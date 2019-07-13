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Estos son los inscriptos para el sorteo de viviendas en Zonda

El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los que se inscribieron para el sorteo del próximo miércoles 17 de julio.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas

El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los padrones de los inscriptos para el próximo sorteo de viviendas que se realizará el miércoles 17 de julio. En el departamento de Zonda lo eligieron 553 familias para 96 casas en total.

Barrio 1. Villa Esperanza- Sector 1 y 2, Zonda

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 38 Viviendas, 68 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABREGO, GUSTAVO CEFERINO24.460.907
ABREGO DURAN, OSCAR GASTON29.128.107
AGUILERA, ALDO NARCISO7.808.218
ALBARRACIN, ANDREA DEL VALLE31.510.053
ALEGRE, NARCISO8.665.991
ANES, RAMON LORENZO17.899.794
ARAVENA, LILIANA ROSANA22.636.999
ATAMPIZ, IRIS LUISA J28.243.666
BARROS, LUIS JAVIER22.402.578
BUSTOS, JUAN GILBERTO8.327.787
CABALLERO, MIGUEL ORLANDO25.828.598
CABELLO, MIRIAN DE LOS ANGELES21.907.428
CARBAJAL, ANGEL LAUREANO24.480.966
CARDOZO, HERMELINDA CECILIA27.760.005
CASTRO, SILVIA VANESA29.098.414
CHAVEZ, LILIANA ANGELA20.132.343
CHIRINO, HUGO ANDRES28.243.087
CORTES, PATRICIA NATALIA28.798.644
CORTEZ, RAIMUNDO ALEJANDRO14.423.621
FLORES, ERNESTO RICARDO17.897.281
FLORES, MIGUEL ANGEL10.867.980
FLORES, YANINA SORAYA25.319.560
GAMBOA, PATRICIA ELIZABETH30.130.071
GAMBOA, YANINA BEATRIZ32.910.888
GODOY, CARLOS RAUL30.835.850
GODOY, RICARDO DANIEL31.157.150
GOMEZ, FLAVIA MABEL33.355.739
GOMEZ, WALTER RAUL13.648.282
GONZALEZ, ANA MARIA28.425.482
GONZALEZ, MARIA ESTER27.760.143
GONZALEZ, MIRTHA ROSANA23.650.209
GONZALEZ, PASCUALA ESMERITA6.675.456
GONZALEZ, SILVIO ARIEL26.790.608
HERRERA, NELSON OSVALDO16.434.140
IBARRA, EMANUEL EMILIO25.834.082
MARTINEZ, CLAUDIA ELIZABETH17.064.943
MARTINEZ GONZALEZ, LORENA MABEL26.434.995
MERCADO, SERGIO JAVIER25.830.012
MOLINA, VERONICA ESTHER30.130.095
MONLA, CLAUDIA PATRICIA26.510.211
MONLA, EVANGELINA ELIZABETH26.135.746
MONRROIZ, MARISOL ELIZABETH26.295.827
MONTAÑA, DANIEL EXEQUIEL25.252.462
MONTAÑA, SILVIA VANESA27.041.684
MORALES, CARINA DEL VALLE24.533.855
MORALES, PATRICIA VERONICA27.705.372
ONTIVERO, NATALIA MERCEDES30.563.496
PAEZ, MARIELA SUSANA24.879.222
PAREDES, CLAUDIA ELIZABETH27.760.564
PASTRAN, GABRIEL GUILLERMO26.611.739
PELAYES, PATRICIA ISABEL33.672.520
QUEVEDO OYOLA, NATALIA GABRIELA28.798.635
QUIROGA, TERESITA HAIDEE12.232.634
