PASTEN ORTIZ, CAROLINA BELEN
|38.219.149
|PEDERNERA G., ALDANA GUADALUPE
|40.368.246
|PERALTA, ANA YAMILA
|36.250.707
|PERALTA, MONICA SILVINA
|23.977.718
|PEREA NAVARRO, ERICA ANALIA
|26.633.500
|PEREYRA, TERESA JESUS
|29.588.316
|PEREZ, ANTONELLA DEL VALLE
|40.368.152
|PEREZ, CARINA NATALI
|38.078.441
|PEREZ, CLAUDIA YANINA
|29.936.119
|PEREZ, GONZALO MATIAS
|35.848.486
|PEREZ, MARIA SOLEDAD
|35.508.432
|PEREZ, YESICA PAMELA
|33.517.993
|PEREZ, YESICA PAOLA
|35.265.616
|PEÑA PINTO, PAULA
|39.183.453
|PINEDA, B. LUCIANO IVAN
|36.864.890
|PINEDA BILBAO, EMILIANO EXEQUIEL
|39.008.142
|PINTO, CECILIA VANESA
|36.250.745
|PIZARRO, AGUSTINA SOLEDAD
|40.368.116
|PIZARRO, ROMINA ELIZABETH
|33.290.072
|POBLETE, ADRIANA DOMINGA
|23.282.798
|POBLETE, NANCI ESTRELLA
|35.848.439
|POBLETE QUIROGA, CANDELA GABRIELA
|42.188.138
|POLI, JESICA IGNACIA
|32.462.717
|POLI, YOLANDA VANESA
|32.818.009
|PONCE, OSCAR DAVID
|35.050.471
|PONCE, ROSANA DEL VALLE
|27.075.218
|PONCE GOMEZ, MAIRA ROCIO
|34.916.636
|PONCE GOMEZ, PRISCILA ELEANA
|35.848.443
|PONTORIERO, VICTOR ALEXANDER
|31.633.394
|PORRA, JORGE LUIS
|32.462.701
|PORRA, MARIA SOL
|39.183.641
|PORRES, DARIO FABIAN
|35.508.469
|QUINTERO, MIRTHA NELIDA
|10.679.804
|QUIROGA, ELINA DE LOS ANGELES
|35.736.395
|QUIROGA, GABRIELA MARLEN
|37.650.571
|QUIROGA, GUILLERMO ESTEBAN
|36.250.711
|QUIROGA, NATALIA VANESA
|35.848.432
|QUIROGA, ROSANA ANDREA
|25.830.910
|QUIROGA, YANINA GISELA
|33.222.256
|RIOS, MARIA JOSE
|39.524.999
|RIOS ALBORNOZ, ANTONELLA PATRICIA
|36.321.682
|RIOS ALBORNOZ, DEBORA SOLEDAD
|38.016.264
|RIVAS, LILIANA INES
|38.466.376
|RIVAS, PATRICIA SOLEDAD
|37.371.173
|RIVERO, ANDREA VALERIA
|29.936.136
|RIVERO, MAIRA ELIZABETH
|40.368.219
|RIVERO, MARCELA ISABEL
|29.546.558
|RIVERO, NANCY GABRIELA
|40.368.175
|RIVERO, PABLO RUBEN
|30.665.409
|RIVERO ALBARRACIN, ROQUE OSCAR
|28.535.504
|RIVEROS, EMILIANO ALEXANDER
|37.964.931
|RIVEROS, ESTELA BEATRIZ
|29.100.526
|RIVEROS, YESICA MARINA
|45.263.510
|RIVEROS GONZALEZ JOFRE, MARIELA MARISEL
|36.250.729
|ROBLEDO MOLINA, MARLEN MARIANA
|41.014.471
|RODRIGUEZ, CARLOS ALFREDO
|35.848.449
|RODRIGUEZ, KAREN ELIANA
|38.016.210
|RODRIGUEZ, LAURA LUCIA
|28.762.958
|RODRIGUEZ, MANUEL ALEJANDRO
|27.076.551
|RODRIGUEZ, MARIO DANIEL
|31.979.172
|RODRIGUEZ, SILVINA SOLEDAD
|36.250.728
|RODRIGUEZ A., MARIA INES
|35.188.980
|RODRIGUEZ ALBORNOZ, ANTONIA SOLEDAD
|36.250.774
|RODRIGUEZ GONZALEZ, CLELIA YAMILA
|38.462.153
|ROJAS, PATRICIA MABEL
|29.117.375
|ROMERO, CLAUDIA NOEMI
|33.337.606
|RU, CARMEN BEATRIZ
|28.967.168
|RUARTE RIVERO, ELINA MACARENA
|39.524.975
|RUBIA, EMILSE TATIANA
|43.122.660
|RUIZ, NADIA GISELLE
|35.189.130
|SAAVEDRA, ERIC SAMUEL
|40.368.137
|SAAVEDRA, MELINA DEL VALLE
|33.166.533
|SALAS ESTRELLA, TANIA AYELEN AILEN
|39.955.690
|SALINAS, GABRIELA GISELA
|38.016.298
|SALINAS, MARISA ELIZABETH
|32.214.368
|SALINAS GOMEZ, LOURDES ROCIO
