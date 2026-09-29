La eliminación de Racing ante Boca en la Copa Argentina aceleró las negociaciones por el futuro de Marcos Rojo. Estudiantes de La Plata avanzó en las últimas horas para intentar concretar el regreso del defensor, con la intención de sumarlo al plantel antes de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Rojo y el club platense trabajan en una propuesta para presentar ante Racing y conseguir una salida anticipada. El futbolista tiene contrato con la Academia hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que cualquier transferencia deberá contar con el aval del conjunto de Avellaneda y podría incluir una compensación económica.

El interés tomó mayor fuerza debido a las bajas que tendrá Estudiantes en la ida de las semifinales de la Libertadores. Leandro González Pirez y Tomás Palacios están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas y no podrán jugar ante Flamengo el jueves 15 de octubre en el estadio UNO.

La revancha se disputará una semana más tarde, el 22 de octubre, en el Maracaná. Ante ese panorama, el cuerpo técnico encabezado por Alexander Medina considera prioritario incorporar una alternativa para reforzar la defensa.

Estudiantes acelera por Marcos Rojo

Antes de avanzar por Rojo, Estudiantes había evaluado la posibilidad de incorporar a Carlos Izquierdoz, pero las negociaciones con Lanús no prosperaron. La dirigencia comandada por Juan Sebastián Verón volvió entonces a poner el foco sobre el actual jugador de Racing.

Los primeros contactos ya se habían producido antes del partido entre Racing y Boca. Sin embargo, Rojo había decidido postergar cualquier definición para mantenerse concentrado en la Copa Argentina. La derrota por 3-2 y posterior eliminación modificó el escenario.

Desde el entorno del futbolista aseguraron que Rojo “va a hacer todo lo posible para salir de Racing” y que considera que la eliminación facilita sus intenciones de volver al club donde comenzó su carrera.

Estudiantes tiene además un plazo concreto para resolver la operación. El reglamento de Conmebol permite modificar hasta tres futbolistas de la lista presentada para la Copa Libertadores y el Pincha podrá realizar cambios hasta el viernes 9 de octubre.

Rojo surgió de las inferiores de Estudiantes y ya tuvo dos ciclos en la institución. Debutó en Primera y luego regresó brevemente en 2020. En sus dos etapas disputó 54 partidos y convirtió cuatro goles.