RAMIREZ ARAVENA, ROBERTO ANDRES30.563.482
RAMIREZ ARAVENA, YANINA VANESA31.981.326
ROBERTO, JUAN CARLOS17.314.102
ROJAS, CRISTIAN GERMAN29.794.121
SALINAS, ANALIA YANINA28.373.870
SANCHEZ, ADRIANA ALICIA21.907.413
SANCHEZ, DIEGO ARMANDO28.373.867
SAUCEDO, CLAUDIA SUSANA20.569.711
SEGURA, CARLA YANINA28.967.033
SEGURA, RODOLFO MAURICIO24.512.557
SOSA, JULIO CESAR28.791.155
TAPIA, PAULINA SOLEDAD31.981.321
TOSI BLANCO, MARCIA GEMA30.874.785
VARGAS, GLADYS HAIDEE12.829.260
VENEGAS APOLONIO, SILVANA26.966.823
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 23 Viviendas, 129 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUILAR, CRISTINA DEL VALLE35.857.551
AGUILAR, ROQUE MERCEDES17.064.959
ALANIZ, ROSA PAOLA30.563.476
ALBARRACIN, CESAR JAVIER31.004.922
ALBARRACIN L., WILSON DARIO31.510.069
ALFARO, BEATRIZ MICAELA20.388.777
ALFARO, NATALIA YOHANA33.438.489
ALVAREZ, SILVERIO DAVID35.736.119
ARACENA, HECTOR ANTONIO12.689.506
ATENCIO, MIGUEL ANGEL20.558.321
ATENCIO, RAFAEL ANTONIO31.157.130
BARBOZA RIVERO, IRIS ALEJANDRA26.611.360
BARROS ATENCIO, ROMINA ELIANA31.981.337
BUSTOS, SILVIA ESTER28.448.679
CABALLERO CORTEZ, JULIA ESTHER20.558.349
CABELLO MANSUT, MARCELA ALEJANDRA24.316.431
CARDOZO, EMILCE MYRIAN DEL VALLE35.060.033
CARDOZO, KARINA DEL VALLE26.547.820
CARDOZO, MYRIAM ISABEL23.616.445
CARMONA, SOLANGE ALEJANDRA33.626.552
CARRIZO, EVELIN ELIANA36.250.640
CASTILLO, LILIANA MONICA29.992.550
CASTRO, MARIO ERNESTO31.157.104
CASTRO, SANDRA VANESA26.611.294
CASTRO FLORES, VERONICA VANESA32.910.889
CASTRO NAVEDA, RICARDO GABRIEL23.798.929
CHINURI, MARTA LILIANA27.412.705
CHIRINO, GISELA EVANGELINA31.510.076
CHIRINO RECABARREN, MARIANA DEL ROSARIO23.071.252
CORTEZ, ANGEL ALBERTO26.463.592
CORTEZ, JOSE SEGUNDO12.252.535
CORTEZ, MARCELO JAVIER27.760.782
DIAZ, IVANA CELINA27.527.616
ELIZONDO, BLANCA NIEVES16.177.255
ELIZONDO, CRISTIAN ANTONIO28.243.748
FARIAS, GRACIELA SOLEDAD328.798.642
FERNANDEZ, EMILIANO ENZO31.654.179
FERREYRA QUIJANO, ANA LUCIA31.442.170
FLORES, JOSE MIGUEL16.988.485
FLORES, LEILA ESTEFANIA31.981.340
FLORES, MAIRA VANESA34.916.644
FLORES, NORMA NICOLASA17.064.940
FLORES, SILVANA MYRIAM28.720.552
FLORES, VICTOR SEBASTIAN33.355.725
GIL, MARIA JUANA20.558.376
GODOY, MARIELA ALEJANDRA23.977.852
GONZALEZ, AIDA CLEOFE16.018.368
GONZALEZ, HUGO ALBERTO33.550.142
GONZALEZ, MARIA LAURA27.260.237
GONZALEZ, SANDRA VALERIA31.869.330
GONZALEZ, YESICA ROMINA33.355.723
GONZALEZ CORTEZ, DANIEL HECTOR27.548.542
GONZALEZ MONLA, JOSE LUIS32.910.859
GONZALEZ MORLAS, JOHANA JUDITH33.355.736
GONZALEZ TELLO, JORGE ADRIAN27.849.354
GUTIERREZ, ERNESTO MARTIN29.051.902
