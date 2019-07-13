Estos son los inscriptos para el sorteo de viviendas en Zonda

El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los que se inscribieron para el sorteo del próximo miércoles 17 de julio.
El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los padrones de los inscriptos para el próximo sorteo de viviendas que se realizará el miércoles 17 de julio. En el departamento de Zonda lo eligieron 553 familias para 96 casas en total.
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|ABREGO, GUSTAVO CEFERINO
|24.460.907
|ABREGO DURAN, OSCAR GASTON
|29.128.107
|AGUILERA, ALDO NARCISO
|7.808.218
|ALBARRACIN, ANDREA DEL VALLE
|31.510.053
|ALEGRE, NARCISO
|8.665.991
|ANES, RAMON LORENZO
|17.899.794
|ARAVENA, LILIANA ROSANA
|22.636.999
|ATAMPIZ, IRIS LUISA J
|28.243.666
|BARROS, LUIS JAVIER
|22.402.578
|BUSTOS, JUAN GILBERTO
|8.327.787
|CABALLERO, MIGUEL ORLANDO
|25.828.598
|CABELLO, MIRIAN DE LOS ANGELES
|21.907.428
|CARBAJAL, ANGEL LAUREANO
|24.480.966
|CARDOZO, HERMELINDA CECILIA
|27.760.005
|CASTRO, SILVIA VANESA
|29.098.414
|CHAVEZ, LILIANA ANGELA
|20.132.343
|CHIRINO, HUGO ANDRES
|28.243.087
|CORTES, PATRICIA NATALIA
|28.798.644
|CORTEZ, RAIMUNDO ALEJANDRO
|14.423.621
|FLORES, ERNESTO RICARDO
|17.897.281
|FLORES, MIGUEL ANGEL
|10.867.980
|FLORES, YANINA SORAYA
|25.319.560
|GAMBOA, PATRICIA ELIZABETH
|30.130.071
|GAMBOA, YANINA BEATRIZ
|32.910.888
|GODOY, CARLOS RAUL
|30.835.850
|GODOY, RICARDO DANIEL
|31.157.150
|GOMEZ, FLAVIA MABEL
|33.355.739
|GOMEZ, WALTER RAUL
|13.648.282
|GONZALEZ, ANA MARIA
|28.425.482
|GONZALEZ, MARIA ESTER
|27.760.143
|GONZALEZ, MIRTHA ROSANA
|23.650.209
|GONZALEZ, PASCUALA ESMERITA
|6.675.456
|GONZALEZ, SILVIO ARIEL
|26.790.608
|HERRERA, NELSON OSVALDO
|16.434.140
|IBARRA, EMANUEL EMILIO
|25.834.082
|MARTINEZ, CLAUDIA ELIZABETH
|17.064.943
|MARTINEZ GONZALEZ, LORENA MABEL
|26.434.995
|MERCADO, SERGIO JAVIER
|25.830.012
|MOLINA, VERONICA ESTHER
|30.130.095
|MONLA, CLAUDIA PATRICIA
|26.510.211
|MONLA, EVANGELINA ELIZABETH
|26.135.746
|MONRROIZ, MARISOL ELIZABETH
|26.295.827
|MONTAÑA, DANIEL EXEQUIEL
|25.252.462
|MONTAÑA, SILVIA VANESA
|27.041.684
|MORALES, CARINA DEL VALLE
|24.533.855
|MORALES, PATRICIA VERONICA
|27.705.372
|ONTIVERO, NATALIA MERCEDES
|30.563.496
|PAEZ, MARIELA SUSANA
|24.879.222
|PAREDES, CLAUDIA ELIZABETH
|27.760.564
|PASTRAN, GABRIEL GUILLERMO
|26.611.739
|PELAYES, PATRICIA ISABEL
|33.672.520
|QUEVEDO OYOLA, NATALIA GABRIELA
|28.798.635
|QUIROGA, TERESITA HAIDEE
|12.232.634
|RAMIREZ ARAVENA, ROBERTO ANDRES
|30.563.482
|RAMIREZ ARAVENA, YANINA VANESA
|31.981.326
|ROBERTO, JUAN CARLOS
|17.314.102
|ROJAS, CRISTIAN GERMAN
|29.794.121
|SALINAS, ANALIA YANINA
|28.373.870
|SANCHEZ, ADRIANA ALICIA
|21.907.413
|SANCHEZ, DIEGO ARMANDO
|28.373.867
|SAUCEDO, CLAUDIA SUSANA
|20.569.711
|SEGURA, CARLA YANINA
|28.967.033
|SEGURA, RODOLFO MAURICIO
|24.512.557
|SOSA, JULIO CESAR
|28.791.155
|TAPIA, PAULINA SOLEDAD
|31.981.321
|TOSI BLANCO, MARCIA GEMA