|40.368.122
|SANZ, ESTELA MARY
|24.412.541
|SANZ, FLORENCIA DEL VALLE
|36.250.762
|SANZ ARREDONDO, JONATHAN ALEXIS
|32.462.742
|SANZ ARREDONDO, MONICA BEATRIZ
|20.799.874
|SEPÚLPEDA CORTÉS, MARIA MÓNICA
|35.848.498
|SIERRA, MAYRA AYELEN
|39.424.784
|SOSA, ALEJANDRO RODRIGO
|38.016.270
|SOSA, CELINA MARIEL
|31.929.757
|SOSA TRIGO, CAMILA
|42.188.133
|SOTO, ELISA BEATRIZ
|24.245.912
|SUAREZ, NADIA ERIKA
|32.806.284
|TAPIA, ANGEL LEONARDO
|27.707.012
|TAPIA, FLAVIA YAMILA
|38.016.289
|TAPIA, GABRIELA BEATRIZ
|35.848.458
|TAPIA, JOHANNA PAMELA
|35.735.966
|TAPIA, YESICA GABRIELA
|35.848.430
|TEJADA, CARLA GIMENA
|35.735.988
|TEJADA, CELINA IVANA
|31.979.163
|TEJADA, DAYANA MICAELA
|38.016.280
|TEJADA, EDUARDO RODRIGO
|36.250.766
|TEJADA, GISELA ELIZABETH
|35.848.490
|TEJADA, LAURA ROMINA
|33.290.058
|TEJADA, LEILA PAMELA
|39.524.934
|TEJADA, MARCIA ALEJANDRA
|32.818.091
|TEJADA, MARIA ESTER
|36.250.782
|TEJADA, MARIA EUGENIA
|38.077.240
|TEJADA MARIN, JESICA YANET
|39.008.005
|TEJADA N., GUADALUPE ALEJANDRA
|40.368.124
|TELLO, ANDRES HUMBERTO
|28.243.292
|TORRES, ANTONELA ALEJANDRA
|39.524.905
|TORRES, DANIELA BEATRIZ
|35.848.422
|TORRES, KAREN NOELIA
|40.368.164
|TORRES, PATRICIA BARBARITA
|42.081.021
|TORRES, PATRICIA YOLANDA
|39.007.809
|TORRES, RENZO ARIEL
|40.368.123
|TORRES, ROSANA MARIA
|31.368.826
|TORRES, SEBASTIAN FEDERICO
|31.309.036
|TORRES, YAMIL VALERIA
|40.470.159
|TORRES, YANINA GABRIELA
|35.736.391
|TRIGO, FABIANA LORENA
|27.041.638
|TRIGO, VERONICA INES
|23.257.076
|TRIGO DURAN, FLORENCIA MICAELA
|39.183.648
|TRIGOS ASIS, TAMARA GIMENA
|35.189.104
|VALDEZ, RODRIGO NAHUEL
|38.218.179
|VALENZUELA DOMINGUEZ, CARLOS RAMON
|20.133.221
|VARAS, GIMENA AYELEN
|40.368.105
|VARAS, LIDIA CLEMENTINA
|25.549.299
|VARGAS QUIROGA, MARIA DE LOS ANGELES
|40.369.220
|VARGAS TRIGO, ALICIA VIVIANA
|33.290.002
|VEDIA, ADOLFO DARIO
|28.040.418
|VEDIA, ALEJANDRO MOISES
|28.243.251
|VEDIA, DAVID GABRIEL
|35.736.386
|VEDIA, FRANCO MATIAS
|36.250.763
|VEDIA, NIDIA MARGARITA
|35.050.476
|VEGA, GABRIELA ROMINA
|37.742.943
|VEGA, PATRICIA FABIOLA
|35.848.484
|VEGA CORTEZ, DANIELA CELESTE
|43.058.001
|VERA, MARIA ESTELA
|25.603.937
|VERA PALMA, YANINA JIMENA
|31.714.676
|VILLALOBOS RODRIGUEZ, ESTHER DEL VALLE
|31.979.155
|VILLARUEL, LOURDES IVANA
|36.911.282
|VILLARUEL, NATALIA FLORENCIA
|29.936.146
|ZAPATA, YESICA DEL VALLE
|32.462.718
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|AGUILERA, MARIANELA BEATRIZ
|23.977.309
|BALMACEDA, PAOLA BEATRIZ
|35.511.265
|CABALLERO, GRACIELA MONICA
|16.239.295
|GIL, JESICA MARIANELA
|32.462.751
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|ABALLAY, ANA ALICIA
|14.581.029
|AGUILAR, TOMAS HORACIO
|17.471.190
|ALBARRACIN, PAOLA ANDREA
|37.925.033
|ALBORNOZ, JORGE LUIS
|26.135.060
|ARAYA, IRMA ESTER
|20.745.098
|BUSTOS, VERONICA YANINA
|33.290.090
|CALIVA, PATRICIA NELLY
|31.005.709