GUTIERREZ TORRES, ELVIO RAUL31.038.471
IBAZETA, MAURICIO ESTEBAN23.488.542
INFANTE, MARIA BELEN35.735.936
JOFRE ACOSTA, LEONARDO ANDRES27.569.267
LUJAN, CIRILO GUSTAVO18.274.001
MANSUT ABREGO, CAROLA BEATRIZ27.042.561
MARTINEZ, YANINA PAOLA28.262.567
MOLINA ILLANEZ, GIMENA VERONICA33.385.392
MONLA, HENZO OSCAR28.798.647
MONLA, MARIANA LETICIA32.910.881
MONLAS VIDELA, CELIA YOLANDA22.935.500
MONTAÑA, FRANCO27.849.676
MONTAÑA, NANCY ESTHER20.558.337
MONTENEGRO, NURIA ETHEL32.910.862
MONTORO MORLAS, SABRINA ELIZABETH33.614.109
MORLAS ROMERO, FABIANA SILVINA35.857.517
MURCIANO, LAURA NOELIA32.910.895
MUÑOZ, ERICA LORENA29.128.111
MUÑOZ, MIGUEL ANGEL25.369.752
MUÑOZ, NATALIA BEATRIZ28.967.563
MUÑOZ RODRIGUEZ, VERONICA MABEL31.871.539
ONTIVERO, ELIANA EDITH29.794.115
ONTIVERO, YESICA LUCIA33.355.706
ONTIVEROS, ERICA MARIANELA34.696.283
OYOLA ARACENA, JOHANA VICTORIA33.355.745
PAEZ, MIGUEL ANGEL26.678.876
PALACIO, RODOLFO RAMON28.308.225
PALACIO, ROSA INES17.064.999
PASTRAN, ERICA SOLEDAD35.857.516
PEREZ, LUCIA DEL CARMEN11.482.936
PEREZ HERRERA, CLAUDIA PAMELA32.455.919
PEREZ HERRERA, MARIA GEORGINA29.149.142
POBLETE, PABLO SANTIAGO26.978.672
PUELLES, OLGA DEL VALLE17.699.371
QUIROGA, CARLOS EDUARDO34.696.258
QUIROGA, HERMAN DAVID32.910.875
QUIROGA, MARGARITA GIOVANA32.455.941
QUIROGA, MARIA JULIA BELEN34.696.267
QUIROGA PALACIO, NOELIA DANIELA31.981.303
RECABARREN, ANABELA ANAHI25.995.188
RECABARREN, MARCELO ELOY16.590.850
RECABARREN GELVEZ, JULIETA DEL CARMEN31.454.891
REINOSO, NOELIA FABIANA31.869.363
RIBERO, ANALIA SONIA32.083.865
RIVERO, ALICIA ISABEL14.412.062
RIVERO, SERGIO JAVIER25.573.966
RIVEROS, ERNESTO MAURICIO29.992.941
RIVEROS LONGO, INGRID DAIANA35.857.556
RODRIGUEZ, ADOLFO ANDRES27.760.805
RODRIGUEZ, DAMARIS37.647.518
RODRIGUEZ CONTRERAS, CLAUDIO EMANUEL31.510.051
ROJAS, LILIANA DEL CARMEN24.533.859
ROJAS, LUIS ANDRES32.455.926
ROJAS, MIRIAM DEL VALLE28.798.615
ROJAS DURAN, MARIA EUGENIA35.188.617
ROJAS ZANABRIA, SEGUNDO ANDRES33.276.684
ROMERO, LEA BETSABE32.721.840
ROMERO, MABEL EUGENIA27.633.232
SALINAS, MIGUEL ANGEL35.735.957
SALINAS TEJADA, MARIA ESTHER30.563.467
SANCHEZ, ELENA PAZ24.667.235
SANCHEZ, VIVIANA PATRICIA25.509.284
SUAREZ, FATIMA MICAELA35.857.515
TAPIA, CLAUDIA DEL ROSARIO33.385.395
TAPIA, NOELIA SABRINA30.885.400
TEJADA, SERGIO FABIAN24.244.518
TELLO, FRANCISCO ADAM5.543.713
VARELA GELVES, ANGEL ALFREDO35.852.350
VARGAS ALVORNOZ, CECILIA ROMINA33.355.714
VERA, MARIO DAVID26.096.661
VRABO, VALERIA SOLEDAD31.510.058
ZAMORA, MONICA INES21.741.690
ZAMORA, RITA PAOLA29.797.833
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 18 Viviendas, 293 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, EMILIANO37.647.532