|30.874.785
|VARGAS, GLADYS HAIDEE
|12.829.260
|VENEGAS APOLONIO, SILVANA
|26.966.823
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|AGUILAR, CRISTINA DEL VALLE
|35.857.551
|AGUILAR, ROQUE MERCEDES
|17.064.959
|ALANIZ, ROSA PAOLA
|30.563.476
|ALBARRACIN, CESAR JAVIER
|31.004.922
|ALBARRACIN L., WILSON DARIO
|31.510.069
|ALFARO, BEATRIZ MICAELA
|20.388.777
|ALFARO, NATALIA YOHANA
|33.438.489
|ALVAREZ, SILVERIO DAVID
|35.736.119
|ARACENA, HECTOR ANTONIO
|12.689.506
|ATENCIO, MIGUEL ANGEL
|20.558.321
|ATENCIO, RAFAEL ANTONIO
|31.157.130
|BARBOZA RIVERO, IRIS ALEJANDRA
|26.611.360
|BARROS ATENCIO, ROMINA ELIANA
|31.981.337
|BUSTOS, SILVIA ESTER
|28.448.679
|CABALLERO CORTEZ, JULIA ESTHER
|20.558.349
|CABELLO MANSUT, MARCELA ALEJANDRA
|24.316.431
|CARDOZO, EMILCE MYRIAN DEL VALLE
|35.060.033
|CARDOZO, KARINA DEL VALLE
|26.547.820
|CARDOZO, MYRIAM ISABEL
|23.616.445
|CARMONA, SOLANGE ALEJANDRA
|33.626.552
|CARRIZO, EVELIN ELIANA
|36.250.640
|CASTILLO, LILIANA MONICA
|29.992.550
|CASTRO, MARIO ERNESTO
|31.157.104
|CASTRO, SANDRA VANESA
|26.611.294
|CASTRO FLORES, VERONICA VANESA
|32.910.889
|CASTRO NAVEDA, RICARDO GABRIEL
|23.798.929
|CHINURI, MARTA LILIANA
|27.412.705
|CHIRINO, GISELA EVANGELINA
|31.510.076
|CHIRINO RECABARREN, MARIANA DEL ROSARIO
|23.071.252
|CORTEZ, ANGEL ALBERTO
|26.463.592
|CORTEZ, JOSE SEGUNDO
|12.252.535
|CORTEZ, MARCELO JAVIER
|27.760.782
|DIAZ, IVANA CELINA
|27.527.616
|ELIZONDO, BLANCA NIEVES
|16.177.255
|ELIZONDO, CRISTIAN ANTONIO
|28.243.748
|FARIAS, GRACIELA SOLEDAD3
|28.798.642
|FERNANDEZ, EMILIANO ENZO
|31.654.179
|FERREYRA QUIJANO, ANA LUCIA
|31.442.170
|FLORES, JOSE MIGUEL
|16.988.485
|FLORES, LEILA ESTEFANIA
|31.981.340
|FLORES, MAIRA VANESA
|34.916.644
|FLORES, NORMA NICOLASA
|17.064.940
|FLORES, SILVANA MYRIAM
|28.720.552
|FLORES, VICTOR SEBASTIAN
|33.355.725
|GIL, MARIA JUANA
|20.558.376
|GODOY, MARIELA ALEJANDRA
|23.977.852
|GONZALEZ, AIDA CLEOFE
|16.018.368
|GONZALEZ, HUGO ALBERTO
|33.550.142
|GONZALEZ, MARIA LAURA
|27.260.237
|GONZALEZ, SANDRA VALERIA
|31.869.330
|GONZALEZ, YESICA ROMINA
|33.355.723
|GONZALEZ CORTEZ, DANIEL HECTOR
|27.548.542
|GONZALEZ MONLA, JOSE LUIS
|32.910.859
|GONZALEZ MORLAS, JOHANA JUDITH
|33.355.736
|GONZALEZ TELLO, JORGE ADRIAN
|27.849.354
|GUTIERREZ, ERNESTO MARTIN
|29.051.902
|GUTIERREZ TORRES, ELVIO RAUL
|31.038.471
|IBAZETA, MAURICIO ESTEBAN
|23.488.542
|INFANTE, MARIA BELEN
|35.735.936
|JOFRE ACOSTA, LEONARDO ANDRES
|27.569.267
|LUJAN, CIRILO GUSTAVO
|18.274.001
|MANSUT ABREGO, CAROLA BEATRIZ
|27.042.561
|MARTINEZ, YANINA PAOLA
|28.262.567
|MOLINA ILLANEZ, GIMENA VERONICA
|33.385.392
|MONLA, HENZO OSCAR
|28.798.647
|MONLA, MARIANA LETICIA
|32.910.881
|MONLAS VIDELA, CELIA YOLANDA
|22.935.500
|MONTAÑA, FRANCO
|27.849.676
|MONTAÑA, NANCY ESTHER
|20.558.337
|MONTENEGRO, NURIA ETHEL
|32.910.862
|MONTORO MORLAS, SABRINA ELIZABETH
|33.614.109
|MORLAS ROMERO, FABIANA SILVINA
|35.857.517
|MURCIANO, LAURA NOELIA
|32.910.895
|MUÑOZ, ERICA LORENA
|29.128.111
|MUÑOZ, MIGUEL ANGEL
|25.369.752