|CANO FERNANDEZ, DEOLINDA DE LOS ANGELES
|35.735.084
|CARRASCO, HUGO ALEJANDRO
|40.939.077
|CARRIZO, CARLOS JAVIER
|22.441.219
|CASTRO, CECILIA ELIZABETH
|35.735.983
|CASTRO, CLAUDIA BEATRIZ
|20.309.521
|CASTRO, NESTOR WASHINGTON
|16.670.581
|CASTRO, OSCAR ANTONIO
|6.770.286
|DISTEFANO, GERARDO JEREMIAS
|29.174.914
|DOMINGUEZ, ARIEL ALONSO
|31.368.864
|FERNANDEZ, CLAUDIA LORENA
|27.849.132
|GALDEANO, BALTAZAR
|11.483.157
|GIL CASTRO, NELIDA SOLEDAD
|33.290.018
|GODOY, VERONICA ALEJANDRA
|31.979.184
|GOMEZ TELLO, ROSANA INES
|25.995.328
|JOFRE, MARIA CRISTINA
|5.979.580
|MONTAÑA, MARIELA LILIANA
|21.611.986
|MORALES, ELSA NOEMA
|16.172.299
|MORALES, JUAN VICTOR
|11.436.532
|OLMO, BEATRIZ MARCELA
|28.243.275
|ORTIZ, LUCAS JOSE
|36.251.742
|PEREZ, HILDA CLEMENCIA
|3.244.141
|POBLETE, ALEJANDRO BENITO
|38.016.209
|RIVERO, ELBA NATALI
|32.083.661
|RODRIGUEZ, GLORIA MARINA
|13.936.551
|RODRIGUEZ, INES MARGARITA
|20.462.104
|RODRIGUEZ, JOSE LUIS
|29.936.143
|SALINAS, KATERINA ALDANA
|41.776.150
|TAPIA GONZALEZ, FATIMA DEL VALLE
|37.507.327
|VALENZUELA, FLAVIA YAMILA
|38.460.799
|VEDIA, MIGUEL ANGEL
|32.818.086
|VEDIA, SABRINA JAQUELINE
|40.368.102
|VEGA, SERGIO AURELIO
|13.936.514
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|ALFARO, ARIEL GASTON
|29.835.452
|ARAYA, SAMANTA ESTEFANIA
|36.250.790
|ARAYA MOLINA, JULIETA MARCELA
|35.848.435
|CALIVA, CINTHIA JEANNETTE
|36.250.783
|CALIVA, KEVIN ANDRES
|38.016.214
|CARRIZO CAMPILLAY, JAVIER MAXIMILIANO
|35.848.446
|CORTES, JESUS BELEN
|36.250.739
|CORTEZ, ENRIQUE DAVID
|26.510.404
|CORTEZ GUAJARDO, JUAN ANTONIO
|38.016.244
|DOMINGUEZ, SILVINA ANABEL
|35.848.453
|DURAN, MARI CRUZ
|35.050.498
|GONZALEZ, GONZALO
|38.217.033
|GONZALEZ, LAURA BEATRIZ
|28.928.802
|HERRERA BENITEZ, DEBORA NATACHA
|35.848.461
|HIDALGO, MANUEL ANTONIO
|35.571.317
|HIDALGO PEREZ, SILVANA EDITH
|37.833.123
|IBAZETA NORIEGA, FABRICIO FABIAN
|33.290.038
|IRRAZABAL, ROLANDO EXEQUIE
|36.250.748
|LEMOS LOPEZ, FABIO HERNAN
|34.697.842
|MATAMORO, OMAR ALFREDO
|29.012.446
|MATAMORO C., MARIA EUGENIA
|39.524.903
|MOLINA, FACUNDO ALEJANDRO
|38.016.262
|MONLA, SERGIO PAULO
|35.848.426
|MONTIVERO, GEMMA AYELEN
|40.368.112
|ORTIZ, GLADYS ADRIANA
|32.818.045
|ORTIZ, MARIANA BELEN
|34.916.588
|PASTEN PAEZ, GEMA MARIANA
|38.016.290
|PEDERNERA ALFARO, MARIO ANGEL
|36.250.737
|PEREZ, MIGUEL ANGEL
|36.033.756
|PINTO, DAVID RUBEN
|23.381.624
|PIZARRO, ANDREA AURELIA
|29.546.564
|PIZARRO, ORLANDO RODOLFO
|25.550.957
|PONCE, HUGO ERNESTO
|35.848.452
|QUIJANO, ELIANA MABEL
|38.075.885
|TEJADA, JAQUELINA ALEJANDRA
|27.707.025
|TEJADA, ROMINA DEL VALLE
|32.818.062
|TRIGO, LUIS SEBASTIAN
|33.337.752
|VALENZUELA, NELSON G.
|35.848.470
|VEGA CORTEZ, PAULA MARIANELA
|39.524.927
|VERA, LUCAS MAURO
|35.511.530
|VILLAFAÑE, ALEJANDRO ROBERTO
|23.977.732
|VIOLANTE, SERGIO DANIEL
|32.454.355
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