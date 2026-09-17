Estudiantes analiza sumar a Marcos Rojo como refuerzo para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores. El Pincha viene de eliminar a Corinthians por 1-0 en Brasil y volvió a meterse entre los cuatro mejores del certamen después de 17 años.

La búsqueda de un defensor está vinculada a las bajas que tendrá el equipo para la próxima instancia. Leandro González Pírez y Tomás Palacios, titulares ante Corinthians, quedaron suspendidos para el partido de ida de las semifinales.

El regreso de un referente

Rojo, actualmente en Racing, vuelve a aparecer en el radar del club donde se formó. El defensor tuvo dos etapas anteriores en Estudiantes y fue parte del equipo que conquistó la Copa Libertadores en 2009.

Durante sus períodos anteriores en el Pincha, el marcador central disputó 54 partidos y convirtió cuatro goles. Ahora su nombre vuelve a ser analizado por la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón.

El vínculo con Racing

El defensor tiene contrato con Racing hasta diciembre, luego de la extensión que Diego Milito había firmado cuando en enero estuvo cerca de regresar a Estudiantes. Actualmente, Rojo es uno de los referentes del plantel de la Academia.

Mientras tanto, Estudiantes deberá resolver cómo cubrir las ausencias en la defensa para la semifinal. Alexander Medina cuenta además con Ramiro Funes Mori, quien se reincorporó luego de una serie de lesiones y sumó minutos en Brasil.

El entrenador también tiene como alternativas a los juveniles Valente Pierani y Máximo Desábato. Estudiantes espera ahora por su próximo rival, que surgirá del cruce entre Flamengo e Independiente del Valle.