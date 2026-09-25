El documental "NAZA", galardonado con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia por exponer la matanza sistemática de civiles en Gaza, estará disponible en salas de cine de más de 50 países a partir del 28 de septiembre y posteriormente podrá verse de forma gratuita y sin límites de tiempo en la plataforma web del periódico británico The Guardian.

Dirigido por los periodistas y cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, el filme es una coproducción entre The Guardian y mk2 Films rodada en Tel Aviv.

La investigación se sostiene sobre los testimonios de 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes, revelando el uso de sistemas de inteligencia artificial y vigilancia automatizada para seleccionar objetivos militares y calcular los "daños colaterales", concepto hebreo (Nezek Agavi) del cual deriva el nombre de la obra.

El anuncio de su distribución gratuita —prevista para el mes de noviembre en la web— generó intensas reacciones en Israel, donde los realizadores enfrentan campañas de hostigamiento, amenazas de sectores de extrema derecha y presiones del gobierno de Benjamin Netanyahu, que amenazó con quitarles la ciudadanía e imponer la censura cinematográfica sobre el metraje.

Al respecto, el director Yuval Abraham defendió el valor del periodismo de investigación señalando que "el periodismo no es traición" y remarcó la importancia de poner estos testimonios a disposición del público global.

La película se estrenará en cines de Europa, América Latina (incluyendo Brasil), Asia, Australia y Oriente Medio. Sin embargo, Estados Unidos no figura entre los territorios donde está contemplada su proyección en salas comerciales.