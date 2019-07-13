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Estos son los inscriptos para el sorteo de viviendas en Ullum

El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los que se inscribieron para el sorteo del próximo miércoles 17 de julio.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas

El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los padrones de los inscriptos para el próximo sorteo de viviendas que se realizará el miércoles 17 de julio. Al departamento de Ullum lo eligieron 695 familias y se dispuso de 114 casas.

Barrio 2. José A. Grimalt- Sector 1 y 2, Ullum

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 46 Viviendas, 55 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, EDUARDO ANTONIO12.858.086
ABALLAY, GLORIA NORMA17.987.705
ALANIZ, MONICA VIVIANA23.545.722
ALBARRACIN, ROBERTO OSCAR27.488.541
ALI, ALFREDO HORACIO27.686.110
ARAYA, ANTONIA INES17.987.742
AVILA, JUAN ANDRES12.568.354
BARBOZA, OSCAR ALBERTO11.861.088
BORQUE, HUGO MARCELO18.543.589
BORQUEZ, GABINO ALEJANDRO16.172.287
BRAVO MONTAÑA, VICTOR RUBEN25.549.464
BRIZUELA, LILIANA CELESTE27.632.718
BUSTOS CORTEZ, ROBERTO EDUARDO25.995.199
CALIVA, NELIDA GRACIELA14.493.931
CAMPILLAY, GABRIELA CARINA24.038.158
CASTRO, JOSUE DIEGO23.257.033
CHACON, ESTEBAN EDGARDO28.797.367
COLLAO, LUCIANA PAOLA28.448.156
FERNANDEZ, MIRIAN21.360.848
FIGEROA, NORMA BEATRIZ17.987.759
FLORES, PATRICIA MABEL22.441.239
GALVAN, ALEJANDRA VERONICA22.998.045
GOMEZ, VALERIA PATRICIA29.078.130
GUAJARDO, ZULMA PATRICIA21.889.037
GUAJARDO ROSAS, CLAUDIA ANALIA24.244.406
HENRIQUEZ, LEANDRO ANDRES29.397.669
JOFRE, MARISA CATALINA20.799.891
JOFRE, NOELIA GUILLERMINA30.665.420
LANI, MARIA LORENA24.244.654
LOPEZ, LEONOR ESTER12.356.518
MARUN, ANIBAL ALFREDO23.633.718
MOLINA, ALBERTO CESAR12.887.284
MOLINA AGUILAR, CAYETANO17.503.061
MUÑOZ, ROLFIO ALEJANDRO21.867.426
NORIEGA, SERGIO ARTURO23.257.034
OLMO, CLAUDIA RAMONA27.196.122
ORMEÑO, FERNANDO RAMON24.244.727
ORTIZ, CARLOS MAURICIO27.632.618
PAEZ, BERTA RAMONA4.190.111
PEREZ, RAMON RODOLFO25.195.395
QUIROGA, ALEJANDRO DANIEL29.588.364
RAMIREZ, LEONARDO GASTON27.196.534
RIVAS, DANIEL14.364.320
RIVERO, YANINA PAMELA39.524.954
RIVEROS, ANTONIO RAFAEL24.038.863
RUIZ, VALERIA PAOLA29.012.407
SANZ, DOMINGA MARIELA22.441.205
SANZ, GRICELDA DEL CARMEN17.828.166
TEJADA, GENARO JAVIER26.135.308
TEJADA, MARIA CELESTE35.848.497
TINTO, EDGARDO LUIS11.516.233
VEDIA, ROBERTO CARLOS26.204.663
VEGA, LUIS JAVIER25.252.926
VENERDINI, JUAN MARCELO23.638.598
VERAGUA, JUAN ISAAC17.218.776
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 31 Viviendas, 156 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, CINTIA VALERIA36.031.783
ABALLAY, DIEGO ORLANDO30.193.269
ABALLAY, JOSE LUIS12.846.636
ABALLAY, MARTA ALEJANDRA28.525.848
ABALLAY, MAURICIO RAMON24.283.843
ABALLAY, SANDRA GRACIELA29.936.158
AGUILERA, OMAR JAVIER26.717.799
AGUILERA JOFRE, MIGUEL ARIEL27.041.952
ALBORNOZ, ALBERTO FABIAN24.091.227
ALBORNOZ, HECTOR MARTIN32.462.766
ALBORNOZ, JUAN GABRIEL28.243.175
ALBORNOZ, MARTIN ARIEL31.979.149
ALBORNOZ, RAUL TOMAS22.636.980
