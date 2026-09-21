Estudiantes de La Plata ya tiene definidos los días y horarios para enfrentar a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. La ida será el jueves 15 de octubre a las 21:30, aunque todavía no está confirmado el estadio.

La revancha se disputará una semana después, el jueves 22 de octubre a las 21:30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La incógnita para el equipo argentino pasa por definir dónde jugará el primer encuentro de la serie.

La duda por la localía

La dirigencia de Estudiantes trabaja para poder disputar el encuentro en el estadio UNO. El escenario cuenta con capacidad para 32.000 personas, pero no puede garantizar el ingreso de 4.000 visitantes, una de las exigencias establecidas por la Conmebol.

Por ese motivo, el club realiza gestiones para conseguir el visto bueno y mantener la localía en su propio estadio. En caso de no poder utilizar UNO, las principales alternativas son el Cilindro de Avellaneda, perteneciente a Racing, y la Fortaleza de Lanús.

Otras opciones descartadas

El estadio Único Diego Armando Maradona tampoco aparece como una alternativa para Estudiantes. El escenario tendrá tres recitales de BTS a fines de octubre y además continúa con obras, con una reinauguración que apunta a noviembre.

La otra semifinal de la Copa Libertadores será protagonizada por Fluminense y Palmeiras. La ida de esa serie se jugará el 14 de octubre en Río de Janeiro y la revancha será el 21 de octubre en San Pablo.