|MUÑOZ, NATALIA BEATRIZ
|28.967.563
|MUÑOZ RODRIGUEZ, VERONICA MABEL
|31.871.539
|ONTIVERO, ELIANA EDITH
|29.794.115
|ONTIVERO, YESICA LUCIA
|33.355.706
|ONTIVEROS, ERICA MARIANELA
|34.696.283
|OYOLA ARACENA, JOHANA VICTORIA
|33.355.745
|PAEZ, MIGUEL ANGEL
|26.678.876
|PALACIO, RODOLFO RAMON
|28.308.225
|PALACIO, ROSA INES
|17.064.999
|PASTRAN, ERICA SOLEDAD
|35.857.516
|PEREZ, LUCIA DEL CARMEN
|11.482.936
|PEREZ HERRERA, CLAUDIA PAMELA
|32.455.919
|PEREZ HERRERA, MARIA GEORGINA
|29.149.142
|POBLETE, PABLO SANTIAGO
|26.978.672
|PUELLES, OLGA DEL VALLE
|17.699.371
|QUIROGA, CARLOS EDUARDO
|34.696.258
|QUIROGA, HERMAN DAVID
|32.910.875
|QUIROGA, MARGARITA GIOVANA
|32.455.941
|QUIROGA, MARIA JULIA BELEN
|34.696.267
|QUIROGA PALACIO, NOELIA DANIELA
|31.981.303
|RECABARREN, ANABELA ANAHI
|25.995.188
|RECABARREN, MARCELO ELOY
|16.590.850
|RECABARREN GELVEZ, JULIETA DEL CARMEN
|31.454.891
|REINOSO, NOELIA FABIANA
|31.869.363
|RIBERO, ANALIA SONIA
|32.083.865
|RIVERO, ALICIA ISABEL
|14.412.062
|RIVERO, SERGIO JAVIER
|25.573.966
|RIVEROS, ERNESTO MAURICIO
|29.992.941
|RIVEROS LONGO, INGRID DAIANA
|35.857.556
|RODRIGUEZ, ADOLFO ANDRES
|27.760.805
|RODRIGUEZ, DAMARIS
|37.647.518
|RODRIGUEZ CONTRERAS, CLAUDIO EMANUEL
|31.510.051
|ROJAS, LILIANA DEL CARMEN
|24.533.859
|ROJAS, LUIS ANDRES
|32.455.926
|ROJAS, MIRIAM DEL VALLE
|28.798.615
|ROJAS DURAN, MARIA EUGENIA
|35.188.617
|ROJAS ZANABRIA, SEGUNDO ANDRES
|33.276.684
|ROMERO, LEA BETSABE
|32.721.840
|ROMERO, MABEL EUGENIA
|27.633.232
|SALINAS, MIGUEL ANGEL
|35.735.957
|SALINAS TEJADA, MARIA ESTHER
|30.563.467
|SANCHEZ, ELENA PAZ
|24.667.235
|SANCHEZ, VIVIANA PATRICIA
|25.509.284
|SUAREZ, FATIMA MICAELA
|35.857.515
|TAPIA, CLAUDIA DEL ROSARIO
|33.385.395
|TAPIA, NOELIA SABRINA
|30.885.400
|TEJADA, SERGIO FABIAN
|24.244.518
|TELLO, FRANCISCO ADAM
|5.543.713
|VARELA GELVES, ANGEL ALFREDO
|35.852.350
|VARGAS ALVORNOZ, CECILIA ROMINA
|33.355.714
|VERA, MARIO DAVID
|26.096.661
|VRABO, VALERIA SOLEDAD
|31.510.058
|ZAMORA, MONICA INES
|21.741.690
|ZAMORA, RITA PAOLA
|29.797.833
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|ABALLAY, EMILIANO
|37.647.532
|ABALLAY, WALTER RAFAEL
|34.696.280
|ABALLAY TEJADA, MARIA ANITA
|17.897.275
|ABREGO, ANA DANIELA
|38.594.110
|AGILERA, LIDIA SOLEDAD
|38.016.100
|AGUERO, CATERINA VIRGINIA
|43.058.668
|AGUILAR, YESICA DEL VALLE
|39.525.757
|AGUILAR GAMBOA, MILAGROS AYELEN
|40.592.929
|AGUILERA M., LUCRECIA ESTEFANIA
|31.981.333
|AGUIRRE RIVEROS, GEMA YANI
|27.760.448
|ALBARRACIN, MARCIA VANESA
|40.368.150
|ALBORNO, DAVID EZEQUIEL
|38.562.038
|ALBORNO, GABRIEL EDUARDO
|31.157.133
|ALCAYDE HERNANDEZ, NOELIA DEL VALLE
|35.735.952
|ALEJOS, DAIANA DEL VALLE
|37.779.258
|ALFARO, MABEL EUGENIA
|35.735.951
|ALFARO CAMPILLAY, MARIA ELIANA
|30.665.401
|ALFARO CASTRO, KAREN LEONELA
|41.468.656
|ALFARO JOFRE, JOHANA LISETH
|35.857.525
|ALFARO PAEZ, MARCELA SUSANA
|24.693.108
|ALMIRON, JUAN JOSE
|17.924.567
|ALVAREZ, BEATRIZ ELISABET
|37.833.798
|ALVAREZ, DEOLINDA PAMELA
|34.696.290
|ALVAREZ, ESTEBAN FLORENCIO
|33.094.309