ALBORNOZ PERALTA, GISELA MARISOL33.290.040
ALBORNOZ PERALTA, LORENA SILVINA35.736.370
ALE, JOSE FERNANDO27.685.001
ALFARO, ANDREA RAQUEL28.243.754
ALFARO, MAURICIO CLAUDIO25.252.717
ALFARO, MIRTHA CELIA13.936.545
ALFARO, ZULMA DEL CARMEN17.987.753
ALI, FRANCISCO ALEJANDRO25.704.173
ARANCIBIA, CRISTIAN ROLANDO39.524.935
ARAYA, CARLOS ALFREDO35.735.972
ASTUDILLO, MARIA CONCEPCION33.289.367
ATAMPE, MARGARITA FRANCISCA17.503.090
AVILA, ELBIA ANDREA32.140.283
AZCURRA AGUILERA, JOHANA DANIELA33.846.023
BARRERA, NELSON EXEQUIEL29.296.080
BARRERA, VICTOR EDUARDO24.693.281
BENEGA, PABLO MARCELO31.098.521
BENEGAS, MARIA MERCEDES27.041.717
BUSTOS, ANDREA DEL VALLE35.848.437
BUSTOS, DIEGO ESTEBAN27.560.236
BUSTOS, GIMENA SOLEDAD32.818.049
CABRERA, ESTELA MARIS21.360.324
CAMPILLAY, JESUS MARTIN32.083.632
CAMPILLAY, NATALIA CECILIA28.928.806
CARRIZO, CLAUDIA DOLORES22.636.949
CARRIZO, ESTELA MARIA29.546.560
CARRIZO, GRISELDA MABEL28.192.862
CARRIZO, LORENA FABIOLA29.936.140
CARRIZO, MARIO JESUS23.633.205
CASTILLO, ROBERTO ARIEL28.834.879
CASTILLO, ROSANA EDITH35.736.389
CHIRINO, SILVINA NICOLASA24.362.321
CORTEZ, JUAN CESAR24.879.979
CORTEZ, MARIA NOELIA27.829.698
CORTEZ, RAUL JORGE22.118.514
CUELLO, NESTOR DANIEL24.319.325
DOMINGUEZ, JUAN MARCELO29.165.821
DOMINGUEZ, RITA SOLEDAD35.848.401
DOMINGUEZ MARTINEZ, CARINA DEL VALLE33.290.005
DURAN, JULIO RICARDO30.116.487
ESPEJO, SILVIA VALERIA28.967.525
ESPINOZA, MARIA OFELIA28.535.509
FIGUEROA GONZALEZ, MICAELA ELIZABETH38.334.926
GIL, ANDRES CARLOS13.190.993
GIL, GABRIELA ANALIA31.368.861
GODOY, MARIA LUISA11.590.084
GODOY MONLAS, MARIA ROSA28.720.281
GOMEZ, HECTOR MANUEL17.218.791
GOMEZ, JUAN FERNANDO16.239.291
GOMEZ, JULIO GABRIEL25.319.820
GONZALEZ, ALFREDO RAMON21.658.493
GONZALEZ, EMILIO MARTIN35.848.473
GONZALEZ, JOSE SILVIO20.133.220
GONZALEZ, JULIO SALOMON27.916.692
GONZALEZ RAMIREZ, DAIANA CATERINA36.250.747
GUERRA, MARIA DEL CARMEN21.608.793
GUERRERO, CRISTIAN GERMAN32.753.004
GUERRERO, FLAVIA GISEL35.848.496
GUZMAN, EDUARDO JAVIER24.879.936
GUZMAN, GEMA DEL CARMEN29.936.151
GUZMAN, MARIA DE LOS ANGELES28.192.490
GUZMAN, PAOLA FLORENCIA39.524.952
HEREDIA, ETELVINA NOELIA30.402.188
HIDALGO, EDUARDO GABRIEL27.560.283
HIDALGO, ELVIA JOHANA32.818.058
HIDALGO, YANINA ANABEL29.936.114
IBAZETA, LORENA VIVIANA34.194.196
IBAZETA, OSCAR WALTER23.488.559
JOFRE, GRISIFREDO SILVESTRE7.936.715
JOFRE, SILVINA DOMINIQUE37.650.594
JULIO, ROLANDO EDUARDO14.493.984
JULIO, YOLANDA CAROLINA32.462.770
KOZANER, TERESA ELIZABET32.818.023
LARA GOMEZ, ENZO DAVID32.818.051
LARA GOMEZ, JORGE MATIAS29.936.111
LEMOS, FLORENTINO SANTOS12.539.981
MALDONADO, DIEGO ARIEL28.708.811
MALDONADO, MARIA DEL VALLE32.374.673
MANSUT, SILVINA SOLEDAD32.910.886
MARIN, JORGE LUIS30.665.414
MATAMOROS, ESTELA DEL CARMEN16.172.279
MATAMOROS, LORENZO EDUARDO13.936.587
MESTRE, HECTOR JOSE8.667.626
MIGUELES, PEDRO PABLO21.350.576
MOLINA, GABRIEL MAXIMILIANO31.368.844
MOLINA, MARTIN FEDERICO32.462.734
MOLINA IBAZETA, MARIA PATRICIA29.196.828
MOLINA MANCINNELLI, RODRIGO ALEJANDRO27.707.018
MONLA, HUGO ALFREDO11.262.941
NAVARRO, ARIEL27.261.056
NORIEGA, IVANA VALERIA29.012.401
NORIEGA, LUCIA GABRIELA33.290.029