ABALLAY, WALTER RAFAEL34.696.280
ABALLAY TEJADA, MARIA ANITA17.897.275
ABREGO, ANA DANIELA38.594.110
AGILERA, LIDIA SOLEDAD38.016.100
AGUERO, CATERINA VIRGINIA43.058.668
AGUILAR, YESICA DEL VALLE39.525.757
AGUILAR GAMBOA, MILAGROS AYELEN40.592.929
AGUILERA M., LUCRECIA ESTEFANIA31.981.333
AGUIRRE RIVEROS, GEMA YANI27.760.448
ALBARRACIN, MARCIA VANESA40.368.150
ALBORNO, DAVID EZEQUIEL38.562.038
ALBORNO, GABRIEL EDUARDO31.157.133
ALCAYDE HERNANDEZ, NOELIA DEL VALLE35.735.952
ALEJOS, DAIANA DEL VALLE37.779.258
ALFARO, MABEL EUGENIA35.735.951
ALFARO CAMPILLAY, MARIA ELIANA30.665.401
ALFARO CASTRO, KAREN LEONELA41.468.656
ALFARO JOFRE, JOHANA LISETH35.857.525
ALFARO PAEZ, MARCELA SUSANA24.693.108
ALMIRON, JUAN JOSE17.924.567
ALVAREZ, BEATRIZ ELISABET37.833.798
ALVAREZ, DEOLINDA PAMELA34.696.290
ALVAREZ, ESTEBAN FLORENCIO33.094.309
ALVAREZ D., PAOLA ELIZABETH31.642.573
ANES ARREDONDO, ARACELI BEATRIZ38.219.384
ANES CABALLERO, PAULA MELINA39.007.775
ARGUELLO GONZALEZ, RUBEN GABRIEL33.385.399
ASTUDILLO, FRANCO EMANUEL39.182.870
ATAMPIZ, PATRICIA ARACELI39.525.788
ATAMPIZ, ROBERTO FLORENTINO12.232.641
ATAMPIZ ALFARO, VALERIA IVANNA35.857.545
ATENCIO, MILENA DANIELA41.909.539
ATENCIO, PATRICIA VERONICA28.798.604
BAIGFORRIA FLORES, JORDAN MAURO33.355.721
BALMACEDA, JOSE LUIS14.734.587
BARROS, ARACELI ADRIANA37.924.287
BARROS, GUILLERMO IVAN30.563.461
CABRERA FERRANDO, ALFREDO EMANUEL35.857.526
CACERES RAMIREZ, MARIA TEODOLINA94.610.982
CAMPILLAY, DEBORA JOHANA32.455.948
CAMPILLAY, IRIS ALEJANDRA34.887.371
CAMPILLAY, MAYRA GISELLA35.511.226
CAMPILLAY ZAMORA, MAYRA GIMENA37.647.588
CANO BARCELO, MARCIA PAMELA30.543.981
CANO FERNANDEZ, ALFREDO JESUS38.463.201
CARBAJAL, ANGELES CLARIBEL40.592.991
CARBAJAL, CARMEN NAIR37.400.165
CARBAJAL, DELMA NEREA34.887.364
CARBAJAL, NANCY VIVIANA33.355.737
CARDOZO, AYELEN ROMINA GABRIELA34.544.801
CARDOZO, CLARA LUCINDA28.798.627
CARDOZO, MARGARITA CLAUDIA25.425.078
CARMONA, CLAUDIA CARINA23.380.728
CARMONA, MARIA BELEN39.525.760
CARMONA, MARIA CECILIA31.005.627
CARMONA CUEVAS, CAROLINA EMILIA24.533.817
CARRIZO, IRIS YOANA31.731.923
CARRIZO, JUANA MAGALI39.955.776
CARRIZO, MARIANA BELEN37.647.600
CASIVAR CABELLO, SELENE YAZMIN41.468.693
CASTRO, BRENDA ELIZABETH34.696.279
CASTRO, MICAELA DEL VALLE41.909.547
CASTRO, SERGIO EDUARDO31.510.099
CASTRO, YESICA BEATRIZ45.546.246
CASTRO OYOLA, ROMINA NATALIA28.170.327
CHANAMPA VARAZ, JUAN GABRIEL40.367.365
CONDE RIVEROS, MARIA DE LOS ANGELES42.853.180
CONTRERAS GONZALEZ, ALICIA MARCELA38.460.641
CORRALES ZUÑIGA, NICOLAS ANTONIO34.243.283
