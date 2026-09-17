Estudiantes de La Plata escribió una noche inolvidable en Brasil. El Pincha derrotó 1-0 a Corinthians en el Neo Química Arena y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia a la que regresa después de 17 años.

Después del 1-1 registrado en La Plata, la serie llegó completamente abierta a San Pablo. El partido de vuelta fue cerrado, con pocas situaciones claras y una fuerte disputa en la mitad de la cancha, pero Estudiantes consiguió sostenerse hasta encontrar el golpe decisivo sobre el final.

Cuando parecía que la clasificación tendría que resolverse desde los penales, apareció Alexis Castro. A los 87 minutos, el mediocampista sacó un zurdazo que terminó convirtiéndose en el 1-0 y desató el festejo del conjunto dirigido por Alexander Medina. El VAR revisó la acción previa y finalmente convalidó el tanto.

Sin embargo, todavía quedaría una escena dramática. Ya en el tiempo agregado, una mano dentro del área de Leandro González Pirez fue advertida por el VAR y Corinthians tuvo la posibilidad de empatar desde los doce pasos.

Memphis Depay se hizo cargo del penal en el minuto 102, pero su remate se fue por encima del travesaño. El fallo del neerlandés terminó sellando la clasificación del Pincha y silenció al estadio brasileño.

Fernando Muslera, Eros Mancuso, Santiago Núñez, González Pirez y Tomás Palacios integraron la última línea del equipo argentino, mientras que Guido Carrillo y Joaquín Correa encabezaron el ataque en una noche en la que Estudiantes priorizó el orden y la paciencia.

La clasificación significó además el regreso del club platense a las semifinales del máximo torneo continental después de su histórica campaña de 2009. Ahora deberá esperar al ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle para conocer a su próximo rival.