|ALVAREZ D., PAOLA ELIZABETH
|31.642.573
|ANES ARREDONDO, ARACELI BEATRIZ
|38.219.384
|ANES CABALLERO, PAULA MELINA
|39.007.775
|ARGUELLO GONZALEZ, RUBEN GABRIEL
|33.385.399
|ASTUDILLO, FRANCO EMANUEL
|39.182.870
|ATAMPIZ, PATRICIA ARACELI
|39.525.788
|ATAMPIZ, ROBERTO FLORENTINO
|12.232.641
|ATAMPIZ ALFARO, VALERIA IVANNA
|35.857.545
|ATENCIO, MILENA DANIELA
|41.909.539
|ATENCIO, PATRICIA VERONICA
|28.798.604
|BAIGFORRIA FLORES, JORDAN MAURO
|33.355.721
|BALMACEDA, JOSE LUIS
|14.734.587
|BARROS, ARACELI ADRIANA
|37.924.287
|BARROS, GUILLERMO IVAN
|30.563.461
|CABRERA FERRANDO, ALFREDO EMANUEL
|35.857.526
|CACERES RAMIREZ, MARIA TEODOLINA
|94.610.982
|CAMPILLAY, DEBORA JOHANA
|32.455.948
|CAMPILLAY, IRIS ALEJANDRA
|34.887.371
|CAMPILLAY, MAYRA GISELLA
|35.511.226
|CAMPILLAY ZAMORA, MAYRA GIMENA
|37.647.588
|CANO BARCELO, MARCIA PAMELA
|30.543.981
|CANO FERNANDEZ, ALFREDO JESUS
|38.463.201
|CARBAJAL, ANGELES CLARIBEL
|40.592.991
|CARBAJAL, CARMEN NAIR
|37.400.165
|CARBAJAL, DELMA NEREA
|34.887.364
|CARBAJAL, NANCY VIVIANA
|33.355.737
|CARDOZO, AYELEN ROMINA GABRIELA
|34.544.801
|CARDOZO, CLARA LUCINDA
|28.798.627
|CARDOZO, MARGARITA CLAUDIA
|25.425.078
|CARMONA, CLAUDIA CARINA
|23.380.728
|CARMONA, MARIA BELEN
|39.525.760
|CARMONA, MARIA CECILIA
|31.005.627
|CARMONA CUEVAS, CAROLINA EMILIA
|24.533.817
|CARRIZO, IRIS YOANA
|31.731.923
|CARRIZO, JUANA MAGALI
|39.955.776
|CARRIZO, MARIANA BELEN
|37.647.600
|CASIVAR CABELLO, SELENE YAZMIN
|41.468.693
|CASTRO, BRENDA ELIZABETH
|34.696.279
|CASTRO, MICAELA DEL VALLE
|41.909.547
|CASTRO, SERGIO EDUARDO
|31.510.099
|CASTRO, YESICA BEATRIZ
|45.546.246
|CASTRO OYOLA, ROMINA NATALIA
|28.170.327
|CHANAMPA VARAZ, JUAN GABRIEL
|40.367.365
|CONDE RIVEROS, MARIA DE LOS ANGELES
|42.853.180
|CONTRERAS GONZALEZ, ALICIA MARCELA
|38.460.641
|CORRALES ZUÑIGA, NICOLAS ANTONIO
|34.243.283
|CORTES, CECILIA AYELEN
|37.507.268
|CORTES, JUAN JOSE
|33.355.707
|CORTEZ, BRAIAN NICOLAS
|40.592.973
|CORTEZ, JONATAN GONZALO
|46.485.108
|CORTEZ, LAURA ESTER
|25.550.405
|CORTEZ, NADIA
|41.992.339
|CORTEZ, YESICA ANABEL
|35.210.182
|CORTEZ CABALLERO, JAVIER ABEL
|36.250.631
|CORTEZ CABALLERO, JESSICA ANDREA
|35.857.508
|CORTEZ CONTRERAS, IVANA VANESA
|31.510.071
|DE LOS RIOS, MICAELA YANELA
|38.219.272
|DIAZ, MARIANELA INES
|30.563.495
|DIAZ CHIRINO., KAREN GISEL
|39.009.045
|ECHEGARAY, ABRIL MAGALI
|35.857.514
|ELIZONDO, NOELIA EDITA
|30.563.466
|ENRIQUE, JUAN MANUEL
|34.071.033
|ENRIQUE, MAGALI DEL VALLE
|32.679.886
|ESPINOSA GONZALEZ, MARIA REMEDIOS
|37.650.675
|FARIAS GUTIERREZ, CRISTINA GUADALUPE
|40.592.936
|FERNANDEZ, IVANA DEVORA
|32.910.892
|FERNANDEZ, MELISA FABIANA
|34.875.939
|FERNANDEZ, NANCY JOSEFINA
|25.090.685
|FERNANDEZ GODOY, MAIRA LORENA
|38.077.684
|FERRERO RIVEROS, MARISEL EDITH
|31.510.086
|FERREYRA, NOLBERTO MIGUEL
|13.122.852
|FLORES, CARLOS ESTEBAN
|39.525.779
|FLORES, EDUARDO DARIO
|35.938.033
|FLORES, ELDA AUGENIA
|31.005.160
|FLORES, GABRIELA ANGELICA
|24.658.833
|FLORES, LUCILA ALEJANDRA
|35.210.165
|FLORES, MARIQUENA ALEXAND.
