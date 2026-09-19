Estos son los tres sanjuaninos que competirán en la Fiat Competizione

El autódromo Eduardo Copello se prepara para recibir una fecha clave del automovilismo con la presencia de la Fiat Competizione, certamen monomarca en el que todos los vehículos cuentan con las mismas especificaciones técnicas. La actividad se desarrollará durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, compartiendo programación con el TC2000 y el Top Race.

Gracias a la gestión del Gobierno de San Juan, la categoría puso a disposición tres unidades destinadas a deportistas locales. La iniciativa se enmarca bajo el lema Copa Desafío El Zonda: Pilotos locales, grandes historias - El talento sanjuanino en pista.

Los elegidos para esta competencia son Joaquín Naranjo, Nicolás Peralta y Gabriel Da Rold, quienes disputan actualmente la clase 3 del Zonal Cuyano y concretarán su presentación inicial en el ámbito nacional. Entre los confirmados, Joaquín Naranjo cuenta con antecedentes en fórmulas nacionales, karting y carreras en autos con techo. Por su parte, Gabriel Da Rold integra la nómina de participantes locales tras registrar pasos previos por el Top Race, el Turismo Nacional y la propia Fiat Competizione.

Con estas incorporaciones, la delegación de deportistas de la provincia alcanzará un total de 10 integrantes o más en las distintas divisiones si se considera el plantel general, sumando en la pista a Fabián Flaqué en el Top Race y a Henry Martin en el TC2000 para completar los 5 representantes locales del fin de semana.