NORIEGA, MARIA CECILIA29.012.434
NUÑEZ, MARTHA JOSEFINA12.421.379
OLIVERA, MARIA ROSARIO17.748.105
OLMO, CESAR MARINO11.262.901
ORTIZ, ELIANA EMILCE31.368.850
PACHECO, MAURICIO ESTEBAN26.908.545
PAEZ, RAUL FEDERICO28.928.815
PALACIO, ADRIANA DOMINGA22.958.444
PALMA, ARMANDO ANTONIO11.967.935
PALMA CAMPILLAY, MARIA CELESTE33.290.042
PALMA CAMPILLAY, MARIANGELES32.462.738
PELAYES, VICTOR CEFERINO27.111.350
PELAYES GONZALEZ, RAUL HECTOR17.987.750
PEREA, OSCAR FEDERICO30.665.457
PEREZ, FABIANA MARISA23.257.051
PEREZ, JUAN ALFREDO22.636.916
PINTO ORTEGA, LORENA DEL VALLE31.979.157
QUIROGA, CAYETANO AMERICO7.807.237
QUIROGA, NADIA ELVIRA SOLEDAD32.462.748
QUIROGA, VANINA ANAHI35.848.404
RIVERO, VIVIANA DEL VALLE24.693.369
ROBLEDO, MARY ELIZABETH29.778.485
RODRIGUEZ, ANDREA CECILIA28.928.820
RODRIGUEZ, EUFEMIA ROSA12.539.965
RODRIGUEZ, FERNANDO DANIEL24.879.273
RODRIGUEZ, GUILLERMO ELIO20.799.815
RODRIGUEZ, LORENA ANALIA27.760.608
RODRIGUEZ, MIRTHA ANGELA17.987.737
RODRIGUEZ, RODOLFO FERNANDO26.790.054
ROSALES GUERRA, MARIANELA YESICA36.424.448
RUBIA, JORGE VICENTE22.063.638
SAAVEDRA, MARIO RAUL21.598.575
SILVA, ELIO VICTOR23.029.004
TAPIA, ANA MARIA22.636.948
TEJADA, ELISA CAROLINA29.546.579
TEJADA, ELISA DANIELA32.818.018
TEJADA, JAVIER35.848.444
TEJADA, MARIA FERNANDA32.462.754
TEJADA, SILVINA ROSA29.012.424
TORRES, DOMINGO ANTONIO12.539.955
TORRES, JAVIER CEFERINO27.196.329
TRIGO, ANALIA VANESA31.368.855
VALENZUELA, LAURA ELIZABETH35.050.456
VARGAS, EMILCE ETELVINA24.658.349
VARGAS MORALES, WASHINGTON MARTIN31.979.148
VARGAS TRIGO, ALEJANDRO EDUARDO31.979.165
VEDIA, AGUSTIN RAMON14.493.985
VEDIA, ISMELDA DEL VALLE32.462.712
VEDIA, ROLANDO ESTEBAN25.252.823
VEGA, RAMON ENRIQUE23.257.018
ZOVAK, GUSTAVO ALBERTO20.302.527
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 22 Viviendas, 399 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, ALBERTO ALONSO26.135.616
ABALLAY, GEORGINA BEATRIZ40.368.166
ABALLAY, GUSTAVO FELIPE22.041.766
ABALLAY, MIRTA ELVIRA26.043.494
ABALLAY, ROCIO ANTONELA40.592.079
ABALLAY, RUBEN NICOLAS22.730.129
ACIAR, MAYRA DAYANA38.016.255
ACIAR, VALERIA ALICIA37.531.331
AGUERO, SABRINA SILVANA29.936.164
AGUERO AVILA, CAMILA DAIANA38.462.729
AGUERO AVILA, KAREN FLORENCIA39.677.166
AGUERO LOYOLA, GABRIEL NICASIO20.579.207
AGUIRRE, MARCELO35.505.583
AHUMADA RODRIGUEZ, JOHANA ALEXANDRA33.290.065
ALAMO MOLINA, YOHANA YESICA39.995.288
ALARCON, EDDY NANCY17.806.015
ALBARRACIN, GABRIELA A37.506.999
ALBARRACIN, MARIO MIGUEL22.636.961
ALBARRACIN, MIRIAM YANINA35.189.037
ALBARRACIN, ROSA CRISTINA33.823.947
ALBARRACIN MORALES, AGUSTINA JULIETA40.368.140
ALBORNOZ PERALTA, CRISTIAN FDERICO39.524.951
ALE, FANNY CECILIA24.091.862
ALFARO, ALEJANDRA ESTEFANIS39.007.433
ALFARO, DUILIO ONOFRE13.190.946
ALFARO, FERNANDA PAOLA31.368.820
ALFARO, HERNAN FABRICIO39.524.981
ALFARO, JOSE FRANCISCO35.050.453
ALFARO, ROMINA SAOLEDAD33.290.064
ALFARO, SILVIA NATALIA33.095.135
ALFARO, YANINA AYELEN35.848.434
ALFARO SOLERA., DALIA DEL CARMEN31.979.173
ALI, DANIEL ESTEBAN30.840.865
ALVAREZ, FLORENCIA ALDANA39.793.325
AMARFIL, MICAELA ARACELI40.728.186
ANDRADA A., PAULA MELISA39.010.345
ANES, MICAELA BEATRIZ41.830.945
ARANCIBIA, PEDRO ROLANDO24.879.985
