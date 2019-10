Estudiantes de nutrición se unen contra los alimentos ultraprocesados con bares y kioscos saludables

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Nutriferias, kioscos, bares saludables y huertas agroecológicas son algunas de las iniciativas que estudiantes, graduados y docentes de la carrera de Nutrición de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) comparten con otras casas de altos estudios como las de Lanús y la de Córdoba. "Lo armamos todo a pulmón con estudiantes, docentes y graduados, con la convicción de que se puede combatir el bombardeo de ultraprocesados y surgió la idea de demostrar que con pocos ingredientes se puede comer rico y sano", contó a Télam Mariel Sposato, de 27 años, estudiante de 4 año de la carrera de Nutrición de la UBA. Desde un patio del edificio de la Facultad de Sociales, en Marcelo T. de Alvear 2030, recuperado en 2013 por los estudiantes, fue quien propuso implementar -hace cinco años atrás- la idea de un quiosco saludable en la universidad. Hoy ya cuenta con el apoyo de 30 estudiantes que llevan adelante la iniciativa, gracias a la buena recepción de alumnos y docentes. "Me resonaban los quioscos saludables de Uruguay y quise usar esa idea para transmitir lo que pensamos muchos estudiantes de Nutrición y me acerqué al centro de estudiantes donde conocí a Pablo (Rubino, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Calisa)", señaló Sposato sobre el origen del emprendimiento, en 2015. Y agregó que el germen de su idea nació al escuchar las palabras de Miryam Gorban, licenciada en Nutrición y coordinadora de la Calisa. "Aprendimos qué era soberanía alimentaria y quisimos difundir ese concepto: saber qué estamos comiendo a través de un rotulado que informe los ingredientes del producto, de dónde viene, quién lo elabora, y relacionarlo con el comercio justo, la economía solidaria y colaborativa", remarcó. Desde el patio recuperado, Sposato recordó: "Con unas manzanas agroecológicas donadas hicimos muffins y porciones de budines y como fue tan bien recibido que se sumó gente y multiplicamos las preparaciones". "Con el Congreso de Nutrición empezamos a compartir esta iniciativa y la posibilidad de crear espacios saludables en distintos puntos del país, como sucede en Córdoba, Salta y Lanús", comentó a Télam Rubino, de 38 años, graduado de la carrera, docente e integrante de Calisa. Con el aval de las autoridades, los estudiantes acondicionaron el patio que se conecta con la entrada de Nutrición para comenzar a pensar la idea de un bar saludable y una huerta agroecológica en 2016. Según Rubino, la idea de la huerta -dispuesta en canteros- "fue comprobar que se puede producir sin veneno, producir sin explotación y recordar de dónde vienen los alimentos". Noelia Sabinio, de 29 años, graduada de la carrera, coordina el bar y trabaja junto con 12 estudiantes en la preparación de 500 platos diarios a 60 pesos, con vegetales y carnes magras. "Arrancamos con jugos de frutas y ensaladas hasta que estudiantes y docentes nos donaron un freezer, heladeras porque no teníamos equipamiento", contó Sabinio, quien recordó que comenzaron con un anafe, una olla y una licuadora. La última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de la Secretaría de Salud de la Nación, del 27 de septiembre, indicó que el 67,9% de la población mayor de 18 años padece obesidad o sobrepeso, en menores de 5 años el porcentaje es de 13,6% y en un 41,1% en chicos de entre 5 y 17 años. Por su parte, Ricardo Rossi, del centro de estudiantes de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó cómo crearon el quiosco saludable e intervenciones educativas que realizan desde hace cuatro años. "Empezamos en una dinámica de feria y cada uno cocinaba en su casa, pero con el apoyo del rector logramos tener un lugar para producir los alimentos del quiosco", explicó desde Córdoba. Y agregó: "Ahora somos una asociación civil que nos permite movernos por la Universidad y los barrios para promover una alimentación y hábitos saludables con intervenciones educativas". Desde la Universidad Nacional de Lanús, Cecilia Mamani, estudiante de quinto año, contó a Télam sobre la "nutriferia" que organizan estudiantes una vez por mes, en una feria de emprendedores que promueve la universidad desde 2017, inspirados en la UBA y Córdoba. "La nutriferia la hacemos desde una organización de estudiantes Penca (Participación Estudiantil de Nutrición Comunitaria en Acción), con un recetario adaptado a hipertensos, veganos, vegetarianos y saludable", señaló.