|39.525.713
|FLORES, YANINA VALERIA
|36.250.663
|FLORES RIVERO, CINTIA NATALIA
|32.910.870
|FLORES RIVEROS, ERICA LORENA
|35.735.938
|FREDES, SONIA GRACIELA
|30.376.746
|GAMBOA, CARLOS JAVIER
|30.563.499
|GAMBOA, MARIANA SILVINA
|35.857.554
|GAMBOA, MARIELA ALEJANDRA
|37.647.520
|GAMBOA, SILVANA LORENA
|25.995.975
|GARAY, SILVANA INES
|29.098.010
|GARAY RAMIREZ, LORENA PAOLA
|40.469.715
|GELVEZ, VALERIA ELIZABETH
|29.003.632
|GELVEZ RODRIGUEZ, RAMONA DEL VALLE
|30.563.498
|GELVEZ RODRIGUEZ, ROXANA VERONICA
|32.455.944
|GIL, ERNESTO MIGUEL
|11.032.637
|GIL, MIRTA BEATRIZ
|17.064.921
|GIL MAYA, JUAN EMMANUEL
|33.355.713
|GODOY, A KATERINA
|37.647.559
|GODOY, EUGENIA RUTH
|34.711.573
|GODOY, SANDRA LORENA
|31.981.306
|GODOY, YOLANDA BEATRIZ
|23.576.058
|GOMEZ, BARRIOS EVELIN
|35.857.582
|GOMEZ, JOHANA CECILIA
|35.857.506
|GOMEZ, PAMELA CECILIA
|39.525.708
|GONZALEZ, ARACELI BEATRIZ
|38.076.551
|GONZALEZ, CAROLINA MARISEL
|36.250.633
|GONZALEZ, CECILIA DEL VALLE
|35.210.186
|GONZALEZ, CEFERINO ARIEL
|27.478.097
|GONZALEZ, CRISTIAN ROBERTO
|25.195.578
|GONZALEZ, DAYANA GISEL
|38.218.805
|GONZALEZ, LAURA GABRIELA
|29.426.821
|GONZALEZ, LUCIA VANESA
|36.250.611
|GONZALEZ, MARIA ROSA
|24.693.954
|GONZALEZ, MARIANA GISEL
|38.462.621
|GONZALEZ, YOHANA YAMILA
|39.955.628
|GONZALEZ ABALLAY, ANA LAURA
|37.647.579
|GONZALEZ ABALLAY, ROCIO VALERIA
|37.832.925
|GONZALEZ ARAVENA, PAOLO ZACARIAS
|33.385.380
|GONZALEZ MONLA, IVANA BELEN
|37.647.582
|GUAJARDO, DANIELA GISEL
|38.075.304
|GUARDIA ACIAR, YAMILA MALENA
|40.265.143
|GUTIERREZ, LAURA SOLEDAD
|29.128.118
|GUTIERREZ G., ADRIANA MARIANELA
|31.981.345
|HERRERA PERALTA, DANIEL ALEJANDRO
|39.525.743
|IBAZETA C., SELENA MARINA
|41.468.666
|IBAZETA CASTRO, AGUSTINA DENISE
|40.592.932
|IBAZETA CASTRO, YAMIL MOISES
|36.250.615
|INFANTE, ROMINA GISELA
|38.998.419
|INFANTE, YASMIL ARACELI
|40.592.957
|IRAGORRE, CRISTINA ELIZABETH
|30.932.752
|IRAGORRE R., PATRICIA DEL VALLE
|35.924.273
|LEDDA, DAYANA ELIZABET
|42.853.178
|LEDDA, LORENA CRISTINA
|26.434.440
|LEDDA, MIGUEL RUBEN
|28.040.313
|LEDDA, NANCY NELLY
|28.798.622
|LEDDA, SANDRA VERONICA
|33.355.746
|LEDESMA, ELIAS ABRAHAN
|24.109.293
|LEPEZ, ANA GABRIELA
|39.790.860
|LUJAN M., MARIA ELENA
|34.860.043
|LUNA, ELIDA NELLY
|12.389.085
|MALLA, PEDRO MAXIMILIANO
|35.857.577
|MALLA, VERONICA EUGENIA
|35.851.931
|MALLEA, BELEN EDITH
|38.219.193
|MALLEA, NOELIA GISELLE
|34.916.826
|MALLEA GARCIA, SABRINA MARISA
|39.525.758
|MANSUT, CELESTE DEL VALLE
|35.857.588
|MANSUT, JONATHAN ISMAEL
|38.075.481
|MANSUT, MARCIA YAEL
|33.387.373
|MANSUT, MARCOS ALFREDO