ARAYA, MARIA BELEN35.848.420
ARAYA JOFRE, SABRINA MARIEL39.524.920
ARAYA JULIO, MARIA EUGENIA35.735.962
ARGÜELLO, PAULA ALIDA13.190.972
ARREDONDO, MIRTA ALEJANDRA23.922.483
ARREDONDO, ROCIO MACARENA39.183.297
ASIS, CINTIA JESICA30.665.464
ASIS, GABRIELA ELISA29.546.570
ASIS, IIVANA VANESA28.762.995
ASIS, LUCAS GABRIEL32.462.758
ATAMPE, MARIA DE LOS MILAGROS39.524.971
AZCURRA AGUILERA, DAYANA GISEL35.318.501
BAEZ GOMEZ, XIOMARA MARLEN37.648.791
BOLADO, ANALIA ALICIA35.509.742
BORQUE, MARCELA BEATRIZ37.650.719
BORQUE, MARIA XIMENA34.711.566
BORQUE GUZMAN, KAREN DAYANA35.848.448
BORQUE NORIEGA, GISELA BEATRIZ32.818.002
BORQUEZ, YESICA35.736.363
BORQUEZ RIVERO, MAIRA ELIZABETH37.924.936
BRAVO, FERNANDA MALVINA33.290.062
BRAVO, MARIA ALICIA40.368.147
BRAVO, MARIO ALBERTO35.736.362
BRAVO, MONICA ROSANA22.441.236
BRAVO, SILVIA MABEL20.462.957
BRIZUELA, EMILCE CELINA40.469.841
BUSTOS, ADRIAN ALFREDO31.368.828
BUSTOS, MYRIAN DEOLINDA25.412.865
BUSTOS, SERGIO DANIEL35.848.500
CABALLERO PORRA, LOURDES PATRICIA49.228.844
CABRERA, EVELIN ALEJANDRA38.593.331
CALDERON, ANGEL EMMANUEL35.848.491
CALDERON, LAURA38.016.239
CALDERON AGUERO, EXEQUIEL ALEJANDRO40.368.146
CALIZAYA RODRIGUEZ, MAGALI32.170.861
CAMPILLAY, CARLOS ALFREDO36.423.323
CAMPILLAY, DANIEL ALEJANDRO17.987.730
CAMPILLAY, DAYANA YAMILA40.368.286
CAMPILLAY, DEOLINDA ELIZABETH19.049.067
CAMPILLAY, HUGO RODOLFO12.539.996
CAMPILLAY, MARIA EVELYN35.050.485
CAMPILLAY, MAYRA MARGARITA19.025.943
CAMPILLAY, NORMA MAGALI36.032.380
CAMPILLAY OLMO, ROCIO MAGALI43.058.008
CAMPILLAY MARTINEZ, JULIETA DEL CARMEN43.340.609
CARBAJAL, OMAR RAUL17.064.946
CARMONA, TAMARA SALOME35.274.477
CARRASCO, RODOLFO ARIEL25.001.082
CARRIZO, BARBARITA EDITH35.050.457
CARRIZO, JOHANA MELISA35.050.483
CARRIZO, MARIA BELEN32.818.055
CARRIZO, MARIELA ALEJANDRA27.196.283
CARRIZO, MAURICIO ESTEBAN32.462.707
CARRIZO, MAXIMILIANO DAVID38.462.248
CARRIZO, ROSANA NOEMI28.928.801
CARRIZO, SERGIO MATIAS39.395.154
CARRIZO NORIEGA, ABIGAIL YAMILA CELESTE40.368.222
CASIVAR, MARA ELISABETH38.218.155
CASTILLO, CRISTINA BELEN40.368.180
CASTILLO, EMILCE YAMILA38.016.286
CASTILLO, JESICA NATALIA33.290.087
CASTILLO, NANCY BEATRIZ16.172.298
CASTILLO, TAMARA AGUSTINA43.058.014
CASTRO, CINTIA NATALI31.131.383
CASTRO, LAURA CECILIA42.188.114
CASTRO, MICAELA DANIELA39.524.943
CEPEDA, ANTONIO FEDERICO35.050.481
CHIRINO, RODOLFO ALEJANDRO25.549.237
CHIRINO VACA, MARIA EUGENIA39.524.911
CHOQUE MENDOZA, ANGEL MARTIN33.542.642
CORTES, JUAN LEONARDO13.190.951
CORTEZ, CARLA MELISA33.759.493
CORTEZ, JUAN MANUEL41.597.753
CORTEZ, LEONELA TAMARA36.251.920
CORTEZ, ROMINA MILAGROS42.081.016
CORTEZ NORIEGA, MARIA FATIMA32.818.080
CORTINEZ C., ROCIO MARLENE41.701.110
CUELLO, KAREN JANET40.368.226
DIAZ, ILDA GLADYS4.196.718
DIAZ, YANINA MARIANA39.956.652
DIAZ CHIRINO., FLORENCIA BELEN37.646.903
DOMINGUEZ, ABEL ANDRES35.936.419
DOMINGUEZ, DAYANA GRACIELA39.524.913
DOMINGUEZ, FLAVIA ELIZABETH37.648.387
DOMINGUEZ, HUGO VICENTE5.543.895
DOMINGUEZ, MARIA DEL ROSARIO30.665.424
DOMINGUEZ, MONICA GIORGINA40.368.257
DOMINGUEZ, ROBERTO MANUEL35.736.382
DOMINGUEZ, ROSA ADRIANA35.735.965
DOMINGUEZ, VANESA DEL ROSARIO36.250.712
