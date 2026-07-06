La Universidad de Antofagasta, en Chile, pondrá en marcha un proyecto de investigación para analizar los efectos que la exposición a la altura podría generar en los conductores que transiten por el futuro Corredor Bioceánico de Capricornio, una de las principales obras de integración logística de Sudamérica y una ruta estratégica para la exportación de minerales desde el norte argentino.

La iniciativa buscará generar información científica que contribuya a mejorar la seguridad vial en los pasos fronterizos Jama y Sico, en la provincia de Salta, donde las condiciones de altitud representan un desafío para el transporte internacional de cargas, especialmente de litio, boro y otros minerales que se extraen en la Puna.

El estudio será desarrollado por el Centro de Investigación en Fisiología y Medicina de Altura (FIMEDALT), perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad chilena. El equipo cuenta con una cámara hipobárica de uso civil, única en el país, capaz de reproducir las condiciones atmosféricas presentes en ambos pasos cordilleranos, lo que permitirá evaluar el comportamiento fisiológico de los conductores en escenarios similares a los que enfrentarán durante sus recorridos.

La investigación, denominada "Prevención de rutas seguras: aclimatación y salud en el Corredor Bioceánico Capricornio", demandará una inversión superior a 300 millones de pesos chilenos y tendrá una duración de 24 meses. Durante ese período se analizarán los efectos cardiovasculares, cognitivos y metabólicos asociados a la circulación en zonas de gran altitud, con especial atención en quienes realizan transporte de cargas de manera habitual.

Uno de los primeros pasos del proyecto será la incorporación de un simulador de conducción que funcionará dentro de la cámara hipobárica. Esta herramienta permitirá recrear las condiciones de presión atmosférica y disponibilidad de oxígeno propias de los pasos Jama y Sico para estudiar cómo influyen en la capacidad de reacción, la concentración y el rendimiento de los conductores.

El proyecto responde a las proyecciones del Gobierno Regional de Antofagasta, que estiman que el flujo vehicular por esta ruta internacional podría multiplicarse hasta por diez una vez que el corredor se encuentre plenamente operativo. Ese incremento en el tránsito de camiones y vehículos de carga hace necesario contar con herramientas que permitan anticipar y mitigar los riesgos para la salud y la seguridad vial.

Para la minería argentina, el Corredor Bioceánico de Capricornio es una ruta clave. Conecta el norte de Chile con Argentina, Paraguay y Brasil, consolidándose como una de las principales vías para el comercio entre el Atlántico y el Pacífico. A través de los pasos Jama y Sico, se transporta litio desde los salares de Salta y Jujuy, además de boro y otros minerales no metalíferos.

El estudio de la Universidad de Antofagasta podría sentar un precedente para investigaciones similares en otros pasos cordilleranos utilizados por la minería.