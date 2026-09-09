El sanjuanino Fabricio Pérez estuvo muy cerca de abrir una nueva etapa en su carrera en el fútbol brasileño. Botafogo presentó una oferta formal para llevárselo a préstamo desde Estudiantes de La Plata, pero la dirigencia del Pincha decidió rechazar la primera propuesta.

El ofrecimiento contemplaba una cesión por un año, con un cargo de 280.000 dólares, y una opción de compra de 3,8 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del futbolista. Además, la negociación incluía una posible plusvalía para Estudiantes en caso de una futura transferencia.

La propuesta había generado opiniones divididas dentro del club platense. Por un lado, algunos dirigentes consideraban atractivos los números de la operación, especialmente porque Pérez no venía teniendo demasiada continuidad en el equipo. Sin embargo, otros entendían que el atacante todavía tiene margen de crecimiento y puede aumentar su valor dentro del plantel.

Finalmente, Estudiantes decidió no aceptar la oferta. La intención de la dirigencia es darle mayor protagonismo a los futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores y mantener al sanjuanino dentro del proyecto deportivo.

Botafogo buscaba cerrar el pase rápidamente

El interés del club brasileño se produjo en los últimos días de su mercado de pases. Botafogo buscaba reforzar el ataque y tenía como una de sus alternativas al extremo sanjuanino, que puede desempeñarse por ambas bandas.

Pérez, por su parte, veía con buenos ojos la posibilidad de cambiar de aire para tener mayor continuidad. Sin embargo, la negativa de Estudiantes frenó, al menos por ahora, su llegada al fútbol brasileño.

Un sanjuanino consolidado en Primera

Fabricio Pérez tiene 20 años y surgió de las divisiones inferiores de Estudiantes. El atacante ya acumula cerca de 50 partidos en Primera División y consiguió sumar experiencia tanto en competencias locales como internacionales.

Con la primera propuesta de Botafogo rechazada, el futuro del sanjuanino continuará ligado al Pincha, aunque el mercado brasileño todavía permanece abierto y no se descarta que pueda aparecer un nuevo intento antes del cierre.