DURAN, MELISA HAYDEE35.760.206
DURAN CHIRINO, JORGE RAUL31.125.584
ESPINOZA, ABEL ANTONIO36.250.746
ESPINOZA, NOEMI MAGDALENA32.462.739
FERNANDEZ PORTILLO, CRISTOBAL18.119.279
FERREYRA, JUAN CARLOS29.069.569
FIGUEROA, VANESA DE LOS ANGELES27.490.188
FLORES, GONZALO ROLANDO33.385.389
GIL, CAMILA DESIREE38.075.768
GIL, CRISTINA EDITH25.550.374
GIL, IRMA DEL CARMEN39.524.937
GIL, LUISA BEATRIZ16.670.564
GIL, MARIA AGOSTINA38.016.253
GIL, NATALIA ELIZABETH40.368.108
GODOY, MARIA ESTER27.784.739
GOMEZ, ANA PAULA35.848.460
GOMEZ, BARBARA ALEJANDRA40.236.190
GOMEZ, EVANGELINA RENE27.042.405
GOMEZ, GASTON MAXIMILAIANO35.736.374
GOMEZ, ISABEL AILIN39.956.806
GOMEZ, KATHERINA PAOLA38.216.884
GOMEZ, MATIAS EMANUEL31.979.189
GOMEZ, PABLA DEL CARMEN29.546.565
GOMEZ, ROSA ANALIA28.928.812
GOMEZ C., MICAELA LEILA39.524.953
GOMEZ ESTRELLA, ALEJANDRA MARISA39.183.718
GONZALEZ, ANA ELIZABETH35.050.470
GONZALEZ, CELIA ARACELI39.524.527
GONZALEZ, CLAUDIA SILVIA30.339.531
GONZALEZ, DANIELA ANABELLA38.016.235
GONZALEZ, ROBERTO RAMON29.546.576
GONZALEZ, VANESA DEL VALLE30.665.433
GORDILLO, MARIA BELEN32.653.092
GUAJARDO, BARBARA ANGELINA42.081.006
GUAJARDO ATAMPE, GILDA LUCIANA41.830.041
GUAJARDO ATAMPE, SABRINA DANIELA43.058.960
GUERRA, JULIA25.961.474
GUERRERO, MELANI NAZARENA42.188.108
GUZMAN, CARINA ESTHER24.072.982
GUZMAN, RITA JOHANA33.290.068
HERRERA SALDIVAR, MARIA VICTORIA38.016.283
HIDALGO, LEANDRO11.262.956
HIDALGO, WALTER MANUEL32.462.761
IBAZETA, BEATRIZ SANDRA17.924.800
IBAZETA, MARIA SOL38.016.269
IBAÑES, VICTOE ANDRES27.276.127
ILLANES, DANIELA ISABEL36.250.141
JARA, CAMILA VANESA40.368.215
JOFRE, ELIZABETH27.041.450
JOFRE, ESTEFANIA JESUS32.133.728
JOFRE, FATIMA ANABELLA40.368.119
JOFRE, MELINA RUTH42.334.578
JOFRE GONZALEZ, SANDRA PATRICIA28.192.281
JULIO, ELVIA ADRIANA33.290.043
JULIO CORTEZ, MARIO SANTOS36.250.710
LARA MARIN, MELANI AILEN42.917.802
LARRIBITE COLLAO, JULIETA40.368.289
LEMOS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN37.506.704
LEPEZ, CARLOS PATRICIO29.264.280
LEPEZ, MARINA JOSEFINA35.049.488
LESCANO, GABRIELA BEATRIZ34.669.379
LESCANO, ROSA TERESA30.483.381
LESCANO S., CELIA NOEMI33.290.059
LESCANO SANZ, RODOLFO MARCELO28.448.626
LESCANO SANZ, ROMINA CECILIA32.462.765
LUJAN RUBIA, JOHANA ELIZABETH36.250.975
MADAF, CINTIA SILVANA31.125.777
MANRIQUE, GABRIELA E.39.011.147
MANZANELLI, HERMES DANIEL13.936.573
MANZANELLI PEREZ, FABRICIO DAVID40.368.121
MARCOLETA A., CYNTIA DEL VALLE35.192.548
MARIN, FABIANA ALEJANDRA38.016.274
MARIN QUINTERO, TAMARA GUADALUPE42.334.651
MARTINEZ, LUCAS RUBEN35.505.867
MARTINEZ QUIROGA, FABIANA CELINA36.250.603
MARTINEZ TORRES, NORMA VICTORIA24.038.847
MARUN TEJADA, MAIRA BELEN38.594.002
MATAMOROS, CARLOS ANDRES39.524.986
MATAMOROS, MARIA SONIA16.355.042
MATAMOROS, YOHANA MABEL35.848.480
MENDEZ, NORMA16.901.549
MOLINA, ALFREDO VALENTIN13.190.939
MOLINA, ANA PAULA38.016.220
MOLINA, CAROLINA BELEN36.250.744
MOLINA, MELISA SOLEDAD32.818.067
MOLINA, PAULA JOHANA35.977.355
MOLINA ALBARRACIN, YAMILA JULIETA40.470.072
MOLINA CALIVA, GUILLERMO ALEJANDRO35.049.745
MOLINA MALUENDA, MARIA GIMENA31.979.143
MONROHE SANZ, AGUSTINA AILEN44.431.810
MONTAÑA, ALICIA MICAELA38.016.252
