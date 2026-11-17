Julián Álvarez marcó su segundo gol a los 43 minutos del primer tiempo y puso a la Selección Argentina 4 a 0 arriba frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes. Nico Paz abrió el marcador a los 8 tras una jugada colectiva, Álvarez amplió la ventaja a los 35 y Paz anotó el tercero a los 38.

Lionel Scaloni recupera al marplatense después de la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. La otra novedad se perfila en ataque, donde Gianluca Prestianni, que entró desde el banco frente a los uruguayos, tiene chances de jugar de arranque junto a Nico Paz y Julián Álvarez.

Las alineaciones de Argentina y Costa Rica

Argentina formaría con Emiliano Martínez en el arco. En el fondo se perfilan Agustín Giay, Facundo Medina, Lisandro Martínez y Román Vega. El mediocampo tendría a Enzo Fernández, Máximo Perrone y Alexis Mac Allister, con Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni en ataque.

Por Costa Rica, el medio costarricense El Mundo CR informó que Bryan Ruiz eligió a Patrick Sequeira para el arco y a Gerald Taylor, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Aarón Salazar para la defensa. Completan el once Celso Borges, Kenyel Michel, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Méndez y Manfred Ugalde. Borges llevará la cinta de capitán.

Qué cambia Scaloni después de la derrota con Uruguay

Dibu Martínez se perdió el primer amistoso de la fecha FIFA por precaución mientras se recuperaba de una fractura en la mandíbula que sufrió con el Chelsea. Gerónimo Rulli ocupó su lugar ante Uruguay. Con Cristian Romero también ausente por lesión, Scaloni le confió al Dibu el arco y la capitanía para la despedida del año.

En la defensa argentina, Giay se perfila para tomar el lateral derecho que ocupó Gonzalo Montiel el viernes. La duda que persistía en la previa estaba en la zaga. La formación que adelantó Bolavip incluía a Medina junto a Lisandro Martínez, mientras que TyC Sports también mencionó a Leonardo Balerdi para ese puesto.

Una de las pruebas más interesantes para Scaloni está unos metros más adelante. Si Perrone se suma a Enzo Fernández y Mac Allister en el medio, Nico Paz podría jugar más cerca de Julián. El delantero cordobés, autor del gol argentino ante Uruguay, tendría así la oportunidad de cerrar el año en su provincia con Prestianni como otra opción de ataque.

Los cambios de Costa Rica y el último cruce con Argentina

Costa Rica también llega de una derrota. Ecuador le ganó 2-0 en el primer encuentro de esta ventana y los ticos perdieron a Diego Mesén, expulsado en ese partido y suspendido para jugar en Córdoba. Entre las variantes de Ruiz aparecen el regreso de Borges al medio y el ingreso de Josimar Méndez para acompañar a Ugalde.

Ugalde y Mac Allister ya fueron protagonistas de un cruce entre los dos seleccionados. En marzo de 2024, el delantero puso en ventaja a Costa Rica y Argentina dio vuelta el partido con goles de Ángel Di María, Mac Allister y Lautaro Martínez para ganar 3-1.

Dónde ver el amistoso desde San Juan

Además de la transmisión por Telefe y TyC Sports, el partido se podrá seguir por Mi Telefe y TyC Sports Play. El brasileño Bruno Arleu será el árbitro en el Kempes, con Luanderson Lima y Nailton de Souza como asistentes. Rodrigo Guarizo estará a cargo del VAR.