La ilusión de Estudiantes de La Plata por conquistar una nueva Copa Libertadores ya se siente en las rutas y en los medios de transporte. Más de 35 mil hinchas podrían viajar a Montevideo para acompañar al equipo en la final ante Palmeiras, en una movilización que promete quedar entre las más grandes de un club argentino en el exterior.

El encuentro se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Uruguay. La expectativa por la definición continental generó una demanda extraordinaria de pasajes y obligó a organizar un operativo especial para trasladar a los simpatizantes.

Según informaron, se prevé que 121 micros partan desde La Plata durante el viernes 27, distribuidos en dos tandas: una a las 7 y otra al mediodía. De acuerdo con la organización, más de 6.500 personas viajarán por esta vía.

Un operativo especial para cruzar la frontera

La salida de los colectivos fue coordinada con Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el programa Tribuna Segura. La distribución en dos horarios busca evitar demoras en el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos.

El club también difundió recomendaciones para quienes viajen en los micros oficiales. Los pasajeros deberán presentar DNI físico o pasaporte vigente y en buen estado. No se aceptarán fotografías, fotocopias ni el documento digital de Mi Argentina. Además, los colectivos no realizarán paradas durante el recorrido, por lo que se aconsejó llevar alimentos y bebidas para todo el trayecto.

La movilización no se limitará a los micros. Los vuelos para los días previos a la final ya están agotados y las empresas Buquebus y Colonia Express reforzaron sus servicios ante la demanda. También se espera que miles de simpatizantes viajen en vehículos particulares.

Un punto de encuentro para los hinchas sin entrada

La expectativa también se trasladará al Parque Rodó, en Montevideo, donde se trabaja en la organización de un Fan Fest con una pantalla gigante. El espacio tendría capacidad para alrededor de 10 mil personas y permitirá que los simpatizantes que no consiguieron entradas puedan reunirse para seguir la final.

Mientras tanto, el plantel de Estudiantes tiene previsto viajar el miércoles a las 19 y entrenar el jueves y el viernes en las instalaciones de Peñarol. El equipo dirigido por Alexander Medina buscará su quinta Copa Libertadores frente al conjunto brasileño.