MONTAÑA, CARLA DEL ROSARIO38.216.730
MONTAÑA, JOHANA ELIZABETH36.250.791
MONTAÑA, LEONARDO GUSTAVO34.916.699
MONTAÑA COSTA, VIVIANA VANESA25.462.786
MONTENEGRO, ADRIANA MARIA NELY39.956.637
MORALES, BEATRIZ NAHIR35.857.857
MORALES, MARTIN RODRIGO33.290.076
MORALES, NOELIA MABEL29.709.946
MURA, DANIELA SOLEDAD35.735.980
MURA, KEVIN ANDRES39.011.611
MURUA, BERENICE LORENA26.254.570
MUÑOZ CABELLO, JULIETA SOLEDAD38.016.241
MUÑOZ CABELLO, MELISA YAEL36.250.757
NAVARRO, ANDREA GABRIELA36.250.726
NAVARRO, NATALIA ANDREA24.793.578
NAVARRO, RUBEN WASHINGTON38.462.144
NAVARRO IÑIGUEZ, SABRINA YANET39.995.871
NORIEGA, JORGE ADRIAN25.550.847
NORIEGA, OSCAR ADRIAN25.550.846
OLIVERA, ANALIA25.549.975
OLIVERA, ELIANA ELIZABETH33.538.365
OLIVERA, JOHANA SOLEDAD36.250.736
OLIVERA, MARIA BELEN39.010.379
OLMOS, AGOSTINA SOLEDAD36.253.058
ONTIVERO, NILDA LILIANA22.068.148
ORMEÑO SOSA, ANDRES FEDERICO27.350.309
ORO, JUAN BENJAMIN10.029.954
ORTEGA, IVAN ALEJANDRO35.050.484
ORTEGA CORTEZ, EDITH25.195.259
ORTIZ, ALDANA AYELEN42.633.108
ORTIZ, MAIRA NAHIR40.470.203
ORTIZ, MARCELA14.493.925
ORTIZ PEÑA, DANIELA JAQUELINA35.050.458
OSORIO, MARIO ALBERTO30.402.211
OSORIO QUIÑONES, ELISA JANET38.016.271
PACHECO, ANABELA LILIANA38.016.212
PACHECO, CINTHIA ROMINA36.250.703
PACHECO, EMANUEL ESTEBAN39.183.884
PACHECO, MAIRA ALEJANDRA42.081.012
PASTEN, JESICA ROMINA32.462.749
PASTEN, MAIRA GISELA33.290.009
PASTEN ORTIZ, CAROLINA BELEN38.219.149
PEDERNERA G., ALDANA GUADALUPE40.368.246
PERALTA, ANA YAMILA36.250.707
PERALTA, MONICA SILVINA23.977.718
PEREA NAVARRO, ERICA ANALIA26.633.500
PEREYRA, TERESA JESUS29.588.316
PEREZ, ANTONELLA DEL VALLE40.368.152
PEREZ, CARINA NATALI38.078.441
PEREZ, CLAUDIA YANINA29.936.119
PEREZ, GONZALO MATIAS35.848.486
PEREZ, MARIA SOLEDAD35.508.432
PEREZ, YESICA PAMELA33.517.993
PEREZ, YESICA PAOLA35.265.616
PEÑA PINTO, PAULA39.183.453
PINEDA, B. LUCIANO IVAN36.864.890
PINEDA BILBAO, EMILIANO EXEQUIEL39.008.142
PINTO, CECILIA VANESA36.250.745
PIZARRO, AGUSTINA SOLEDAD40.368.116
PIZARRO, ROMINA ELIZABETH33.290.072
POBLETE, ADRIANA DOMINGA23.282.798
POBLETE, NANCI ESTRELLA35.848.439
POBLETE QUIROGA, CANDELA GABRIELA42.188.138
POLI, JESICA IGNACIA32.462.717
POLI, YOLANDA VANESA32.818.009
PONCE, OSCAR DAVID35.050.471
PONCE, ROSANA DEL VALLE27.075.218
PONCE GOMEZ, MAIRA ROCIO34.916.636
PONCE GOMEZ, PRISCILA ELEANA35.848.443
PONTORIERO, VICTOR ALEXANDER31.633.394
PORRA, JORGE LUIS32.462.701
PORRA, MARIA SOL39.183.641
PORRES, DARIO FABIAN35.508.469
QUINTERO, MIRTHA NELIDA10.679.804
QUIROGA, ELINA DE LOS ANGELES35.736.395
QUIROGA, GABRIELA MARLEN37.650.571
QUIROGA, GUILLERMO ESTEBAN36.250.711
QUIROGA, NATALIA VANESA35.848.432
QUIROGA, ROSANA ANDREA25.830.910
QUIROGA, YANINA GISELA33.222.256
RIOS, MARIA JOSE39.524.999
RIOS ALBORNOZ, ANTONELLA PATRICIA36.321.682
RIOS ALBORNOZ, DEBORA SOLEDAD38.016.264
RIVAS, LILIANA INES38.466.376
RIVAS, PATRICIA SOLEDAD37.371.173
RIVERO, ANDREA VALERIA29.936.136
RIVERO, MAIRA ELIZABETH40.368.219
RIVERO, MARCELA ISABEL29.546.558
RIVERO, NANCY GABRIELA40.368.175
RIVERO, PABLO RUBEN30.665.409
RIVERO ALBARRACIN, ROQUE OSCAR28.535.504
RIVEROS, EMILIANO ALEXANDER37.964.931
RIVEROS, ESTELA BEATRIZ29.100.526
