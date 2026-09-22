Estudiantes de La Plata salió al mercado para incorporar un defensor de cara a las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. La decisión está vinculada con las suspensiones de Leandro González Pírez y Tomás Palacios, quienes llegaron al límite de amarillas.

Ante este escenario, la dirigencia analiza cuatro nombres: Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Matías Catalán y Juan Manuel Insaurralde. El principal apuntado es Rojo, quien actualmente juega en Racing.

Marcos Rojo, el principal apuntado

Rojo es el principal deseo de Estudiantes y ya había aparecido en el radar del club tras la clasificación a semifinales. El defensor fue parte del equipo que ganó la Copa Libertadores con el Pincha en 2009.

La operación para su regreso a La Plata aparece como complicada debido a su presente en Racing. Estudiantes aguardará la resolución de la Copa Argentina antes de realizar un intento para repatriarlo.

Las otras alternativas

Detrás de Rojo aparecen Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús, Matías Catalán, actualmente en Talleres de Córdoba, y Juan Manuel Insaurralde, referente de Sarmiento de Junín. Los cuatro nombres forman parte de las alternativas que analiza el conjunto platense.

Estudiantes tiene tiempo hasta el 3 de octubre para sumar un refuerzo, ya sea proveniente del fútbol local o en condición de libre. La situación recuerda a lo ocurrido en la Libertadores 2009, cuando el club incorporó a Rolando Schiavi para afrontar el tramo final del torneo.

La semifinal ante Flamengo

El Pincha enfrentará a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores, con el partido de ida programado para el jueves 15 de octubre a las 21:30. La revancha será el jueves 22 de octubre en el Maracaná de Río de Janeiro, también desde las 21:30.