CORTES, CECILIA AYELEN37.507.268
CORTES, JUAN JOSE33.355.707
CORTEZ, BRAIAN NICOLAS40.592.973
CORTEZ, JONATAN GONZALO46.485.108
CORTEZ, LAURA ESTER25.550.405
CORTEZ, NADIA41.992.339
CORTEZ, YESICA ANABEL35.210.182
CORTEZ CABALLERO, JAVIER ABEL36.250.631
CORTEZ CABALLERO, JESSICA ANDREA35.857.508
CORTEZ CONTRERAS, IVANA VANESA31.510.071
DE LOS RIOS, MICAELA YANELA38.219.272
DIAZ, MARIANELA INES30.563.495
DIAZ CHIRINO., KAREN GISEL39.009.045
ECHEGARAY, ABRIL MAGALI35.857.514
ELIZONDO, NOELIA EDITA30.563.466
ENRIQUE, JUAN MANUEL34.071.033
ENRIQUE, MAGALI DEL VALLE32.679.886
ESPINOSA GONZALEZ, MARIA REMEDIOS37.650.675
FARIAS GUTIERREZ, CRISTINA GUADALUPE40.592.936
FERNANDEZ, IVANA DEVORA32.910.892
FERNANDEZ, MELISA FABIANA34.875.939
FERNANDEZ, NANCY JOSEFINA25.090.685
FERNANDEZ GODOY, MAIRA LORENA38.077.684
FERRERO RIVEROS, MARISEL EDITH31.510.086
FERREYRA, NOLBERTO MIGUEL13.122.852
FLORES, CARLOS ESTEBAN39.525.779
FLORES, EDUARDO DARIO35.938.033
FLORES, ELDA AUGENIA31.005.160
FLORES, GABRIELA ANGELICA24.658.833
FLORES, LUCILA ALEJANDRA35.210.165
FLORES, MARIQUENA ALEXAND.39.525.713
FLORES, YANINA VALERIA36.250.663
FLORES RIVERO, CINTIA NATALIA32.910.870
FLORES RIVEROS, ERICA LORENA35.735.938
FREDES, SONIA GRACIELA30.376.746
GAMBOA, CARLOS JAVIER30.563.499
GAMBOA, MARIANA SILVINA35.857.554
GAMBOA, MARIELA ALEJANDRA37.647.520
GAMBOA, SILVANA LORENA25.995.975
GARAY, SILVANA INES29.098.010
GARAY RAMIREZ, LORENA PAOLA40.469.715
GELVEZ, VALERIA ELIZABETH29.003.632
GELVEZ RODRIGUEZ, RAMONA DEL VALLE30.563.498
GELVEZ RODRIGUEZ, ROXANA VERONICA32.455.944
GIL, ERNESTO MIGUEL11.032.637
GIL, MIRTA BEATRIZ17.064.921
GIL MAYA, JUAN EMMANUEL33.355.713
GODOY, A KATERINA37.647.559
GODOY, EUGENIA RUTH34.711.573
GODOY, SANDRA LORENA31.981.306
GODOY, YOLANDA BEATRIZ23.576.058
GOMEZ, BARRIOS EVELIN35.857.582
GOMEZ, JOHANA CECILIA35.857.506
GOMEZ, PAMELA CECILIA39.525.708
GONZALEZ, ARACELI BEATRIZ38.076.551
GONZALEZ, CAROLINA MARISEL36.250.633
GONZALEZ, CECILIA DEL VALLE35.210.186
GONZALEZ, CEFERINO ARIEL27.478.097
GONZALEZ, CRISTIAN ROBERTO25.195.578
GONZALEZ, DAYANA GISEL38.218.805
GONZALEZ, LAURA GABRIELA29.426.821
GONZALEZ, LUCIA VANESA36.250.611
GONZALEZ, MARIA ROSA24.693.954
GONZALEZ, MARIANA GISEL38.462.621
GONZALEZ, YOHANA YAMILA39.955.628
GONZALEZ ABALLAY, ANA LAURA37.647.579
GONZALEZ ABALLAY, ROCIO VALERIA37.832.925
GONZALEZ ARAVENA, PAOLO ZACARIAS33.385.380
GONZALEZ MONLA, IVANA BELEN37.647.582
GUAJARDO, DANIELA GISEL38.075.304
GUARDIA ACIAR, YAMILA MALENA40.265.143
GUTIERREZ, LAURA SOLEDAD29.128.118
GUTIERREZ G., ADRIANA MARIANELA31.981.345
HERRERA PERALTA, DANIEL ALEJANDRO39.525.743