RIVEROS, YESICA MARINA45.263.510
RIVEROS GONZALEZ JOFRE, MARIELA MARISEL36.250.729
ROBLEDO MOLINA, MARLEN MARIANA41.014.471
RODRIGUEZ, CARLOS ALFREDO35.848.449
RODRIGUEZ, KAREN ELIANA38.016.210
RODRIGUEZ, LAURA LUCIA28.762.958
RODRIGUEZ, MANUEL ALEJANDRO27.076.551
RODRIGUEZ, MARIO DANIEL31.979.172
RODRIGUEZ, SILVINA SOLEDAD36.250.728
RODRIGUEZ A., MARIA INES35.188.980
RODRIGUEZ ALBORNOZ, ANTONIA SOLEDAD36.250.774
RODRIGUEZ GONZALEZ, CLELIA YAMILA38.462.153
ROJAS, PATRICIA MABEL29.117.375
ROMERO, CLAUDIA NOEMI33.337.606
RU, CARMEN BEATRIZ28.967.168
RUARTE RIVERO, ELINA MACARENA39.524.975
RUBIA, EMILSE TATIANA43.122.660
RUIZ, NADIA GISELLE35.189.130
SAAVEDRA, ERIC SAMUEL40.368.137
SAAVEDRA, MELINA DEL VALLE33.166.533
SALAS ESTRELLA, TANIA AYELEN AILEN39.955.690
SALINAS, GABRIELA GISELA38.016.298
SALINAS, MARISA ELIZABETH32.214.368
SALINAS GOMEZ, LOURDES ROCIO40.368.122
SANZ, ESTELA MARY24.412.541
SANZ, FLORENCIA DEL VALLE36.250.762
SANZ ARREDONDO, JONATHAN ALEXIS32.462.742
SANZ ARREDONDO, MONICA BEATRIZ20.799.874
SEPÚLPEDA CORTÉS, MARIA MÓNICA35.848.498
SIERRA, MAYRA AYELEN39.424.784
SOSA, ALEJANDRO RODRIGO38.016.270
SOSA, CELINA MARIEL31.929.757
SOSA TRIGO, CAMILA42.188.133
SOTO, ELISA BEATRIZ24.245.912
SUAREZ, NADIA ERIKA32.806.284
TAPIA, ANGEL LEONARDO27.707.012
TAPIA, FLAVIA YAMILA38.016.289
TAPIA, GABRIELA BEATRIZ35.848.458
TAPIA, JOHANNA PAMELA35.735.966
TAPIA, YESICA GABRIELA35.848.430
TEJADA, CARLA GIMENA35.735.988
TEJADA, CELINA IVANA31.979.163
TEJADA, DAYANA MICAELA38.016.280
TEJADA, EDUARDO RODRIGO36.250.766
TEJADA, GISELA ELIZABETH35.848.490
TEJADA, LAURA ROMINA33.290.058
TEJADA, LEILA PAMELA39.524.934
TEJADA, MARCIA ALEJANDRA32.818.091
TEJADA, MARIA ESTER36.250.782
TEJADA, MARIA EUGENIA38.077.240
TEJADA MARIN, JESICA YANET39.008.005
TEJADA N., GUADALUPE ALEJANDRA40.368.124
TELLO, ANDRES HUMBERTO28.243.292
TORRES, ANTONELA ALEJANDRA39.524.905
TORRES, DANIELA BEATRIZ35.848.422
TORRES, KAREN NOELIA40.368.164
TORRES, PATRICIA BARBARITA42.081.021
TORRES, PATRICIA YOLANDA39.007.809
TORRES, RENZO ARIEL40.368.123
TORRES, ROSANA MARIA31.368.826
TORRES, SEBASTIAN FEDERICO31.309.036
TORRES, YAMIL VALERIA40.470.159
TORRES, YANINA GABRIELA35.736.391
TRIGO, FABIANA LORENA27.041.638
TRIGO, VERONICA INES23.257.076
TRIGO DURAN, FLORENCIA MICAELA39.183.648
TRIGOS ASIS, TAMARA GIMENA35.189.104
VALDEZ, RODRIGO NAHUEL38.218.179
VALENZUELA DOMINGUEZ, CARLOS RAMON20.133.221
VARAS, GIMENA AYELEN40.368.105
VARAS, LIDIA CLEMENTINA25.549.299
VARGAS QUIROGA, MARIA DE LOS ANGELES40.369.220
VARGAS TRIGO, ALICIA VIVIANA33.290.002
VEDIA, ADOLFO DARIO28.040.418
VEDIA, ALEJANDRO MOISES28.243.251
VEDIA, DAVID GABRIEL35.736.386
VEDIA, FRANCO MATIAS36.250.763
VEDIA, NIDIA MARGARITA35.050.476
VEGA, GABRIELA ROMINA37.742.943
VEGA, PATRICIA FABIOLA35.848.484
VEGA CORTEZ, DANIELA CELESTE43.058.001
VERA, MARIA ESTELA25.603.937
VERA PALMA, YANINA JIMENA31.714.676
VILLALOBOS RODRIGUEZ, ESTHER DEL VALLE31.979.155
VILLARUEL, LOURDES IVANA36.911.282
VILLARUEL, NATALIA FLORENCIA29.936.146
ZAPATA, YESICA DEL VALLE32.462.718
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 4 Viviendas, 4 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUILERA, MARIANELA BEATRIZ23.977.309