|41.297.308
|MANSUT, NATALIA YAMILA
|35.857.597
|MANSUT, RODRIGO DAMIAN
|34.696.263
|MARCHAN, MAURO FERNANDO
|34.887.399
|MOLINA ILLANEZ, SARA CAMILA
|39.525.782
|MOLINA ROJAS, JUAN ESEQUIEL
|35.857.567
|MONLA, PABLO ANTONIO
|31.399.859
|MONLA P., MYRIAM ANGELE
|39.525.763
|MONLAS CABELLO, KAREN ALEXADRA
|34.696.289
|MONROHE, MARCELA MARTA
|36.250.687
|MONRROIZ, ROMINA ROXANA
|33.277.776
|MONRROIZ FERREYRA, VIVIANA ELISABET
|39.525.765
|MONTAÑA, CYNTIA SOLEDAD
|38.218.992
|MONTAÑA, JIMENA ELIZABETH
|39.007.849
|MONTAÑA ROBLEDO, VERONICA YANET
|38.462.757
|MONTENEGRO F., KEVIN JAVIER
|37.647.589
|MONTIVERO, DEBORA BEATRIZ
|33.333.186
|MORALES, ALEXIS ANTONIO
|40.962.584
|MORALES, ERIC EMANUEL
|33.385.354
|MORALES, JESICA PAOLA DEL VALLE
|32.910.855
|MORALES, KAREN GISEL
|37.647.583
|MORALES, LILA EDITH
|27.043.689
|MORALES, MARIA DEL ROSARIO
|36.250.649
|MORALES, VANESA MABEL
|36.250.608
|MORALES CARDOZO, MYRIAM ALEJANDRA
|36.250.659
|MORALES MERCADO, CRISTIAN GABRIEL
|37.647.528
|MORALES QUIROGA, MARIANA ALEJANDRA
|35.735.932
|MORALES RU, LORENA PATRICIA
|26.135.044
|MUÑOZ, FABIANA CELESTE
|34.863.533
|MUÑOZ, LEONELA GISELLE
|33.385.384
|MUÑOZ, YOHANA CRISTINA
|38.076.306
|NAZARA, GABRIELA NADIR
|39.011.937
|NIEVAS, KAREN JANET
|39.956.615
|OLIVARES ALFARO, NOELIA ROMINA
|33.625.569
|ONTIVERO, EMELINA GRISEL
|31.157.123
|ONTIVEROS, ESTER MARIA
|37.647.501
|ONTIVEROS ECHEGARAY, TAMARA BELEN
|36.250.653
|ORELLANO, JESICA CECILIA
|35.210.167
|ORELLANO, LAURA NATALIA
|28.798.633
|OVIEDO, YESICA BEATRIZ
|37.647.572
|OYOLA, ECHEGARAY NEFTALI
|35.210.175
|OYOLA, HUGO MARIANO
|32.782.594
|OYOLA, MARIA TAMARA
|37.833.717
|OYOLA M, JESICA ELIZABETH
|33.355.704
|OYOLA MORALES, MARIA BELEN
|32.455.936
|PALACIO, KAREN ROCIO
|39.514.739
|PALACIO, MIRIAM GISELLE
|34.428.383
|PALACIO GARAY, YESICA MAGALI
|42.005.619
|PASTRAN, MICAELA JANET
|37.647.523
|PERALTA, EMMA DANIELA
|35.510.603
|PERALTA AVILES, ALEJANDRA MARIEL
|34.195.421
|PEREYRA, CAMILO JUSTINIANO
|94.590.209
|PEREYRA, NICOLAS SIMON
|17.250.930
|PEREZ, JUAN MARCELO
|29.588.067
|PEREZ HERRERA, OLGA JOHANA
|33.355.716
|PEREZ MANSUT, KATHERINA YOHANA
|35.735.953
|PETRIZANI, NATALI AYELEN
|40.265.397
|PIEDRAHITA, CRISTIAN
|25.938.002
|PORRA, ALEJANDRA GISELA
|31.981.341
|PORRA, MARIANA IRIS
|28.040.164
|PUELLES, CINTIA BEATRIZ
|36.250.685
|QUEVEDO QUETGLAS, MELISA FLORENCIA AMANDA
|35.851.367
|QUIROGA, CECILIA GABRIELA
|39.183.602
|QUIROGA, NIDIA FLORENCIA
|36.250.660
|QUIROGA CASTRO, TATIANA DEL VALLE
|35.938.105
|QUIROGA PAREDES, CELESTE JOHANA
|41.468.669
|RAMIREZ ARAVENA, ROXANA DEOLINDA