IBAZETA C., SELENA MARINA41.468.666
IBAZETA CASTRO, AGUSTINA DENISE40.592.932
IBAZETA CASTRO, YAMIL MOISES36.250.615
INFANTE, ROMINA GISELA38.998.419
INFANTE, YASMIL ARACELI40.592.957
IRAGORRE, CRISTINA ELIZABETH30.932.752
IRAGORRE R., PATRICIA DEL VALLE35.924.273
LEDDA, DAYANA ELIZABET42.853.178
LEDDA, LORENA CRISTINA26.434.440
LEDDA, MIGUEL RUBEN28.040.313
LEDDA, NANCY NELLY28.798.622
LEDDA, SANDRA VERONICA33.355.746
LEDESMA, ELIAS ABRAHAN24.109.293
LEPEZ, ANA GABRIELA39.790.860
LUJAN M., MARIA ELENA34.860.043
LUNA, ELIDA NELLY12.389.085
MALLA, PEDRO MAXIMILIANO35.857.577
MALLA, VERONICA EUGENIA35.851.931
MALLEA, BELEN EDITH38.219.193
MALLEA, NOELIA GISELLE34.916.826
MALLEA GARCIA, SABRINA MARISA39.525.758
MANSUT, CELESTE DEL VALLE35.857.588
MANSUT, JONATHAN ISMAEL38.075.481
MANSUT, MARCIA YAEL33.387.373
MANSUT, MARCOS ALFREDO41.297.308
MANSUT, NATALIA YAMILA35.857.597
MANSUT, RODRIGO DAMIAN34.696.263
MARCHAN, MAURO FERNANDO34.887.399
MOLINA ILLANEZ, SARA CAMILA39.525.782
MOLINA ROJAS, JUAN ESEQUIEL35.857.567
MONLA, PABLO ANTONIO31.399.859
MONLA P., MYRIAM ANGELE39.525.763
MONLAS CABELLO, KAREN ALEXADRA34.696.289
MONROHE, MARCELA MARTA36.250.687
MONRROIZ, ROMINA ROXANA33.277.776
MONRROIZ FERREYRA, VIVIANA ELISABET39.525.765
MONTAÑA, CYNTIA SOLEDAD38.218.992
MONTAÑA, JIMENA ELIZABETH39.007.849
MONTAÑA ROBLEDO, VERONICA YANET38.462.757
MONTENEGRO F., KEVIN JAVIER37.647.589
MONTIVERO, DEBORA BEATRIZ33.333.186
MORALES, ALEXIS ANTONIO40.962.584
MORALES, ERIC EMANUEL33.385.354
MORALES, JESICA PAOLA DEL VALLE32.910.855
MORALES, KAREN GISEL37.647.583
MORALES, LILA EDITH27.043.689
MORALES, MARIA DEL ROSARIO36.250.649
MORALES, VANESA MABEL36.250.608
MORALES CARDOZO, MYRIAM ALEJANDRA36.250.659
MORALES MERCADO, CRISTIAN GABRIEL37.647.528
MORALES QUIROGA, MARIANA ALEJANDRA35.735.932
MORALES RU, LORENA PATRICIA26.135.044
MUÑOZ, FABIANA CELESTE34.863.533
MUÑOZ, LEONELA GISELLE33.385.384
MUÑOZ, YOHANA CRISTINA38.076.306
NAZARA, GABRIELA NADIR39.011.937
NIEVAS, KAREN JANET39.956.615
OLIVARES ALFARO, NOELIA ROMINA33.625.569
ONTIVERO, EMELINA GRISEL31.157.123
ONTIVEROS, ESTER MARIA37.647.501
ONTIVEROS ECHEGARAY, TAMARA BELEN36.250.653
ORELLANO, JESICA CECILIA35.210.167
ORELLANO, LAURA NATALIA28.798.633
OVIEDO, YESICA BEATRIZ37.647.572
OYOLA, ECHEGARAY NEFTALI35.210.175
OYOLA, HUGO MARIANO32.782.594
OYOLA, MARIA TAMARA37.833.717
OYOLA M, JESICA ELIZABETH33.355.704
OYOLA MORALES, MARIA BELEN32.455.936
PALACIO, KAREN ROCIO39.514.739
PALACIO, MIRIAM GISELLE34.428.383
PALACIO GARAY, YESICA MAGALI42.005.619
PASTRAN, MICAELA JANET37.647.523
PERALTA, EMMA DANIELA35.510.603
PERALTA AVILES, ALEJANDRA MARIEL34.195.421
