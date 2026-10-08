Estudiantes universitarios realizaron este miércoles una sentada en el Palacio Pizzurno para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se produjo luego de un fallo judicial que ordenó al Gobierno avanzar con las medidas necesarias para poner en marcha la normativa.

La manifestación comenzó en las inmediaciones del edificio ubicado en Pizzurno 935, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, y luego un grupo de jóvenes ingresó al hall. Según expresaron los participantes, la medida tenía carácter pacífico y buscaba obtener una respuesta directa de las autoridades.

De la protesta participaron principalmente estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín.

Además del cumplimiento de la ley, los estudiantes reclamaron un aumento de la Beca Progresar y pidieron ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

La medida se realizó un día después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley. El magistrado ordenó al Gobierno avanzar de manera inmediata con la reglamentación correspondiente.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2025 y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, ambas cámaras rechazaron el veto con las mayorías necesarias, por lo que la norma debió ser promulgada.

El conflicto universitario continuará en los próximos días. Para el 15 de octubre está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.

Además, sectores gremiales de la UBA anunciaron un esquema de medidas de fuerza y actividades de visibilización en distintas facultades e institutos.