La final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras no solo concentra la atención por la posibilidad de sumar un nuevo campeón continental. Una eventual consagración del equipo platense también tendría consecuencias para otros clubes argentinos que buscan clasificarse al próximo Mundial de Clubes mediante el ranking de la Conmebol.

El escenario depende de que la FIFA vuelva a organizar el certamen en 2029 y mantenga los criterios de clasificación utilizados en la edición anterior. Si eso ocurre, el título de Estudiantes le aseguraría un lugar y reduciría las posibilidades de otros equipos del país de acceder por la vía del ranking.

Cómo influye el ranking de la Conmebol

Estudiantes es actualmente el equipo argentino mejor ubicado en la clasificación continental y ya aseguró una importante ventaja respecto de sus perseguidores. Racing aparece como el club nacional más cercano, aunque no competirá el próximo año y se encuentra 35 puntos por debajo del Pincha.

Si Estudiantes gana la Libertadores, ocupará uno de los cupos disponibles para Argentina como campeón continental. De acuerdo con los criterios analizados, eso impediría que otros dos equipos locales puedan clasificarse por ranking, por lo que sus posibilidades dependerían de conseguir resultados deportivos importantes.

Brasil y Ecuador también entran en el escenario

La situación también está vinculada con los equipos brasileños que puedan consagrarse en las próximas ediciones de la Copa Libertadores. Flamengo ya tiene asegurada su plaza por haber ganado el torneo en 2025 y, si Palmeiras repite la conquista, Brasil sumaría otro representante campeón.

Ese escenario podría beneficiar a clubes ecuatorianos como Liga de Quito e Independiente del Valle, que aparecen bien posicionados para acceder mediante el ranking. Para los equipos argentinos, en cambio, la posibilidad de conseguir un título continental o mejorar considerablemente su rendimiento sería clave.

Un escenario que todavía depende de la FIFA

Por el momento, no está confirmada una nueva edición del Mundial de Clubes masculino para 2029. Sin embargo, el desarrollo del torneo de 2025 y el anuncio de una competencia femenina para 2028 alimentan las expectativas de que el certamen vuelva a disputarse.

Por eso, el resultado de la final entre Estudiantes y Palmeiras puede tener un efecto más amplio que la definición continental. Para Boca, River y los demás clubes argentinos que aspiran a participar, el desenlace podría modificar el camino de clasificación si se mantienen los parámetros anteriores.