PEREYRA, CAMILO JUSTINIANO94.590.209
PEREYRA, NICOLAS SIMON17.250.930
PEREZ, JUAN MARCELO29.588.067
PEREZ HERRERA, OLGA JOHANA33.355.716
PEREZ MANSUT, KATHERINA YOHANA35.735.953
PETRIZANI, NATALI AYELEN40.265.397
PIEDRAHITA, CRISTIAN25.938.002
PORRA, ALEJANDRA GISELA31.981.341
PORRA, MARIANA IRIS28.040.164
PUELLES, CINTIA BEATRIZ36.250.685
QUEVEDO QUETGLAS, MELISA FLORENCIA AMANDA35.851.367
QUIROGA, CECILIA GABRIELA39.183.602
QUIROGA, NIDIA FLORENCIA36.250.660
QUIROGA CASTRO, TATIANA DEL VALLE35.938.105
QUIROGA PAREDES, CELESTE JOHANA41.468.669
RAMIREZ ARAVENA, ROXANA DEOLINDA40.592.934
RAMIREZ CORTEZ, ROSANA ANALIA31.092.682
RECABARREN, ANGEL JON36.250.664
RECABARREN, JESICA JUDIT36.250.672
RECABARREN, LAURA ISABEL38.463.956
REINOSO VENEGAS, VIRGINIA MICAELA37.610.357
RIVERO, ADRIANA DEL VALLE35.973.729
RIVERO, ANGELA PAMELA36.250.613
RIVERO, DANIELA SOLEDAD38.460.492
RIVERO, SILVIA EMILSE39.792.807
RIVERO CARDOZO, DANIELA DEL CARMEN39.525.715
RIVERO FLORES, JESICA GISEL35.210.170
RIVERO QUIROGA, ERICA PAOLA35.850.804
RIVERO SALINAS, SABRINA MILAGROS40.592.964
RIVERO SORIA, YANINA NOEMI44.527.771
RIVEROS, GIMENA GISEL39.792.869
RIVEROS, ROMINA ANABEL34.696.281
RIVEROS, SOLEDAD DEL CARMEN35.848.826
RIVEROS ARGANDOÑA, VIVIANA ISABEL35.857.527
RIVEROS LONGO, EDUARDO SEBASTIAN32.910.893
ROBLEDO LEPEZ, SABRINA CELESTE40.592.968
RODRIGUEZ, JOHANA MAYRA35.373.131
RODRIGUEZ, JORGE ARIEL25.418.445
RODRIGUEZ, MELISA ANABEL32.910.878
RODRIGUEZ MOLINA, ALEJANDRO JAVIER39.007.254
ROJAS, GONZALO ARIEL33.464.188
ROJAS, YAMILA MARISOL39.525.705
ROSALES, MARIA CRISTINA34.920.143
RUIZ, ROCIO JIMENA42.356.852
RUZ, RAMON ADOLFO33.355.750
SALEM, EDUARDO GUSTAVO37.646.967
SALEM, NANCY VIVIANA30.546.520
SALINAS, YESICA MABEL34.351.271
SALINAS LEIVA, CELESTE MICAELA41.958.407
SANCHEZ, JOHANA GABRIELA32.808.399
SANCHEZ, ROCIO BELEN40.591.977
SERRANO, LUCIA SANDRA24.972.133
SOSA CORTEZ, MARIA FERNANDA36.250.650
TAPIA, ARIEL EMILIO27.537.463
TAPIA, CARLA NOELIA37.647.597
TAPIA, DORA LUCIA43.489.912
TAPIA, VERONICA LILIANA23.672.823
TAPIA M., MARLEN VICTORIA34.887.385
TARDY, CARLA DEL VALLE28.263.106
TEJADA, ANGEL ALEJANDRO34.440.348
TEJADA, JUDITH ESTER39.010.282
TEJADA, YANINA ROCIO39.525.716
TELLO, CINTHIA GISELA33.025.013
TORRES, MARIA FERNANDA36.251.551
TORRES, MICAELA DANIELA37.506.683
TORRES MORALES, FULVIA FABIANA39.011.142
TORTOZA ECHEGARAY, HELEN DAIANA36.250.623
VALLEJOS, LUCAS NAHUEL38.406.344
VEGA, JULISA DANIELA41.468.673
VIDELA, MARIA YOLANDA33.337.479
VILLALOBO, MAYRA ALEJANDRA33.032.860
VILLEGAS ESCUDERO, JULIETA SOFIA39.376.528
ZALAZAR, NATALIA ROMINA DEL VALLE32.116.726
