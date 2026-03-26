Estrenos de Netflix Argentina para abril con series y películas nuevas

Netflix Argentina preparó grandes títulos de series y películas para el mes de abril. Entre las películas destacadas se encuentra El último gigante, que se estrena el 1 de abril y narra la historia de Boris, un carismático guía en las Cataratas del Iguazú cuyo mundo se altera cuando su padre ausente regresa para intentar reconstruir el vínculo en un viaje íntimo de sanación.

El calendario de series inicia el 1 de abril con la cuarta temporada de Amor en el espectro, centrada en personas solteras en el espectro autista que buscan amor. El 2 llega la tercera temporada de Besos, Kitty, donde la protagonista enfrenta secretos e inseguridades en su último año escolar.

Para el 3 de abril se esperan la segunda temporada de Clanes, con Ana regresando a Galicia, y la tercera de Mar de fondo, que presenta la lucha final de los Vandael. El 9 de abril debutan Errores épicos, sobre hermanos obligados a participar en el crimen organizado, y Bandi, que sigue a un grupo de huérfanos en Martinica.

El 14 regresa Maleantes con su segunda temporada ambientada en Bangkok y Viena, seguida el 15 por la tercera de Perfil falso, la segunda del reality Million Dollar Secret y la tercera de La ley de Lidia Poët.

El 16 se lanza la segunda temporada de Bronca, sobre una guerra de chantaje en un club de campo, y el 17 la quinta de Machos alfa. El mes continúa con Funny AF with Kevin Hart el 20, Los no elegidos el 21, y Santita el 22.

El 23 se estrenan la segunda temporada de Una nueva jugada y Stranger Things: Relatos del 85, mientras que el 30 llega Hombre en llamas junto a la segunda temporada de En casa de los Fury.

En cuanto al cine, el 1 de abril también llega Comer, rezar, ladrar, seguida el 2 por Rebuilding. El 3 de abril se suman La hija del general, Sobran las palabras y La raíz del miedo. El 4 llega Misión: Imposible - La sentencia final, mientras que el 10 se incorporan Gran Torino, Curvas de la vida, Furia de titanes, Embestida, Epidemia y Tirador.

El 16 se suman Selena y Chicago, el 17 Compañeras de cuarto y el 19 Amistad tóxica. Finalmente, el 24 debutan Ápex, Invictus y Austin Powers en Goldmember, concluyendo el 29 con Me llamo Agneta.