Con viandas y heladeras portátiles, los primeros hinchas de Estudiantes de La Plata se acreditaron desde las 5.30 de este viernes 27 de noviembre en el Estadio UNO. A las 7 salió la primera tanda de una caravana de más de 120 micros, que movilizó a más de 6.500 personas hacia Montevideo. Allí, el Pincha jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras este sábado 28, a las 17, en el Estadio Centenario.

Los colectivos contratados por el club partieron en el primer turno. Los de las agrupaciones de hinchas salieron al mediodía. Las cinco horas de diferencia entre ambas partidas se acordaron para evitar que todas las unidades llegaran juntas a los controles migratorios del paso entre Gualeguaychú y Fray Bentos.

De la madrugada en UNO al cruce de la frontera

Antes de que arrancaran los colectivos, los colaboradores del club acreditaron a los pasajeros, anotaron quién iba en cada unidad y les indicaron dónde subir. La organización pidió que cada hincha conservara el dato del micro asignado durante todo el viaje, incluido el regreso a La Plata.

La comida para el camino era parte de los preparativos. El club programó el traslado sin paradas de descanso y pidió llevar agua y alimentos suficientes, con margen para las demoras en la frontera. En la fila para subir se vieron heladeras portátiles con bebidas y viandas preparadas para el trayecto.

La salida se coordinó con Aduana, Gendarmería Nacional, la Policía bonaerense y Tribuna Segura. Para agilizar el paso entre ambos países, Estudiantes les pidió a los pasajeros que tuvieran a mano el DNI físico o el pasaporte vigente y que llevaran la documentación correspondiente si viajaban con menores.

El viaje en los micros del club se ofreció a $50.000. La vuelta está prevista para después del partido, de modo que los pasajeros deberán reencontrarse con el vehículo que les tocó para emprender el regreso desde Montevideo.

Los que hicieron el viaje por su cuenta

Los micros fueron solo una parte del movimiento hacia Uruguay. A la caravana se sumaron los hinchas que organizaron su viaje en autos particulares y quienes optaron por cruzar en barco o volar. En la previa se estimó que más de 35.000 simpatizantes del Pincha viajarían a la capital uruguaya por distintas vías.

Parte de los primeros hinchas en llegar se acercó a Pocitos, donde se aloja el plantel, para alentar a los jugadores frente al hotel. Para quienes hicieron el viaje sin entrada, en la zona del Parque Rodó se organizó un Fan Fest con una pantalla gigante para seguir la final.

Una final por la quinta Copa

En La Plata, algunos de los que esperaban para subir al micro contaron que venían acompañando al equipo en sus salidas de los últimos años. Para ellos, este era el viaje más importante. La expectativa tiene un número que se repite entre los hinchas: el cinco, por la Copa que Estudiantes quiere sumar a su historia.

El Pincha ganó la Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009. Diecisiete años después de su último título, tendrá la oportunidad de volver a levantarla en el Centenario. Palmeiras, su rival del sábado, ya se consagró en ese estadio cuando venció a Flamengo en la final de 2021.

La cita en Montevideo reúne así dos recorridos. El de un equipo que volvió a una final continental y el de miles de hinchas que empezaron a vivirla un día antes, desde la fila para subir al micro en La Plata.