ZALAZAR CORZO, ARIADNA DANAE36.251.326
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 1 Viviendas, 2 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ATENCIO, NOELIA ELIZABETH26.812.742
SUAREZ, JOSE ANTONIO17.151.102
Grupo 5. Discap.General , 13 Viviendas, 32 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, JOSE FLORENTINO6.771.016
ALEGRE, MARCELINO JUAN29.128.101
ALFARO, ROSA RAQUEL22.107.202
ARACENA MORALES, MARIA ROSA33.385.355
ATAMPIZ ALFARO, MARIA DE LOS ANGELES37.647.539
BARROS, CAROLINA ERICA28.798.638
CASTRO, MARIA DEL ROSARIO29.090.651
CASTRO, PEDRO JAVIER24.879.462
CASTRO CORTEZ, YOLANDA YANINA31.157.112
CHIRINO, YOHANA BELEN36.250.647
CORTEZ, HECTOR ENRIQUE20.511.940
CORTEZ, RAMON DEL ROSARIO11.868.050
CORTEZ, RAMONA ALEJANDRA23.389.258
FERNANDEZ, JORGE CARLOS12.829.265
GONZALEZ, EUGENIA EDITH35.857.532
GONZALEZ, MARCELA ELVIRA22.958.203
GONZALEZ ROMARION, JUAN MANUEL38.590.886
IBAZETA CASTRO, EVELIN DAYANA37.647.522
MALLEA COFRE, PAOLA AIDA27.041.642
MERELES, ALICIA ANGELINA14.473.145
MORLAS CHIRINO, GUSTAVO ADRIAN22.368.962
NUÑEZ, VERONICA EDITH18.866.320
ONTIVERO, JOHANA GIMENA35.735.935
QUIROGA, PEDRO ALBERTO22.998.736
QUIROGA, SILVINA TAMARA41.957.806
RIVERO CARDAZO, MILAGROS NOEMI39.525.739
RU, YANINA JAQUELINA29.128.149
SANCHEZ, JUAN CARLOS24.221.982
SANTANDER, ANAHI DEL VALLE28.373.866
TAPIA, CARLOS ALFREDO22.848.568
TEJADA, LAURA INES25.167.583
TRIGO, ESTELA REINA5.979.538
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 3 Viviendas, 29 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ACIAR, YAMILA MARIET35.857.535
AGUERO, SANTIAGO ANTONIO38.217.082
AGUILERA MARTINEZ, CATERINA ELISABET35.735.946
BARROS, ADRIANA DANIELA34.193.993
CARRIZO, MATIAS OCTAVIO37.925.500
GIL, CINTHIA MARISEL37.647.509
GODOY AGUILAR, MARCIA JANET35.857.530
GONZALEZ, GENESIS YULIANA37.650.346
GUAJARDO, NORBERTO ANDRES28.487.627
IBAZETA, MARCOS SEBASTIAN37.647.598
MARIN, JUAN SEBASTIAN38.016.246
MARTINEZ QUINTEROS, ENZO ROQUE31.157.117
MELIAN, MARISA DEL CARMEN21.182.054
MERELES, JOSE LUIS37.647.545
MONLA, DIEGO SAUL36.250.639
MORALES MERCADO, HUGO DAVID31.981.312
NAVARRO, ANTONIO UBALDO28.448.106
NUÑEZ, NESTOR GABRIEL35.848.237
PEREZ MANSUT, EVELIN JANET36.250.609
QUIROGA CASTRO, EVER ENRIQUE38.074.192
RODRIGUEZ, CRISTIAN ADRIAN26.547.785
ROMERO, FERNANDO GUILLERMO38.707.019
RU, HECTOR AXEL34.696.273
SARMIENTO, JORGE LUIS33.024.955
TAPIA R., GESICA PAMELA28.798.618
TAPIA RAMOS, CARLOS ADRIAN30.563.494
VARELA, MARCELA GISEL37.533.329
VARELA GELVES, ABRAHAM ALEXIS35.210.169
VILLALOBO, VICTOR HUGO35.857.529

 

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