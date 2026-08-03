Estrella de K-pop rompió el estuche de una carta Pokémon valuada en US1.000

Momo, reconocida integrante del grupo de K-pop TWICE, se encuentra en el centro de una conversación viral tras mostrarse con una carta Pokémon de edición limitada pegada a su piel. El ejemplar en cuestión fue identificado por sus seguidores como un Suicune ex 027/080, pieza que pertenece a la expansión japonesa lanzada en el año 2003. Lo que despertó la reacción de los especialistas fue que la artista decidió romper el estuche de seguridad con calificación PSA nueve para utilizar el objeto como un accesorio personal.

La situación se hizo pública cuando la cantante compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde se la ve con la carta sobre su mejilla. En la red social X, la cuenta @godmitzu manifestó que "LA CARTA POKÉMON SUICUNE DE MOMO ERA PSA 9 PERO ROMPIÓ EL ESTUCHE SOLO PARA PONERLA EN SU FUNDA DE TELÉFONO Y EN SU ROSTRO". Esta acción generó un fuerte impacto debido a que el valor de estas piezas en el mercado de coleccionistas puede oscilar entre 650 y más de 1.000 dólares según las publicaciones vigentes en sitios de subastas.

La decisión de la artista dividió las opiniones entre sus fanáticos y los inversores del rubro. Mientras algunos cuestionan el daño a la certificación oficial, otros defienden la libertad de la joven. Un usuario de internet escribió que "Los dueños deben poder disfrutar sus tesoros como quieran", al tiempo que otra persona señaló que "su valor emocional sigue intacto". Incluso Nayeon, compañera de grupo de la protagonista, se sumó a la publicación con el mensaje "Roba la carta", comentario que acompañó a un posteo que ya alcanzó los dos millones de interacciones.

Aunque la cantante fue fotografiada por primera vez con este artículo el 19 de julio en el Aeropuerto de Incheon, la confirmación de que había sido retirado de su protección llegó recién el 24 de julio. Al salir de su contenedor hermético, el coleccionable pierde la garantía técnica de su estado, exponiéndose a posibles deterioros por el contacto directo o el uso dentro de la funda de un teléfono móvil.