BALMACEDA, PAOLA BEATRIZ35.511.265
CABALLERO, GRACIELA MONICA16.239.295
GIL, JESICA MARIANELA32.462.751
Grupo 5. Discap.General , 7 Viviendas, 39 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, ANA ALICIA14.581.029
AGUILAR, TOMAS HORACIO17.471.190
ALBARRACIN, PAOLA ANDREA37.925.033
ALBORNOZ, JORGE LUIS26.135.060
ARAYA, IRMA ESTER20.745.098
BUSTOS, VERONICA YANINA33.290.090
CALIVA, PATRICIA NELLY31.005.709
CANO FERNANDEZ, DEOLINDA DE LOS ANGELES35.735.084
CARRASCO, HUGO ALEJANDRO40.939.077
CARRIZO, CARLOS JAVIER22.441.219
CASTRO, CECILIA ELIZABETH35.735.983
CASTRO, CLAUDIA BEATRIZ20.309.521
CASTRO, NESTOR WASHINGTON16.670.581
CASTRO, OSCAR ANTONIO6.770.286
DISTEFANO, GERARDO JEREMIAS29.174.914
DOMINGUEZ, ARIEL ALONSO31.368.864
FERNANDEZ, CLAUDIA LORENA27.849.132
GALDEANO, BALTAZAR11.483.157
GIL CASTRO, NELIDA SOLEDAD33.290.018
GODOY, VERONICA ALEJANDRA31.979.184
GOMEZ TELLO, ROSANA INES25.995.328
JOFRE, MARIA CRISTINA5.979.580
MONTAÑA, MARIELA LILIANA21.611.986
MORALES, ELSA NOEMA16.172.299
MORALES, JUAN VICTOR11.436.532
OLMO, BEATRIZ MARCELA28.243.275
ORTIZ, LUCAS JOSE36.251.742
PEREZ, HILDA CLEMENCIA3.244.141
POBLETE, ALEJANDRO BENITO38.016.209
RIVERO, ELBA NATALI32.083.661
RODRIGUEZ, GLORIA MARINA13.936.551
RODRIGUEZ, INES MARGARITA20.462.104
RODRIGUEZ, JOSE LUIS29.936.143
SALINAS, KATERINA ALDANA41.776.150
TAPIA GONZALEZ, FATIMA DEL VALLE37.507.327
VALENZUELA, FLAVIA YAMILA38.460.799
VEDIA, MIGUEL ANGEL32.818.086
VEDIA, SABRINA JAQUELINE40.368.102
VEGA, SERGIO AURELIO13.936.514
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 4 Viviendas, 42 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ALFARO, ARIEL GASTON29.835.452
ARAYA, SAMANTA ESTEFANIA36.250.790
ARAYA MOLINA, JULIETA MARCELA35.848.435
CALIVA, CINTHIA JEANNETTE36.250.783
CALIVA, KEVIN ANDRES38.016.214
CARRIZO CAMPILLAY, JAVIER MAXIMILIANO35.848.446
CORTES, JESUS BELEN36.250.739
CORTEZ, ENRIQUE DAVID26.510.404
CORTEZ GUAJARDO, JUAN ANTONIO38.016.244
DOMINGUEZ, SILVINA ANABEL35.848.453
DURAN, MARI CRUZ35.050.498
GONZALEZ, GONZALO38.217.033
GONZALEZ, LAURA BEATRIZ28.928.802
HERRERA BENITEZ, DEBORA NATACHA35.848.461
HIDALGO, MANUEL ANTONIO35.571.317
HIDALGO PEREZ, SILVANA EDITH37.833.123
IBAZETA NORIEGA, FABRICIO FABIAN33.290.038
IRRAZABAL, ROLANDO EXEQUIE36.250.748
LEMOS LOPEZ, FABIO HERNAN34.697.842
MATAMORO, OMAR ALFREDO29.012.446
MATAMORO C., MARIA EUGENIA39.524.903
MOLINA, FACUNDO ALEJANDRO38.016.262
MONLA, SERGIO PAULO35.848.426
MONTIVERO, GEMMA AYELEN40.368.112
ORTIZ, GLADYS ADRIANA32.818.045
ORTIZ, MARIANA BELEN34.916.588
PASTEN PAEZ, GEMA MARIANA38.016.290
PEDERNERA ALFARO, MARIO ANGEL36.250.737
PEREZ, MIGUEL ANGEL36.033.756
PINTO, DAVID RUBEN23.381.624
PIZARRO, ANDREA AURELIA29.546.564
PIZARRO, ORLANDO RODOLFO25.550.957
PONCE, HUGO ERNESTO35.848.452
QUIJANO, ELIANA MABEL38.075.885
TEJADA, JAQUELINA ALEJANDRA27.707.025
TEJADA, ROMINA DEL VALLE32.818.062
TRIGO, LUIS SEBASTIAN33.337.752
VALENZUELA, NELSON G.35.848.470
VEGA CORTEZ, PAULA MARIANELA39.524.927
VERA, LUCAS MAURO35.511.530
VILLAFAÑE, ALEJANDRO ROBERTO23.977.732
VIOLANTE, SERGIO DANIEL32.454.355

 

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