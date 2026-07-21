Tini Stoessel compartió un sentido mensaje dedicado a Rodrigo De Paul y a la Selección Argentina luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. La cantante recurrió a sus redes sociales para expresar su orgullo por el recorrido realizado por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La artista publicó una imagen del mediocampista argentino mientras observaba a los hinchas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Junto a la fotografía escribió: “Son y van a ser eternos”, una frase con la que destacó lo conseguido por el plantel pese a no haber podido quedarse con el título.

El post publicado.

Durante la Copa del Mundo, Tini acompañó a Rodrigo De Paul y a la Selección Argentina desde las tribunas. En varios partidos fue vista alentando, cantando y celebrando junto a los simpatizantes que viajaron a Estados Unidos para seguir al equipo nacional.

El mensaje de la cantante se conoció luego del descargo que realizó el propio De Paul tras la final. El futbolista reconoció el dolor por no haber podido llevar nuevamente la Copa del Mundo al país y aseguró que los hinchas argentinos merecían volver a vivir esa alegría.

Además, el mediocampista destacó el respaldo recibido durante todo el torneo y remarcó que la pasión por la camiseta pudo imponerse frente a las críticas y cuestionamientos que acompañaron a la Selección durante la competencia.

De Paul no regresó al país junto al resto de la delegación argentina y permaneció en Estados Unidos, donde actualmente juega para el Inter Miami tras su salida del Atlético de Madrid.