|40.592.934
|RAMIREZ CORTEZ, ROSANA ANALIA
|31.092.682
|RECABARREN, ANGEL JON
|36.250.664
|RECABARREN, JESICA JUDIT
|36.250.672
|RECABARREN, LAURA ISABEL
|38.463.956
|REINOSO VENEGAS, VIRGINIA MICAELA
|37.610.357
|RIVERO, ADRIANA DEL VALLE
|35.973.729
|RIVERO, ANGELA PAMELA
|36.250.613
|RIVERO, DANIELA SOLEDAD
|38.460.492
|RIVERO, SILVIA EMILSE
|39.792.807
|RIVERO CARDOZO, DANIELA DEL CARMEN
|39.525.715
|RIVERO FLORES, JESICA GISEL
|35.210.170
|RIVERO QUIROGA, ERICA PAOLA
|35.850.804
|RIVERO SALINAS, SABRINA MILAGROS
|40.592.964
|RIVERO SORIA, YANINA NOEMI
|44.527.771
|RIVEROS, GIMENA GISEL
|39.792.869
|RIVEROS, ROMINA ANABEL
|34.696.281
|RIVEROS, SOLEDAD DEL CARMEN
|35.848.826
|RIVEROS ARGANDOÑA, VIVIANA ISABEL
|35.857.527
|RIVEROS LONGO, EDUARDO SEBASTIAN
|32.910.893
|ROBLEDO LEPEZ, SABRINA CELESTE
|40.592.968
|RODRIGUEZ, JOHANA MAYRA
|35.373.131
|RODRIGUEZ, JORGE ARIEL
|25.418.445
|RODRIGUEZ, MELISA ANABEL
|32.910.878
|RODRIGUEZ MOLINA, ALEJANDRO JAVIER
|39.007.254
|ROJAS, GONZALO ARIEL
|33.464.188
|ROJAS, YAMILA MARISOL
|39.525.705
|ROSALES, MARIA CRISTINA
|34.920.143
|RUIZ, ROCIO JIMENA
|42.356.852
|RUZ, RAMON ADOLFO
|33.355.750
|SALEM, EDUARDO GUSTAVO
|37.646.967
|SALEM, NANCY VIVIANA
|30.546.520
|SALINAS, YESICA MABEL
|34.351.271
|SALINAS LEIVA, CELESTE MICAELA
|41.958.407
|SANCHEZ, JOHANA GABRIELA
|32.808.399
|SANCHEZ, ROCIO BELEN
|40.591.977
|SERRANO, LUCIA SANDRA
|24.972.133
|SOSA CORTEZ, MARIA FERNANDA
|36.250.650
|TAPIA, ARIEL EMILIO
|27.537.463
|TAPIA, CARLA NOELIA
|37.647.597
|TAPIA, DORA LUCIA
|43.489.912
|TAPIA, VERONICA LILIANA
|23.672.823
|TAPIA M., MARLEN VICTORIA
|34.887.385
|TARDY, CARLA DEL VALLE
|28.263.106
|TEJADA, ANGEL ALEJANDRO
|34.440.348
|TEJADA, JUDITH ESTER
|39.010.282
|TEJADA, YANINA ROCIO
|39.525.716
|TELLO, CINTHIA GISELA
|33.025.013
|TORRES, MARIA FERNANDA
|36.251.551
|TORRES, MICAELA DANIELA
|37.506.683
|TORRES MORALES, FULVIA FABIANA
|39.011.142
|TORTOZA ECHEGARAY, HELEN DAIANA
|36.250.623
|VALLEJOS, LUCAS NAHUEL
|38.406.344
|VEGA, JULISA DANIELA
|41.468.673
|VIDELA, MARIA YOLANDA
|33.337.479
|VILLALOBO, MAYRA ALEJANDRA
|33.032.860
|VILLEGAS ESCUDERO, JULIETA SOFIA
|39.376.528
|ZALAZAR, NATALIA ROMINA DEL VALLE
|32.116.726
|ZALAZAR CORZO, ARIADNA DANAE
|36.251.326
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|ATENCIO, NOELIA ELIZABETH
|26.812.742
|SUAREZ, JOSE ANTONIO
|17.151.102
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|ABALLAY, JOSE FLORENTINO
|6.771.016
|ALEGRE, MARCELINO JUAN
|29.128.101
|ALFARO, ROSA RAQUEL
|22.107.202
|ARACENA MORALES, MARIA ROSA
|33.385.355
