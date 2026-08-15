Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia este sábado en el estadio Jorge Luis Hirschi y se quedó con el clásico platense, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. El Pincha aprovechó las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti, jugó gran parte del encuentro con superioridad numérica y terminó imponiendo una amplia diferencia.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Alexander Medina consiguió su segunda victoria en el campeonato y alcanzó los seis puntos, ubicándose quinto en la Zona A. Gimnasia, conducido por Ariel Pereyra, quedó tercero en la Zona B con nueve unidades.

Steimbach dejó a Gimnasia con diez

El partido comenzó con un trámite parejo, aunque Estudiantes tuvo algunas aproximaciones para abrir el marcador. Gimnasia también tuvo su oportunidad más clara a los 23 minutos, cuando Agustín Auzmendi sacó un potente remate que fue desviado por Fernando Muslera.

La situación cambió a los 34 minutos. Alexis Steimbach fue expulsado por una dura infracción, luego de que Yael Falcón Pérez revisara la acción a instancias del VAR. Gimnasia quedó con diez jugadores y el local comenzó a aprovechar la ventaja.

A los 42 minutos, Estudiantes encontró el primer gol. Eros Mancuso conectó una gran volea tras una asistencia de Gastón Benedetti y puso el 1-0 sobre el final del primer tiempo.

Gimnasia quedó con nueve y Estudiantes liquidó el clásico

El panorama se complicó todavía más para Gimnasia apenas iniciado el complemento. A los cuatro minutos, Germán Conti recibió una amarilla por tocar la pelota con la mano y, apenas tres minutos después, fue nuevamente amonestado por una fuerte infracción sobre Adolfo Gaich.

Con la expulsión de Conti, el Lobo quedó con nueve jugadores y Estudiantes pasó a dominar completamente las acciones.

A los 15 minutos del segundo tiempo llegó el segundo. Tiago Palacios realizó una gran acción individual y definió para ampliar la ventaja del Pincha.

Diez minutos después, Joaquín Tobio Burgos apareció para marcar el 3-0 y encaminar definitivamente la goleada. Estudiantes continuó buscando y tuvo varias ocasiones para ampliar todavía más la diferencia.

El cuarto llegó a los 34 minutos, cuando Alexis Castro convirtió para sellar el 4-0 y desatar el festejo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Lo que viene

Con la victoria en el clásico, Estudiantes sumó tres puntos importantes y buscará continuar por este camino en la próxima jornada del Torneo Clausura.

El Pincha visitará a Sarmiento de Junín el próximo domingo a las 14.45. Por su parte, Gimnasia intentará recuperarse como local ante Gimnasia de Mendoza, el sábado siguiente desde las 16.

Dato complementario: Estudiantes consiguió su segunda victoria en las cinco fechas disputadas del Torneo Clausura y alcanzó los seis puntos en la Zona A.