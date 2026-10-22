Estudiantes y Flamengo confirmaron sus formaciones para disputar este jueves una de las semifinales más esperadas de la Copa Libertadores. Desde las 21:30, en el Maracaná, definirán quién enfrentará a Palmeiras en la final del 28 de noviembre en Montevideo.

La serie llega completamente abierta después del 0-0 registrado en La Plata. Una victoria por cualquier diferencia clasificará al ganador, mientras que un nuevo empate llevará la definición directamente a los penales.

Alexander Medina apostará por Fernando Muslera en el arco y tendrá como una de las principales novedades a Marcos Rojo, finalmente habilitado para disputar el encuentro. El defensor compartirá la última línea con Eros Mancuso, Leandro González Pírez y Tomás Palacios.

Flamengo también presentó cambios respecto de la ida. Jorginho regresará al mediocampo después de cumplir su suspensión, mientras que Pedro será la referencia ofensiva. Giorgian de Arrascaeta, recuperado de una operación en la muñeca izquierda, comenzará entre los suplentes.

Los 11 confirmados de Estudiantes

El Pincha formará con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

Medina recuperó piezas importantes para una defensa que había sufrido bajas en el primer encuentro. González Pírez y Tomás Palacios quedaron nuevamente disponibles tras cumplir sus respectivas sanciones, mientras que Rojo recibió la habilitación para participar de la revancha.

La apuesta ofensiva estará encabezada por Guido Carrillo, acompañado por Joaquín Correa y Tobio Burgos.

Flamengo apuesta por Pedro y recupera a Jorginho

Leonardo Jardim también definió el equipo con el que buscará aprovechar la localía en Río de Janeiro.

Flamengo jugará con Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Pedro y Samuel Lino.

El regreso de Jorginho aparece como una de las principales variantes respecto del encuentro disputado en UNO. En ataque, el entrenador se inclinó por Pedro y dejó a Bruno Henrique como alternativa.

Arrascaeta también estará disponible en el banco luego de avanzar en su recuperación tras la cirugía por una fractura en la muñeca.

Un lugar en la final ante Palmeiras

La igualdad sin goles de la ida dejó la eliminatoria sin ventajas para ninguno de los dos. Estudiantes logró neutralizar al campeón vigente en La Plata y ahora deberá sostener esa solidez en uno de los escenarios más exigentes del continente.

Flamengo, en cambio, buscará hacerse fuerte frente a su público y regresar a la definición de la Libertadores.

Del otro lado ya espera Palmeiras, que eliminó a Fluminense por penales. El ganador del duelo en el Maracaná será su rival por el título continental.