|ATAMPIZ ALFARO, MARIA DE LOS ANGELES
|37.647.539
|BARROS, CAROLINA ERICA
|28.798.638
|CASTRO, MARIA DEL ROSARIO
|29.090.651
|CASTRO, PEDRO JAVIER
|24.879.462
|CASTRO CORTEZ, YOLANDA YANINA
|31.157.112
|CHIRINO, YOHANA BELEN
|36.250.647
|CORTEZ, HECTOR ENRIQUE
|20.511.940
|CORTEZ, RAMON DEL ROSARIO
|11.868.050
|CORTEZ, RAMONA ALEJANDRA
|23.389.258
|FERNANDEZ, JORGE CARLOS
|12.829.265
|GONZALEZ, EUGENIA EDITH
|35.857.532
|GONZALEZ, MARCELA ELVIRA
|22.958.203
|GONZALEZ ROMARION, JUAN MANUEL
|38.590.886
|IBAZETA CASTRO, EVELIN DAYANA
|37.647.522
|MALLEA COFRE, PAOLA AIDA
|27.041.642
|MERELES, ALICIA ANGELINA
|14.473.145
|MORLAS CHIRINO, GUSTAVO ADRIAN
|22.368.962
|NUÑEZ, VERONICA EDITH
|18.866.320
|ONTIVERO, JOHANA GIMENA
|35.735.935
|QUIROGA, PEDRO ALBERTO
|22.998.736
|QUIROGA, SILVINA TAMARA
|41.957.806
|RIVERO CARDAZO, MILAGROS NOEMI
|39.525.739
|RU, YANINA JAQUELINA
|29.128.149
|SANCHEZ, JUAN CARLOS
|24.221.982
|SANTANDER, ANAHI DEL VALLE
|28.373.866
|TAPIA, CARLOS ALFREDO
|22.848.568
|TEJADA, LAURA INES
|25.167.583
|TRIGO, ESTELA REINA
|5.979.538
|Apellido y Nombre Titular
|DNI
|ACIAR, YAMILA MARIET
|35.857.535
|AGUERO, SANTIAGO ANTONIO
|38.217.082
|AGUILERA MARTINEZ, CATERINA ELISABET
|35.735.946
|BARROS, ADRIANA DANIELA
|34.193.993
|CARRIZO, MATIAS OCTAVIO
|37.925.500
|GIL, CINTHIA MARISEL
|37.647.509
|GODOY AGUILAR, MARCIA JANET
|35.857.530
|GONZALEZ, GENESIS YULIANA
|37.650.346
|GUAJARDO, NORBERTO ANDRES
|28.487.627
|IBAZETA, MARCOS SEBASTIAN
|37.647.598
|MARIN, JUAN SEBASTIAN
|38.016.246
|MARTINEZ QUINTEROS, ENZO ROQUE
|31.157.117
|MELIAN, MARISA DEL CARMEN
|21.182.054
|MERELES, JOSE LUIS
|37.647.545
|MONLA, DIEGO SAUL
|36.250.639
|MORALES MERCADO, HUGO DAVID
|31.981.312
|NAVARRO, ANTONIO UBALDO
|28.448.106
|NUÑEZ, NESTOR GABRIEL
|35.848.237
|PEREZ MANSUT, EVELIN JANET
|36.250.609
|QUIROGA CASTRO, EVER ENRIQUE
|38.074.192
|RODRIGUEZ, CRISTIAN ADRIAN
|26.547.785
|ROMERO, FERNANDO GUILLERMO
|38.707.019
|RU, HECTOR AXEL
|34.696.273
|SARMIENTO, JORGE LUIS
|33.024.955
|TAPIA R., GESICA PAMELA
|28.798.618
|TAPIA RAMOS, CARLOS ADRIAN
|30.563.494
|VARELA, MARCELA GISEL
|37.533.329
|VARELA GELVES, ABRAHAM ALEXIS
|35.210.169
|VILLALOBO, VICTOR HUGO
|35.857.529
Todos los listados son provisorios ante la duda consultar al IPV
Para reportar errores debe estar registrado.
Para Agregar información debe estar registrado.
Ingresá con tu cuenta de
Ó con tu cuenta de Huarpe
Si aún no te registraste,
REGISTRATE AQUÍ
¡Es Gratis!
Ingresá su correo de Email para recuperar contraseña
Ingresá su DNI por unica vez.
¿Querés recibir notificaciones de alertas?